Новини
България »
Вигенин: България трябва да стои твърдо на европейските позиции и да не остава сама

Вигенин: България трябва да стои твърдо на европейските позиции и да не остава сама

26 Януари, 2026 09:54 370

  • кристиан вигенин-
  • бсп

Евродепутатът в интервю за 120 минути по bTV

Вигенин: България трябва да стои твърдо на европейските позиции и да не остава сама - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Да останем сами в този момент е най-дълбоката и стратегическа грешка, която България може да направи. Единственият ни път е да стоим на европейските позиции и да действаме заедно с партньорите си.“ С тези думи българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин коментира в предаването „120 минути“ по bTV сложната международна среда и нарастващите геополитически рискове. Според него България трябва да води последователна и отговорна външна политика.

Вигенин изрази сериозни резерви към т.нар. „Съвет за мир“, иницииран от Доналд Тръмп, като подчерта, че става дума не за стандартен международен орган, а за структура с правна рамка, която пряко застрашава демократичните принципи и националния суверенитет. По думите му уставът на тази организация предвижда пожизнен председател с изключително широки правомощия, включително еднолично вземане на решения, назначаване на ръководни органи и дори разпускане на самата структура.

„Всеки разумен прочит на тази харта би трябвало да накара всяко демократично правителство да бяга от подобно участие, защото присъединяването към такава организация е директен удар срещу собствения ни суверенитет“, заяви Вигенин. Той добави, че подобни инициативи подкопават ролята на Организация на обединените нации, вместо да я реформират по легитимен начин.

Евродепутатът обърна внимание и на сериозните вътрешноправни проблеми около подписването на хартата от българското правителство. Според него въпросът за участието на България трябва да бъде оставен на следващото Народно събрание, а междувременно Конституционният съд следва да бъде сезиран за преценка дали подобен документ е съвместим с българската Конституция.

Вигенин беше категоричен, че България не трябва да действа в „наведена позиция“ и да се включва автоматично във всяка нова инициатива. „Фактът, че български дипломат заема ръководна позиция в подобна структура, не означава, че България е длъжна да участва в нея“, подчерта той.

По отношение на общата външнополитическа ориентация на страната, Вигенин заяви, че единствената реална защита за България е единството в рамките на Европейския съюз. „Днес Дания има проблем, утре може да бъде друга държава. Ако силните започнат да си взимат територии по собствена преценка, ние сме сред първите, които ще пострадат“, предупреди той, като изтъкна, че всяко посегателство срещу суверенитета и териториалната цялост на държавите трябва да получи твърд отпор.

БСП: нужда от ново лице и връщане към основните ценности

В интервюто Кристиан Вигенин коментира и предизвикателствата пред БСП, като подчерта, че партията се намира в критичен момент и има нужда от ясна промяна. По думите му БСП трябва да се върне към изконните си ценности като партия на промяната: „Партия, която иска една справедлива държава, социална справедливост, иска прозрачна и ефективна съдебна система, всичко, което е било в нашите приоритети и което в тези кризисни месеци в последната година остана малко на заден план.“

Евродепутатът допълни, че компромисите имат граници и когато те бъдат преминати, това се превръща в проблем. „Ние трябва категорично да се откачим от ГЕРБ и ДПС, от Борисов и Пеевски. Участието ни в управлението и начинът, по който то завърши, създадоха тежък имиджов проблем за БСП“, категоричен беше той.

Вигенин смята, че БСП има нужда от по-млад лидер, повече млади хора в листите и силен екип, който да върне доверието на избирателите и да даде ясна перспектива за бъдещето. „Борбата за промяна е обща. За да може младите да се идентифицират с една различна БСП, ориентирана към бъдещето, принципна, честна и, разбира се, европейска. И заедно с това да покажем, че сме си научили урока, че компромисите имат граници и когато се прехвърлят, това вече е проблем за нас“, отбеляза евродепутатът. В заключение акцентира: „Смятам, че в тази кампания и в нашите политики оттук нататък, ясно трябва да кажем, че наш партньор в бъдещето би бил проектът на Румен Радев след като, разбира се, видим неговата политика, личностите и това с което се ангажира.“

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

Вигенин: България трябва да стои твърдо на европейските позиции и да не остава сама


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts

Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове