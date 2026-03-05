Христанов за акцията на ИТН в земеделското министерство: Мръсна и кална война, чиято главна цел съм аз

Говорим за много мръсна и кална война, чиято главна цел съм аз. Това каза в интервю за “Лице в лице” служебният министър на земеделието Иван Христанов, цитиран от novini.bg. Коментарът му дойде след акцията на депутати от "Има такъв народ" в Министерство на земеделието. От партията на Слави Трифонов твърдят, че д-р Ангел Мавровски е бил заличен от регистъра като ветеринарен лекар, а асистентка на Христанов е била арестувана с наркотици през 2005 г.

В резюме, министърът определи това съответно като "реваншизъм" и "клевета".

"Създават смут. След тях хората са на валидол. Това не е шега, а откровен саботаж на държавността и на институционалното поведение", подчерта Христанов.

И подробно отговори и на двете обвинения:

"Това са същите, които сложиха Пацо Шнорхела за премиер. По отношение на г-н Мавровски - не знам от кой регистър е заличен. При него има една конкретна репресия. След частни разговори с браншовите съюзи, се оказва, че той не е единственият случай, при който се упражнява репресия от конкретни областни дирекции по безопасност на храните. Някои хора просто искат да си вършат работата съвестно и съответно се превръщат в обект на репресии. 2022 г. беше битката за “Капитан Андреево”. Веднага след като падна кабинетът "Петков" 2022 г. Мавровски беше подложен на брутални репресии и две години не можа да си намери работа, след което започнаха и тези атаки - практически да му бъде отнет поминъкът. Две седмици преди аз да стана министър по някакво много странно стечение на обстоятелствата служебни лица от Българската агенция за безопасност на храните викат близки и роднини на г-н Мавровски чупят ръце и казват, че май са сбъркали да го “ударят” така, като му предлагат да отиде в Брюксел, защото там позицията за ветеринарно аташе е била свободна. Тоест, очевидно е, че тези хора, които досега са го репресирали, вероятно притеснени от това, че аз ще стана министър, се страхуват от някакъв реваншизъм, какъвто на мен не ми е в природата, и започват да се опитват да си купят някаква индулгенция, пращайки го в Брюксел. Имаме поредното конкретно доказателство, че това е било тежък реваншизъм, с който да унищожат човека и да го омаскарят. Г-н Мавровски беше почти 2 месеца долу на “Капитан Андреево”, за да можем да овладеем трафика и да могат държавните органи, които бяха изхвърлени”, коментира Иван Христанов.

На обвиненията към асистентката си той отговори по следния начин: “Нека да си дадем сметка, че това, което аз мога да поискам, е свидетелство за съдимост. Поисках - чисто е. Тя самата каза, че ако пречи, ще напусне. Как аз да се убедя, че това, което самите господа казват, е истина? Има закони начини, по които мога да стигна до една или друга информация. Очевидно те са я получили по нерегламентиран начин. Работя с нея. Не виждам абсолютно никакви признаци за тези клевети. Няма изкарани снимки, правени с изкуствен интелект, които бяха разобличани”.

“Бяхме подготвени, че това ще се случи. Затова всичко, което пипам, го пипам сякаш е скорпион или заредена бомба. Те се опитват да дискредитират действащ министър”, обобщи политикът.