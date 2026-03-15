У нас остава седмица преди началото на предизборната кампания. Вчера изтекоха сроковете за промяна на имената и състава на регистрираните политически формации.
До 17 март е крайният срок, в който политическа формация може да поиска да бъде заличена от изборните документи, припомня БНТ. Тогава е и срокът за регистрация на листите. Жребият за определяне на номерата в бюлетината е на 18 март. Заради масовата смяна на членове на СИК в няколко области на страната при последните избори, ЦИК определи специален ред, по който те ще могат да бъдат заменяни. След одобряване на имената, те няма да могат да бъдат променени, освен в случаите на лично подадена оставка или при заемане на длъжност, която е несъвместима със задълженията в СИК. Кампанията започва в полунощ на 20 март.
Само седмица до началото на предизборната кампания
15 Март, 2026 08:25 557 12
Вчера изтекоха сроковете за промяна на имената и състава на регистрираните политически формации
1 Неразбрал
08:28 15.03.2026
2 кой му дреме
08:29 15.03.2026
3 тиквеното стадо
и заблеят дружно следващия месец
08:31 15.03.2026
4 Последния Софиянец
08:31 15.03.2026
5 Ред Е На Новите !
Самодейци !
Старите ?
Или Новите !
---------
Или !
Нова !
Симбиоза !
08:43 15.03.2026
6 надарена кака
08:48 15.03.2026
7 Истината
Коментиран от #12
08:51 15.03.2026
8 Ройтерс
Л.метите работят на 80% мощност
Бацето вече си говори с лебеди и котки....
08:54 15.03.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
а все се налага да гласуваме за по-малкото зло🤔❗
Коментиран от #10
08:54 15.03.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":И вместо "ЗА" - гласуваме "ПРОТИВ" 🤔❗
08:55 15.03.2026
11 гръндж
- Господине, това е брачна халка!
08:59 15.03.2026
12 Град Симитли
До коментар #7 от "Истината":ХХХ за Георги Лизашки !
Мнението му не струва и 5 пари!
09:03 15.03.2026