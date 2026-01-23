Борислав Цеков: Радев губи комфорта да задава въпроси без да дава отговори

Конституционният съд днес трябва да установи автентичността на своботната воля на оставката на Румен Радев. Те ще установят, че не се е случило под заплаха или принуда, което е факт, тъй като оставката беше публично и аргументирано.

"Решението влиза в сила веднага. След това предстои да встъпи в длъжност Илияна Йотова. Тя ще осъществява в пълнота длъжността на президент", каза още той пред БТВ.

"Добре е да има клетва, може да не е пред Народното събрание, а пред Конституционния съд."

"Радев изгуби статуса си на обединител, става една от партиите. Губи и комфорта да задава въпроси без да дава отговори."

"Един президент в оставка не може да взема отношение по такъв сериозен въпрос като поканата за Давос. Поканата е била към държавата, не към персонa."

"За мен оставката беше закъсняла, но трябваше да завърши своя мандат. При положение, че от сутрин до вечер беше внушавано и показвано как президентът гради своя политическа сила и воюва с партиите, това беше почтения изход да отиде на партийния терен и да стане част от партийните водачи."