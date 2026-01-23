Новини
Слави Василев: Аз съм убеден в Радев, вярвам, че ще извади България от тресавището

23 Януари, 2026

  • слави василев-
  • румен радев-
  • политика

България направи добре, че се е присъединила към Съвета за мир. Така страната ни се нарежда като самостоятелна държава, способна на самостоятелна политика

Слави Василев: Аз съм убеден в Радев, вярвам, че ще извади България от тресавището - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-вероятно Доналд Тръмп направи поредната акция, не бива да забравяме неговите екзотични виждания, които понякога водят до добри резултати, а понякога заглъхват. Това каза политологът проф. Милена Стефанова в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според нея не е възможно американският президент да е изпратил поканата до Румен Радев в лично качество.

Политическият анализатор Слави Василев смята, че България е направила добре, че се е присъединила към Съвета за мир. „Така страната ни се нарежда като самостоятелна държава, способна на самостоятелна политика. Това не означава, че отиваме на Изток, имайки предвид кои други държави са се присъедини. Ние виждаме, че имаме интерес да бъдем в този Съвет, защото България традиционно е имала много силни позиции в Близкия изток”, допълни той.

Според Стефанова рисковете и ползите за нас са били добре преценени, но може би не е имало време те да бъдат представени пред обществеността. Тя е на мнение, че ще имаме повече ползи, отколкото щети с това решение.

Василев изрази съгласие със Стефанова по този въпрос и допълни, че страната ни вече има пряка връзка с Тръмп точно заради тази инициатива. А това може да помогне за решаването на много външнополитически въпроси за България, смята той.

Слави Василев заяви, че ще стане член на партията на Румен Радев, когато тя се създаде. „Аз съм убеден в него, вярвам, че ще бъде политическият лидер, който може да извади България от тресавището, в което се намира”, коментира той.

Василев каза още, че темата дали Радев ще ползва вече създадена политическа формация, за да отиде на избори, или ще намери друг вариант не е толкова важна. Според Стефанова обаче, този въпрос е от голямо значение. Василев продължи, че ключовата тема са посланията и хората, които ще бъдат част от този проект.

По думите на Стефанова Василев „говори като партиен пропагандатор”. Тя сподели, че ако човек е политически анализатор, не би си позволил да защитава така Румен Радев.

„Девет години слушаме Радев от уюта на президентството как говори популистки. Нито веднъж не е предприел конкретно действие и да покаже, че иска борбата с мафията да се случи”, подчерта още тя.

Василев изрази несъгласие с тази теза и допълни, че гражданите ще решат на изборите какви да били действията на Радев през годините.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    25 11 Отговор
    Васил Василев:
    - Браво , тати !!! И да кажеш на чичо Румен , че ще му перем парите срещу 20% !!!

    11:29 23.01.2026

  • 2 Симеон II

    23 6 Отговор
    И аз така обещавах.....

    11:29 23.01.2026

  • 3 Радев

    17 26 Отговор
    Първа политическа сила!

    Коментиран от #28, #42

    11:30 23.01.2026

  • 4 Ауууу

    20 13 Отговор
    Няма как да стане това защото за него ще гласуват гладни крадливи злобни комунисти които след това ще са на хранилка при Румен Радев.

    Коментиран от #10

    11:30 23.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Трол

    15 12 Отговор
    Чакаме Ви като депутат, г-н Василев!

    11:32 23.01.2026

  • 7 Град Козлодуй

    15 16 Отговор
    Радеф е бащата на нацията нашия спасител, всички честни хора ще гласуват за него останалите за ГЕРБ.
    Връщаме се към двупартиен модел.

    11:32 23.01.2026

  • 8 я па тоа

    18 2 Отговор
    Аз пък съм убеден, че единствено бъларския народ може да извади България от тресавището, но най напред трябва да прекрати достъпа до власт и да престане да се доверява на компрометирани личности и лидери на партии. Вече 35 години залагаме все на такива, а все сме най корумпираната и най бедната държава.

    11:33 23.01.2026

  • 9 Дориана

    15 9 Отговор
    Борбата продължава. Борисов, Пеевски, Слави Трифонов заедно с цялата си предателска партия ИТН трябва да напуснат Парламента и политиката. В противен случай те ще продължават да бъдат лъжицата катран в управлението на държавата , което трябва да тръгне нагоре в правилната посока, а не България да бъде разяждана от корупция и мафия.

    Коментиран от #15

    11:33 23.01.2026

  • 10 Гладен и крадлив злобен комунист

    12 5 Отговор

    До коментар #4 от "Ауууу":

    Има има, ние сме милиони, защото сме на всеки километър!

    11:34 23.01.2026

  • 11 Влюбен е

    18 8 Отговор
    Слави е силно влюбен в Радев.!
    Ако не го е срам ще го направи публично.
    Нали се сещате какво?

    11:34 23.01.2026

  • 12 Последния Софиянец

    13 14 Отговор
    Дано Радев ни извади от Клуба на губещите Урсули.

    11:34 23.01.2026

  • 13 Сумрак

    13 9 Отговор
    БКП вкара България в тресавището. Сега Радев от БКП щял да я вади.

    Чувате ли се?

    11:35 23.01.2026

  • 14 Радо

    11 8 Отговор
    Марш, марш с генерала наш
    В бой да вървим
    Враг да победим.

    11:35 23.01.2026

  • 15 Брях!!!

    9 4 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    А къде виждаш тъпите и крадливи ПеПетници? Те трябва да управляват ли?

    11:35 23.01.2026

  • 16 мамник

    14 8 Отговор
    г-н Радев със своите безкрайни комплекси. Съвсем наистина ще се превърне в идол за младите таксиметрови шофьори

    11:36 23.01.2026

  • 17 Българин

    9 5 Отговор
    Румбата се скатава и нищо не казва за "Съвета за мир". Същото прави и Коцето.
    Ние сме свикнали да се навеждаме пред големите началници, за това най-обичаните български политици са бай Тошу, Царя и Бойко!

    11:39 23.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Българин

    15 6 Отговор
    Летеца като вземе властта, ще сключи нов договор, "Супер Боташ". Той няма да е 13 години, а ще е за 100! И няма да е за 7 млрд долара, а за 700!

    Коментиран от #29

    11:41 23.01.2026

  • 20 Ей за това трябва

    6 9 Отговор
    да накажем Боко на тия избори- че заради глупавата му оставка сега години наред ще гледаме такива като Синчето Василев, Бойко Рашков , Демерджиев, Кузман и прочие.

    Коментиран от #36

    11:41 23.01.2026

  • 21 Българин

    13 6 Отговор
    И как ще я извади когато подписва такива договори като с Боташ.

    11:41 23.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 !!!?

    10 4 Отговор
    "Тресавището" е самия Радев - Мистър Кеш, Магнитски и Мата Хари...!!!?

    11:54 23.01.2026

  • 25 Българин

    11 3 Отговор
    Хмм, Слави Василев - платен пропагандист и марионетка на Радев, който сключи договора с Боташ.

    11:56 23.01.2026

  • 26 Град Козлодуй

    5 1 Отговор
    Дано се оправи човека.

    11:57 23.01.2026

  • 27 ГанЯ

    7 3 Отговор
    Поредния вярващ! Боже опази!

    11:59 23.01.2026

  • 28 Да бе да

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Радев":

    Само не знам кой ще ни извади от пълитичиското тресавище на фуражката.

    11:59 23.01.2026

  • 29 Зъл пес

    6 2 Отговор

    До коментар #19 от "Българин":

    Е те тогава вече Васил Ливски ще се обърне в гроба.Тия дето го обесиха,сега се облажват от бг хазната!Затова народе,всички срещу потреса и селяндура мунчо!Да не го допускаме до властта.

    12:04 23.01.2026

  • 30 Бай Араб

    10 2 Отговор
    Днес е един светъл ден в Българската история . Президенството се разделя с националния предател.

    12:04 23.01.2026

  • 31 Цвете

    5 2 Отговор
    КОГАТО ГО ХВАЛИШ ,ЗАДАЙ МУ ЕДИН ВЪПРОС? " СЛЪНЦЕ ОРИЕНТ " ,КАКВО ОЗНАЧАВА ЗА НЕГО? КАКВО МУ СТОРИХА ЗЛО ППДБ, ЗА ДА ГИ НАРЕЧЕ ШАРЛАТАНИ ? МОЖЕ БИ, ЗАЩОТО РАЗКРИХА ЕДНА СХЕМА ? ПРОСТО ПИТАМ.

    12:06 23.01.2026

  • 32 Напомняне

    5 1 Отговор
    "Всичките са маскари!" (бай Ганю)

    12:07 23.01.2026

  • 33 Трайчо

    7 1 Отговор
    Нов бардак със стари кадри. Нищо ново под слънцето.

    12:09 23.01.2026

  • 34 Стамен

    3 1 Отговор
    За колко те убедиха?

    12:10 23.01.2026

  • 35 ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!

    7 2 Отговор
    фат ма кът ЩЕ НИ ВКАРА В БАТАКА!
    81г. КАР МА ЗЪ фат ма ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    12:10 23.01.2026

  • 36 Зъл пес

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ей за това трябва":

    А когато Боко каза ,дайте ми само още 20дни,какво каза пиацата?Та нали щяха да съсипат България! Така че хайде моля,нека да не е винаги виновен Борисов.

    12:14 23.01.2026

  • 37 Тоя

    5 1 Отговор
    се излага тотално, всеки ден е в някое студио и говори едно и също. Славивасилеви възторзи

    12:15 23.01.2026

  • 38 Троловете, споко

    2 1 Отговор
    И стига с тоя Боташ, щото там и СИК, Барселона, Дубай, сега и милиарда, който се задава покрай Желязков и т. н.

    12:21 23.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Нормално

    1 0 Отговор
    Слави Василев е на хранилка при Радев.

    12:34 23.01.2026

  • 42 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Радев":

    Първа, но след ГЕРБ и ДПС-Ново начало.

    12:35 23.01.2026

