Бойко Борисов пред конгресмена Пат Фалън: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово

Бойко Борисов пред конгресмена Пат Фалън: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово

26 Януари, 2026 11:22

От особено значение е сферата на енергийната сигурност и диверсификацията

Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Стратегическото партньорство между България и Съединените американски щати е ключово за сигурността и стабилността на страната ни и на целия регион. САЩ са наш доверен съюзник и стратегически партньор, с когото споделяме общи ценности, цели и отговорности.

Това заявих по време на срещата ми с конгресмен Пат Фалън в Централата на ГЕРБ, в която участие взеха министрите на външните и вътрешните работи Георг Георгиев и Даниел Митов, написа Бойко Борисов във "Фейсбук".

Обсъдихме възможностите за по-нататъшно задълбочаване на сътрудничеството с акцент върху сигурността, отбраната, енергетиката и изкуствения интелект. Потвърдена бе нашата политическа воля за засилване на диалога с американския Конгрес и за издигането на стратегическото сътрудничество на още по-високо ниво.

Третата сесия на Стратегическия диалог между България и САЩ, проведена в София на 9 декември 2025 г., отчете значителен напредък в области като енергийната диверсификация, отбраната, сигурността, търговията и инвестициите, компютърните технологии и изкуствения интелект. Този формат се утвърди като основен механизъм за координация и постигане на конкретни резултати в полза на нашите две държави.

Снимка: Фейсбук

От особено значение е сферата на енергийната сигурност и диверсификацията. България работи активно за намаляване на зависимостта от един източник и за утвърждаването си като надежден енергиен партньор в Югоизточна Европа. Пускането в експлоатация на LNG терминала в Александруполис и напредъкът по Вертикалния газов коридор създават реални възможности за доставки, включително на втечнен природен газ от САЩ.

Снимка: Фейсбук

Потвърдихме ангажимента си към реализацията на проекта за 7-ми и 8-ми блок на АЕЦ “Козлодуй“ с американската технология AP-1000, който има стратегическо значение както за енергийната ни независимост, така и за икономическото развитие и ролята на България като регионален енергиен център.


  • 1 Превод:

    44 3 Отговор
    Надувал съм на който трябва! Продал съм и що можа от държавата. И за тая година се откупих!!!

    Коментиран от #34

    11:25 26.01.2026

  • 2 Селянин

    32 4 Отговор
    Голямо подлагане, само и само да изкарат таланта от Магнитски. Итс нот уйркинг лайк дат.

    11:26 26.01.2026

  • 3 Хасковски каунь

    23 1 Отговор
    Снимките са малко.

    Коментиран от #33

    11:27 26.01.2026

  • 4 После срещата продължи в домби бар

    25 2 Отговор
    Където домакина бою се развихри както никога досега🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    11:27 26.01.2026

  • 5 ЕДИН ГОСПОДАР И ТРИМА СЛУГИ

    28 1 Отговор
    Колкото и да се перят лакеите са си лакеи. Колко ли са питали за "здравето на моя приятел Тръмп"... И какво са обещали да харижат , ако ги оставят на свобода

    11:28 26.01.2026

  • 6 БоюЦитанина

    21 3 Отговор
    От правешкия ми университет научих - чрез снижаване и слафачество към оцеляване и прогрес!

    11:28 26.01.2026

  • 7 Дориана

    30 3 Отговор
    Голямо подмазване ! Борисов не може и не иска да приеме факта , че по- голямата част от народа не го искат в Парламента и политиката. Продължава да се натиска неистово за власт като използва всички средства било чрез Пеевски, Слави Трифонов или Зафиров. Бремето му свърши и той ще го разбере по трудния начин.

    Коментиран от #25

    11:28 26.01.2026

  • 8 Я, ТИКВАТА СЕ Е ОБРЪСНАЛ

    27 1 Отговор
    за да се докара пред господаря даже си теглил контра

    11:28 26.01.2026

  • 9 ТИКВО ПРОСТА

    30 2 Отговор
    Времето на мутренската ти власт свърши. Колкото и да се мазниш на американците няма да ти се размине затвора

    Коментиран от #26

    11:30 26.01.2026

  • 10 Стари снимки

    17 1 Отговор
    Стара слава
    Не кандиса
    Откъде това напъване

    11:32 26.01.2026

  • 11 Като

    20 0 Отговор
    всеки лъжец и крадец не го гледа директно в очите . И за "тежест" потътрил Герги и Данка подире си .

    11:33 26.01.2026

  • 12 Свобода на словото

    15 0 Отговор
    Има ли предатели ограничаващи свободата на словото,какво се случва в америка наказателни акции убийства на мирни граждани от власта....както националистите на хотлер убиваха хора по улиците на германия.
    С такава ли държава трябва да бъдем съюзници???твърдо НЕ...!!!!!!????

    11:33 26.01.2026

  • 13 По Доньо Донев

    18 0 Отговор
    Трима жалкари се стелят пред един чужденец. Кирякстефчовщината на шопският селяндур чупи нови рекорди.

    11:34 26.01.2026

  • 14 Ужас!

    20 0 Отговор
    Сега от баце ще потекат потоци от разстопена мас, че някой от някъде си му е обърнал внимание!

    11:34 26.01.2026

  • 15 Няма

    5 3 Отговор
    да се спрат тия. Благодарение на РР и Йо ще се вихрят до когато си искат.

    11:35 26.01.2026

  • 16 Язе

    12 0 Отговор
    ЗАТВОР, БУЦИИИИ!!!

    11:38 26.01.2026

  • 17 Трол

    12 0 Отговор
    Г-н Борисов е най-големият специалист по прегръщане на конгресмени.

    11:42 26.01.2026

  • 18 МА ТИ КОЙ СИ?!?-;@@.

    4 0 Отговор
    ТИ И КОЙ КОЙ СТЕ ВЪВ БЕЗДНАТА. НО ПРИ УСЛОВИЕ ЧЕ НЕ ОБСЕБИТЕ РАДЕВ. ДАНО НЕ СЕ ПОДАДЕ НА ПАРИТЕ КРАДНАТИ ВАШИ.

    11:42 26.01.2026

  • 19 Даниел

    12 0 Отговор
    Единственото което Борисов успя да създаде за всички години във властта е само корупция,зависимости и монополи,и в този ред на мисли едва ли тази среща ще доведе до нещо добро за обществото ни!

    11:43 26.01.2026

  • 20 Ура,,Ура

    10 0 Отговор
    Бездарни мазници воглаве с пожарникар. И това става с второразредни конгресмени. Добре че няма посланик от САЩ, че тия циркове щяха да бъдат всяка седмица. Както с прегръдките с Херо Мустафа.

    11:43 26.01.2026

  • 21 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    Хитрата лисица Бойко Борисов плати един милиард долара на Тръмп от нашите пари и си осигури безпроблемно пенсиониране

    Коментиран от #29

    11:45 26.01.2026

  • 22 оня с коня

    4 2 Отговор
    Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!

    11:45 26.01.2026

  • 23 Хмм

    11 0 Отговор
    конгресменът от коя партия е, демократ на Байдън или републиканец на Тръмп

    11:45 26.01.2026

  • 24 ЗА ФОТОТО

    8 0 Отговор
    ТИКВЕНИКА СЪБРАЛ ШУ ШУМИГАРИТЕ ЦЕЛИВАЧИ

    11:45 26.01.2026

  • 25 Пенсионер

    8 6 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    Не се мъчи булка. Намразих ПП то повече от ГЕРБ. Твоите попречиха на ГЕРБ да пооправи заплатите и пенсиите. Никога глас за ПП!

    Коментиран от #38, #52

    11:46 26.01.2026

  • 26 Ще те допълня

    13 0 Отговор

    До коментар #9 от "ТИКВО ПРОСТА":

    Съсед ми е и ми е писнало от кражбите му. Борисов трябва да бъде окован с вериги и да разхождат по разбитите улици на Банкя

    11:46 26.01.2026

  • 27 оня с коня

    11 1 Отговор
    Отново Мощен РУСКИ юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    11:47 26.01.2026

  • 28 Кибик

    9 2 Отговор
    Интересно дали Бойко си дава сметка колко непопулярен и колко ненужен е вече. Не послуша хората, които го съветваха да се оттегли докато е време и сега ще завлече цялата партия на дъното.

    11:47 26.01.2026

  • 29 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Последния Софиянец":

    не е сигурно, божков като свидетел е дал информацията за пеевски, но и самият той попадна в списъка магнитски, защото корумпират тези, които дават парите, като него

    11:48 26.01.2026

  • 30 тиквата как е сграбчил човека

    2 1 Отговор
    да не му иска чекмедже

    а би трябвало пъпеша да го посрещне

    11:49 26.01.2026

  • 31 Факт

    2 1 Отговор
    3 милиарда народна пара хариза на господаря русия ,агента на КГБ банкянския ,сащ не вярват на сълзи

    11:57 26.01.2026

  • 34 Мнение

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Превод:":

    Така изглежда българската тикв@:

    Продажна, нагла, корумпирана, лъжлива, антибългарска и готова да управлява (на всяка цена), за да не я посети Сретен Йосич!!!

    Народе, народе, как се остави да те опоска и закрие такава отрпка като тоя и неговите съратници от дпс, ппдб, итн и бсп?!

    Ти му обясняваш, че България трябва да е на кяр и да си гледа интересите на първо място, а той ти обяснява колко папи го галели по ти.вата, колко голям подвиг направил като фалшифицирал статистиката и нат.кал страната ни в заробвозоната, и колко "партньори" (господари) му викали "конграчулейшън" за престъпленията?!

    Дай Боже достойни българи да започнат да управляват България, които да опандизят всички тия дето я счу.иха през последните 36г!

    12:01 26.01.2026

  • 35 Поредна тъпота

    5 0 Отговор
    От зайчарника от повелителя на блюдолизците.

    12:01 26.01.2026

  • 36 Истината

    1 0 Отговор
    Пат е бивш спортист американски футбол,и успешен десантчик,Еър форс милитар академи,,Бойко изглежда като клошар пред пат

    12:03 26.01.2026

  • 37 фцокалс

    3 0 Отговор
    Тоя лъжлив и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, се оглежда и се чуди кой по проост българин да излъже за пореден път. Снима се с които му падне и само да се представи като някакъв фактор, и да излъже тези дето не могат още да разберат кой им ограби животите. Заради този проост държач на маркуч, нямаме АЕЦ Беляне. Сега вече щеше да се изплаща и само за 6 милиарда долара. Заради този проостия лъжлив и крадлив циганин нямаме централа и сега иска да строй за 36 милиарда долара. Точно 6 пъти по скъпо най малко. Трябва да го ритат българите за берекет тоя проостия пожарникар. Слава на Господ Иисус Христос идват избори.

    12:04 26.01.2026

  • 38 Бас държа,

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Пенсионер":

    Не ти остава кой знае колко време да мразиш. Мрази си спокойно.

    12:04 26.01.2026

  • 40 Николай Бареков бивш евродепутат

    1 0 Отговор
    🚨🅱️⚡️На вниманието на новия посланик на САЩ в София! Пеевски готви половин милиард евро подкуп на всеки потенциален служебен премиер💰‼️🇺🇸🇧🇬

    Пеевски СлужебенПремиер

    Екипът на новия американски посланик в България вече е в София. Вероятно до тях е стигнала новината, че отчаяният Делян Пеевски и неговият авер Мирински са вдигнали мизата до небесата. С благосклонното одобрение на Бойко Борисов.
    Който и да избере за служебен премиер новият ни президент, бъдещият служебен премиер го чакат не щедри, а изумителни изкушения. Пеевски и дясната му ръка Мирински, който влиза в новия списък санкции по Магнитски, готвят умопомрачителен рушвет от един милиард лева или половин милиард евро за този “късметлия” от десетте опции пред президента Илияна Йотова за служебен премиер.

    Бонусът върви с отговорности и куп задачи. Да бъде назначен удобен за Пеевски и Борисов вътрешен министър, който да запази всички капии на корумпирания Шишко в МВР и да гарантира зверското купуване на поне половин милион гласа от ГЕРБ и ДПС Ново начало.

    12:07 26.01.2026

  • 41 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Краварите идват за парите си.

    12:07 26.01.2026

  • 42 оня с коня

    4 0 Отговор
    Най-лошото
    Заболяване е да си гербав! Това гарантира, че си пъленДегенерат!

    12:08 26.01.2026

  • 46 Тома

    0 0 Отговор
    Как ги гали прегръща и целува бойчето благодарение на случката от симитли

    12:10 26.01.2026

  • 47 Вуте

    1 0 Отговор
    "Любимия" ни партиен и държавен ръководител Б. Борисов пак ще ни набута с няколко милиарда долара както се получи с аеропланите. Не го интересува държавата, а само рахатлъка му и оцеляването.

    12:10 26.01.2026

  • 48 За пореден път

    0 0 Отговор
    Бойко за пореден път продаде интересните на българския народ, за да напълни шкафчето с пачки и злато.

    12:11 26.01.2026

  • 49 Атина Палада

    0 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    12:11 26.01.2026

  • 50 Питам

    3 0 Отговор
    Как се нарича дърт Лапничлен?

    12:12 26.01.2026

  • 52 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Пенсионер":

    Ало изку... пенсионер, точно Асен Василев и Кирил Петков повишиха минималните пенсии на над 1 000 000 бедни бг пенсионери. А менте социалистите БСП и ГЕРБ се грижат най-вече за повишение на максималната пенсия и за раздаване на великденски и коледни "социални добавки" на "социално слаби" пенсионери с 3 000 лева месечна пенсия.

    12:14 26.01.2026

  • 53 Между другото

    0 0 Отговор
    А Сретен Йосич нали не го е забравил,нали?

    12:15 26.01.2026

