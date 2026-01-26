Новини
България »
Очаква се решението на президента Йотова за начало на процедурата по избор на премиер

26 Януари, 2026 06:01, обновена 26 Януари, 2026 05:04 661 7

  • илияна йотова-
  • служебно правителство-
  • президент-
  • избори

От подписването на указ за назначаване на временно правителство зависи и датата, на която ще избираме 52-ро Народно събрание

Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Очаква се решението на президента Илияна Йотова за започване на процедурата по избор на служебен премиер. От подписването на указ за назначаване на временно правителство зависи и датата, на която ще избираме 52-ро Народно събрание.

Част от партиите предложиха вотът да бъде в края на март. По-вероятно е, обаче, изборите да са през април - след Великденските празници. Датата на вота зависи от това колко време ще отнеме процедурата.

Изборът на служебен премиер е едно от предизвикателствата, пред които се изправя президентът Илияна Йотова, която встъпи в длъжност в петък, след като Конституционният съд прекрати предсрочно правомощията на Румен Радев като държавен глава.

Заради оставката и освобождаването му от поста, което отне няколко дни, процедурата по избор на служебен министър-председател не започна миналата седмица. Кога ще се случи зависи от решението на Йотова, която ще води разговорите.

По новите правила в Конституцията тя може да избере кандидат за служебен премиер от списък с десет имена на публични длъжности. Сред тях са председателят на парламента, гуверньорът на Българската народна банка или някои от подуправителите на БНБ, омбудсманът или негов заместник, председателят на Сметната палата или негов заместник. Част от потенциалните кандидати вече отказаха публично.

Номинираният от Йотова за служебен премиер трябва да представи проект на кабинет и след консултации с парламентарните партии тя да подпише указ за назначаване на служебно правителство. От това зависи и кога ще бъдат изборите за нов парламент. Ако процедурата отнеме повече време, вотът ще е след Великден


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никой

    2 0 Отговор
    Пак на избори.

    05:27 26.01.2026

  • 2 След

    2 4 Отговор
    36 години е време за Алтернатива за България !

    05:35 26.01.2026

  • 3 Пламен

    2 2 Отговор
    НЯМА ДА Е ДНЕС .
    ДНЕС ТЯ ЩЕ Е УЖАСНО ЗАЕТА , ЗАЩОТО ЩЕ ХОДИ В БНР ДА ПРАЗНУВА 91 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО МУ.
    ЗАДАЧАТА Е МНОГО ВАЖНА И НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОТЛАГА , ЗАЩОТО СОФРАТА ЩЕ Е МНОГО ЯКА - КОРТЕЖА ЩЕ ЧАКА .

    Коментиран от #4, #5

    05:51 26.01.2026

  • 4 Истина

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пламен":

    "Бързата работа, срам за майстора" !

    05:57 26.01.2026

  • 5 НЯМА

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пламен":

    за къде да бърза в "Домовата книга" все "отбор юнаци" !

    06:00 26.01.2026

  • 6 да да

    2 1 Отговор
    Уж комунисти отдавна нямало а не спират да ни управляват

    06:03 26.01.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    "Комунист за бой се стяга",
    Бюлетина "мята на рамо"....

    06:20 26.01.2026

Новини по градове:
