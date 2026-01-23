Румен Радев напуска президентството в 16.00 часа

Конституционният съд ще се произнесе по подадената във вторник оставка от президента Румен Радев. Това ще стане на насроченото за 10 часа заседание на конституционните съдии.

Това каза на 9 -тата година от полагането на първата си клетва като президент Румен Радев.

В 10 минути и 10 секунди той мотивира своето решение и без да го каже в прав текст, даде ясно да се разбере какви ще са следващите му стъпки:

"Днешната политическа класа предаде надеждите на българите в компромиси с олигархията. Две трети вече не гласуват и е нужен нов обществен договор. Вашето доверие ме задължава да защитя държавността, институциите и нашето бъдеще".

Както обеща в понеделник вечерта, часове след последното си президентско обръщение, Радев депозира своята оставка пред Конституционния съд.

В заявлението за предсрочно прекратяване на правомощията си той лаконично посочва, че мотивите му се съдържат в отправеното от него обръщение към народа.

За да прекратят правомощията на петия български президент, конституционните съдии трябва да установят, че Румен Радев е действал по собствена воля.

За да бъде спазен принципът за непрекъсваемост на президентската институция, автоматично с приемането на оставката на Румен Радев на поста на държавен глава ще застане настоящия вицепрезидент.

Точно в 16 часа първият български президент, напуснал предсрочно поста си, ще бъде изпратен на парадния вход на "Дондуков" 2 от първата жена президент Илияна Йотова.