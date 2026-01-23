От журналист до първата жена президент на страната: Коя е Илияна Йотова?

Исторически ден за страната ни. Илияна Йотова вече официално е президент на Република България, съобщават от "Фокус". Конституционният съд прекрати предсрочно пълномощията на президента на Република България Румен Радев, след като той подаде оставка, за да влезе в политиката и така вече Илияна Йотова става първата жена президент на България.
Коя е Илияна Йотова?
Илияна Йотова е завършва българска филология с втора специалност френска в СУ "Св. Климент Охридски" през 1989 г. Средното си образование получава във френска гимназия.
Йотова е журналист, работи като репортер, редактор, водещ и завеждащ дирекция "Новини и актуални предавания“ в Българската национална телевизия.
Ръководи пресцентъра на Висшия съвет на Българската социалистическа партия от 1997 до 2007 г. Член е на ВС на БСП от 2000 г. Заместник-председател е на Градския съвет на БСП в София от януари 2006 г.
През 2005 г. е избрана за народен представител в Четиридесетото народно събрание от листата на "БСП – Обединена левица“ и е на тази длъжност до 2007 г.
След това специализира в Националното училище по администрация – Франция от 2007 г. и в Центъра по европейски науки, Страсбург.
Председателства българската делегация в Парламентарната асамблея на франкофонията и е заместник-председател на парламентарната делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
След изборите за Европейски парламент в България през май 2007 г. е депутат в ЕП от групата на социалистите и демократите.
На президентските избори през 2016 г. се кандидатира за вицепрезидент заедно с Румен Радев. Двойката е издигната от инициативен комитет, представляван от Стефан Данаилов[3] На 19 януари 2017 г. Йотова и Радев полагат клетва като вицепрезидент и президент на Република България пред Народното събрание, а на 22 януари 2017 г. официално встъпват в длъжност.
Една от генералните теми в работата на Илияна Йотова е свързана с Черно море и мястото на черноморския регион в морската политика на ЕС. През 2010 г. тя призовава за специално внимание върху този европейски регион. По инициатива на Илияна Йотова на посещение в България е делегация от Комисията по рибарство на ЕП, която се запознава с Черно море и региона, с цел подпомагане реализацията на доклада.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Най-накрая!
14:22 23.01.2026
2 Сила
Коментиран от #13
14:23 23.01.2026
3 Пенчо
14:24 23.01.2026
4 55 от Козлодуй
14:27 23.01.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #21
14:28 23.01.2026
6 Б.си бokлyka !
Коментиран от #10
14:29 23.01.2026
7 Zевзек
14:30 23.01.2026
8 Боруна Лом
14:32 23.01.2026
9 Първия Софиянец
До коментар #5 от "Последния Софиянец":А яйца да носим ли?
Коментиран от #11
14:34 23.01.2026
10 Боклук, ама наш, соцбоклук
До коментар #6 от "Б.си бokлyka !":С това ще я запомним и още с наставлението - да не забравя др.😂пРезидент, КОЙ го е издигнал!!!
14:35 23.01.2026
11 Може, може
До коментар #9 от "Първия Софиянец":Може и развалени домати.
14:36 23.01.2026
12 Сандо
14:38 23.01.2026
13 БАРС
До коментар #2 от "Сила":КОЙ Е ТОЯ ГОЦЕ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ДАЙ ,ЧЕ Е БИЛА ЛЮБОВНИЦА.ЗА МЕНЕ МИ ВСЕ ТАЯ ДАЛИ Е БИЛА ИЛИ НЕ ТОВА СА НОРМАЛНИ ЯВЛЕНИЯ НА МЕНЕ МИ ХАРЕСВА ИМА СИ ВИЗИЯТА И КРАСОТА ДЕ ЗА ДА ПРЕСТАВЯ БЪЛГАРИЯ.ДОКАЗАНО УМНА ЖЕНА.
Коментиран от #16, #19
14:39 23.01.2026
14 Да се подстриже лъва
Коментиран от #15
14:42 23.01.2026
15 Ами сигурно,
До коментар #14 от "Да се подстриже лъва":защото отдавна няма друго освен шлака.
14:44 23.01.2026
16 Агент Гоце
До коментар #13 от "БАРС":казват на бившия червен резидент Първанката
14:44 23.01.2026
17 Лаете и плюете,
14:47 23.01.2026
18 Българин
Коментиран от #23
14:47 23.01.2026
19 Сила
До коментар #13 от "БАРС":Визия и красота ....!!!???!!! Умна жена ....???!!!??? Моля ти се , шегуваш се нали ...?!!
Коментиран от #28
14:55 23.01.2026
20 Домашен любимец
Коментиран от #22, #27
15:00 23.01.2026
21 Отетец Нафарфорий
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Е как така ,няма ли да го опеем първо
15:13 23.01.2026
22 мой
До коментар #20 от "Домашен любимец":ти се еб аваш
15:15 23.01.2026
23 Йотова
До коментар #18 от "Българин":Това с краката беше само за снимка после целувах и други неща
15:15 23.01.2026
24 големата работа
15:16 23.01.2026
25 Как коя е
15:17 23.01.2026
26 Домашен любимец
15:18 23.01.2026
27 А сега
До коментар #20 от "Домашен любимец":Уточни какви и са способностите и за вице ,какво е направила през животеца си ,освен голяма заплата и купчинки
Коментиран от #31
15:20 23.01.2026
28 БАРС
До коментар #19 от "Сила":Колега на пет ракии съм и много започна да ми харесва
15:22 23.01.2026
29 Днес е национален празник
15:30 23.01.2026
30 малко истински факти
15:30 23.01.2026
31 Домашен любимец
До коментар #27 от "А сега":Помилва Иванчева! Знае всичко, дори и протокола! Всички калинки, заедно с Десеслава Атанасова не могат да притежават и една капкао от нейните стойности! Винаги е била на ниво и сега ще го покаже още по ярко, стига да гледате на поведението и без предубеждения, обективно и безпристрастно! Малко са политиците като нея не само тук, но и в Европа! Сравни я с кухите лейки от разните партии, Палава Митова и нейните дружки в парламиента! Сравни я и с Урсулите в Брюксел! Дори с Жоржа Мелони можеш да направиш съпоставка, както и с Корина Мачадо, Кая и Делси Родригес! Само Маша Захарова е на нивото на Илеана, но малко по ниско!
Коментиран от #32
15:31 23.01.2026
32 альо момченце бледно
До коментар #31 от "Домашен любимец":Не знам на какви си транквиланти , ама вземи ги спирай ,че ще се сбъркаш съвсем...
15:36 23.01.2026
33 Горски
15:37 23.01.2026