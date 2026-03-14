Американският политик Аса Хътчинсън ще посети България за среща с шефа на МВР Емил Дечев

Високопоставеният американски политик Аса Хътчинсън се очаква да пристигне в България в следващите дни за среща със служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев.

По информация на източници от МВР, повод за визитата е предизвикващият безпокойство проект, изпълняван от консорциум „Мюлбауер Ай Ди Сървисиз ГмбХ – C&T“, за издаване на новите български лични документи и сериозното му забавяне с повече от година и половина.

Според същите източници американската страна следи от близо проекта, тъй като съществуват съмнения по отношение на надеждността и сигурността на документите за самоличност.

Както не веднъж е отбелязвано, това е важен фактор при оценките, свързани с бъдещото включване на България в програмата за безвизово пътуване до САЩ.

Аса Хътчинсън е бивш губернатор на щата Арканзас (2015–2023) и дългогодишна фигура в американската политика и системата за сигурност.

През 2001 г. е назначен от президента Джордж Буш за ръководител на Агенцията за борба с наркотиците (DEA), а по-късно става заместник-секретар в Департамента за вътрешна сигурност на САЩ.