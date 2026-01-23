Слави Василев: Аз съм убеден в Радев, вярвам, че ще извади България от тресавището

Най-вероятно Доналд Тръмп направи поредната акция, не бива да забравяме неговите екзотични виждания, които понякога водят до добри резултати, а понякога заглъхват. Това каза политологът проф. Милена Стефанова в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според нея не е възможно американският президент да е изпратил поканата до Румен Радев в лично качество.

Политическият анализатор Слави Василев смята, че България е направила добре, че се е присъединила към Съвета за мир. „Така страната ни се нарежда като самостоятелна държава, способна на самостоятелна политика. Това не означава, че отиваме на Изток, имайки предвид кои други държави са се присъедини. Ние виждаме, че имаме интерес да бъдем в този Съвет, защото България традиционно е имала много силни позиции в Близкия изток”, допълни той.

Според Стефанова рисковете и ползите за нас са били добре преценени, но може би не е имало време те да бъдат представени пред обществеността. Тя е на мнение, че ще имаме повече ползи, отколкото щети с това решение.

Василев изрази съгласие със Стефанова по този въпрос и допълни, че страната ни вече има пряка връзка с Тръмп точно заради тази инициатива. А това може да помогне за решаването на много външнополитически въпроси за България, смята той.

Слави Василев заяви, че ще стане член на партията на Румен Радев, когато тя се създаде. „Аз съм убеден в него, вярвам, че ще бъде политическият лидер, който може да извади България от тресавището, в което се намира”, коментира той.

Василев каза още, че темата дали Радев ще ползва вече създадена политическа формация, за да отиде на избори, или ще намери друг вариант не е толкова важна. Според Стефанова обаче, този въпрос е от голямо значение. Василев продължи, че ключовата тема са посланията и хората, които ще бъдат част от този проект.

По думите на Стефанова Василев „говори като партиен пропагандатор”. Тя сподели, че ако човек е политически анализатор, не би си позволил да защитава така Румен Радев.

„Девет години слушаме Радев от уюта на президентството как говори популистки. Нито веднъж не е предприел конкретно действие и да покаже, че иска борбата с мафията да се случи”, подчерта още тя.

Василев изрази несъгласие с тази теза и допълни, че гражданите ще решат на изборите какви да били действията на Радев през годините.