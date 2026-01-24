Новини
Две деца са с опасност за живота след пожара, погубил майка им в столицата

Две деца са с опасност за живота след пожара, погубил майка им в столицата

24 Януари, 2026 11:24, обновена 24 Януари, 2026 18:15

За пожара е задържан мъж в нестабилно психическо състояние

Две деца са с опасност за живота след пожара, погубил майка им в столицата - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Както вече ФАКТИ писа, 41-годишна жена загина при пожар в жилищен блок на ъгъла на убиците "Опълченска" и "Пиротска" в София. Сигналът е подаден в 2:20 часа през нощта.

Две деца са с опасност за живота след тежка интоксикация, предаде БНТ тази вечер.

Двама възрастни също са сериозно обгазени.

Огънят е предизвикан от мъж с психични отклонения.

Пожарът е тръгнал от апартамент на втория етаж, в който живеят мъж с психични отклонения и майка му.

На място бързо са пристигнали седем линейки и четири пожарни автомобила с 22 огнеборци.

„Кучето ни събуди от виковете на жената. Викаше за помощ. Всички станахме, след което майка ми отиде на прозореца да види какво става. Видя отражението на отсрещната сграда – пожар, и се обади на 112. Още преди това е бил подаден сигнал, затова се отзоваха доста пожарни, полицаи и линейки“, сподели Яна, очевидец.

Домоуправителят на входа Ангел Ананиев също се е събудил от викове и силно чукане по външната врата.

"Почна да вика: "Ангеле, Ангеле, отвори, моля те". Разбрах, че има нещо. Отварям и един облак от дим и пушек се обърна към мен и веднага затворих, за да не се обгазя“, разказа домоуправителят Ангел Ананиев.

Пожарникарите установяват, че майката и синът от апартамента, от който тръгва пожарът, са успели да се евакуират, но са оставили входната врата отворена. Така стълбището се задимява силно. Семейство от седмия етаж решава да се евакуира, без да подозира колко гъста е димната завеса.

„При отварянето на входната врата димът директно е влязъл в апартамента и жената е паднала на земята. За съжаление имаме една загинала жена на 41 години, а бащата, бабата и две деца на 11 и 13 години са пострадали, като децата са в особено тежко състояние с опасност за живота“, върна лентата Радостин Радев, инспектор в ГДПБЗН:

Мъжът с психични отклонения е в добро състояние. Той е задържан и ще бъде настанен в психиатрично заведение. Засега не може да се каже как точно е избухнал пожарът, ясно е само, че е тръгнал от кухнята.

„Ако видят, че могат да се евакуират, е добре да вървят ниско в задименото помещение и да имат пред устата си някакъв парцал, през който да дишат, и максимално бързо да преминат през димната завеса. Ако не могат да преминат, както е бил случаят тук, е добре да затворят входната врата и да я изолират с мокри кърпи, така че да не позволява димът да навлиза вътре. След това хората трябва да излязат на терасата или до прозорец, за да могат да сигнализират на екипите на място“, съветва Радостин Радев.

Случаите на пожари в последно време зачестяват. Затова инспектор. Само за януари пожарите в страната са общо 2800 – с 500 повече в сравнение с миналата година. От тях битовите пожари също са повече – 315, при 230 за същия период на миналата година.

Броят на пожарите от началото на годината е с 30% повече в сравнение със същия период на миналата година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 3 жалко за жертвата

    27 6 Отговор
    но е така в тиквената държава
    поддържана от наивни избиратели на тикви
    допринасящи
    хорица с нестабилно психическо състояние да са на улицата
    и да убиват и нищо не им се прави

    Коментиран от #12, #16

    11:48 24.01.2026

  • 4 Анонимен

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "Означава":

    Накрая някой друг психично нестабилен да не го укроти. Всеки си намира майстора.

    Коментиран от #9

    11:49 24.01.2026

  • 5 Григор

    27 2 Отговор
    Такава свинщина може да се случи само в България! Той не бил добре с главата! И какво от това? Да го оставим да убие десет души ли?Сега ще го пазят и ще го "лекуват", а жената на 42 години си е отишла. Кой ще плаща? Няма такъв филм! Бил невменяем! Не се брои! Трябва да плати по същия начин! За назидание на всички, които се мислят недосегаеми,защото видите ли имали психично заболяване. Съпругът,ако е мъжкар трябва да се погрижи за правосъдие. Да се плати за всичко,което му е причинено!

    Коментиран от #10

    12:04 24.01.2026

  • 6 В ляво от центъра

    2 10 Отговор
    А в Украйна, какво става? Колко "загинаха"?

    12:11 24.01.2026

  • 7 какъв кошмар

    18 1 Отговор
    Изгирели в собствения си дом заради УМИШЛЕН пожар на поредния кукумицин за когото здравните власти не дават и 5 пари.
    Онази изкукалата която ръгаше хора на центъра лятото забравихте ли я?
    Колко са изпращялниците в София само?
    1 на 1000 да е необследван и неадресиан изрпащалник, това значи на всеки ъгъл опасен психопат. А те са поне 1 % не 1 промил...

    12:16 24.01.2026

  • 8 Олееее....

    2 6 Отговор
    Експлозия в тайна лаборатория за кокаин

    12:17 24.01.2026

  • 9 Няма

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    такава опасност. Обикновено всички във входа се плашат и си траят. Подават жалби но той им се смее в очите

    Коментиран от #23

    12:18 24.01.2026

  • 10 виж сега

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Григор":

    Те ако го лекуваха, нямаше да умие жената и почти да ликвидира цялото й семейство.
    Имаме психиартична криза от последна степен. Нула грижа за изрпащалниците.
    Условията в психиатриите най-вероятно са кошмарни.
    Като ходи човек да си вземе документ за книжка и вижда изерията дори на тези части от отделенията които са за публични.
    А колко са пуснати е така без редовни прегледи?
    Самата обстанвка и в нета и в релания живот е силно негативна за психичното здраве, особено на най-младите и по-лабилните възрастни. Живеем си в подобие на лудница. И не е ясно колко от лудите са в държаната администрация, вземат решения и ти зависиш ит тях. Все пак си ги назначават според фамилните кланове, а не по каквито и да било други критерии...
    Май поредният екзодус на по-читавите е неизбежен.

    12:20 24.01.2026

  • 11 Никой

    1 10 Отговор
    Огън не трябва да се пуска. Все нещо - трябва да ни топли. Но защо - да се случва това. А за какво се топлим.

    Тук има - любовна история - няма съмнение.

    Ето ти - празноглавие - всъщност.

    12:27 24.01.2026

  • 12 гнъсна

    2 9 Отговор

    До коментар #3 от "жалко за жертвата":

    купейка

    12:28 24.01.2026

  • 14 Всеки втори е кукуруку!

    8 2 Отговор
    Вижда се ясно дори по улиците!

    Коментиран от #20

    12:38 24.01.2026

  • 15 Русофила е изперкал

    4 8 Отговор
    Вижда , че Путин губи войната!

    Коментиран от #40

    12:40 24.01.2026

  • 16 не точно

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "жалко за жертвата":

    Така е в неолибералната държава, в която всички имат права, дори и психичноболните, които не могат да контролират действията си. Закриха държавните заведения, в които трайно се настаняваха такива хора, за да бъдат под надзора на специалисти и да нямат досег до нормалните хора. Ама това било тоталитаризъм, а не грижа за обществото.

    Коментиран от #22

    12:55 24.01.2026

  • 17 Митю

    2 0 Отговор
    След 2 седмици ще го пуснат.личен опит.

    13:03 24.01.2026

  • 18 Шопинг

    4 0 Отговор
    Ужасяващо!Имам чувството,че само в България има толкова много смърт при пожар!Защо!?

    Коментиран от #21

    13:08 24.01.2026

  • 19 От идването на власт на четворната

    2 2 Отговор
    Клика на ГЕРБ БСП ДПС и ИТН загинаха и тежко пострадаха страшно много хора от катастрофи от мантинели от пожари и наводнения от убийства и други подобни и дори от "спортни състезания". Питам се това случайно ли е. Божие провидение е.

    13:09 24.01.2026

  • 20 Крадеца вика дръжте крадеца

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Всеки втори е кукуруку!":

    Знаеш ли какво и това се вижда на улицата.

    13:11 24.01.2026

  • 21 Защото няма строителен контрол

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Шопинг":

    Защото се използват леснозапалими материали и най вече защото има бедни и богати. Богатите без да работят или да допринасят нещо прибират огромен паричен ресурс и държавата не може правилно да съществува а бедните хора не могат да живеят. И често стават инциденти.

    13:16 24.01.2026

  • 22 Тези диспансери често в миналото се

    4 5 Отговор

    До коментар #16 от "не точно":

    Използваха за въдворяване на неудобни хора понякога по донос от роднини или съседи. Ето защо Европейските органи съвсем правилно ги закриха. Тези диспансери каквото и да значи това често да били в ролята на концлагери за неудобни. Така се държат останалите хора в подчинение.

    Коментиран от #24

    13:22 24.01.2026

  • 23 Точно обратното е

    2 5 Отговор

    До коментар #9 от "Няма":

    Често хората набеждават даден човек и го тормозят до невъзможност и то го правят напълно умишлено просто защото има някакви клевети и клюки срещу него. Понякога такъв човек ги превъзхожда но техния заговор срещу него му пречи на реализацията. По принцип е така. Точно за този случай не мога да кажа без информация.

    Коментиран от #34

    13:33 24.01.2026

  • 24 Да отидеш от една крайност

    5 2 Отговор

    До коментар #22 от "Тези диспансери често в миналото се":

    в друга не носи нищо положително на обществото, не мислите ли? Закона като такъв трябва да защитава правата освен на психично болния, така и на потърпевшите от неговите действия, които са извън контрол.В България дори няма регистър на диагностицираните психично болни лица…

    Коментиран от #26

    13:40 24.01.2026

  • 25 В другия форум ти сложих плюс григор

    2 0 Отговор
    Но сега като прочетох какво си написал съжалявам.
    Не може по доноси да се пращат хора в лудницата !

    13:44 24.01.2026

  • 26 Спешно вадих медицинско за работа

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Да отидеш от една крайност":

    Един от лекарите ми поиска пари на ръка. Казах че таксите са платени а той отговори че ако не му платя ще ме прати в психиятрия . Тръгнах си без медицинското но разбрах че по донос човек може да пострада. Точно в този случай от статията не мога да кажа но по принцип съществува набеждаване на хората. Особено на неудобни хора.

    Коментиран от #28

    13:51 24.01.2026

  • 27 Преди месец дърво падна върху кола

    4 2 Отговор
    И загина млада жена но за нея никой не пожали публично. Същите хора които тук показват загриженост и то основателно , но загрижиха ли се за жената убита от дърво. Прави впечатление че българите имат двойни стандарти. И много злоба например към бащата на Саяна долавям злоба по форумите. Изобщо има злоба и омраза. ....

    14:00 24.01.2026

  • 28 Да де,

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Спешно вадих медицинско за работа":

    но медицинското за работа се издава от доверения лекар и на практика е формално.Въпреки това има цена за издаването му.Преди известно време сложиха цена и на медицинските бележки за извиняване на отсъствия по болест на учениците.Отказал си да платиш и си си тръгнал без документ.Но довереният лекар няма правомощията да те изпраща за лечение в психиатрия.

    Коментиран от #30, #31

    14:11 24.01.2026

  • 30 В мнението ми пише

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Да де,":

    Че таксите са платени. Чети с разбиране. Има едни такива хора по форумите които само търсят да се заяждат защото нямат друга работа очевидно.

    14:48 24.01.2026

  • 31 Много наивно мнение

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Да де,":

    Всеки може да те прати с един донос където си поиска. Ако вярваш че всичко е честно може да станеш жертва но това си е твоя работа и на многознайковците.

    14:52 24.01.2026

  • 32 Горски

    3 0 Отговор
    Съграждани, газова бутилка с котлон върху дъсчица, напречно върху ъгъла на парапета на терасата им??? Точно срещу външните тела на климатиците?? На 100% южно изложение, директно срещу Слънцето. Натурии в общите части, проведени и по входната врата на съседите до тях. Шум, чалга, пиянстване, повръщане. Полиция, жалби, събрание. Катунът стои и чака Общината да им даде жилище?! Бабата и голямото сигане са с сигански ТЕЛК- ове. Маймуната - майка не работи, не учи. Нищо! Чака да й преведат пари от нашите данъци и да й дадат общинско жилище. Паразити!

    16:00 24.01.2026

  • 33 Само питам

    2 0 Отговор
    ,,Мъжът предизвикал пожара,който е с психични отклонения е в добро състояние"!?

    Все още ли е в това състояние...ТОЙ и ТЕЗИ,които не са взели необходимите мерки предварително относно ПСИХИЧЕСКИТЕ му отклонения?
    Само питам и отговора ми е ясен.
    Уви!

    18:28 24.01.2026

  • 34 Явно

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Точно обратното е":

    си от тези "набедени" кукумицини дето според тях целият свят ги преследва

    18:36 24.01.2026

  • 35 ъгъла на убиците "Опълченска" и "Пиротск

    1 0 Отговор
    ех таз неуморна миче по 20 цъканици на ден
    та чак за
    убиците
    ни нацъка

    18:51 24.01.2026

  • 36 гост

    1 0 Отговор
    най лесно се изкарва ТЕЛК
    с диагноза - ШИЗОФРЕНИЯ

    Не се доказва и не мож го пипна.
    Справка
    Дебелото 13 г цигане с ТТЕЛК в северозапада

    18:55 24.01.2026

  • 37 абвгдеж

    1 0 Отговор
    Хора с психични отклонения не трябва да имат място в етажните собствености.
    Но пък всички си бабуват, че на тях няма да се случи и се крият в мишите си дупки, ама това не са бункери все пак...

    18:59 24.01.2026

  • 38 Който е опасност за околните и опасност

    2 0 Отговор
    За себе си
    трябва да бъде хоспитализиран и лекуван

    19:04 24.01.2026

  • 39 Всеки е здрав до доказване на противното

    0 1 Отговор
    Определение за здрав човек няма

    19:06 24.01.2026

  • 40 имаш сериозни

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Русофила е изперкал":

    ментални проблеми потърси помощ да не те пишат и теб по вестниците после…!

    19:09 24.01.2026

  • 41 малко и естествен подбор

    0 0 Отговор
    съжалявам за това което ще кажа но съм реалист !!! ако жената беше умна нямаше да изложи цялото си семейство на опастност!!! в такива ситуации трябва да се действа адекватно а не с паника което в повечето случаи убива…

    19:12 24.01.2026

