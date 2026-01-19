Заплатите в бюджетния сектор се вдигат с 5%. Очакванията са да се изплатят със задна дата през февруари

Полагаме неистови усилия за индексация с 5% на доходите на заетите в бюджетната сфера до края на месеца, но ако трябва да бъда откровен, според мен това реално ще стане с плащанията през февруари, като плащането се върне от 1 януари. Това каза заместник-министърът на финансите в оставка Кирил Ананиев в отговор на въпрос на президента на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров относно изпълнението на т.нар. удължителен закон на бюджета, предават от БТА. Темата бе повдигната по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).
Приходите се събират съгласно действащото законодателство, а разходите се извършват до размера на извършените разходи за предходния период, като се вземат предвид влезлите в сила актове на Народното събрание и на Министерския съвет, каза Ананиев. Той посочи, че в удължителния закон на бюджета се предвиждат различни опции. При положение че приходите не се изпълняват в съответните предвидени размери, разходите пропорционално се намаляват в съответствие с намалението на приходите, като се въвежда приоритетно за разходите за заплати, социални плащания и пенсии, разясни още той.
В момента подготвяме указания до министерствата и ведомства и до общините как да изпълняват тези текстове, записани в Закона за публичните финанси и в удължителния закон на бюджета, посочи още Ананиев.
През декември 2025 г. парламентът гласува т.нар. удължителен закон за бюджета. Депутатите приеха да има еднократна индексация на възнагражденията в размер на натрупаната към 31 декември 2025 г. годишна инфлация за всички в бюджетната сфера, които не са на минималната работна заплата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жбръц
14:29 19.01.2026
2 Мръсните
14:29 19.01.2026
3 Инфлация.
14:34 19.01.2026
4 дядото
14:36 19.01.2026
5 провинциалист
Коментиран от #7
14:38 19.01.2026
6 Рилски
14:40 19.01.2026
7 Какви
До коментар #5 от "провинциалист":Усилия полагат бе, провинцислисте? Подиграват се на хората с тези 5%!
Коментиран от #10
14:41 19.01.2026
8 за какво ще ги вдигате?
14:43 19.01.2026
9 Роки
14:45 19.01.2026
10 провинциалист
До коментар #7 от "Какви":Според статията в момента се подготвят указания до министерствата и ведомства и до общините как точно да се положат неистовите усилия.
14:46 19.01.2026
11 Разпадане
Повишаването на заплатите означава само едно — ИНФЛАЦИЯ и прехвъряне на днешните задължения на деца и внуци.
Единствено, вземане на нови заеми за повишаване на заплатите е предизвикавне и повишване на инфлацията без постигането на условия по-долу.
.
Намалена ли е надутата и безполезна администрация в БГ. Ограничиха ли евтиният внос от чужбина, разоряващ производството ни? Въведено ли е прогресивно данъчно облагане?
Масово ли се произвеждат изнасят цялостни продукти с надпис Made in Bulgaria?
Включени ли са високоефективни и евтини енергетични мощности ? Намалени са субсидиите за фотоелектриците ли?
Чуждите инвестиции и помощите от ЕС надвишават ли изнесените ни финанси от чуждите банки, супермакетите и др, намален ли е износът на златни руди и цветни метали.
14:46 19.01.2026
12 Сандо
Коментиран от #16
14:52 19.01.2026
13 Тома
15:02 19.01.2026
14 Само
15:12 19.01.2026
15 Факти
Коментиран от #17
15:13 19.01.2026
16 Делян
До коментар #12 от "Сандо":Много просто, Санде! Като обещае на тия същите 40-50% увеличение на заплатите! Смятай, ако можеш!
15:16 19.01.2026
17 Боко
До коментар #15 от "Факти":Що квичите само? Като не ви изнася държавната хранилка НАПУСНЕТЕ! , ама не знам за такъв случай…
15:23 19.01.2026