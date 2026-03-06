Новини
България »
София »
Асен Василев: Ако беше наше МВР, вътрешен министър щеше да е Бойко Рашков

6 Март, 2026 23:09 741 22

  • асен василев-
  • избори-
  • парламент

Основната задача на новия парламент ще бъде да се избере нов Висш съдебен съвет и инспекторат към него

Асен Василев: Ако беше наше МВР, вътрешен министър щеше да е Бойко Рашков - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев заяви в предаването "Панорама", че служебният вътрешен министър не е избор на неговата формация и подчерта, че кабинетът "Гюров" е формиран съгласно конституционната процедура.

"Бойко Василев, БНТ: Това правителство, което защитавате, ваше ли е, служебното?

Асен Василев, председател на "Продължаваме промяната": Служебният кабинет е формиран от госпожа Йотова и господин Гюров, както е по Конституция.

- А не е ли това осъществяването на вашата мечта за "наше МВР", което да направи изборите, цитирам оня запис?

- Ако беше наше МВР, вътрешен министър щеше да е Бойко Рашков. Вътрешният министър, както казах, е избор на госпожа Йотова и господин Гюров.

- Ама, премиерът беше председател на парламентарната ви група.

- Да. След което напусна "Продължаваме промяната в момента, който стана вице-гуверньор на Българската народна банка, както изисква законът."

Василев коментира случващото се в Иран.

Асен Василев - председател на "Продължаваме промяната": "Няма как да управляваш без съгласието на управляваните. Независимо дали като един цар смяташ, че властта ти идва от Бога, или като един президент или министър-председател властта ти идва от волята на хората, можеш да управляваш само със съгласието на хората, които управляваш. Аз лично вярвам, че всички сме достатъчно големи, за да може всеки да получи информацията, и да я обработи, и да знае какво се случва. Специално за тази война има опити за насаждане на страх, но ние трябва да си дадем реална представа. Примерно една ракета балистична, изстреляна от Иран, за да стигне до България, тя трябва да мине или над Турция, или над Гърция. И там има разположени батареи на НАТО, които биха спрели тази ракета. Там е външната граница на НАТО, що се отнася Близкия изток. Това не беше така, примерно, във войната в Украйна. Там имаме Черно море, и ние сме външна граница и с двете воюващи страни. Така, че от тази гледна точка, в момента, войната е поне една държава по-далече, отколкото е войната в Украйна."

На въпрос защо служебното правителство е мълчало толкова дълго по темата за американските самолети на българско гражданско летище, Василев заяви, че решението е било взето от кабинета „Желязков“ в последния му ден.

"Това е решение взето от кабинета "Желязков", последния ден, доколкото аз разбрах."

Василев оправда мълчанието по темата така:

"Значи, за военния министър, той си е същия, но вие сте премиер, влизате на власт, първо трябва да назначите, между другото, абсолютно всички заместник-министри, защото, доколкото знам, бяха уволнени и правителството беше обезглавено. Трябва министрите да си влязат в кабинетите. Трябва вие да се ориентирате въобще какво се случва, защото господин Гюров е за първи път министър-председател. Истинският отговор трябва да дойде преди да се разположат самолетите там, в момента, в който се вземе решение, България даде разрешение, да кацнат едни самолети на едно летище. Между другото, друг е въпросът, защо са на гражданското, а не са на Безмер или Граф Игнатиево, където трябва да бъдат, според мен. Това нещо, кабинетът "Желязков", е трябвало да го обяви, преди да се случи. А не след като се е случило. След като се е случило, служебният кабинет имаше две изслушвания в парламента, и на военния министър, и на министър-председателя. И те подадоха тази информация."

Искаме мандат от българските граждани за 121 депутати, каза още Асен Василев.

"От тях зависи дали ще ни го дадат, каза Василев.

По негови думи основната задача на новия парламент ще бъде да се избере нов Висш съдебен съвет и инспекторат към него.


София / България
Оценка 2.1 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 6 Отговор
    Тези ще ни вкарват във война.

    Коментиран от #4

    23:10 06.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    10 6 Отговор
    Заради Кирчо и Кокорчо нямаме самолети и ракети и викаме Византийците на помощ.

    Коментиран от #5

    23:11 06.03.2026

  • 3 Браво на Асен Василев! Винаги точен!!

    6 11 Отговор
    Асен Василев говори разумно и открито – ясно разграничава служебното правителство от ПП, обяснява решенията с факти и дава на хората възможност сами да преценят. Честност и прозрачност – точно това ни трябва!

    Коментиран от #20

    23:11 06.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Напротив!

    9 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Заради Шиши и Боко нямаме самолети и ракети и викаме Византийците на помощ.

    23:13 06.03.2026

  • 6 Мата Хари

    7 3 Отговор
    Страх тресе камината. Слави е бок. Лук

    23:13 06.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Звездоброец

    6 1 Отговор
    Колор великолепний !!!!!

    23:16 06.03.2026

  • 9 хаха

    4 5 Отговор
    Аааааа

    дрОгарете ПеПерасти и ГЕПерасти се карат нещо тук...
    По махленско-сектантски такова.
    Супер. Ако може и да се сбиете цена няма да имате.

    23:16 06.03.2026

  • 10 Промяна

    4 5 Отговор
    Василев дърт ама много дърт прппппп ФАКТИТЕЕЕЕЕЕ каквото и да триетее точно така ЕДИН ГГГГГ ИМА ЗАЩО СА МУ ТОЛКОВА МИЛИОНИ АЛЧНОСТ НЕВИЖДАНА Е

    23:20 06.03.2026

  • 11 У бре

    9 5 Отговор
    Тези самоубийци ППДБ колкото повече говорят,толкова повече потъват! Черният лебед Рашков??? Василев въобще не осъзнава колко предизборни щети нанася споменаването на "най-бистрите очи".

    23:22 06.03.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    7 5 Отговор
    скрий са ве клоун!
    кауня киро излезе по-умен и се чупи овреме - не знам кой гласува за такива

    23:23 06.03.2026

  • 13 МВР не е нито Ваше

    5 5 Отговор
    Нито трябва да е политически зависимо 👋г-н ала ба а да ви бърше наред с парцала …?!

    23:38 06.03.2026

  • 14 Боко праните гащи

    4 2 Отговор
    Аййй не тоя бойко как ми дигаше кравното

    23:38 06.03.2026

  • 15 Горски

    4 6 Отговор
    Ти си най голямата заплаха за България, отивай си! Подкрепяме Иран, Иран не преговаря с терористи. Когато Персия е била Империя с Култура, Религия, Език и Традиции, Американците са били в лешниците на Мошетата и не са били планувани още. ИРАН ще ни освободи от Окупацията на САЩ, базите на САЩ и посолството на САЩ. Най - големият популист, говори за болезнени реформи. Ти да видиш!

    23:42 06.03.2026

  • 16 Анонимен

    1 2 Отговор
    Защо ли много от партиите на статуквито бълват змии и гущери срещу ПП/ДБ? Но най-активни са тези тези злобари от ИТН, патерицата на Пеевски. Голян страх ги тресе, че ще им разкият схемите. Но колкото и да ги плюят много хора пак ще гласуват за рях, а ИТН изтичат в помийната яна.

    Коментиран от #21

    00:10 07.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мда

    1 1 Отговор
    Пеперудките от Факти пак са на амбразурата за да лижат Ася Василева, а тя квичи от кеф.

    00:13 07.03.2026

  • 19 Анджо

    1 1 Отговор
    Тоя е болен мозък, гледах го и говори пълни глупости. На хората им омръзна да слушат едни и същи обещания. Когато се научат те да изпълняват и тези закони които имаме тогава ще могат да правят промени за ще по добро. А те са измамници и искат да правят закони. Въпреки ,че ако го питаш някой по добър измамник как да стане закона той ще знае най добре.🤷

    00:25 07.03.2026

  • 20 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Браво на Асен Василев! Винаги точен!!":

    Как би коментирал осемте му милиарда годишно?
    Къде са парите?
    Къде е построеното с тях?

    00:31 07.03.2026

  • 21 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Анонимен":

    Вероятно не си забелязал - ПП и ДС са партии от статуквото. Пет годинки поред.
    Квикни някоя по-добра опорка, тази е гнила!

    00:33 07.03.2026

  • 22 Оллеле

    0 0 Отговор
    Ужас !!

    00:35 07.03.2026

