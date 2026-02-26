Новини
Крум Зарков: Старата власт, олицетворена от Пеевски, още не е изпуснала юздите. Усещам съживяване в БСП

Крум Зарков: Старата власт, олицетворена от Пеевски, още не е изпуснала юздите. Усещам съживяване в БСП

26 Февруари, 2026 04:58, обновена 26 Февруари, 2026 04:03 366 4

  • крум зарков-
  • бсп-
  • политика

Очаквам новата енергия в партията да прерасне в политически резултат, заяви на среща в Монтана лидерът на Столетницата

Крум Зарков: Старата власт, олицетворена от Пеевски, още не е изпуснала юздите. Усещам съживяване в БСП - 1
Снимка: Пресцентър на БСП
БТА БТА

В последните две седмици на срещи в страната, а и днес /б. р. вчера/ в Монтана, усещам съживяване на БСП. Надявам се това да прерасне в енергия, а тя в политически резултат, който да ни даде мандат за ясни действия, заяви тази вечер в Монтана председателят на БСП Крум Зарков след среща с граждани и актива на партията в града и региона.

Той коментира, че за предстоящите избори БСП тръгва от ниска база, тъй като е загубила част от електората си заради влизането в доминирано от Пеевски правителство в последната една година. Можем да възстановим доверието като ясно покажем, че сме разбрали тази грешка и хората, които са я допуснали, понесат своята отговорност, а другите дадат гаранция, че тя няма да се повтаря, смята Зарков. Но все пак това е само една година от 134-годишна история на БСП. Тази една година не може да заличи всичко, което БСП може и би трябвало да бъде, допълни той.

БСП трябва да продължи да е фактор в българската политика и това е важно не само за социалистите, а за всички български граждани, за всички радетели на демокрацията, за всички хора на труда, заяви председателят на партията. Крум Зарков посочи, че от тук нататък БСП ще влиза във властта само на базата на ясни принципи и програма, а не за да получи няколко министерски кресла. Ще участваме в управление само ако можем да реализираме политика, която преди това партията е представила на хората и за това е получила одобрение, отбеляза той. Дал съм указания на новите членове на Изпълнителното бюро, че ако бъдат избрани за едно или друго, те ще трябва да напуснат бюрото и ще се занимават с това, за което са избрани. В бюрото ще се занимаваме с партийна и идеологическа работа и с това което една партия да прави – да идентифицира легитимните интереси, в нашия случай на хората на труда, и да ги защитава, заяви Зарков.

Лидерът на БСП Крум Зарков коментира и актуалната политическа обстановка и заяви, че в момента тя се характеризира с вакуум на власт. „Старата власт, която се олицетворяваше най-вече с Пеевски и хората около него, още не е изпуснала юздите и се опитва да удържи позиции в условия на атака. Новата власт, която е служебното правителство и която евентуално след изборите ще се реализира, е първо слаба от гледна точка на служебното правителство и неясна от гледна точка резултатите от изборите. Това създава условия на динамизъм, при което всеки ден се случва нещо. Крайния резултат ще видим след няколко месеца. Ключово събитие, което ще се случи в близките дни, е инициативата на новия служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов по отношение на незаконно заемащия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов", заяви Зарков.


Монтана / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
