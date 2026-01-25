Новини
България
Кристиан Вигенин: Присъединяването на България към Съвета за мир е тежък стратегически проблем

25 Януари, 2026 20:05

  • кристиан вигенин-
  • съвет за мир

„Всеки разумен прочит на тази харта би трябвало да накара едно демократично правителство да бяга от подобна структура. Присъединяването ни е пряка заплаха за националния ни суверенитет“, заяви той

Кристиан Вигенин: Присъединяването на България към Съвета за мир е тежък стратегически проблем - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хладните отношения между Съединените щати и Европа и мястото на България в тази сложна международна обстановка бяха във фокуса на предаване по БТВ, чийто гост беше евродепутатът от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите и бивш външен министър Кристиан Вигенин.

Вигенин изрази остро критичната си позиция относно решението на правителството в оставка България да се присъедини към Съвета за мир, оглавяван от Доналд Тръмп. По думите му той не е успял да открие нищо позитивно в този ход.

„Начинът, по който се случи, характерът на документа, към който се присъединяваме, както и организацията, която се очертава, са тежък стратегически проблем за България“, заяви Вигенин.

Според него България не се присъединява към орган, какъвто е бил предвиден в резолюция на Съвета за сигурност на ООН, а към нова международна организация с далеч по-широк и проблематичен обхват. Той подчерта, че резолюцията на ООН е послужила само като повод за създаването на този съвет.

Вигенин обърна внимание на устава на организацията, който по думите му съдържа сериозни правни дефицити. Сред тях той посочи пожизнения мандат на председателя, който е лично Доналд Тръмп, правото му еднолично да разпуска организацията, да назначава членове на изпълнителния съвет и да приема резолюции от името на всички членове.

„Всеки разумен прочит на тази харта би трябвало да накара едно демократично правителство да бяга от подобна структура. Присъединяването ни е пряка заплаха за националния ни суверенитет“, заяви той.

По думите му инициативата представлява и опит за подкопаване на ролята на ООН в глобален план. Вигенин отбеляза, че в новата структура държавите, които внасят по 1 млрд. долара, стават постоянни членове, а останалите получават ограничен мандат.

Той подчерта, че макар ООН и Съветът за сигурност да имат нужда от реформи, това не трябва да става чрез създаване на паралелни структури с проблемна правна основа.

Кристиан Вигенин обърна внимание и на вътрешноправния аспект на присъединяването на България. По думите му в хартата е записано, че страните временно прилагат разпоредбите ѝ още след подписването, дори преди ратификацията, освен ако изрично не заявят отказ.

„Не знам дали министър-председателят е заявил, че България няма да прилага тези разпоредби до ратификацията. Това е изключително сериозен въпрос“, каза той.

Според Вигенин проблемът вече е създаден, тъй като евентуален отказ от ратификация от страна на парламента би довел до противоречие със Съединените щати и с американския президент.

„За мен участието ни е недопустимо, но вече стои подписът на българския министър-председател, при това с единодушно решение на правителството при закрито заседание. Според мен те нямат легитимността да се включват в каквато и да международна организация“, заяви Вигенин.

Той предложи въпросът да бъде оставен за следващото Народно събрание, а дотогава Конституционният съд да се произнесе дали хартата отговаря на българската конституция.

В контекста на отношенията между ЕС и САЩ Вигенин подчерта, че България трябва да се придържа към общите европейски позиции и да търси подкрепата на европейските си партньори. Той посочи като тревожен прецедент ситуацията, при която суверенитетът на страна членка на ЕС и НАТО – Дания – е бил поставен под въпрос от друга държава членка на НАТО.

„Да стоим без позиция означава поредна доза примиренчество и снишаване“, заяви Вигенин и добави, че защитата на суверенитета и териториалната цялост трябва да бъде принципна.

В разговора беше засегната и темата за бъдещето на БСП. Вигенин призна, че партията е изправена пред сериозни рискове и трябва ясно да се разграничи от ГЕРБ и ДПС, както и да покаже ново лице.

Той подчерта необходимостта от завръщане към основните ценности на БСП – социална справедливост, справедлива държава и ефективна съдебна система – и заяви, че партията има нужда от по-млад лидер и по-широко участие на млади хора.

По думите му БСП трябва ясно да заяви, че бъдещ неин партньор може да бъде и проектът на Румен Радев, след като стане ясно какви политики и личности ще стоят зад него.

На въпрос дали има конкретно име за бъдещ лидер на партията, Вигенин заяви, че такова име има, но отказа да го посочи публично, като изрази надежда на предстоящия конгрес през февруари партията да излезе с единна кандидатура.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 8 гласа.
  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    4 1 Отговор
    БеСиПетУ у канало е още по-тежко проблем....
    Нема го..... ТУ-ТУУУУУУУУ

    20:09 25.01.2026

  • 2 Навремето бай Тошо

    4 3 Отговор
    така си чупеше краката да слугива на големия брат и за малко не станахме 16-та република...

    Коментиран от #6

    20:09 25.01.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор
    Правителство което е СВАЛЕНО от власт НЕ трябва повече да влиза в Министерски съвет и НЕ трябва да представлява НИКЪДЕ България ‼️

    20:09 25.01.2026

  • 4 Муткурова , Пазарджик

    7 0 Отговор
    Така е . Отговорност носят Ено и тиквата мафиоти който си купуват индулгенция от Тръмп ( и Еленко Божков го потвърди) ..а подписалия пмк Желязков трябва да бъде веднага арестуван и подведен под отговорност ...Абе пмк станаха големия проблем за България ..кражби,корупция ,рекети ...циганите и българите не могат да им стъпят на малкия пръст

    20:10 25.01.2026

  • 5 Да те питам Вигенин

    6 6 Отговор
    Ти какво работиш и въобще работиш ли си нещо в живота си?!

    Коментиран от #7

    20:10 25.01.2026

  • 6 Ха,ха

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Навремето бай Тошо":

    И са така, аха аха да станем 51 щат

    20:11 25.01.2026

  • 7 Работи

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Да те питам Вигенин":

    Позьор.

    20:14 25.01.2026

  • 8 Шишо и Бою:

    5 0 Отговор
    - Стратегически търсим размагнитване на едни милиарди евра и долари по офшорните ни сметки.

    20:14 25.01.2026

  • 9 роби

    0 0 Отговор
    това ви е външният цървул

    20:14 25.01.2026

  • 10 Затова е прав Вигенин

    3 4 Отговор
    Европа вече не ни вярва. Ето колко е получила България от ЕС и колко е внесла. А от раша и Дончо сме получили един ръбест -

    От присъединяването си към ЕС през 2007 г. до началото на 2024 г., България е нетен получател на средства, като получените суми значително надвишават вноските. По данни към началото на 2024 г., България е внесла над 14 милиарда лева, докато получените средства (еврофондове) надвишават 32 милиарда евро за целия период, генерирайки нетен плюс.

    Коментиран от #11, #13

    20:18 25.01.2026

  • 11 Така е

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Затова е прав Вигенин":

    Да гладуваме. Внесли сме 14 милиарда лева ( 7 млрд.евро) а сме получили 32 млрд.евро. 25 милиарда евро сме на плюс което е почти 50 милиарда лева

    Коментиран от #15

    20:19 25.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 получили са ги

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Затова е прав Вигенин":

    двата глигана

    20:20 25.01.2026

  • 14 Боруна Лом

    1 2 Отговор
    ТОЗИ ПЕН.... ДЕЛ И ТОЙ МЕСИЯ

    20:20 25.01.2026

  • 15 Ако не беше ЕС вече буквално щяхме

    1 4 Отговор

    До коментар #11 от "Така е":

    Да гладуваме. Внесли сме 14 милиарда лева ( 7 млрд.евро) а сме получили 32 млрд.евро. 25 милиарда евро сме на плюс което е почти 50 милиарда лева

    Коментиран от #21, #22

    20:23 25.01.2026

  • 16 ФЕЙК

    2 1 Отговор
    Поздравления за вигенин! За пръв път пуска публикация, която не е платена от европарламента и допуска коментари! До сега - с чужда пита - помен и бягство от въпросите на цоцолистите!

    20:24 25.01.2026

  • 17 Факт

    1 0 Отговор
    Нашето участие в Съвета за Мир е политически спам целящ повишено медийно присъствие.

    20:26 25.01.2026

  • 18 иван костов

    1 2 Отговор
    По даден знак всички ЛГБТ партии, държави, депутати и медии започнаха да оплюват планът на Тръмп! Ето и този розов еднорог се залепи до ппдб/ЛГБТ, даже говори за някакъв суверенитет!
    Какъв суверенитет ма другарко, вие всичко разпродадохте!

    20:28 25.01.2026

  • 19 Иван

    1 2 Отговор
    Някои хора не знаят че ние сме последната дупка на кавала ако има изобщо такава нашата дума е нищо той седнал да се кахъри

    20:35 25.01.2026

  • 20 Дедо

    2 0 Отговор
    Неопитността и откровената глупост на един не особенно умен корупционен олигарх ,като Дебелян Дубайския Нерез, ни вкара прибързано и опасно в този частен клуб на Тръмп ,само и само за да бъдат свалени санкциите на горепосочения нерез. Това създава опасен прецедент ,всеки санкциониран да предава интересите на България без въобще да се замисли.

    20:38 25.01.2026

  • 21 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ако не беше ЕС вече буквално щяхме":

    КЪДЕ ГИ ВИДЯ ВЛИЖЕНИ? ОСВЕН В ЧЕКМЕДЖЕТАТА И ДУБАЙ!

    21:05 25.01.2026

  • 22 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ако не беше ЕС вече буквално щяхме":

    КЪДЕ ГИ ВИДЯ ВЛОЖЕНИ? ОСВЕН В ЧЕКМЕДЖЕТАТА И ДУБАЙ!

    21:06 25.01.2026

  • 23 батвесо

    0 0 Отговор
    Не че редовните ни правителства не правят поразии, ама тези в оставка и служебните правят най-големите поразии,без да имат право на това, служебно такова ни натресе договора с Боташ.

    21:07 25.01.2026

  • 24 Горски

    1 0 Отговор
    Вигенин, не погубвайте БСП. Няма друга партия, която да се държи толкова неадекватно. Идват избори, вместо обединение ново разцепление. С Радев ще се обезличите и за триете. Вълков е предател. По села и градчета хората още са готови да гласуват за вас, но с Радев ви смятат за предатели. Не омаловажава те направеното от вашите министри в последното правителство!

    21:21 25.01.2026

