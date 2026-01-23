Новини
Румен Радев напуска президентството в 16.00 часа

Румен Радев напуска президентството в 16.00 часа

23 Януари, 2026 07:50, обновена 23 Януари, 2026 06:53 837 39

  • румен радев-
  • оставка-
  • президент-
  • конституционен съд

Преди това КС ще се произнесе по оставката на държавния глава

Румен Радев напуска президентството в 16.00 часа - 1
Снимка: Президентство
БНР БНР

Конституционният съд ще се произнесе по подадената във вторник оставка от президента Румен Радев. Това ще стане на насроченото за 10 часа заседание на конституционните съдии.

Това каза на 9 -тата година от полагането на първата си клетва като президент Румен Радев.

В 10 минути и 10 секунди той мотивира своето решение и без да го каже в прав текст, даде ясно да се разбере какви ще са следващите му стъпки:

"Днешната политическа класа предаде надеждите на българите в компромиси с олигархията. Две трети вече не гласуват и е нужен нов обществен договор. Вашето доверие ме задължава да защитя държавността, институциите и нашето бъдеще".

Както обеща в понеделник вечерта, часове след последното си президентско обръщение, Радев депозира своята оставка пред Конституционния съд.

В заявлението за предсрочно прекратяване на правомощията си той лаконично посочва, че мотивите му се съдържат в отправеното от него обръщение към народа.

За да прекратят правомощията на петия български президент, конституционните съдии трябва да установят, че Румен Радев е действал по собствена воля.

За да бъде спазен принципът за непрекъсваемост на президентската институция, автоматично с приемането на оставката на Румен Радев на поста на държавен глава ще застане настоящия вицепрезидент.

Точно в 16 часа първият български президент, напуснал предсрочно поста си, ще бъде изпратен на парадния вход на "Дондуков" 2 от първата жена президент Илияна Йотова.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 И с фатмака

    9 7 Отговор
    и без фатмака нищо няма да се промени. Хората отново ще бъдат измамени. Всичко е продадено в България. След 7-8 години всички ще бъдат поробени в буквален смисъл.

    Коментиран от #26

    06:58 23.01.2026

  • 4 Архимандрисандрит Бибиян

    4 2 Отговор
    В 16 че мо биеме севтета,телеграми, и че го кундиме да го правиме космонавт!

    06:59 23.01.2026

  • 5 Старшина Боташ

    2 4 Отговор
    Да платим на циганите и да ги откършат ...сега е момента да го олабим

    07:00 23.01.2026

  • 6 Хвърчилков

    8 3 Отговор
    България остави Лева в най-лошия възможен момент!

    Коментиран от #17

    07:00 23.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дръжте се

    8 2 Отговор
    Спасителя иде

    07:03 23.01.2026

  • 9 Па ли

    5 3 Отговор
    Ще вдига ли юмрук или ще козирува и по-важното, на кой?
    Файда йок.

    07:04 23.01.2026

  • 10 Иван Попов

    9 7 Отговор
    Цялото семейство и всички мои близки ще гласуваме за Радев

    Коментиран от #12, #20, #36

    07:09 23.01.2026

  • 11 Ще му чуем платформата

    11 1 Отговор
    И ако в нея не фигурират: Свикване на ВНС и ревизия Конституция, Договори, Концесии, премахване на един милион мъртви души. Референдум за Юро и връщане на паричен съвет и ВБ. Ревизия Концесии от 2009 г. Съкращаване на 80% бюджетника. Намаляне брой депутати на 50 човека. Заплати на депутати до 3000 лв. без Привилегии, махане на служебните им коли. Само Президент, Премиер, През. НС и партийни лидери да имат право на кола. Другото градски транспорт и икономични класи самолети.
    Мораториум за теглене на заеми. Строеж Белене и ревизия за съществена промяна на въпрос Референдум като Референдум за Белене премахнаха Белене. Забрана за износ на евтин ток от България, само за домакинства и български бизнес. Отпадане закон Колективни органи да не носят Наказателна Отговорност. Ще ни вкарат във война, не носят отговорност. Ще фалират държавата и не носят отговорност.
    80% съкращение бюджетници, това е купен вот на ДЪРЖАВНО НИВО. 5 милиона народ 650 000 бюджетника.
    Пълно премахване на Блатото БКП, ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ, ИТН, ПП.
    Те унищожиха България и забраниха Референдумите.

    Коментиран от #14, #32, #34

    07:10 23.01.2026

  • 12 Че то

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "Иван Попов":

    комунистите как иначе да гласувате, освен за "16-та республека" ?

    07:12 23.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Наивник на средна възраст

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ще му чуем платформата":

    Надай са. А освен това както рекъл дедо поп: Ти мене ма не глей кво праа, а ма слушай кво приказвам.
    По спомен всички до сега с подобни заявки идваха. Още един в повече или по-малко....

    07:16 23.01.2026

  • 15 Георги

    3 3 Отговор
    нееее, чичо Румене, на кого ни оставяш

    07:21 23.01.2026

  • 16 Аууу

    7 0 Отговор
    Много закъсня трябваше още в първия мандат да напусне .

    07:21 23.01.2026

  • 17 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хвърчилков":

    за България най-лошите възможно моменти тепърва започват

    07:23 23.01.2026

  • 18 Избори

    6 2 Отговор
    Избираш Радев и получаваш -Борисов и Пеевски!

    Коментиран от #33

    07:23 23.01.2026

  • 19 Пешо

    4 0 Отговор
    довиждане довиждане довиждане довиждане
    чакат те в маскву

    07:24 23.01.2026

  • 20 Георги

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Иван Попов":

    гласът ви е отбелязан! Няма смисъл да се разхождате в деня на изборите и да правите опашка пред секцията!

    07:24 23.01.2026

  • 21 Юмруче

    1 2 Отговор
    Ще има ли...?

    07:25 23.01.2026

  • 22 Макс

    4 1 Отговор
    Непростима постъпка на радев . Правителство в оставка , НС в оставка, без гл. прокурор, а вече и без президент . Какво очаква радев ? Подкрепа и гласове , за да стане премиер ? Боже опази !!!

    Коментиран от #23

    07:26 23.01.2026

  • 23 Георги

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Макс":

    само дето сме с президент. Казва се Илияна Йотова и е избран с точно същия брой гласове като чичо Румен. Ама от къде ви намират все такива немислещи?

    07:37 23.01.2026

  • 24 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    И ДАНО ДА НЕ ПРАВИШ СБИРЩИНА СЪС. СТАРИ КОМПРОМЕТИРАНИ МАЙМУНИ!

    Коментиран от #27

    07:39 23.01.2026

  • 25 техник

    2 1 Отговор
    Седя тук вече девет години, без да правя нищо. И все още искам да седя в парламента, докато умра.

    07:40 23.01.2026

  • 26 Със сигурност

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "И с фатмака":

    След погрома над държавицата ни от простата и крадлива Тиква Борисов и аверчето му Пеевски, на всеки ще му е трудно.

    07:42 23.01.2026

  • 27 Георги

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Боруна Лом":

    а нови от къде? ИТН и ППДБ+ ги обраха, ще ни оправя с каквото има под ръка. За месец-месец и половина къде да ходи да ти търси нови.

    07:42 23.01.2026

  • 28 Зарко

    0 1 Отговор
    За съжаление тенекиените глави
    пак ще са от страната на булката.

    07:44 23.01.2026

  • 29 Радев

    2 2 Отговор
    Да се откаже от "президентската" пенсия!

    07:45 23.01.2026

  • 30 До Надай се

    0 2 Отговор
    Прав сте, съмнявам се, иначе ще си гласувам за "Пряка Демокрация" и Клисаров, човекът е със сериозна платформа и конкретни мерки във всяка една област.
    Много лоши години идват за Територията и ако не гласуваме за Партии неучаствали в политическият живот със сериозни платформи, непромотирани в Медиите, загиваме.
    Вече сме 5 милиона, Разрушителите ни заробват с непоносими заеми СТО милиарда държавни заеми от 2021 до 2028, и то дамо за бюджетни заплати и увеличаване на всеки 3 месеца заплати на партизаните в Партиен Дом, неизбирани от българите.
    Страшно е 135% мин вода.
    И този Народ спи, 31% увеличение ток. Чудовищни цени и чудовишна инфлация от 2020 юли.
    За жалост 650 000 бюджетника и семействата им, купени на държавно ниво с увеличени със 105% заплати за 6 г. от 2020, стават един милион и двеста хиляди, мъртвите души един милион, купен и етнически вот ще решат Циркът наречен Избори.
    Свикване на ВНС от граждански организации и Блатото БКП, ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ, ПП, ИТН да нямат право да провеждат Избори.

    07:46 23.01.2026

  • 31 Ивелин Михайлов

    2 1 Отговор
    РАДЕВ ПРЕМИЕР!

    07:47 23.01.2026

  • 32 Цар самодържец

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ще му чуем платформата":

    50 депутата казваш? На какво основание? Викаш законите вече няма да имат значение. Направо за какво ни е парламент. Един цар, който да прави, каквото си иска.

    Ти какъв смяташ да си в системата? Крепостен селянин или опричник? Няма да си болярин - да знаеш.

    07:48 23.01.2026

  • 33 Асена василева

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Избори":

    Избираш мене получаваш розов пеньоар и сглобка с боко, а аз подскачам по прашки в скута на пеевски 😉😘

    07:48 23.01.2026

  • 34 Абе знаеш ли

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ще му чуем платформата":

    Това дето си го написал си е чист фашизъм.

    07:48 23.01.2026

  • 35 Червен ла -йно -мет РРадев

    2 1 Отговор
    Интересно ще има ли свестни софиянци, които да посрещнат Румен Боташа с домати и яйца?

    07:49 23.01.2026

  • 36 Улав

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Иван Попов":

    Не те слуша главата

    07:52 23.01.2026

  • 37 Червен ла -йно -мет РРадев

    1 1 Отговор
    Натовския генерал дезертира от поста и с големия черпак се засили към казана в НС.

    07:52 23.01.2026

  • 38 В 16:00 часа

    0 0 Отговор
    Елвис напуска сградата.

    07:52 23.01.2026

  • 39 Фори

    0 0 Отговор
    Да си ходи цървулът !

    07:54 23.01.2026

