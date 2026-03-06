Асен Василев: Ако беше наше МВР, вътрешен министър щеше да е Бойко Рашков

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев заяви в предаването "Панорама", че служебният вътрешен министър не е избор на неговата формация и подчерта, че кабинетът "Гюров" е формиран съгласно конституционната процедура.
"Бойко Василев, БНТ: Това правителство, което защитавате, ваше ли е, служебното?
Асен Василев, председател на "Продължаваме промяната": Служебният кабинет е формиран от госпожа Йотова и господин Гюров, както е по Конституция.
- А не е ли това осъществяването на вашата мечта за "наше МВР", което да направи изборите, цитирам оня запис?
- Ако беше наше МВР, вътрешен министър щеше да е Бойко Рашков. Вътрешният министър, както казах, е избор на госпожа Йотова и господин Гюров.
- Ама, премиерът беше председател на парламентарната ви група.
- Да. След което напусна "Продължаваме промяната в момента, който стана вице-гуверньор на Българската народна банка, както изисква законът."
Василев коментира случващото се в Иран.
Асен Василев - председател на "Продължаваме промяната": "Няма как да управляваш без съгласието на управляваните. Независимо дали като един цар смяташ, че властта ти идва от Бога, или като един президент или министър-председател властта ти идва от волята на хората, можеш да управляваш само със съгласието на хората, които управляваш. Аз лично вярвам, че всички сме достатъчно големи, за да може всеки да получи информацията, и да я обработи, и да знае какво се случва. Специално за тази война има опити за насаждане на страх, но ние трябва да си дадем реална представа. Примерно една ракета балистична, изстреляна от Иран, за да стигне до България, тя трябва да мине или над Турция, или над Гърция. И там има разположени батареи на НАТО, които биха спрели тази ракета. Там е външната граница на НАТО, що се отнася Близкия изток. Това не беше така, примерно, във войната в Украйна. Там имаме Черно море, и ние сме външна граница и с двете воюващи страни. Така, че от тази гледна точка, в момента, войната е поне една държава по-далече, отколкото е войната в Украйна."
На въпрос защо служебното правителство е мълчало толкова дълго по темата за американските самолети на българско гражданско летище, Василев заяви, че решението е било взето от кабинета „Желязков“ в последния му ден.
"Това е решение взето от кабинета "Желязков", последния ден, доколкото аз разбрах."
Василев оправда мълчанието по темата така:
"Значи, за военния министър, той си е същия, но вие сте премиер, влизате на власт, първо трябва да назначите, между другото, абсолютно всички заместник-министри, защото, доколкото знам, бяха уволнени и правителството беше обезглавено. Трябва министрите да си влязат в кабинетите. Трябва вие да се ориентирате въобще какво се случва, защото господин Гюров е за първи път министър-председател. Истинският отговор трябва да дойде преди да се разположат самолетите там, в момента, в който се вземе решение, България даде разрешение, да кацнат едни самолети на едно летище. Между другото, друг е въпросът, защо са на гражданското, а не са на Безмер или Граф Игнатиево, където трябва да бъдат, според мен. Това нещо, кабинетът "Желязков", е трябвало да го обяви, преди да се случи. А не след като се е случило. След като се е случило, служебният кабинет имаше две изслушвания в парламента, и на военния министър, и на министър-председателя. И те подадоха тази информация."
Искаме мандат от българските граждани за 121 депутати, каза още Асен Василев.
"От тях зависи дали ще ни го дадат, каза Василев.
По негови думи основната задача на новия парламент ще бъде да се избере нов Висш съдебен съвет и инспекторат към него.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
23:10 06.03.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #5
23:11 06.03.2026
3 Браво на Асен Василев! Винаги точен!!
Коментиран от #20
23:11 06.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Напротив!
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Заради Шиши и Боко нямаме самолети и ракети и викаме Византийците на помощ.
23:13 06.03.2026
6 Мата Хари
23:13 06.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Звездоброец
23:16 06.03.2026
9 хаха
дрОгарете ПеПерасти и ГЕПерасти се карат нещо тук...
По махленско-сектантски такова.
Супер. Ако може и да се сбиете цена няма да имате.
23:16 06.03.2026
10 Промяна
23:20 06.03.2026
11 У бре
23:22 06.03.2026
12 ДрайвингПлежър
кауня киро излезе по-умен и се чупи овреме - не знам кой гласува за такива
23:23 06.03.2026
13 МВР не е нито Ваше
23:38 06.03.2026
14 Боко праните гащи
23:38 06.03.2026
15 Горски
23:42 06.03.2026
16 Анонимен
Коментиран от #21
00:10 07.03.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Мда
00:13 07.03.2026
19 Анджо
00:25 07.03.2026
20 Тити на Кака
До коментар #3 от "Браво на Асен Василев! Винаги точен!!":Как би коментирал осемте му милиарда годишно?
Къде са парите?
Къде е построеното с тях?
00:31 07.03.2026
21 Тити на Кака
До коментар #16 от "Анонимен":Вероятно не си забелязал - ПП и ДС са партии от статуквото. Пет годинки поред.
Квикни някоя по-добра опорка, тази е гнила!
00:33 07.03.2026
22 Оллеле
00:35 07.03.2026