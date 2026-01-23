Румен Радев напуска президентството в 16.00 часа

Конституционният съд ще се произнесе по подадената във вторник оставка от президента Румен Радев. Това ще стане на насроченото за 10 часа заседание на конституционните съдии.
Това каза на 9 -тата година от полагането на първата си клетва като президент Румен Радев.
В 10 минути и 10 секунди той мотивира своето решение и без да го каже в прав текст, даде ясно да се разбере какви ще са следващите му стъпки:
"Днешната политическа класа предаде надеждите на българите в компромиси с олигархията. Две трети вече не гласуват и е нужен нов обществен договор. Вашето доверие ме задължава да защитя държавността, институциите и нашето бъдеще".
Както обеща в понеделник вечерта, часове след последното си президентско обръщение, Радев депозира своята оставка пред Конституционния съд.
В заявлението за предсрочно прекратяване на правомощията си той лаконично посочва, че мотивите му се съдържат в отправеното от него обръщение към народа.
За да прекратят правомощията на петия български президент, конституционните съдии трябва да установят, че Румен Радев е действал по собствена воля.
За да бъде спазен принципът за непрекъсваемост на президентската институция, автоматично с приемането на оставката на Румен Радев на поста на държавен глава ще застане настоящия вицепрезидент.
Точно в 16 часа първият български президент, напуснал предсрочно поста си, ще бъде изпратен на парадния вход на "Дондуков" 2 от първата жена президент Илияна Йотова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 И с фатмака
Коментиран от #26
06:58 23.01.2026
4 Архимандрисандрит Бибиян
06:59 23.01.2026
5 Старшина Боташ
07:00 23.01.2026
6 Хвърчилков
Коментиран от #17
07:00 23.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Дръжте се
07:03 23.01.2026
9 Па ли
Файда йок.
07:04 23.01.2026
10 Иван Попов
Коментиран от #12, #20, #36
07:09 23.01.2026
11 Ще му чуем платформата
Мораториум за теглене на заеми. Строеж Белене и ревизия за съществена промяна на въпрос Референдум като Референдум за Белене премахнаха Белене. Забрана за износ на евтин ток от България, само за домакинства и български бизнес. Отпадане закон Колективни органи да не носят Наказателна Отговорност. Ще ни вкарат във война, не носят отговорност. Ще фалират държавата и не носят отговорност.
80% съкращение бюджетници, това е купен вот на ДЪРЖАВНО НИВО. 5 милиона народ 650 000 бюджетника.
Пълно премахване на Блатото БКП, ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ, ИТН, ПП.
Те унищожиха България и забраниха Референдумите.
Коментиран от #14, #32, #34
07:10 23.01.2026
12 Че то
До коментар #10 от "Иван Попов":комунистите как иначе да гласувате, освен за "16-та республека" ?
07:12 23.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Наивник на средна възраст
До коментар #11 от "Ще му чуем платформата":Надай са. А освен това както рекъл дедо поп: Ти мене ма не глей кво праа, а ма слушай кво приказвам.
По спомен всички до сега с подобни заявки идваха. Още един в повече или по-малко....
07:16 23.01.2026
15 Георги
07:21 23.01.2026
16 Аууу
07:21 23.01.2026
17 Георги
До коментар #6 от "Хвърчилков":за България най-лошите възможно моменти тепърва започват
07:23 23.01.2026
18 Избори
Коментиран от #33
07:23 23.01.2026
19 Пешо
чакат те в маскву
07:24 23.01.2026
20 Георги
До коментар #10 от "Иван Попов":гласът ви е отбелязан! Няма смисъл да се разхождате в деня на изборите и да правите опашка пред секцията!
07:24 23.01.2026
21 Юмруче
07:25 23.01.2026
22 Макс
Коментиран от #23
07:26 23.01.2026
23 Георги
До коментар #22 от "Макс":само дето сме с президент. Казва се Илияна Йотова и е избран с точно същия брой гласове като чичо Румен. Ама от къде ви намират все такива немислещи?
07:37 23.01.2026
24 Боруна Лом
Коментиран от #27
07:39 23.01.2026
25 техник
07:40 23.01.2026
26 Със сигурност
До коментар #3 от "И с фатмака":След погрома над държавицата ни от простата и крадлива Тиква Борисов и аверчето му Пеевски, на всеки ще му е трудно.
07:42 23.01.2026
27 Георги
До коментар #24 от "Боруна Лом":а нови от къде? ИТН и ППДБ+ ги обраха, ще ни оправя с каквото има под ръка. За месец-месец и половина къде да ходи да ти търси нови.
07:42 23.01.2026
28 Зарко
пак ще са от страната на булката.
07:44 23.01.2026
29 Радев
07:45 23.01.2026
30 До Надай се
Много лоши години идват за Територията и ако не гласуваме за Партии неучаствали в политическият живот със сериозни платформи, непромотирани в Медиите, загиваме.
Вече сме 5 милиона, Разрушителите ни заробват с непоносими заеми СТО милиарда държавни заеми от 2021 до 2028, и то дамо за бюджетни заплати и увеличаване на всеки 3 месеца заплати на партизаните в Партиен Дом, неизбирани от българите.
Страшно е 135% мин вода.
И този Народ спи, 31% увеличение ток. Чудовищни цени и чудовишна инфлация от 2020 юли.
За жалост 650 000 бюджетника и семействата им, купени на държавно ниво с увеличени със 105% заплати за 6 г. от 2020, стават един милион и двеста хиляди, мъртвите души един милион, купен и етнически вот ще решат Циркът наречен Избори.
Свикване на ВНС от граждански организации и Блатото БКП, ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ, ПП, ИТН да нямат право да провеждат Избори.
07:46 23.01.2026
31 Ивелин Михайлов
07:47 23.01.2026
32 Цар самодържец
До коментар #11 от "Ще му чуем платформата":50 депутата казваш? На какво основание? Викаш законите вече няма да имат значение. Направо за какво ни е парламент. Един цар, който да прави, каквото си иска.
Ти какъв смяташ да си в системата? Крепостен селянин или опричник? Няма да си болярин - да знаеш.
07:48 23.01.2026
33 Асена василева
До коментар #18 от "Избори":Избираш мене получаваш розов пеньоар и сглобка с боко, а аз подскачам по прашки в скута на пеевски 😉😘
07:48 23.01.2026
34 Абе знаеш ли
До коментар #11 от "Ще му чуем платформата":Това дето си го написал си е чист фашизъм.
07:48 23.01.2026
35 Червен ла -йно -мет РРадев
07:49 23.01.2026
36 Улав
До коментар #10 от "Иван Попов":Не те слуша главата
07:52 23.01.2026
37 Червен ла -йно -мет РРадев
07:52 23.01.2026
38 В 16:00 часа
07:52 23.01.2026
39 Фори
07:54 23.01.2026