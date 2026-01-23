Слави Василев: Аз съм убеден в Радев, вярвам, че ще извади България от тресавището

Най-вероятно Доналд Тръмп направи поредната акция, не бива да забравяме неговите екзотични виждания, които понякога водят до добри резултати, а понякога заглъхват. Това каза политологът проф. Милена Стефанова в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
Според нея не е възможно американският президент да е изпратил поканата до Румен Радев в лично качество.
Политическият анализатор Слави Василев смята, че България е направила добре, че се е присъединила към Съвета за мир. „Така страната ни се нарежда като самостоятелна държава, способна на самостоятелна политика. Това не означава, че отиваме на Изток, имайки предвид кои други държави са се присъедини. Ние виждаме, че имаме интерес да бъдем в този Съвет, защото България традиционно е имала много силни позиции в Близкия изток”, допълни той.
Според Стефанова рисковете и ползите за нас са били добре преценени, но може би не е имало време те да бъдат представени пред обществеността. Тя е на мнение, че ще имаме повече ползи, отколкото щети с това решение.
Василев изрази съгласие със Стефанова по този въпрос и допълни, че страната ни вече има пряка връзка с Тръмп точно заради тази инициатива. А това може да помогне за решаването на много външнополитически въпроси за България, смята той.
Слави Василев заяви, че ще стане член на партията на Румен Радев, когато тя се създаде. „Аз съм убеден в него, вярвам, че ще бъде политическият лидер, който може да извади България от тресавището, в което се намира”, коментира той.
Василев каза още, че темата дали Радев ще ползва вече създадена политическа формация, за да отиде на избори, или ще намери друг вариант не е толкова важна. Според Стефанова обаче, този въпрос е от голямо значение. Василев продължи, че ключовата тема са посланията и хората, които ще бъдат част от този проект.
По думите на Стефанова Василев „говори като партиен пропагандатор”. Тя сподели, че ако човек е политически анализатор, не би си позволил да защитава така Румен Радев.
„Девет години слушаме Радев от уюта на президентството как говори популистки. Нито веднъж не е предприел конкретно действие и да покаже, че иска борбата с мафията да се случи”, подчерта още тя.
Василев изрази несъгласие с тази теза и допълни, че гражданите ще решат на изборите какви да били действията на Радев през годините.
1 Пич
- Браво , тати !!! И да кажеш на чичо Румен , че ще му перем парите срещу 20% !!!
11:29 23.01.2026
2 Симеон II
11:29 23.01.2026
3 Радев
Коментиран от #28, #42
11:30 23.01.2026
4 Ауууу
Коментиран от #10
11:30 23.01.2026
6 Трол
11:32 23.01.2026
7 Град Козлодуй
Връщаме се към двупартиен модел.
11:32 23.01.2026
8 я па тоа
11:33 23.01.2026
9 Дориана
Коментиран от #15
11:33 23.01.2026
10 Гладен и крадлив злобен комунист
До коментар #4 от "Ауууу":Има има, ние сме милиони, защото сме на всеки километър!
11:34 23.01.2026
11 Влюбен е
Ако не го е срам ще го направи публично.
Нали се сещате какво?
11:34 23.01.2026
12 Последния Софиянец
11:34 23.01.2026
13 Сумрак
Чувате ли се?
11:35 23.01.2026
14 Радо
В бой да вървим
Враг да победим.
11:35 23.01.2026
15 Брях!!!
До коментар #9 от "Дориана":А къде виждаш тъпите и крадливи ПеПетници? Те трябва да управляват ли?
11:35 23.01.2026
16 мамник
11:36 23.01.2026
17 Българин
Ние сме свикнали да се навеждаме пред големите началници, за това най-обичаните български политици са бай Тошу, Царя и Бойко!
11:39 23.01.2026
19 Българин
Коментиран от #29
11:41 23.01.2026
20 Ей за това трябва
Коментиран от #36
11:41 23.01.2026
21 Българин
11:41 23.01.2026
24 !!!?
11:54 23.01.2026
25 Българин
11:56 23.01.2026
26 Град Козлодуй
11:57 23.01.2026
27 ГанЯ
11:59 23.01.2026
28 Да бе да
До коментар #3 от "Радев":Само не знам кой ще ни извади от пълитичиското тресавище на фуражката.
11:59 23.01.2026
29 Зъл пес
До коментар #19 от "Българин":Е те тогава вече Васил Ливски ще се обърне в гроба.Тия дето го обесиха,сега се облажват от бг хазната!Затова народе,всички срещу потреса и селяндура мунчо!Да не го допускаме до властта.
12:04 23.01.2026
30 Бай Араб
12:04 23.01.2026
31 Цвете
12:06 23.01.2026
32 Напомняне
12:07 23.01.2026
33 Трайчо
12:09 23.01.2026
34 Стамен
12:10 23.01.2026
35 ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!
81г. КАР МА ЗЪ фат ма ци СТИГАТ! СТИГАТ!
12:10 23.01.2026
36 Зъл пес
До коментар #20 от "Ей за това трябва":А когато Боко каза ,дайте ми само още 20дни,какво каза пиацата?Та нали щяха да съсипат България! Така че хайде моля,нека да не е винаги виновен Борисов.
12:14 23.01.2026
37 Тоя
12:15 23.01.2026
38 Троловете, споко
12:21 23.01.2026
41 Нормално
12:34 23.01.2026
42 Хаха
До коментар #3 от "Радев":Първа, но след ГЕРБ и ДПС-Ново начало.
12:35 23.01.2026