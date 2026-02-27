Новини
Крум Зарков: Смяната на Сарафов е въпрос на време

27 Февруари, 2026 12:18 523 11

  • крум зарков-
  • бсп-
  • главен прокурор

Нарушаването на закона не може да продължава, каза председателят на БСП

Крум Зарков: Смяната на Сарафов е въпрос на време - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

До смяна на Борислав Сарафов рано или късно ще се стигне. Това заяви избраният за председател на БСП Крум Зарков в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той коментира последното заседание на Висшия съдебен съвет и действията на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов оносно смяната на и.ф. главен птрокурор Борислав Сарафов. По думите му, макар да не е очаквал „кой знае какви големи новини”, самото свикване на заседанието по инициатива на министъра е важен знак. „Министерството на правосъдието най-накрая се произнесе по въпроса какво счита като институция за ситуацията, в която се намира Сарафов”, подчерта Зарков.

Лидерът на БСП заяви, че според част от членовете на ВСС и представители на прокурорската колегия периода, в който едно лице може да изпълнява функциите на главен прокурор, не се прилага за настоящия случай заради „заварено положение”. „Законът влиза в сила през януари, а ефектът от шестте месеца настъпва през юли. Няма заварено положение или връщане назад”, каза той.

Според Зарков става дума за съзнателно заобикаляне на конституционната процедура за назначаване на главен прокурор, която включва и указ на президента. „Установява се дълъг период на власт - първо нелегитимна, а след изтичането на шестмесечния срок и нелегална”, заяви той.

От своя страна той подчерта, че правосъдният министър има ограничени правомощия по отношение на прокуратурата, но разполага с инструменти като публичната позиция, парламентарната трибуна и възможността да свиква заседания и да определя дневния ред на ВСС. „Това не е пряко решаване на въпроса, но е поддържане на темата на дневен ред”, каза той. Зарков допълни, че протестите пред Съдебната палата показват, че общественият натиск няма да отслабне. По думите му защитниците на Сарафов ще понесат политически последици.

Според него генералното решение е избор на нов състав на ВСС. Той допълни, че процедурата е просрочена с повече от две години. В настоящата политическа обстановка това изглежда невъзможно, поради което единственото правно задължително действие е избор на нов временно и.ф. главен прокурор за следващите шест месеца. „Тук се затваря порочният кръг, защото това е изцяло в компетентността на този ВСС, който не може да бъде сменен”, отбеляза той.

Зарков коментира още и възможността въпросът да бъде разгледан от Конституционения съд. По думите му в самата прокуратура се наблюдават признаци на разколебаване. „Има дупка в бента на омертата. Хора се опитват да я запушат с пръст. Този процес е необратим”, заключи той.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    4 2 Отговор
    На Кацамунчо мамин мястото му е в ПП до леля му Асенка.

    Коментиран от #5

    12:20 27.02.2026

  • 2 БСП

    2 2 Отговор
    Ще сменим всички само Зарков ще е вечен.

    12:21 27.02.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    То никой не е вечен❗
    Щото време време , ама вече две години и кусур❗
    Още колко време❗

    12:23 27.02.2026

  • 4 Основният въпрос е

    1 0 Отговор
    На колко време?

    12:27 27.02.2026

  • 5 хаха

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Нито глас за oкраинците от ППДБ!":

    Я лай още бе имбецилна Тиква Новоначалска!

    12:28 27.02.2026

  • 6 ООрана държава

    1 1 Отговор
    До сега защо дремахте бе ухиления?

    12:29 27.02.2026

  • 7 00014

    3 1 Отговор
    На този защо не му кажат да не се хили така, че прилича на клоун?

    12:31 27.02.2026

  • 8 Аз,достатъчно ли е?

    1 1 Отговор
    И сламеният човек на конци се изказа.Да гледа своя си кукловод,че може да му резне въженцето

    12:32 27.02.2026

  • 9 Перо

    1 1 Отговор
    Тоя джендър от партията на червената буржоазия ще говори след 2 месеца като член на извън-парламентарна партия, живееща на държавна субсидия!

    12:34 27.02.2026

  • 10 Оня с коня

    0 1 Отговор
    С такъв мъдър началник БСП-то далеч ще стигнат

    12:34 27.02.2026

  • 11 Цар Карлос Червенооки Българомразец

    0 0 Отговор
    Много грoзен човек. Прилича на беззъбa пенсионерка от Мездра в зурлaта комуняшка.

    12:45 27.02.2026

