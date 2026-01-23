Новини
От журналист до първата жена президент на страната: Коя е Илияна Йотова?

23 Януари, 2026 14:18 1 380 33

Йотова ръководи пресцентъра на Висшия съвет на Българската социалистическа партия  от 1997 до 2007 г. Член е на ВС на БСП от 2000 г. Заместник-председател е на Градския съвет на БСП в София от януари 2006 г.

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Исторически ден за страната ни. Илияна Йотова вече официално е президент на Република България, съобщават от "Фокус". Конституционният съд прекрати предсрочно пълномощията на президента на Република България Румен Радев, след като той подаде оставка, за да влезе в политиката и така вече Илияна Йотова става първата жена президент на България.

Коя е Илияна Йотова?

Илияна Йотова е завършва българска филология с втора специалност френска в СУ "Св. Климент Охридски" през 1989 г. Средното си образование получава във френска гимназия.

Йотова е журналист, работи като репортер, редактор, водещ и завеждащ дирекция "Новини и актуални предавания“ в Българската национална телевизия.

През 2005 г. е избрана за народен представител в Четиридесетото народно събрание от листата на "БСП – Обединена левица“ и е на тази длъжност до 2007 г.

След това специализира в Националното училище по администрация – Франция от 2007 г. и в Центъра по европейски науки, Страсбург.

Председателства българската делегация в Парламентарната асамблея на франкофонията и е заместник-председател на парламентарната делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

След изборите за Европейски парламент в България през май 2007 г. е депутат в ЕП от групата на социалистите и демократите.

На президентските избори през 2016 г. се кандидатира за вицепрезидент заедно с Румен Радев. Двойката е издигната от инициативен комитет, представляван от Стефан Данаилов[3] На 19 януари 2017 г. Йотова и Радев полагат клетва като вицепрезидент и президент на Република България пред Народното събрание, а на 22 януари 2017 г. официално встъпват в длъжност.

Една от генералните теми в работата на Илияна Йотова е свързана с Черно море и мястото на черноморския регион в морската политика на ЕС. През 2010 г. тя призовава за специално внимание върху този европейски регион. По инициатива на Илияна Йотова на посещение в България е делегация от Комисията по рибарство на ЕП, която се запознава с Черно море и региона, с цел подпомагане реализацията на доклада.


  • 1 Най-накрая!

    20 9 Отговор
    Най-накрая имаме президент свръхтежка категория!

    14:22 23.01.2026

  • 2 Сила

    19 12 Отговор
    Сливнишката любовница на Гоце от Сирищник ...жалко за д-р Йотов , много точен човек , мъж за пример и отличен професионалист !!!

    Коментиран от #13

    14:23 23.01.2026

  • 3 Пенчо

    9 9 Отговор
    Почнете от говорител на БКП и е втората след плевнелиев

    14:24 23.01.2026

  • 4 55 от Козлодуй

    15 4 Отговор
    Те нещастията идват неочаквано.

    14:27 23.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    6 7 Отговор
    В 16 часа пред президентството ще изпращаме Радев.

    Коментиран от #9, #21

    14:28 23.01.2026

  • 6 Б.си бokлyka !

    17 11 Отговор
    "Така се гради кариера - на колене" и с дълбоко гърло пред ДС Генералитета до "на колене" пред КГБ агент Гундяев, по пополярена като поп Киро - контрабандиста и сводника.

    Коментиран от #10

    14:29 23.01.2026

  • 7 Zевзек

    15 11 Отговор
    Тая мое ли да прай коремно набиране като фатмак кРадев ?

    14:30 23.01.2026

  • 8 Боруна Лом

    15 3 Отговор
    КОЯ Е?..... БИВША НОМЕНКЛАТУРА,А СЕГА ДЕСИДЕНТ!

    14:32 23.01.2026

  • 9 Първия Софиянец

    13 7 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    А яйца да носим ли?

    Коментиран от #11

    14:34 23.01.2026

  • 10 Боклук, ама наш, соцбоклук

    10 7 Отговор

    До коментар #6 от "Б.си бokлyka !":

    С това ще я запомним и още с наставлението - да не забравя др.😂пРезидент, КОЙ го е издигнал!!!

    14:35 23.01.2026

  • 11 Може, може

    10 5 Отговор

    До коментар #9 от "Първия Софиянец":

    Може и развалени домати.

    14:36 23.01.2026

  • 12 Сандо

    12 5 Отговор
    Заслужила соросоидка,беше в списъка с 270 евродепутати,подчинени и слугуващи на Сорос в Европарламента.Честито!

    14:38 23.01.2026

  • 13 БАРС

    11 15 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    КОЙ Е ТОЯ ГОЦЕ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ДАЙ ,ЧЕ Е БИЛА ЛЮБОВНИЦА.ЗА МЕНЕ МИ ВСЕ ТАЯ ДАЛИ Е БИЛА ИЛИ НЕ ТОВА СА НОРМАЛНИ ЯВЛЕНИЯ НА МЕНЕ МИ ХАРЕСВА ИМА СИ ВИЗИЯТА И КРАСОТА ДЕ ЗА ДА ПРЕСТАВЯ БЪЛГАРИЯ.ДОКАЗАНО УМНА ЖЕНА.

    Коментиран от #16, #19

    14:39 23.01.2026

  • 14 Да се подстриже лъва

    15 7 Отговор
    Уф, от толкова умни и кадърни българи, защо все избираме шлаката?! Няма надежда за по-добър живот на клетата ни родина...

    Коментиран от #15

    14:42 23.01.2026

  • 15 Ами сигурно,

    10 2 Отговор

    До коментар #14 от "Да се подстриже лъва":

    защото отдавна няма друго освен шлака.

    14:44 23.01.2026

  • 16 Агент Гоце

    15 0 Отговор

    До коментар #13 от "БАРС":

    казват на бившия червен резидент Първанката

    14:44 23.01.2026

  • 17 Лаете и плюете,

    10 4 Отговор
    но това няма никакво значение, защото тамплиерката сега вече има уникалния шанс да президентства най-дълго, ако тая територия просъществува още 11 години. Два пълни мандата + 1 година от Рундю Триморски.

    14:47 23.01.2026

  • 18 Българин

    11 8 Отговор
    Тя е просто една крайна ко у истка, която се наведе да целува краката на Московския поп сатанист.

    Коментиран от #23

    14:47 23.01.2026

  • 19 Сила

    13 7 Отговор

    До коментар #13 от "БАРС":

    Визия и красота ....!!!???!!! Умна жена ....???!!!??? Моля ти се , шегуваш се нали ...?!!

    Коментиран от #28

    14:55 23.01.2026

  • 20 Домашен любимец

    7 10 Отговор
    Свястно е момичето, мой, европейски тип, чаровно, образовано, запазен морал, с опит в родния политически терариум и в Брюксел! Сам лидерът Борисов определи, че тя е истинският опонент с блестящи способности от президентската двойка с Радев, а Радев бил някакъв никакъв военен и Първанов го довлякъл в София някъде от поделенията в провинцията! Баща и бе истински човек! Истински комунист, притежаващ всички красиви качества на комунист, същите за които пишеха за комунистите по историческите книги и литератури! Възразете и ще ви оборя с факти и документи!

    Коментиран от #22, #27

    15:00 23.01.2026

  • 21 Отетец Нафарфорий

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Е как така ,няма ли да го опеем първо

    15:13 23.01.2026

  • 22 мой

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "Домашен любимец":

    ти се еб аваш

    15:15 23.01.2026

  • 23 Йотова

    7 2 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    Това с краката беше само за снимка после целувах и други неща

    15:15 23.01.2026

  • 24 големата работа

    10 2 Отговор
    червена рубладжийка

    15:16 23.01.2026

  • 25 Как коя е

    9 3 Отговор
    Една наследничка на тези по мандрите ,нищо полезно не е свършила за България ,само е взимала високи заплати .Случаен човек не може да стигне до тук

    15:17 23.01.2026

  • 26 Домашен любимец

    3 9 Отговор
    Поне спестихте още едни избори есенес! До 31 година ще бъде тя! Тогава ще е на 67! Зряла, достолепна, мъдра и красива като катедрален храм в средно европейска столица!!?

    15:18 23.01.2026

  • 27 А сега

    5 3 Отговор

    До коментар #20 от "Домашен любимец":

    Уточни какви и са способностите и за вице ,какво е направила през животеца си ,освен голяма заплата и купчинки

    Коментиран от #31

    15:20 23.01.2026

  • 28 БАРС

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Сила":

    Колега на пет ракии съм и много започна да ми харесва

    15:22 23.01.2026

  • 29 Днес е национален празник

    2 2 Отговор
    Днес да бъде обявен национален празник на България. Националният предател, разединител, корупционер, национален лъжец и лицемер, Бай Ганьо на на 21 век, приличащият в лицето и приказките на Тодор Живков, селски тарикат и пилот с множество гафове вече не е президент. Ураааа. Да живее България. Румен Боташов Решетников Радев вече не е президент.

    15:30 23.01.2026

  • 30 малко истински факти

    2 1 Отговор
    Е коя да е , нЕква червена непотребница .

    15:30 23.01.2026

  • 31 Домашен любимец

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "А сега":

    Помилва Иванчева! Знае всичко, дори и протокола! Всички калинки, заедно с Десеслава Атанасова не могат да притежават и една капкао от нейните стойности! Винаги е била на ниво и сега ще го покаже още по ярко, стига да гледате на поведението и без предубеждения, обективно и безпристрастно! Малко са политиците като нея не само тук, но и в Европа! Сравни я с кухите лейки от разните партии, Палава Митова и нейните дружки в парламиента! Сравни я и с Урсулите в Брюксел! Дори с Жоржа Мелони можеш да направиш съпоставка, както и с Корина Мачадо, Кая и Делси Родригес! Само Маша Захарова е на нивото на Илеана, но малко по ниско!

    Коментиран от #32

    15:31 23.01.2026

  • 32 альо момченце бледно

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Домашен любимец":

    Не знам на какви си транквиланти , ама вземи ги спирай ,че ще се сбъркаш съвсем...

    15:36 23.01.2026

  • 33 Горски

    1 1 Отговор
    Реват прасета, тикви, тлъстаци, розови либерални дебили, мутрациq mочва преразпределяне. Вече на политическата мафия, дупе да и е яко! Вчера дори Тулупа се направи на стратег и изпрати онзи с водопада да седне до Орбан, където няма място за него. Тук става нещо като с фашисткото знаме на Украйна, в централата на крадците което се издига и крие в зависимост от това кой я посещава. Честито, надявам се сега вече наистина да почне чагъртането, а не както Слави Зулуса излъга.

    15:37 23.01.2026

