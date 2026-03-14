Американският политик Аса Хътчинсън ще посети България за среща с шефа на МВР Емил Дечев

Високопоставеният американски политик Аса Хътчинсън се очаква да пристигне в България в следващите дни за среща със служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев.
По информация на източници от МВР, повод за визитата е предизвикващият безпокойство проект, изпълняван от консорциум „Мюлбауер Ай Ди Сървисиз ГмбХ – C&T“, за издаване на новите български лични документи и сериозното му забавяне с повече от година и половина.
Според същите източници американската страна следи от близо проекта, тъй като съществуват съмнения по отношение на надеждността и сигурността на документите за самоличност.
Както не веднъж е отбелязвано, това е важен фактор при оценките, свързани с бъдещото включване на България в програмата за безвизово пътуване до САЩ.
Аса Хътчинсън е бивш губернатор на щата Арканзас (2015–2023) и дългогодишна фигура в американската политика и системата за сигурност.
През 2001 г. е назначен от президента Джордж Буш за ръководител на Агенцията за борба с наркотиците (DEA), а по-късно става заместник-секретар в Департамента за вътрешна сигурност на САЩ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ще му даде
18:28 14.03.2026
2 Мурка
18:30 14.03.2026
3 Пич
18:31 14.03.2026
4 Последния Софиянец
18:34 14.03.2026
5 Последния Софиянец
18:36 14.03.2026
6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Аз не съм сред тях...
18:37 14.03.2026
7 BG гражданин и данъкоплатец
18:37 14.03.2026
8 гост
18:37 14.03.2026
9 А сега Аса
18:40 14.03.2026
10 оня с питон.я
Коментиран от #13
18:41 14.03.2026
11 Ройтерс
Действителен собственик: Йозеф Мюлбауер (Германия ) (свързан с 1 фирма)..."
....американеца къде си вре гагата?!
18:43 14.03.2026
12 Тома
18:44 14.03.2026
13 Да знаеш
До коментар #10 от "оня с питон.я":Отивай да миеш чиниите, че шефът ти, арабинът, ща те накаже!
18:50 14.03.2026
14 Боруна Лом
18:52 14.03.2026
15 ЕВРЕИТЕ
18:53 14.03.2026