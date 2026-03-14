Делян Добрев: Слуховете, че напускам ГЕРБ, бяха стрес тест

Като стрес-тест за системата, който ГЕРБ успешно е издържала, определи Делян Добрев разпространените неотдавна твърдения, че напуска партията.
За 11-ти път той повежда пълна листа с 16 кандидати за народни представители в 29 МИР-Хасково, като днес, заедно с част от тях, подаде документи за регистрацията и в РИК.
Втори очаквано отново е рекордьорът по преференции Георги Станков от Любимец. Досегашният народен представител Иван Минев не е в листата. Този път сред кандидатите за депутати на ГЕРБ няма и нито един кмет, съобщи Делян Добрев, като коментира, че не може всеки път листата да е една и съща.
Очакванията му за изборните резултати в региона са партията този път да получи два мандата. Колко искаме и колко ще се получат е нещо различно. Искаме да са три, но реалистично може би този път ще сме два, коментира той. И добави, че "битката за Хасково отново ще е оспорвана". Той не пожела да каже в кой друг избирателен район ще поведе листа.
Добрев коментира кратко и слуховете, че напуска ГЕРБ:
"Това беше стрес тест за системата и тя го издържа успешно. Както виждате моята политическа смърт не е факт. В ГЕРБ няма конфликт и няма интрига."
Днес документи за регистрация в РИК-Хасково подадоха от още две партии. Петима са кандидатите на "Непокорна България" с водач Смиляна Нитова, която няколко пъти в годините назад бе депутат от БСП.
Трима са в листата на коалиция "Сияние", която в Хасково води Людмил Лазаров.
Партия МЕЧ също регистрира в Хасково 5-членна листа, водена от Светослав Лавчиев.
Още 8 партии и коалиции са регистрирани до момента в РИК-Хасково.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
10 Поздрави от Асен Василев
Коментиран от #11
21:04 14.03.2026
11 дельо войвода
До коментар #10 от "Поздрави от Асен Василев":но ИМАМ ПАРИ!!!
21:05 14.03.2026
14 ГЕРБ
Коментиран от #17, #44
21:06 14.03.2026
17 Герб са ПОЗОР
До коментар #14 от "ГЕРБ":Хората вече са уморени от обяснения и политически пиар. По-важно е какви реални решения се предлагат за региона и защо едни и същи лица продължават с години да доминират в листите, докато доверието в политиците като цяло пада. В крайна сметка избирателите очакват отговорност и нови идеи, а не поредните оправдания.
Коментиран от #39
21:16 14.03.2026
22 Натиснаха ти главата
Кой ти вярва на глупотевините, които дрънкаш?
Жалко, окосмено, слузесто Д обиче!
21:20 14.03.2026
26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Е ПОЛУЧИЛА 3 МИЛИОНА ЕВРО БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ЗА ФОТОВОЛТАИЦИ
И ВЕДНАГА Е ПРОДАЛА ФИРМАТА С ИМЕ СКИЛАС
.....
НА ЕВРОХОЛД , КОИТО СА КУПИЛИ ОЩЕ 5 ФИРМИ ОТ ЛИЦА СВЪРЗАНИ С ДЕЛЯН ДОБРЕВ :)
.....
ЕВРОХОЛД СА СОБСТВЕНИЦИ НА ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ , ДЕТО ДАВАТ ТОКА И НА СОФИЯ :)
.....
СКЪПИТЕ СМЕТКИ СА ОТ ТАМ - ГАНГСТЕРИТЕ СИ ИЗБИВАТ ПАРИТЕ ВЛОЖЕНИ В ОПГ ГЕРБ :)
21:23 14.03.2026
36 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ИМА 6 КАЗИНА В ХАСКОВО, ДИМИТРОВГРАД И КЪРДЖАЛИ
КОИТО ПЕРАТ ПАРИ ОТ НАРКОТИЦИ
....
СЪДРУЖНИЦИ В ТЯХ СА СЛЕДНИТЕ МЪЖЕ И ТЕХНИТЕ СЪПРУГИ
- ВЕЛИЧКО МИНЕВ , БАЩА НА ДЕПУТАТА ОТ ГЕРБ ИВАН ВЕЛИЧКОВ МИНЕВ ( В КОНСТИТУЦИОННАТА КОМИСИЯ НА НС)
- ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ДАНИЕЛ ГАРГОВ - КУМ НА ДЕЛЯН ДОБРЕВ И СОБСТВЕНИК НА ФИНАНСОВА КЪЩА
- ТЕНЧО ЛИЛЯНОВ - СЪ- СОБСТВЕНИК НА ФИНАНСОВА КЪЩА ;
.....
А ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ Е УПРАВИТЕЛ НА КАЗИНАТА - ПЕРАЛНИТЕ НА НАРКО ПАРИ
....
КОМИСАР АНГЕЛ ЦАНКОВ, БИВ ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ХАСКОВО - В МОМЕНТА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАРМАНЛИ , ПЪК
2 ГОДИНИ Е ИМАЛ ФИРМА С ОБЩУНСКИЯ СЪВЕТНИК ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ ОТ ХАСКОВО - УПРАВИТЕЛ НА ПЕРАЧНИЦИТЕ НА ЗЛАТКО БАРЕТАТА
21:30 14.03.2026
39 боко
До коментар #17 от "Герб са ПОЗОР":и тоя път ще влезнем с оправданията после влизам в пенция и ми дреме
21:33 14.03.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Звездоброец
До коментар #14 от "ГЕРБ":Ще гласувам за герб , когато избирателите му отидат над с . Равногор с кирки и бутнат незаконната вила на майка му на този . Повече от една година има съдебна заповед за събарянето й , а брациговската гербова кметица не я изпълнява .
21:47 14.03.2026
45 Ха Де
Съвета за мир на Тръмп е 1 милиард1000 милиона
Това са 3 години да се запишат само ГЕРБ и ДПСНН и да ги платят от тех си.Имат пари бол
21:53 14.03.2026
