Две деца са с опасност за живота след пожара, погубил майка им в столицата

Както вече ФАКТИ писа, 41-годишна жена загина при пожар в жилищен блок на ъгъла на убиците "Опълченска" и "Пиротска" в София. Сигналът е подаден в 2:20 часа през нощта.
Две деца са с опасност за живота след тежка интоксикация, предаде БНТ тази вечер.
Двама възрастни също са сериозно обгазени.
Огънят е предизвикан от мъж с психични отклонения.
Пожарът е тръгнал от апартамент на втория етаж, в който живеят мъж с психични отклонения и майка му.
На място бързо са пристигнали седем линейки и четири пожарни автомобила с 22 огнеборци.
„Кучето ни събуди от виковете на жената. Викаше за помощ. Всички станахме, след което майка ми отиде на прозореца да види какво става. Видя отражението на отсрещната сграда – пожар, и се обади на 112. Още преди това е бил подаден сигнал, затова се отзоваха доста пожарни, полицаи и линейки“, сподели Яна, очевидец.
Домоуправителят на входа Ангел Ананиев също се е събудил от викове и силно чукане по външната врата.
"Почна да вика: "Ангеле, Ангеле, отвори, моля те". Разбрах, че има нещо. Отварям и един облак от дим и пушек се обърна към мен и веднага затворих, за да не се обгазя“, разказа домоуправителят Ангел Ананиев.
Пожарникарите установяват, че майката и синът от апартамента, от който тръгва пожарът, са успели да се евакуират, но са оставили входната врата отворена. Така стълбището се задимява силно. Семейство от седмия етаж решава да се евакуира, без да подозира колко гъста е димната завеса.
„При отварянето на входната врата димът директно е влязъл в апартамента и жената е паднала на земята. За съжаление имаме една загинала жена на 41 години, а бащата, бабата и две деца на 11 и 13 години са пострадали, като децата са в особено тежко състояние с опасност за живота“, върна лентата Радостин Радев, инспектор в ГДПБЗН:
Мъжът с психични отклонения е в добро състояние. Той е задържан и ще бъде настанен в психиатрично заведение. Засега не може да се каже как точно е избухнал пожарът, ясно е само, че е тръгнал от кухнята.
„Ако видят, че могат да се евакуират, е добре да вървят ниско в задименото помещение и да имат пред устата си някакъв парцал, през който да дишат, и максимално бързо да преминат през димната завеса. Ако не могат да преминат, както е бил случаят тук, е добре да затворят входната врата и да я изолират с мокри кърпи, така че да не позволява димът да навлиза вътре. След това хората трябва да излязат на терасата или до прозорец, за да могат да сигнализират на екипите на място“, съветва Радостин Радев.
Случаите на пожари в последно време зачестяват. Затова инспектор. Само за януари пожарите в страната са общо 2800 – с 500 повече в сравнение с миналата година. От тях битовите пожари също са повече – 315, при 230 за същия период на миналата година.
Броят на пожарите от началото на годината е с 30% повече в сравнение със същия период на миналата година.
3 жалко за жертвата
поддържана от наивни избиратели на тикви
допринасящи
хорица с нестабилно психическо състояние да са на улицата
и да убиват и нищо не им се прави
Коментиран от #12, #16
11:48 24.01.2026
4 Анонимен
До коментар #2 от "Означава":Накрая някой друг психично нестабилен да не го укроти. Всеки си намира майстора.
Коментиран от #9
11:49 24.01.2026
5 Григор
Коментиран от #10
12:04 24.01.2026
6 В ляво от центъра
12:11 24.01.2026
7 какъв кошмар
Онази изкукалата която ръгаше хора на центъра лятото забравихте ли я?
Колко са изпращялниците в София само?
1 на 1000 да е необследван и неадресиан изрпащалник, това значи на всеки ъгъл опасен психопат. А те са поне 1 % не 1 промил...
12:16 24.01.2026
8 Олееее....
12:17 24.01.2026
9 Няма
До коментар #4 от "Анонимен":такава опасност. Обикновено всички във входа се плашат и си траят. Подават жалби но той им се смее в очите
Коментиран от #23
12:18 24.01.2026
10 виж сега
До коментар #5 от "Григор":Те ако го лекуваха, нямаше да умие жената и почти да ликвидира цялото й семейство.
Имаме психиартична криза от последна степен. Нула грижа за изрпащалниците.
Условията в психиатриите най-вероятно са кошмарни.
Като ходи човек да си вземе документ за книжка и вижда изерията дори на тези части от отделенията които са за публични.
А колко са пуснати е така без редовни прегледи?
Самата обстанвка и в нета и в релания живот е силно негативна за психичното здраве, особено на най-младите и по-лабилните възрастни. Живеем си в подобие на лудница. И не е ясно колко от лудите са в държаната администрация, вземат решения и ти зависиш ит тях. Все пак си ги назначават според фамилните кланове, а не по каквито и да било други критерии...
Май поредният екзодус на по-читавите е неизбежен.
12:20 24.01.2026
11 Никой
Тук има - любовна история - няма съмнение.
Ето ти - празноглавие - всъщност.
12:27 24.01.2026
12 гнъсна
До коментар #3 от "жалко за жертвата":купейка
12:28 24.01.2026
14 Всеки втори е кукуруку!
Коментиран от #20
12:38 24.01.2026
15 Русофила е изперкал
Коментиран от #40
12:40 24.01.2026
16 не точно
До коментар #3 от "жалко за жертвата":Така е в неолибералната държава, в която всички имат права, дори и психичноболните, които не могат да контролират действията си. Закриха държавните заведения, в които трайно се настаняваха такива хора, за да бъдат под надзора на специалисти и да нямат досег до нормалните хора. Ама това било тоталитаризъм, а не грижа за обществото.
Коментиран от #22
12:55 24.01.2026
17 Митю
13:03 24.01.2026
18 Шопинг
Коментиран от #21
13:08 24.01.2026
19 От идването на власт на четворната
13:09 24.01.2026
20 Крадеца вика дръжте крадеца
До коментар #14 от "Всеки втори е кукуруку!":Знаеш ли какво и това се вижда на улицата.
13:11 24.01.2026
21 Защото няма строителен контрол
До коментар #18 от "Шопинг":Защото се използват леснозапалими материали и най вече защото има бедни и богати. Богатите без да работят или да допринасят нещо прибират огромен паричен ресурс и държавата не може правилно да съществува а бедните хора не могат да живеят. И често стават инциденти.
13:16 24.01.2026
22 Тези диспансери често в миналото се
До коментар #16 от "не точно":Използваха за въдворяване на неудобни хора понякога по донос от роднини или съседи. Ето защо Европейските органи съвсем правилно ги закриха. Тези диспансери каквото и да значи това често да били в ролята на концлагери за неудобни. Така се държат останалите хора в подчинение.
Коментиран от #24
13:22 24.01.2026
23 Точно обратното е
До коментар #9 от "Няма":Често хората набеждават даден човек и го тормозят до невъзможност и то го правят напълно умишлено просто защото има някакви клевети и клюки срещу него. Понякога такъв човек ги превъзхожда но техния заговор срещу него му пречи на реализацията. По принцип е така. Точно за този случай не мога да кажа без информация.
Коментиран от #34
13:33 24.01.2026
24 Да отидеш от една крайност
До коментар #22 от "Тези диспансери често в миналото се":в друга не носи нищо положително на обществото, не мислите ли? Закона като такъв трябва да защитава правата освен на психично болния, така и на потърпевшите от неговите действия, които са извън контрол.В България дори няма регистър на диагностицираните психично болни лица…
Коментиран от #26
13:40 24.01.2026
25 В другия форум ти сложих плюс григор
Не може по доноси да се пращат хора в лудницата !
13:44 24.01.2026
26 Спешно вадих медицинско за работа
До коментар #24 от "Да отидеш от една крайност":Един от лекарите ми поиска пари на ръка. Казах че таксите са платени а той отговори че ако не му платя ще ме прати в психиятрия . Тръгнах си без медицинското но разбрах че по донос човек може да пострада. Точно в този случай от статията не мога да кажа но по принцип съществува набеждаване на хората. Особено на неудобни хора.
Коментиран от #28
13:51 24.01.2026
27 Преди месец дърво падна върху кола
14:00 24.01.2026
28 Да де,
До коментар #26 от "Спешно вадих медицинско за работа":но медицинското за работа се издава от доверения лекар и на практика е формално.Въпреки това има цена за издаването му.Преди известно време сложиха цена и на медицинските бележки за извиняване на отсъствия по болест на учениците.Отказал си да платиш и си си тръгнал без документ.Но довереният лекар няма правомощията да те изпраща за лечение в психиатрия.
Коментиран от #30, #31
14:11 24.01.2026
30 В мнението ми пише
До коментар #28 от "Да де,":Че таксите са платени. Чети с разбиране. Има едни такива хора по форумите които само търсят да се заяждат защото нямат друга работа очевидно.
14:48 24.01.2026
31 Много наивно мнение
До коментар #28 от "Да де,":Всеки може да те прати с един донос където си поиска. Ако вярваш че всичко е честно може да станеш жертва но това си е твоя работа и на многознайковците.
14:52 24.01.2026
32 Горски
16:00 24.01.2026
33 Само питам
Все още ли е в това състояние...ТОЙ и ТЕЗИ,които не са взели необходимите мерки предварително относно ПСИХИЧЕСКИТЕ му отклонения?
Само питам и отговора ми е ясен.
Уви!
18:28 24.01.2026
34 Явно
До коментар #23 от "Точно обратното е":си от тези "набедени" кукумицини дето според тях целият свят ги преследва
18:36 24.01.2026
35 ъгъла на убиците "Опълченска" и "Пиротск
та чак за
убиците
ни нацъка
18:51 24.01.2026
36 гост
с диагноза - ШИЗОФРЕНИЯ
Не се доказва и не мож го пипна.
Справка
Дебелото 13 г цигане с ТТЕЛК в северозапада
18:55 24.01.2026
37 абвгдеж
Но пък всички си бабуват, че на тях няма да се случи и се крият в мишите си дупки, ама това не са бункери все пак...
18:59 24.01.2026
38 Който е опасност за околните и опасност
трябва да бъде хоспитализиран и лекуван
19:04 24.01.2026
39 Всеки е здрав до доказване на противното
19:06 24.01.2026
40 имаш сериозни
До коментар #15 от "Русофила е изперкал":ментални проблеми потърси помощ да не те пишат и теб по вестниците после…!
19:09 24.01.2026
41 малко и естествен подбор
19:12 24.01.2026