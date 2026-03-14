Новини
България »
Делян Добрев: Слуховете, че напускам ГЕРБ, бяха стрес тест

Делян Добрев: Слуховете, че напускам ГЕРБ, бяха стрес тест

14 Март, 2026 21:51, обновена 14 Март, 2026 20:55

  • делян добрев-
  • герб-
  • политика

В ГЕРБ няма конфликт и няма интрига, заяви политикът

Делян Добрев: Слуховете, че напускам ГЕРБ, бяха стрес тест - 1
Снимка: БНР
БНР БНР

Като стрес-тест за системата, който ГЕРБ успешно е издържала, определи Делян Добрев разпространените неотдавна твърдения, че напуска партията.

За 11-ти път той повежда пълна листа с 16 кандидати за народни представители в 29 МИР-Хасково, като днес, заедно с част от тях, подаде документи за регистрацията и в РИК.

Втори очаквано отново е рекордьорът по преференции Георги Станков от Любимец. Досегашният народен представител Иван Минев не е в листата. Този път сред кандидатите за депутати на ГЕРБ няма и нито един кмет, съобщи Делян Добрев, като коментира, че не може всеки път листата да е една и съща.

Очакванията му за изборните резултати в региона са партията този път да получи два мандата. Колко искаме и колко ще се получат е нещо различно. Искаме да са три, но реалистично може би този път ще сме два, коментира той. И добави, че "битката за Хасково отново ще е оспорвана". Той не пожела да каже в кой друг избирателен район ще поведе листа.

Добрев коментира кратко и слуховете, че напуска ГЕРБ:

"Това беше стрес тест за системата и тя го издържа успешно. Както виждате моята политическа смърт не е факт. В ГЕРБ няма конфликт и няма интрига."

Днес документи за регистрация в РИК-Хасково подадоха от още две партии. Петима са кандидатите на "Непокорна България" с водач Смиляна Нитова, която няколко пъти в годините назад бе депутат от БСП.

Трима са в листата на коалиция "Сияние", която в Хасково води Людмил Лазаров.

Партия МЕЧ също регистрира в Хасково 5-членна листа, водена от Светослав Лавчиев.

Още 8 партии и коалиции са регистрирани до момента в РИК-Хасково.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    17 0 Отговор
    Стрестестнисе у някой дувар бе

    20:56 14.03.2026

  • 2 Исторически факти

    10 2 Отговор
    Зеленото: Чичо Дони, ти си Бог! Кажи какво вземаш и откъде го вземаш или направо ми прати едно кило. Ще разпердушиня руснаците за два дни, след две дози, и ще казвам, че ме молят да спра, ама аз не искам..

    20:57 14.03.2026

  • 3 Македонец

    10 1 Отговор
    Татарите станаха европейци!

    20:57 14.03.2026

  • 4 Ммммм

    11 0 Отговор
    Не е много сигурно!

    20:57 14.03.2026

  • 5 Ха..ха..ха

    16 0 Отговор
    Заедно с простата и крадлива Тиква Борисов ще бъдете изритани и вкарани в затвора. Ние сме търпеливи и ще дочакаме това да се случи.

    21:00 14.03.2026

  • 6 Без майтап

    16 0 Отговор
    Добрев ,знаем че няма къде да мърдаш. Добрев знаем че твоят шеф е Данчо Ментата.Добрев ,знаем че твоят партиен лидер ,днес беше с кожен шлифер. Добрев знаем знака на коженият шлифер.

    21:00 14.03.2026

  • 7 мазно гробарче

    10 0 Отговор
    напускаш животеца и отиваш в ада

    21:01 14.03.2026

  • 8 добрев

    8 1 Отговор
    с тоя стрес тест отново влизам с 300 в политиката!!!

    21:01 14.03.2026

  • 9 Дельо айдука

    9 0 Отговор
    За бюджетар се видя, че не става. Вместо некадърната мита, командареше енергийната комисия, оказа се че е на митиното ниво "0". Обаче като тръгне към парламентарната трибуна се поклаща като пилонаджия. Дельо далаверата

    21:03 14.03.2026

  • 10 Поздрави от Асен Василев

    11 0 Отговор
    Лигльоооооо, жалък си

    Коментиран от #11

    21:04 14.03.2026

  • 11 дельо войвода

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Поздрави от Асен Василев":

    но ИМАМ ПАРИ!!!

    21:05 14.03.2026

  • 12 Гербер

    2 4 Отговор
    Не знам какво беше, ама те моля да не го правите този тест повече, че доста хапчета за кръвно и диазепам изпих. Това ни трябваше. Сега само спокойно, без глупости и после с президента правим коалиция и продължаваме.

    21:05 14.03.2026

  • 13 Мно

    8 0 Отговор
    се вълнува някой от тоя никакъв си и гербавата шайка от престъпници !

    21:06 14.03.2026

  • 14 ГЕРБ

    0 11 Отговор
    ПОБЕДА!

    Коментиран от #17, #44

    21:06 14.03.2026

  • 15 Какво означава

    7 0 Отговор
    "ГЕРБ победа" като гербавата победа почва да се върти като крастава и да се моли на филанкиджиите да се сглобяват. Това си е жалкарската гербава победа

    21:10 14.03.2026

  • 16 Мнение

    8 0 Отговор
    Интересно как в българската политика всеки скандал или слух изведнъж се оказва „стрес тест“. Когато Делян Добрев казва, че слуховете за напускането му били тест за системата в ГЕРБ, по-скоро звучи като опит да се омаловажи поредната вътрешна криза. Ако една партия наистина е стабилна и прозрачна, подобни „тестове“ изобщо не трябва да се появяват.

    21:15 14.03.2026

  • 17 Герб са ПОЗОР

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "ГЕРБ":

    Хората вече са уморени от обяснения и политически пиар. По-важно е какви реални решения се предлагат за региона и защо едни и същи лица продължават с години да доминират в листите, докато доверието в политиците като цяло пада. В крайна сметка избирателите очакват отговорност и нови идеи, а не поредните оправдания.

    Коментиран от #39

    21:16 14.03.2026

  • 18 Делю Фактурата

    8 0 Отговор
    Освен това е показателно, че от години едни и същи политически фигури водят листите и се представя това като нещо нормално. Хората обаче искат реална промяна, нови лица и повече отговорност, а не политически клишета и PR обяснения за всеки скандал. Ако доверието към политиците пада, причината не е в „слуховете“, а в липсата на истинска политическа отговорност.

    21:17 14.03.2026

  • 19 Делян Добрев е недостоен за депутат!

    9 0 Отговор
    Това обяснение на Делян Добрев че слуховете за напускането му били „стрес тест“, звучи повече като опит да се замаже поредният вътрешен проблем в ГЕРБ. Когато една партия постоянно трябва да обяснява скандали със „слухове“ и „тестове“, това по-скоро показва, че системата изобщо не е толкова стабилна, колкото се представя.

    21:18 14.03.2026

  • 20 Сам си го

    8 0 Отговор
    Пуснах,сам си се хванах.На умряла котка (партия)нож вади,ама тъп.

    21:19 14.03.2026

  • 21 Делян Кумгейта

    7 0 Отговор
    Още по-иронично е, че същите политически фигури водят листи с години и се държат сякаш мястото им е гарантирано. Хората в регионите обаче виждат много добре, че реални резултати и развитие липсват, а политическата кариера на някои се превръща в доживотна позиция. Вместо да обяснява „стрес тестове“, Делян Добревпо-добре да обясни какво точно е направил за региона след толкова години във властта.

    21:19 14.03.2026

  • 22 Натиснаха ти главата

    9 0 Отговор
    Към между крачи ето на мутрягата, нали?
    Кой ти вярва на глупотевините, които дрънкаш?
    Жалко, окосмено, слузесто Д обиче!

    21:20 14.03.2026

  • 23 Делян Добрев е позор

    8 0 Отговор
    „Стрес тест“, казва Делян Добрев. По-скоро изглежда като пореден опит да се прикрият проблемите в ГЕРБ. Хората слушат такива обяснения вече години наред, докато едни и същи лица се въртят във властта и се правят, че нищо не се е случило.

    21:22 14.03.2026

  • 24 Делячоо, много си кух кака

    10 0 Отговор
    Вместо да говори за „слухове“, по-добре е Добрев и лидерът на партията Бойко Борисов да дадат ясни отговори за всички съмнения и скандали около управлението им. Българите не искат повече оправдания и политически пиар – искат отговорност и реална промяна.

    21:22 14.03.2026

  • 25 хаха

    11 0 Отговор
    Първо лАже, а сега продължава да МАЖЕ. Типична ГЕПерастия.

    21:23 14.03.2026

  • 26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 0 Отговор
    МАЙКАТА НА ДЕЛЯН ДОБРЕВ
    Е ПОЛУЧИЛА 3 МИЛИОНА ЕВРО БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ЗА ФОТОВОЛТАИЦИ
    И ВЕДНАГА Е ПРОДАЛА ФИРМАТА С ИМЕ СКИЛАС
    .....
    НА ЕВРОХОЛД , КОИТО СА КУПИЛИ ОЩЕ 5 ФИРМИ ОТ ЛИЦА СВЪРЗАНИ С ДЕЛЯН ДОБРЕВ :)
    .....
    ЕВРОХОЛД СА СОБСТВЕНИЦИ НА ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ , ДЕТО ДАВАТ ТОКА И НА СОФИЯ :)
    .....
    СКЪПИТЕ СМЕТКИ СА ОТ ТАМ - ГАНГСТЕРИТЕ СИ ИЗБИВАТ ПАРИТЕ ВЛОЖЕНИ В ОПГ ГЕРБ :)

    21:23 14.03.2026

  • 27 Уф Божкеее...!

    7 0 Отговор
    Ама ние пък като се ,,стреснахме" от тоя твой...,,стрес-тест"...😝🤣😂?!

    21:23 14.03.2026

  • 28 ГЕРБ са измамници!!

    7 0 Отговор
    Време е Добрев и лидерът на партията Бойко Борисов да спрат с оправданията и да дадат реални отговори. Българите не искат „стрес тестове“, а отговорност, прозрачност и край на политическата каста, която смята властта за лично наследство.

    21:23 14.03.2026

  • 29 Делян Добрев лъжеца мазен

    7 0 Отговор
    Делян Добрев обяснява „стрес тест“, сякаш това оправдава десетилетия на едни и същи хора във властта и липса на реални резултати в ГЕРБ. Хората виждат наглото повторение на едни и същи листи, прикриване на скандали и пиар за всеки слух.

    21:24 14.03.2026

  • 30 НЕ СЪМ

    8 0 Отговор
    СПАЛ ДВА ДЕНА ЧЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАХ

    21:25 14.03.2026

  • 31 Делян трябва да го разследват

    7 0 Отговор
    Делян Добрев говори за „стрес тест“, сякаш цялата държава е театър за неговите оправдания. Истината е, че ГЕРБ години наред живее на политически монопол, покривайки скандали, манипулирайки листи и игнорирайки реалните нужди на хората.

    21:25 14.03.2026

  • 32 Помак

    7 0 Отговор
    Сваляне ,широко ти е около врата ,заплата,пари от корупция ...и си правиш експерименти...ние не можем ,трябва да броим стотинките..заплата ,хонорар или от малък бизнес печалба ..първо сметкии ток,вода,данъци...после децата училище,дрехи,храна...и после ние ...каквото остане..не бъди вулгарен и нагъл !!!

    21:26 14.03.2026

  • 33 ГЕРБ създаде тази порочна система

    6 0 Отговор
    Хората вече не вярват на приказки за „система, която издържа тестове“. България иска отговорност, край на безконтролното управление и справедливост за всеки, който злоупотребява с властта. Времето на оправданията свърши.

    21:26 14.03.2026

  • 34 Сатанас Даниил

    5 0 Отговор
    Да напуснеш скоропостижно този свят дано

    21:28 14.03.2026

  • 35 Цвете

    6 0 Отговор
    НЕ СЕ НАЯДОХТЕ.АКО НЯМА МАШИНИ, САМО ВИЕ ЩЕ СИ ГЛАСУВАТЕ ЗАЕДНО С " ВАШАТА " АДМИНИСТРАЦИЯ ".А НЕ ДОНЧЕВ ДА ВНУШАВА, ЧЕ НЕ СМЕ ВЯРВАЛИ В МАШИНИТЕ. ЛЪЖЕТЕ, КРАДЕТЕ, ОЯДОХТЕ СЕ И ОТНОВО НАПИРАТЕ. НАГЛОСТ. 🎃😠🥴🙄🤔☹️👎🪆🫦🇧🇬👺

    21:28 14.03.2026

  • 36 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор
    СИНА НА НАРКОДИЛЪРА ЗЛАТКО БАРЕТАТА
    ИМА 6 КАЗИНА В ХАСКОВО, ДИМИТРОВГРАД И КЪРДЖАЛИ
    КОИТО ПЕРАТ ПАРИ ОТ НАРКОТИЦИ
    ....
    СЪДРУЖНИЦИ В ТЯХ СА СЛЕДНИТЕ МЪЖЕ И ТЕХНИТЕ СЪПРУГИ
    - ВЕЛИЧКО МИНЕВ , БАЩА НА ДЕПУТАТА ОТ ГЕРБ ИВАН ВЕЛИЧКОВ МИНЕВ ( В КОНСТИТУЦИОННАТА КОМИСИЯ НА НС)
    - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ДАНИЕЛ ГАРГОВ - КУМ НА ДЕЛЯН ДОБРЕВ И СОБСТВЕНИК НА ФИНАНСОВА КЪЩА
    - ТЕНЧО ЛИЛЯНОВ - СЪ- СОБСТВЕНИК НА ФИНАНСОВА КЪЩА ;
    .....
    А ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ Е УПРАВИТЕЛ НА КАЗИНАТА - ПЕРАЛНИТЕ НА НАРКО ПАРИ
    ....
    КОМИСАР АНГЕЛ ЦАНКОВ, БИВ ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ХАСКОВО - В МОМЕНТА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАРМАНЛИ , ПЪК
    2 ГОДИНИ Е ИМАЛ ФИРМА С ОБЩУНСКИЯ СЪВЕТНИК ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ ОТ ХАСКОВО - УПРАВИТЕЛ НА ПЕРАЧНИЦИТЕ НА ЗЛАТКО БАРЕТАТА

    21:30 14.03.2026

  • 37 Фарфалюлю

    6 0 Отговор
    Да те стресна в тъмното мазен крадлив гербераст.

    21:30 14.03.2026

  • 38 Цвете

    4 0 Отговор
    НЕ СЕ НАЯДОХТЕ.АКО НЯМА МАШИНИ, САМО ВИЕ ЩЕ СИ ГЛАСУВАТЕ ЗАЕДНО С " ВАШАТА " АДМИНИСТРАЦИЯ ".А НЕ ДОНЧЕВ ДА ВНУШАВА, ЧЕ НЕ СМЕ ВЯРВАЛИ В МАШИНИТЕ. ЛЪЖЕТЕ, КРАДЕТЕ, ОЯДОХТЕ СЕ И ОТНОВО НАПИРАТЕ. НАГЛОСТ. 🎃😠🥴🙄🤔☹️👎🪆🫦🇧🇬👺

    21:30 14.03.2026

  • 39 боко

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Герб са ПОЗОР":

    и тоя път ще влезнем с оправданията после влизам в пенция и ми дреме

    21:33 14.03.2026

  • 40 Цвете

    4 0 Отговор
    НЕ СЕ НАЯДОХТЕ.АКО НЯМА МАШИНИ, САМО ВИЕ ЩЕ СИ ГЛАСУВАТЕ ЗАЕДНО С " ВАШАТА " АДМИНИСТРАЦИЯ ".А НЕ ДОНЧЕВ ДА ВНУШАВА, ЧЕ НЕ СМЕ ВЯРВАЛИ В МАШИНИТЕ. ЛЪЖЕТЕ, КРАДЕТЕ, ОЯДОХТЕ СЕ И ОТНОВО НАПИРАТЕ. НАГЛОСТ. 🎃😠🥴🙄🤔☹️👎🪆🫦🇧🇬👺

    21:34 14.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ха-ха-ха!

    4 0 Отговор
    Хасковското Деляндобрево нищожество искало три мандата от региона! Ха-ха-ха-! Че пък много искаш бе, нищожество гадно, крадливо, нагло и противно, дето вместо в затвора, мутрата от СИК и магистрален бандит те държи на топло в парламента! Нищожеството искало три мандата! Че това да не ти е общината, в която се разпореждаше като в бащиния и в която назначи на скъпо платени длъжности цялата си рода, барабар с кумове, комшии и кумици! Няма да стане бе, нищожество гадно и грозно, няма да ти се отвори парашута бе, наглец ГЕРБерастко! Че как пък веднъж не се засрами от наглостта и цинизма си бе, Добрево нищожество?!

    21:38 14.03.2026

  • 43 Срам!

    5 0 Отговор
    Не е далеч времето, когаот тези "хубавци", дето са се наредили до най-омразното и противно ГЕРБеурастко нищожество - Добревия Делян, който вместо да гледа небето през решетки, пак се натиска за депутат, та много скоро "придружаващиет" го ГЕРБерастки лакеи и теляци на Боко Тиквата ще скъсат тази снимка, защото тя ще бъде огромен компромат за тях и ще се срамуват! Някои ще тичат да се крият! Този път схемата на Деляндобревия престъпник няма да успее, пък и хората вече толкова много ги мразят и ги перзират! Особено хасковското нищожество и СИКаджийския му главатар Боко Тиквата!

    21:45 14.03.2026

  • 44 Звездоброец

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "ГЕРБ":

    Ще гласувам за герб , когато избирателите му отидат над с . Равногор с кирки и бутнат незаконната вила на майка му на този . Повече от една година има съдебна заповед за събарянето й , а брациговската гербова кметица не я изпълнява .

    21:47 14.03.2026

  • 45 Ха Де

    3 1 Отговор
    Боташ е милион на ден
    Съвета за мир на Тръмп е 1 милиард1000 милиона
    Това са 3 години да се запишат само ГЕРБ и ДПСНН и да ги платят от тех си.Имат пари бол

    21:53 14.03.2026

  • 46 Долу ГЕРБ

    4 0 Отговор
    9 Дан като ти издърпа ушите и ти наби обръчите седна на задника си , мълчи че стана за смях страхливко

    21:53 14.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове