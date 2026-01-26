Желязков: Издигаме стратегическото партньорство със САЩ на още по-високо ниво

Стратегическото партньорство между България и САЩ и укрепването на двустранните връзки в областите на отбраната и енергетиката бяха във фокуса на разговора на министър-председателя Росен Желязков с конгресмена в Камарата на представителите на САЩ Пат Фалън. В хода на срещата им в Министерския съвет премиерът Желязков изтъкна последователните действия на България за запазване на възходящата тенденция в партньорството със САЩ и усилията за постигане на общата цел за глобален и регионален мир, стабилност и просперитет.
Министър-председателят Желязков припомни успешната Трета сесия на Стратегическия диалог между България и САЩ, която се състоя в края на миналата година. В рамките на форума беше отбелязан значителния напредък в развитието на двустранното сътрудничество в ключови области като енергийната диверсификация, отбраната, сигурността, търговията и инвестициите, беше постигнато също съгласие за издигане на стратегическото партньорство на още по-високо ниво.
Премиерът Росен Желязков специално акцентира върху сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната. По думите му именно това е гръбнакът на стратегическото партньорство между България и САЩ. Ценим високо последователната подкрепа на САЩ за модернизацията на българските въоръжени сили и придобиването на нови способности, изтъкна Желязков. Министър-председателят отбеляза още, че реализирането на съвместните проекти в тази стратегическа област е пряко свързано с изпълнението на декларираните ангажименти на България по отношение на Пакетите с цели за способности на НАТО.
Премиерът Желязков посочи също така усилията на България за укрепване на националната и регионална енергийна сигурност и свързаност в Югоизточна Европа. По думите му енергийната сигурност никога не е била по-важна за икономическия растеж, стабилността, устойчивостта и просперитета. Именно в този контекст е и тясното сътрудничество със САЩ с цел осигуряване на диверсифицирани и устойчиви енергийни доставки. Желязков потвърди ангажимента на страната ни да работим заедно със САЩ за успешното изпълнение на съвместния проект за блокове 7 и 8 на АЕЦ „Козлодуй“ с американската модерна технология AP1000 на компанията „Уестингхаус“. Това ще засили ролята на България като регионален енергиен център и ще създаде отлични допълнителни стимули за икономически растеж.
В хода на разговора министър-председателят Росен Желязков изтъкна и значението на сътрудничество със САЩ в сферите на новите технологии и иновациите, изкуствения интелект, устойчивостта, свързаността, развитието на контактите между хората.
Желязков припомни, че включването на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания е дългогодишен национален приоритет, около който съществува широк обществен и политически консенсус. В резултат на последователните и целенасочени усилия на българските институции, в тясно и конструктивно сътрудничество с партньорите от САЩ, страната ни отчита устойчив и ясно измерим напредък по изпълнението на изискванията за членство. Само преди дни беше обявен нов, най-нисък процент на отказите за туристически и бизнес визи, което е ключов показател в рамките на Програмата. Процесът продължава да се развива активно.
2 бай дончо: за безвизови пътувания е
като ги депортирате при нас
12:09 26.01.2026
3 ДрайвингПлежър
12:09 26.01.2026
4 Сатана Z
12:10 26.01.2026
5 Атина Палада
12:11 26.01.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #16, #20
12:11 26.01.2026
7 За размисъл
Отзад напред фактите - разговор с конгресмен (не с някой от правителството), отбраната и енергетиката - продадени, САЩ ни имат за стратегически партньор - виц на деня, Желязков - нелегитимен преговарящ.
Без коментар !
12:11 26.01.2026
8 Мизерниции
12:11 26.01.2026
10 Те са
12:12 26.01.2026
11 Урсула 1984
12:12 26.01.2026
12 Джилезко
12:12 26.01.2026
14 Ура,,Ура
12:13 26.01.2026
15 На Роско жената съм
12:13 26.01.2026
16 За размисъл
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Мм, дааа, и гласуваме в полза на Големия американски брат по нареждане от Шиши и Буци. Много сме равностойни и независими ...
Коментиран от #19
12:14 26.01.2026
17 Хмм
12:15 26.01.2026
18 Зер
12:15 26.01.2026
19 Последния Софиянец
До коментар #16 от "За размисъл":Ако Турция и Русия ни нападнат Германия и Франция ще ни пратят по 15 войника.Хи хи хи
12:15 26.01.2026
20 ДрайвингПлежър
До коментар #6 от "Последния Софиянец":И какво те кара да мислиш, че рижавия лунатик ще отсъди за нас? Можеш ли да му платиш повече от тях, че да е на твоя страна?
12:15 26.01.2026