Остава тежко състоянието на децата, които пострадаха при пожар в София

Две деца са в тежко състояние след пожара в жилищна кооперация в центъра на София през миналата нощ. Те са настанени в детската реанимация на "Пирогов". Децата са в съзнание, предаде БНТ.
При пожара пострада още едно дете, което е било прегледано и освободено, защото състоянието му не е налагало хоспитализация. Двама възрастни също са сериозно обгазени. При пожара загина 41-годишна жена. Огънят е предизвикан от мъж с психически отклонения.
Миналата седмица майка и двете ѝ дъщери загинаха при аналогичен пожар също в столицата. Според пожарникари двата случая са абсолютно идентични, тъй като жертвите допускат една и съща грешка, и се задушават при опит да се евакуират.
Само за януари пожарите в страната са 2800, с 500 повече в сравнение с миналата година.
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #8
09:37 25.01.2026
2 Последния Софиянец
09:38 25.01.2026
3 Постоянно медиите настройват хората
10:01 25.01.2026
4 Преди месец дърво уби още по млада
10:07 25.01.2026
5 Имаше много пожари тази зима
10:10 25.01.2026
6 Медиите правят опит
10:14 25.01.2026
7 Два три етажа са в тежко състояние
10:22 25.01.2026
