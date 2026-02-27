Крум Зарков: Смяната на Сарафов е въпрос на време

До смяна на Борислав Сарафов рано или късно ще се стигне. Това заяви избраният за председател на БСП Крум Зарков в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той коментира последното заседание на Висшия съдебен съвет и действията на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов оносно смяната на и.ф. главен птрокурор Борислав Сарафов. По думите му, макар да не е очаквал „кой знае какви големи новини”, самото свикване на заседанието по инициатива на министъра е важен знак. „Министерството на правосъдието най-накрая се произнесе по въпроса какво счита като институция за ситуацията, в която се намира Сарафов”, подчерта Зарков.

Лидерът на БСП заяви, че според част от членовете на ВСС и представители на прокурорската колегия периода, в който едно лице може да изпълнява функциите на главен прокурор, не се прилага за настоящия случай заради „заварено положение”. „Законът влиза в сила през януари, а ефектът от шестте месеца настъпва през юли. Няма заварено положение или връщане назад”, каза той.

Според Зарков става дума за съзнателно заобикаляне на конституционната процедура за назначаване на главен прокурор, която включва и указ на президента. „Установява се дълъг период на власт - първо нелегитимна, а след изтичането на шестмесечния срок и нелегална”, заяви той.

От своя страна той подчерта, че правосъдният министър има ограничени правомощия по отношение на прокуратурата, но разполага с инструменти като публичната позиция, парламентарната трибуна и възможността да свиква заседания и да определя дневния ред на ВСС. „Това не е пряко решаване на въпроса, но е поддържане на темата на дневен ред”, каза той. Зарков допълни, че протестите пред Съдебната палата показват, че общественият натиск няма да отслабне. По думите му защитниците на Сарафов ще понесат политически последици.

Според него генералното решение е избор на нов състав на ВСС. Той допълни, че процедурата е просрочена с повече от две години. В настоящата политическа обстановка това изглежда невъзможно, поради което единственото правно задължително действие е избор на нов временно и.ф. главен прокурор за следващите шест месеца. „Тук се затваря порочният кръг, защото това е изцяло в компетентността на този ВСС, който не може да бъде сменен”, отбеляза той.

Зарков коментира още и възможността въпросът да бъде разгледан от Конституционения съд. По думите му в самата прокуратура се наблюдават признаци на разколебаване. „Има дупка в бента на омертата. Хора се опитват да я запушат с пръст. Този процес е необратим”, заключи той.