Заплатите в бюджетния сектор се вдигат с 5%. Очакванията са да се изплатят със задна дата през февруари

19 Януари, 2026 14:04 910 17

  • заплати-
  • бюджетен сектор-
  • 5 процента-
  • изплащане-
  • задна дата

Това каза заместник-министърът на финансите в оставка Кирил Ананиев в отговор на въпрос на президента на КНСБ Пламен Димитров относно изпълнението на т.нар. удължителен закон на бюджета

Заплатите в бюджетния сектор се вдигат с 5%. Очакванията са да се изплатят със задна дата през февруари - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Полагаме неистови усилия за индексация с 5% на доходите на заетите в бюджетната сфера до края на месеца, но ако трябва да бъда откровен, според мен това реално ще стане с плащанията през февруари, като плащането се върне от 1 януари. Това каза заместник-министърът на финансите в оставка Кирил Ананиев в отговор на въпрос на президента на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров относно изпълнението на т.нар. удължителен закон на бюджета, предават от БТА. Темата бе повдигната по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

Приходите се събират съгласно действащото законодателство, а разходите се извършват до размера на извършените разходи за предходния период, като се вземат предвид влезлите в сила актове на Народното събрание и на Министерския съвет, каза Ананиев. Той посочи, че в удължителния закон на бюджета се предвиждат различни опции. При положение че приходите не се изпълняват в съответните предвидени размери, разходите пропорционално се намаляват в съответствие с намалението на приходите, като се въвежда приоритетно за разходите за заплати, социални плащания и пенсии, разясни още той.

В момента подготвяме указания до министерствата и ведомства и до общините как да изпълняват тези текстове, записани в Закона за публичните финанси и в удължителния закон на бюджета, посочи още Ананиев.

През декември 2025 г. парламентът гласува т.нар. удължителен закон за бюджета. Депутатите приеха да има еднократна индексация на възнагражденията в размер на натрупаната към 31 декември 2025 г. годишна инфлация за всички в бюджетната сфера, които не са на минималната работна заплата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Жбръц

    11 0 Отговор
    И пак , онези- бачкачите хапват дървото,защото били на Минимална работна заплата? Какво се получава: На МРЗ,като се отчислят данъци,осигуровки нетни приблизително 520-530 евро.Нагоре,онези със 1200-1500 евро основна заплата,бонус- още 70-80 евро.

    14:29 19.01.2026

  • 2 Мръсните

    9 2 Отговор
    Измамници от ПП и ДБ им се видяха много 10%.

    14:29 19.01.2026

  • 3 Инфлация.

    14 1 Отговор
    Прави това. А и предварителна покупка на вот от ГЕРБ. Парите идват от народа.

    14:34 19.01.2026

  • 4 дядото

    15 0 Отговор
    и пенсионерите отново на кучетата в кучешкия студ.мам ви престъпници.

    14:36 19.01.2026

  • 5 провинциалист

    12 2 Отговор
    Полагаме неистови усилия да си купим и тези избори. Пък вие си гласувайте с каквото си искате!

    Коментиран от #7

    14:38 19.01.2026

  • 6 Рилски

    18 0 Отговор
    При повече от 2/3 негласуващи, българския управленски елит е нелегитимен!Той е легален от правна гледна точка, но е дълбоко неморален и се легитимира изборно , като стъпва на огромно число относително добре платени държавни и общински служители, привилегирована многобройна полиция и пожарна, заедно с техните семейства!Добавете и коорпоративният вот на зависещи от държавните поръчки фирми, купеният, както и етнически такъв и ще си обясните изборните резултати през последните десетилетия и доминацията на прогерманско-олигархичното прокси ГЕРБ и олигархично-етническото ДПС!В резултат на всичко това се получава олигархично-компрадорско управление, с реално възможен летален изход в обозримо бъдеще за сраната ни!Единственият вариант за обръщане на статуквото е масово гласуване и максимално възможен контрол на изборният процес!Твърдо „не“ на хартиената бюлетина, „да“ на машиният вот, повече наблюдатели и застъпници, при възможност участие в СИК и РИК

    14:40 19.01.2026

  • 7 Какви

    3 7 Отговор

    До коментар #5 от "провинциалист":

    Усилия полагат бе, провинцислисте? Подиграват се на хората с тези 5%!

    Коментиран от #10

    14:41 19.01.2026

  • 8 за какво ще ги вдигате?

    10 2 Отговор
    Нали скачаха на площада че не искат бюджет. Никаква индексация, докато страната няма редовен бюджет!

    14:43 19.01.2026

  • 9 Роки

    12 2 Отговор
    Влязохме в клуба на богатите на дългове държави....

    14:45 19.01.2026

  • 10 провинциалист

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Какви":

    Според статията в момента се подготвят указания до министерствата и ведомства и до общините как точно да се положат неистовите усилия.

    14:46 19.01.2026

  • 11 Разпадане

    17 0 Отговор
    И аз питам на какво финасово-икономическо основание е увеличанието на заплати и пенсии? Повишена е производителността на труда ли? Увеличен е износът на високотехологичи стоки ли?
    Повишаването на заплатите означава само едно — ИНФЛАЦИЯ и прехвъряне на днешните задължения на деца и внуци.
    Единствено, вземане на нови заеми за повишаване на заплатите е предизвикавне и повишване на инфлацията без постигането на условия по-долу.
    .
    Намалена ли е надутата и безполезна администрация в БГ. Ограничиха ли евтиният внос от чужбина, разоряващ производството ни? Въведено ли е прогресивно данъчно облагане?

    Масово ли се произвеждат изнасят цялостни продукти с надпис Made in Bulgaria?

    Включени ли са високоефективни и евтини енергетични мощности ? Намалени са субсидиите за фотоелектриците ли?

    Чуждите инвестиции и помощите от ЕС надвишават ли изнесените ни финанси от чуждите банки, супермакетите и др, намален ли е износът на златни руди и цветни метали.

    14:46 19.01.2026

  • 12 Сандо

    6 1 Отговор
    Ето ви един от начините да спечелиш изборите.А Коцето с какво ще надцака сегашните управляващи,които докараха хората дотам,че умствените им способности да стигат само до това,колко пари имат в джоба си?

    Коментиран от #16

    14:52 19.01.2026

  • 13 Тома

    5 0 Отговор
    Че този бил жив бе.Ега си папардака още цуца пенсия и заплата а младите без работа.

    15:02 19.01.2026

  • 14 Само

    2 0 Отговор
    В частният сектор такива фокуси със задната дата никога не са случвали.... това е като в приказките..

    15:12 19.01.2026

  • 15 Факти

    0 1 Отговор
    Абе Вие подигравате ли се с хората! От началото на годината всичко е нагоре с 20-30%!!!!! Вие ми говорите за 5%! А, миналата година инфлацията 5% ли е? Ненормалници!! Всички депутати, министри, зам.-министри, директори на държавни и общински предприятия, кметове и прочее...НА МИНИМАЛНА!!!!! Да видим тогава 5% ???!!!???

    Коментиран от #17

    15:13 19.01.2026

  • 16 Делян

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сандо":

    Много просто, Санде! Като обещае на тия същите 40-50% увеличение на заплатите! Смятай, ако можеш!

    15:16 19.01.2026

  • 17 Боко

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Факти":

    Що квичите само? Като не ви изнася държавната хранилка НАПУСНЕТЕ! , ама не знам за такъв случай…

    15:23 19.01.2026

Новини по градове:
