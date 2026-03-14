Американският политик Аса Хътчинсън ще посети България за среща с шефа на МВР Емил Дечев

14 Март, 2026 18:16, обновена 14 Март, 2026 18:24 656 15

Повод за визитата е проектът за издаване на новите български лични документи и сериозното му забавяне с повече от година и половина

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Високопоставеният американски политик Аса Хътчинсън се очаква да пристигне в България в следващите дни за среща със служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев.

По информация на източници от МВР, повод за визитата е предизвикващият безпокойство проект, изпълняван от консорциум „Мюлбауер Ай Ди Сървисиз ГмбХ – C&T“, за издаване на новите български лични документи и сериозното му забавяне с повече от година и половина.

Според същите източници американската страна следи от близо проекта, тъй като съществуват съмнения по отношение на надеждността и сигурността на документите за самоличност.

Както не веднъж е отбелязвано, това е важен фактор при оценките, свързани с бъдещото включване на България в програмата за безвизово пътуване до САЩ.

Аса Хътчинсън е бивш губернатор на щата Арканзас (2015–2023) и дългогодишна фигура в американската политика и системата за сигурност.

През 2001 г. е назначен от президента Джордж Буш за ръководител на Агенцията за борба с наркотиците (DEA), а по-късно става заместник-секретар в Департамента за вътрешна сигурност на САЩ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще му даде

    12 2 Отговор
    правилни насоки за развитие... и разбира се ще обсъдят при закрити врати случая Петрохан...

    18:28 14.03.2026

  • 2 Мурка

    12 1 Отговор
    инструкциите на УХО

    18:30 14.03.2026

  • 3 Пич

    14 1 Отговор
    Каква жалкарщина!!! Ще идват да ритат наш министър, заради частни интереси!!! Кой от САЩ, и колко "официално" изпраща този говедар?! Или пак ще приклякат на някой, който е решил да изкара едни пари, като се отшамари на нашите жалкари!?

    18:31 14.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    5 4 Отговор
    Ще има още трупове в Петрохан.

    18:34 14.03.2026

  • 5 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    Сенатор Пат Фалън дойде на 26 януари и последва Петрохан.Сега ще видим какво ще стане.

    18:36 14.03.2026

  • 6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    7 1 Отговор
    Да издават нови документи, според краварските изисквания, само на желаещите да ходят там.
    Аз не съм сред тях...

    18:37 14.03.2026

  • 7 BG гражданин и данъкоплатец

    6 1 Отговор
    Като какъв ще се разхожда въпросният "политик" до България за среща с български министър, па макар и служебен, па макар и случайно попаднал на този пост??? Кога ще се научим на достойнство и чест, кога ще научим всичките си партньори, да спазват държавния протокол - международния държавен протокол държавен глава с държавен глава, министър-председател с министър-председател, външен министър с външен министър... Такива частни лобистки посещения, представяни за АУУУУ височайши визити са смешни и будят само презрение.

    18:37 14.03.2026

  • 8 гост

    7 1 Отговор
    Янки го хоум!

    18:37 14.03.2026

  • 9 А сега Аса

    5 1 Отговор
    Аса? Работата е сериозна. Кой ще набива канчето? Американецът или евреинът?!

    18:40 14.03.2026

  • 10 оня с питон.я

    1 4 Отговор
    Кухият Ганю не може да стопли, че с виза се пътува много по-сигурно и безопасно. Имам 10 годишна американска бизнес виза и влизам в САЩ без никакви проблеми и без да попълвам нищо. Ако сме в безвизов режим могат да ви пускат ако и когато си поискат, защото няма да сте преминали стриктните проверки за виза. Факт.

    Коментиран от #13

    18:41 14.03.2026

  • 11 Ройтерс

    1 1 Отговор
    "....Собственост на Мюлбауер Ай Ди Сървисиз ГмбХ – CT“
    Действителен собственик: Йозеф Мюлбауер (Германия ) (свързан с 1 фирма)..."
    ....американеца къде си вре гагата?!

    18:43 14.03.2026

  • 12 Тома

    1 1 Отговор
    Ще провери колко много мвр могат да си опънат палците на краката

    18:44 14.03.2026

  • 13 Да знаеш

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "оня с питон.я":

    Отивай да миеш чиниите, че шефът ти, арабинът, ща те накаже!

    18:50 14.03.2026

  • 14 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    ЗАПОЧВАТ НОВИТЕ ИНСТРУКЦИИ НА НОВИТЕ!ПУУУ

    18:52 14.03.2026

  • 15 ЕВРЕИТЕ

    0 0 Отговор
    Искат данните на българите.

    18:53 14.03.2026

