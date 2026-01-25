Кристиан Вигенин: Присъединяването на България към Съвета за мир е тежък стратегически проблем

Хладните отношения между Съединените щати и Европа и мястото на България в тази сложна международна обстановка бяха във фокуса на предаване по БТВ, чийто гост беше евродепутатът от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите и бивш външен министър Кристиан Вигенин.
Вигенин изрази остро критичната си позиция относно решението на правителството в оставка България да се присъедини към Съвета за мир, оглавяван от Доналд Тръмп. По думите му той не е успял да открие нищо позитивно в този ход.
„Начинът, по който се случи, характерът на документа, към който се присъединяваме, както и организацията, която се очертава, са тежък стратегически проблем за България“, заяви Вигенин.
Според него България не се присъединява към орган, какъвто е бил предвиден в резолюция на Съвета за сигурност на ООН, а към нова международна организация с далеч по-широк и проблематичен обхват. Той подчерта, че резолюцията на ООН е послужила само като повод за създаването на този съвет.
Вигенин обърна внимание на устава на организацията, който по думите му съдържа сериозни правни дефицити. Сред тях той посочи пожизнения мандат на председателя, който е лично Доналд Тръмп, правото му еднолично да разпуска организацията, да назначава членове на изпълнителния съвет и да приема резолюции от името на всички членове.
„Всеки разумен прочит на тази харта би трябвало да накара едно демократично правителство да бяга от подобна структура. Присъединяването ни е пряка заплаха за националния ни суверенитет“, заяви той.
По думите му инициативата представлява и опит за подкопаване на ролята на ООН в глобален план. Вигенин отбеляза, че в новата структура държавите, които внасят по 1 млрд. долара, стават постоянни членове, а останалите получават ограничен мандат.
Той подчерта, че макар ООН и Съветът за сигурност да имат нужда от реформи, това не трябва да става чрез създаване на паралелни структури с проблемна правна основа.
Кристиан Вигенин обърна внимание и на вътрешноправния аспект на присъединяването на България. По думите му в хартата е записано, че страните временно прилагат разпоредбите ѝ още след подписването, дори преди ратификацията, освен ако изрично не заявят отказ.
„Не знам дали министър-председателят е заявил, че България няма да прилага тези разпоредби до ратификацията. Това е изключително сериозен въпрос“, каза той.
Според Вигенин проблемът вече е създаден, тъй като евентуален отказ от ратификация от страна на парламента би довел до противоречие със Съединените щати и с американския президент.
„За мен участието ни е недопустимо, но вече стои подписът на българския министър-председател, при това с единодушно решение на правителството при закрито заседание. Според мен те нямат легитимността да се включват в каквато и да международна организация“, заяви Вигенин.
Той предложи въпросът да бъде оставен за следващото Народно събрание, а дотогава Конституционният съд да се произнесе дали хартата отговаря на българската конституция.
В контекста на отношенията между ЕС и САЩ Вигенин подчерта, че България трябва да се придържа към общите европейски позиции и да търси подкрепата на европейските си партньори. Той посочи като тревожен прецедент ситуацията, при която суверенитетът на страна членка на ЕС и НАТО – Дания – е бил поставен под въпрос от друга държава членка на НАТО.
„Да стоим без позиция означава поредна доза примиренчество и снишаване“, заяви Вигенин и добави, че защитата на суверенитета и териториалната цялост трябва да бъде принципна.
В разговора беше засегната и темата за бъдещето на БСП. Вигенин призна, че партията е изправена пред сериозни рискове и трябва ясно да се разграничи от ГЕРБ и ДПС, както и да покаже ново лице.
Той подчерта необходимостта от завръщане към основните ценности на БСП – социална справедливост, справедлива държава и ефективна съдебна система – и заяви, че партията има нужда от по-млад лидер и по-широко участие на млади хора.
По думите му БСП трябва ясно да заяви, че бъдещ неин партньор може да бъде и проектът на Румен Радев, след като стане ясно какви политики и личности ще стоят зад него.
На въпрос дали има конкретно име за бъдещ лидер на партията, Вигенин заяви, че такова име има, но отказа да го посочи публично, като изрази надежда на предстоящия конгрес през февруари партията да излезе с единна кандидатура.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Нема го..... ТУ-ТУУУУУУУУ
20:09 25.01.2026
2 Навремето бай Тошо
Коментиран от #6
20:09 25.01.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
20:09 25.01.2026
4 Муткурова , Пазарджик
20:10 25.01.2026
5 Да те питам Вигенин
Коментиран от #7
20:10 25.01.2026
6 Ха,ха
До коментар #2 от "Навремето бай Тошо":И са така, аха аха да станем 51 щат
20:11 25.01.2026
7 Работи
До коментар #5 от "Да те питам Вигенин":Позьор.
20:14 25.01.2026
8 Шишо и Бою:
20:14 25.01.2026
9 роби
20:14 25.01.2026
10 Затова е прав Вигенин
От присъединяването си към ЕС през 2007 г. до началото на 2024 г., България е нетен получател на средства, като получените суми значително надвишават вноските. По данни към началото на 2024 г., България е внесла над 14 милиарда лева, докато получените средства (еврофондове) надвишават 32 милиарда евро за целия период, генерирайки нетен плюс.
Коментиран от #11, #13
20:18 25.01.2026
11 Така е
До коментар #10 от "Затова е прав Вигенин":Да гладуваме. Внесли сме 14 милиарда лева ( 7 млрд.евро) а сме получили 32 млрд.евро. 25 милиарда евро сме на плюс което е почти 50 милиарда лева
Коментиран от #15
20:19 25.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 получили са ги
До коментар #10 от "Затова е прав Вигенин":двата глигана
20:20 25.01.2026
14 Боруна Лом
20:20 25.01.2026
15 Ако не беше ЕС вече буквално щяхме
До коментар #11 от "Така е":Да гладуваме. Внесли сме 14 милиарда лева ( 7 млрд.евро) а сме получили 32 млрд.евро. 25 милиарда евро сме на плюс което е почти 50 милиарда лева
Коментиран от #21, #22
20:23 25.01.2026
16 ФЕЙК
20:24 25.01.2026
17 Факт
20:26 25.01.2026
18 иван костов
Какъв суверенитет ма другарко, вие всичко разпродадохте!
20:28 25.01.2026
19 Иван
20:35 25.01.2026
20 Дедо
20:38 25.01.2026
21 Боруна Лом
До коментар #15 от "Ако не беше ЕС вече буквално щяхме":КЪДЕ ГИ ВИДЯ ВЛИЖЕНИ? ОСВЕН В ЧЕКМЕДЖЕТАТА И ДУБАЙ!
21:05 25.01.2026
22 Боруна Лом
До коментар #15 от "Ако не беше ЕС вече буквално щяхме":КЪДЕ ГИ ВИДЯ ВЛОЖЕНИ? ОСВЕН В ЧЕКМЕДЖЕТАТА И ДУБАЙ!
21:06 25.01.2026
23 батвесо
21:07 25.01.2026
24 Горски
21:21 25.01.2026