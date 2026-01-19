Заплатите в бюджетния сектор се вдигат с 5%. Очакванията са да се изплатят със задна дата през февруари

Полагаме неистови усилия за индексация с 5% на доходите на заетите в бюджетната сфера до края на месеца, но ако трябва да бъда откровен, според мен това реално ще стане с плащанията през февруари, като плащането се върне от 1 януари. Това каза заместник-министърът на финансите в оставка Кирил Ананиев в отговор на въпрос на президента на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров относно изпълнението на т.нар. удължителен закон на бюджета, предават от БТА. Темата бе повдигната по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

Приходите се събират съгласно действащото законодателство, а разходите се извършват до размера на извършените разходи за предходния период, като се вземат предвид влезлите в сила актове на Народното събрание и на Министерския съвет, каза Ананиев. Той посочи, че в удължителния закон на бюджета се предвиждат различни опции. При положение че приходите не се изпълняват в съответните предвидени размери, разходите пропорционално се намаляват в съответствие с намалението на приходите, като се въвежда приоритетно за разходите за заплати, социални плащания и пенсии, разясни още той.

В момента подготвяме указания до министерствата и ведомства и до общините как да изпълняват тези текстове, записани в Закона за публичните финанси и в удължителния закон на бюджета, посочи още Ананиев.

През декември 2025 г. парламентът гласува т.нар. удължителен закон за бюджета. Депутатите приеха да има еднократна индексация на възнагражденията в размер на натрупаната към 31 декември 2025 г. годишна инфлация за всички в бюджетната сфера, които не са на минималната работна заплата.