Остава тежко състоянието на децата, които пострадаха при пожар в София

Остава тежко състоянието на децата, които пострадаха при пожар в София

25 Януари, 2026 09:36 763 8

При пожара пострада още едно дете, което е било прегледано и освободено, защото състоянието му не е налагало хоспитализация

Остава тежко състоянието на децата, които пострадаха при пожар в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Две деца са в тежко състояние след пожара в жилищна кооперация в центъра на София през миналата нощ. Те са настанени в детската реанимация на "Пирогов". Децата са в съзнание, предаде БНТ.

При пожара пострада още едно дете, което е било прегледано и освободено, защото състоянието му не е налагало хоспитализация. Двама възрастни също са сериозно обгазени. При пожара загина 41-годишна жена. Огънят е предизвикан от мъж с психически отклонения.

Миналата седмица майка и двете ѝ дъщери загинаха при аналогичен пожар също в столицата. Според пожарникари двата случая са абсолютно идентични, тъй като жертвите допускат една и съща грешка, и се задушават при опит да се евакуират.

Само за януари пожарите в страната са 2800, с 500 повече в сравнение с миналата година.


  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 0 Отговор
    Дано се оправят децата.

    Коментиран от #8

    09:37 25.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Не разбрах каква е грешката?Обяснете да не се потретва

    09:38 25.01.2026

  • 3 Постоянно медиите настройват хората

    3 1 Отговор
    Медиите създават предпоставка хора да започнат да набеждават невинни хора да пишат доноси и да ги пращат в лудница. Медиите спрете се. Това е ужасно което правите. Настройвате хората едни срещу други. То няма и държава и медиите са в състояние на безнаказана еуфория.

    10:01 25.01.2026

  • 4 Преди месец дърво уби още по млада

    2 1 Отговор
    Жена но тогава медиите и хората мълчаха и не пожалиха загиналата жена. Тука медиите хитро акцентират върху друго че видиш ли пожара бил предизвикан от психично болен човек и дайте сега когото решим който ни пречи да го пращаме в лудница както беше в соца. Тогава пращаха в лудница неудобните на властта. Медиите искат това и сега.

    10:07 25.01.2026

  • 5 Имаше много пожари тази зима

    2 2 Отговор
    Няма нито строителен нито никакъв контрол . Държавата е разклатена хората са отчаяни и уплашени и затова става така.

    10:10 25.01.2026

  • 6 Медиите правят опит

    2 0 Отговор
    Да настройват обществото срещу хората с дифицити макар че те са имали мозък инстинкт и късмет да се спасят. Освен това останалите пожари не бяха предизвикани от такива хора. Защо медиите настройват обществото да започне да преследва неудобните и да ги тормози това е ужасно !

    10:14 25.01.2026

  • 7 Два три етажа са в тежко състояние

    2 0 Отговор
    Обаче пострадалите са от последния етаж ?! Защо са тръгнали надолу не се казва. То пази боже но останалите хора как да се спасили.

    10:22 25.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
