Новини
България »
Борислав Цеков: Радев губи комфорта да задава въпроси без да дава отговори

Борислав Цеков: Радев губи комфорта да задава въпроси без да дава отговори

23 Януари, 2026 09:04 500 22

  • борислав цеков-
  • румен радев-
  • давос

Един президент в оставка не може да взема отношение по такъв сериозен въпрос като поканата за Давос. Поканата е била към държавата, не към персонa

Борислав Цеков: Радев губи комфорта да задава въпроси без да дава отговори - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Конституционният съд днес трябва да установи автентичността на своботната воля на оставката на Румен Радев. Те ще установят, че не се е случило под заплаха или принуда, което е факт, тъй като оставката беше публично и аргументирано.

"Решението влиза в сила веднага. След това предстои да встъпи в длъжност Илияна Йотова. Тя ще осъществява в пълнота длъжността на президент", каза още той пред БТВ.

"Добре е да има клетва, може да не е пред Народното събрание, а пред Конституционния съд."

"Радев изгуби статуса си на обединител, става една от партиите. Губи и комфорта да задава въпроси без да дава отговори."

"Един президент в оставка не може да взема отношение по такъв сериозен въпрос като поканата за Давос. Поканата е била към държавата, не към персонa."

"За мен оставката беше закъсняла, но трябваше да завърши своя мандат. При положение, че от сутрин до вечер беше внушавано и показвано как президентът гради своя политическа сила и воюва с партиите, това беше почтения изход да отиде на партийния терен и да стане част от партийните водачи."


България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 595612

    21 0 Отговор
    Аман от този!!!

    09:06 23.01.2026

  • 2 Факт

    9 0 Отговор
    Което всяка публична личност приема спокойно!

    09:07 23.01.2026

  • 3 78291

    17 2 Отговор
    Радев нищо не губи ,губят тиквата и 🐷,че повече няма управляват,слава богу

    09:07 23.01.2026

  • 4 Стенли

    3 18 Отговор
    За мен Радев е фурнаджийска лопата помним как отказа да референдума за еврозоната и негов министър въведе така наречените зелени сертификати и той не е никакъв русофил а си чист натовски генерал което лошо няма но не бива да се подвеждат хората както направиха бсп ново начало и има такъв и иот аман от такива двуличници 😕😡

    09:07 23.01.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    2 14 Отговор
    Боташа губи много неща. Тепърва ще го разбере.

    09:08 23.01.2026

  • 6 Истината

    16 1 Отговор
    Еййй много специалисти изпълзяха да казват кое е правилно и кое не

    Досега къде бяхте с предписанията като ни крадяха Тиквата и Шопара, къде бяхте???

    Лошо ви бръкна в гъ...за на всички генерал Радев, още още потрайте по-дълбоко

    Коментиран от #14

    09:08 23.01.2026

  • 7 Име

    0 1 Отговор
    Чудя се какво прави в мутренския сайт Фактибг!

    09:09 23.01.2026

  • 8 Пич

    4 11 Отговор
    Съгласен съм с Борислав Цеков ! Досега Радев беше в позиция - Вие що така правите ?! Вече няма да има този комфорт , защото народа го чака да се определи !!!

    Коментиран от #9, #17

    09:09 23.01.2026

  • 9 Трол

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Г-н Радев вече се е определил като човек, който трябва да харесваме.

    Коментиран от #18

    09:15 23.01.2026

  • 10 вуйчо

    8 3 Отговор
    Олигофрен е този Цеков!

    Коментиран от #20, #22

    09:18 23.01.2026

  • 11 Този

    9 4 Отговор
    в какво е компетентен, освен да разтяга локуми?!

    09:19 23.01.2026

  • 12 Буха ха

    8 2 Отговор
    Цеков усърдно ръси мозък за да заслужи огризките от мутренската софра, които му подхвърлят в празната паника.

    09:19 23.01.2026

  • 13 Хе!

    8 2 Отговор
    Тоя!? Какво работи! Аман от такива напасти! Колко правителства се смениха, те все наместени някъде в Библеотекарския, агенция, комитет, фондация, асоциация, представителство, институт за всякакви проучвания и технологии! Росен Карадимов е същата партида, все наместени, говорят важно общи приказки и не може ги разбра средния българен на кой Бог се кланят!? Има друга партида, които са пъргави, витиевати, креативни, винаги са в политиката и в посока на правилната ориентация! Ето Росен и Георг бързо реагираха, отидоха да ги потупат по г зъ американците, но тия, като този на фотоса дори и това не правят, а са застинали на постовете си като някаква неотменима и непреходна Вечност!

    09:19 23.01.2026

  • 14 Стенли

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Истината":

    Не е точно така като Костадинов го попита дали е за еврозоната или не той си замълча и защо преди година каза че не може да има референдум за еврозоната а годна по късно както се казва в дванайсет без пет че трябва референдум Костадинов може да е всякакъв но си държи една позиция а Радев хем тако хем вако ето това не ми харесва и затова му нямам доверие но и Пеевски Борисов а и пп дб не бива да управляват

    Коментиран от #19

    09:20 23.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хората

    1 0 Отговор
    имат право да задават въпроси и да искат отговори , директно и в прав текст !

    09:22 23.01.2026

  • 17 Хе!

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Радев като е искал комфорт, да е вземал пример от този Цеков, да си стои в президентството, да крепи правилна линия и поведение и да си гледа пенсията, президентските и след президентските привилегии! Ето и сега не трябваше да дава оставка, а има и покана, да изтърчи при Тръмп да се покаже какъв американски човек е и да се снима с Младенов, Георг и Желязков - четери българи, каре пика! Орбан сам!

    09:24 23.01.2026

  • 18 оня с питон.я

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Трол":

    Кво има да се определя? Лева ръка десен джоб. За това става винаги въпрос.

    09:26 23.01.2026

  • 19 Делян

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Стенли":

    Стенли, споре умна глава кате теб, защо Копейката си държи на една позиция? Дали защото копейките не идват от едно и също посолство или защото просто е принципен човечецът? А, Радев, ако не друго поне ще ангажира повече хора да излязат да гласуват, защото дълги годино хората предпочитаха да ходят за гъби! Кой, крив, кой прав, тази година ще се разбере!

    Коментиран от #21

    09:26 23.01.2026

  • 20 лелинчо

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "вуйчо":

    Цеков е една най обикновена под лога

    09:27 23.01.2026

  • 21 оня с питон.я

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Делян":

    Деса топла връзка с Чалгаря, слугата на герб и мафията, фашистите от пп негови отрочета.

    09:28 23.01.2026

  • 22 Много ДА

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "вуйчо":

    И то много ГОЛЯМ О...гофрен , парче на Пеевски!!!!!!!!!!

    09:28 23.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове