Христанов за акцията на ИТН в земеделското министерство: Мръсна и кална война, чиято главна цел съм аз

5 Март, 2026 18:10 1 399 39

  • иван христанов-
  • акция-
  • итн-
  • министерство на земеделието и храните-
  • кална война

“Бяхме подготвени, че това ще се случи. Затова всичко, което пипам, го пипам сякаш е скорпион или заредена бомба. Те се опитват да дискредитират действащ министър”, обобщи служебният министър на земеделието

Христанов за акцията на ИТН в земеделското министерство: Мръсна и кална война, чиято главна цел съм аз - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Говорим за много мръсна и кална война, чиято главна цел съм аз. Това каза в интервю за “Лице в лице” служебният министър на земеделието Иван Христанов, цитиран от novini.bg. Коментарът му дойде след акцията на депутати от "Има такъв народ" в Министерство на земеделието. От партията на Слави Трифонов твърдят, че д-р Ангел Мавровски е бил заличен от регистъра като ветеринарен лекар, а асистентка на Христанов е била арестувана с наркотици през 2005 г.
В резюме, министърът определи това съответно като "реваншизъм" и "клевета".

"Създават смут. След тях хората са на валидол. Това не е шега, а откровен саботаж на държавността и на институционалното поведение", подчерта Христанов.

И подробно отговори и на двете обвинения:

"Това са същите, които сложиха Пацо Шнорхела за премиер. По отношение на г-н Мавровски - не знам от кой регистър е заличен. При него има една конкретна репресия. След частни разговори с браншовите съюзи, се оказва, че той не е единственият случай, при който се упражнява репресия от конкретни областни дирекции по безопасност на храните. Някои хора просто искат да си вършат работата съвестно и съответно се превръщат в обект на репресии. 2022 г. беше битката за “Капитан Андреево”. Веднага след като падна кабинетът "Петков" 2022 г. Мавровски беше подложен на брутални репресии и две години не можа да си намери работа, след което започнаха и тези атаки - практически да му бъде отнет поминъкът. Две седмици преди аз да стана министър по някакво много странно стечение на обстоятелствата служебни лица от Българската агенция за безопасност на храните викат близки и роднини на г-н Мавровски чупят ръце и казват, че май са сбъркали да го “ударят” така, като му предлагат да отиде в Брюксел, защото там позицията за ветеринарно аташе е била свободна. Тоест, очевидно е, че тези хора, които досега са го репресирали, вероятно притеснени от това, че аз ще стана министър, се страхуват от някакъв реваншизъм, какъвто на мен не ми е в природата, и започват да се опитват да си купят някаква индулгенция, пращайки го в Брюксел. Имаме поредното конкретно доказателство, че това е било тежък реваншизъм, с който да унищожат човека и да го омаскарят. Г-н Мавровски беше почти 2 месеца долу на “Капитан Андреево”, за да можем да овладеем трафика и да могат държавните органи, които бяха изхвърлени”, коментира Иван Христанов.
На обвиненията към асистентката си той отговори по следния начин: “Нека да си дадем сметка, че това, което аз мога да поискам, е свидетелство за съдимост. Поисках - чисто е. Тя самата каза, че ако пречи, ще напусне. Как аз да се убедя, че това, което самите господа казват, е истина? Има закони начини, по които мога да стигна до една или друга информация. Очевидно те са я получили по нерегламентиран начин. Работя с нея. Не виждам абсолютно никакви признаци за тези клевети. Няма изкарани снимки, правени с изкуствен интелект, които бяха разобличани”.

“Бяхме подготвени, че това ще се случи. Затова всичко, което пипам, го пипам сякаш е скорпион или заредена бомба. Те се опитват да дискредитират действащ министър”, обобщи политикът.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 26 гласа.
  • 1 Щом итн.са против...

    22 13 Отговор
    Христанов,значи той е прав.Факти ще ви помоля да разчистите малко терена по някакъв начин на коментарите.Не ви ли прави впечатление колко неграмотни хора драскотят тук само щото имат тая възможност.

    18:22 05.03.2026

  • 2 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    22 23 Отговор
    Тоя паляк кога ще освободи овчиците на бай Рибанчо?!

    18:22 05.03.2026

  • 3 хмммм

    15 24 Отговор
    Защо да е война? Защото те виждат какви ги правиш ли?

    18:24 05.03.2026

  • 4 непротестиращ

    22 23 Отговор
    ПП-ДБ сами ще се сринат на изборите, на саим виновни нито ГЕРБ, нито ИТН! С тяхното служебно правителство на умник Гюро, ще си вкарат автогол! Народъте казал: волът рие, лрие, ама всичко му пада на главата! Между другото, ПП-ДБ бяха сринати, много преди случаят Петрохан!

    18:26 05.03.2026

  • 5 Поредият Льольо

    15 23 Отговор
    Сладурче, ти ли бе, който си назначавш наркоманки и престъпници за близко обкръжение? Щял да бори Петроханските далавери чрез министерството на земеделието. И как, като им спреш патладжаните?

    Коментиран от #30

    18:31 05.03.2026

  • 6 Дориана

    27 15 Отговор
    ИТН да са наясно, за техен ужас и ще има честни и прозрачни избори. Все повече стават жалки и смешни с ежедневните си нападки към Служебното правителство, защото не можаха да постигнат поставените им цели от Борисов и Пеевски за фалшифициране на изборите в тяхна полза. Сега са в ужас и изпаднали в агресия към всички.

    Коментиран от #36

    18:32 05.03.2026

  • 7 Дориана

    20 13 Отговор
    Тошо Йорданов отново изпълнява поръчките на Борисов и Пеевски да всява страх и паника в обществото с политическа предизборна цел.Служебното правителство си работи много спокойно и отговорно. Това, че Борисов, Пеевски и Слави Трифонов искат да компроментират и фалшифицират изборите с цел политическо оцеляване и защита на корупцията , мафията и олигархията си е техен проблем. ИТН ще бъдат изхвърлени от Парламента падат надолу под 1 % и дори губят субсидия. Ето за това е тяхното агресивно поведение, което ги прави жалки.

    18:36 05.03.2026

  • 8 Дедо Мраз

    19 10 Отговор
    Мафията е пуснала ИТН пинчерите да джафкат, а самата тя се спотайва предизборно в ъгъла и крои следващия пъклен план.

    18:36 05.03.2026

  • 9 Звездоброец

    20 8 Отговор
    Христанов рови и открива далаверите на мафията . Мафията мълчи , но е насъскала зулупиделите да лаят . Геловете пък имаха задача да лаят против Величие , а още по- рано костадиновци изпълняваха това лаене .

    18:36 05.03.2026

  • 10 Ами прави са ИТН

    13 15 Отговор
    Ти си лъжливата подлога на мафиотската партия ПП и ДБ. Помним!

    Коментиран от #20

    18:41 05.03.2026

  • 11 ха ха

    6 3 Отговор
    то репресиите и измишльотините никога не са спирали , просто го местиш в другия крачол и отбичваш ушаците , те пращат други и така се върви живота , само не знам кога наистина ще ми писне и ще тегля на някой ножа , но не е препоръчително министъра да го прави

    18:41 05.03.2026

  • 12 Зъл пес

    8 11 Отговор
    А вие хич не сте мръсни и кални.Дева и пеперастите

    18:42 05.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 МАКАЙ

    14 7 Отговор
    ИВАНЕ ПРОДАЖНИТЕ ЧАЛГАРИ СЕЛЕНДУРИ.

    18:44 05.03.2026

  • 15 Клоунът си тръгва уморен...

    9 8 Отговор
    До утре, до новия спектакъл... Оставете го , толкова сеир прави, луд умора нема... Има си мечта човека гони си я , подслаждая с розови бонбонки от пиарката Дани. Кво да прави, човещинка.

    18:45 05.03.2026

  • 16 Клоунът си тръгва уморен...

    4 7 Отговор
    До утре, до новия спектакъл... Оставете го , толкова сеир прави, луд умора нема... Има си мечта човека гони си я , подслаждая с розови бонбонки от пиарката Дани. Кво да прави, човещинка.

    18:46 05.03.2026

  • 17 Ха-ха-ха!

    14 11 Отговор
    Днес министър Христанов напарво зарови простак Хаджи Тошко Африкански още два метра под земята! Нагъл, уродлиов, нечистоплътно, грозно и мазно чалгарско нищожество! Това е Хаджи Афиркански, който, заедно с онзи Клептоман и Джебчия - Балбана с грозната брадавица на мутрата до дълги я му нос, нахълтали като пладнешки крадци в Земеделското министерство да тормозят служителите там и да издевателстват над тях! Е,и?! Какво постигнахте бе, чалгари мръсни?! Какво друго, освен още една, много голяма, направо огромна порция омраза, ненавист и презрение към чалгарската ви сбирщина! Абе, Хаджи Африкански и Джебчия Балбане! Престанете да изпълвявате поръчките на Ткивата и на Прасето бе, чалгри, престанете бе, мерзавци! Вие вече сте под 1% и изпускате и субсидията бе, чалгари долин! Ама то пък, 4 години депутати, достатъчно сте крали, нали?! Особено Африкански със селявндурското име Тошко! Представяте ли си какви селяндури са онези, дето са го кръстили "Тошко"?!

    Коментиран от #37

    18:48 05.03.2026

  • 18 15- и 16 - и чалгарски фен

    11 7 Отговор
    Клоуните, чалгарските клоуни, разбира се, "си тръгнаха" не само уморени от собствената си простащина, но и прогонени от омразата и презрението на цял един народ! Тичай и ти след тях бе, нищожество 15 и 16! тичай,каруцаринът Хаджи Африкански ще те почерпи една бонбонка "лукче"!

    Коментиран от #33

    18:51 05.03.2026

  • 19 хи хий

    9 7 Отговор
    Ми ти си един палячо и нищо повече , време е да бъдеш изметен от там.

    18:56 05.03.2026

  • 20 Да да да

    6 4 Отговор

    До коментар #10 от "Ами прави са ИТН":

    ПП -ДБ са прави, а ти си седнал в нечий скут.

    18:59 05.03.2026

  • 21 малко фактология

    6 6 Отговор
    Този е нищо повече от тъпа маша на Петроханските Педофили .

    18:59 05.03.2026

  • 22 Коментар

    8 2 Отговор
    С кокаинозависимия Хошко, който урежда любовниците си за зам министърки и синът му, който точи здравната каса, процесът ще е кратък. След това ще трябва да върнат около един милион евро на държавата. Скелетът Трифонов ще бъде кремиран само ден след като си отиде, а всичките му имоти ще станат старчески домове

    19:00 05.03.2026

  • 23 БеГемот

    7 4 Отговор
    Итн се оказаха самото дъно на българската политика което е нормално за банда чалга дегенерати....

    Коментиран от #34

    19:01 05.03.2026

  • 24 Верно ли

    6 4 Отговор
    Този нещо не ми вдъхва доверие - гледах го преди да влезе в министерството, май някакво циркче играе с това "напускане" на "добрите сили". Според мен е в кюпа и се е отлъчил, да събере отлющения вот.

    19:02 05.03.2026

  • 25 Факт

    6 4 Отговор
    Христанов, криминалистичните регистрации ги няма в свидетелството за съдимост. А с криминалистични регистрации НЕ МОЖЕ да си в държавната администрация. Нито пък ще получи достъп до класифицирана информация - твоята PR-ка.

    Коментиран от #31

    19:02 05.03.2026

  • 26 Верно ли

    1 1 Отговор
    Аааа, ясно, щом и цъкачката на "добрите сили" цъка тук - работата е като бял ден :)))

    19:04 05.03.2026

  • 27 Закона не се спазва

    3 2 Отговор
    Ако искат да върнат законността и усещането, че сме държава би следвало за всички тези клеветнически действия, сриващи обществения ред да се потърси наказателна отговорност. Все пак е доказано, че не сме правова държава, но следва да се спази закона.

    19:04 05.03.2026

  • 28 Един

    7 3 Отговор
    От тези мошеници ПП има ли изобщо някой, който не се друса?! Те май всички идват от една комуна.

    19:07 05.03.2026

  • 29 Ужас безкрай

    2 3 Отговор
    Колко ли е получил Славчо и какво ли им е обещал на Тошковци, Шиши? Старите хора казват, че прасетата усещат, когато наближава коледа.

    19:17 05.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Що бе

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Факт":

    Що си тъй объркан?

    19:19 05.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "15- и 16 - и чалгарски фен":

    ПСИХЯСЪЛ ПЛЕВЕНСКИ ЕРЕМЕН КАКВО СТАНА С НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ ГНУСНИ АМА МНОГО ГНУСНИ ИЗВРАТЕНЯЦИ ВЪН ОСТАВКА

    19:21 05.03.2026

  • 34 Ужас безкрай

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "БеГемот":

    Дъно са не само на политиката. Дъно са на морала и човечността...

    19:22 05.03.2026

  • 35 Лена

    2 2 Отговор
    Лама Христанов никои Нети вярва На теб и ппдб

    19:22 05.03.2026

  • 36 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    НИЩОТОООО НЕГРАМОТНО РУТИ МРАЗИ ГНУСИ ТУК ФАКТИ ТОВА НИЩО ЯВНО ПЛАЩА ЩОМ ПОСТОЯННО ЗАСИПВА ПРОСТРАНСТВОТО ТУК ГНУСНО НИЩО СИ ДА СЕ ЗАДАВИШ ОТ ОМРАЗАТА СИ

    Коментиран от #39

    19:24 05.03.2026

  • 37 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ха-ха-ха!":

    АМА ВИЕ ОТ СМЕТИЩЕТО СЪВСЕМ МУ ВЕЧЕ ГНУСНИ ПО ГНУСНИ ФАКТИТЕ ТУК ДАЛИ ИМА НОРМАЛНИ

    19:25 05.03.2026

  • 38 Хаха

    0 0 Отговор
    Жълтопаветника от първия коментар иска разчистване на коментарите. Това ли ви е демокрацията бе педофили петрохански

    19:26 05.03.2026

  • 39 Спешно е

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Промяна":

    Имаш нужда от промяна. Психиатрична. Че не ти се отдава мисленето, ясно, ама поне се научи да пишеш.

    19:27 05.03.2026

