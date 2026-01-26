Новини
Желязков: Издигаме стратегическото партньорство със САЩ на още по-високо ниво

26 Януари, 2026 12:05

Желязков припомни, че включването на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания е дългогодишен национален приоритет

Стратегическото партньорство между България и САЩ и укрепването на двустранните връзки в областите на отбраната и енергетиката бяха във фокуса на разговора на министър-председателя Росен Желязков с конгресмена в Камарата на представителите на САЩ Пат Фалън. В хода на срещата им в Министерския съвет премиерът Желязков изтъкна последователните действия на България за запазване на възходящата тенденция в партньорството със САЩ и усилията за постигане на общата цел за глобален и регионален мир, стабилност и просперитет.

Министър-председателят Желязков припомни успешната Трета сесия на Стратегическия диалог между България и САЩ, която се състоя в края на миналата година. В рамките на форума беше отбелязан значителния напредък в развитието на двустранното сътрудничество в ключови области като енергийната диверсификация, отбраната, сигурността, търговията и инвестициите, беше постигнато също съгласие за издигане на стратегическото партньорство на още по-високо ниво.

Премиерът Росен Желязков специално акцентира върху сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната. По думите му именно това е гръбнакът на стратегическото партньорство между България и САЩ. Ценим високо последователната подкрепа на САЩ за модернизацията на българските въоръжени сили и придобиването на нови способности, изтъкна Желязков. Министър-председателят отбеляза още, че реализирането на съвместните проекти в тази стратегическа област е пряко свързано с изпълнението на декларираните ангажименти на България по отношение на Пакетите с цели за способности на НАТО.

Премиерът Желязков посочи също така усилията на България за укрепване на националната и регионална енергийна сигурност и свързаност в Югоизточна Европа. По думите му енергийната сигурност никога не е била по-важна за икономическия растеж, стабилността, устойчивостта и просперитета. Именно в този контекст е и тясното сътрудничество със САЩ с цел осигуряване на диверсифицирани и устойчиви енергийни доставки. Желязков потвърди ангажимента на страната ни да работим заедно със САЩ за успешното изпълнение на съвместния проект за блокове 7 и 8 на АЕЦ „Козлодуй“ с американската модерна технология AP1000 на компанията „Уестингхаус“. Това ще засили ролята на България като регионален енергиен център и ще създаде отлични допълнителни стимули за икономически растеж.

В хода на разговора министър-председателят Росен Желязков изтъкна и значението на сътрудничество със САЩ в сферите на новите технологии и иновациите, изкуствения интелект, устойчивостта, свързаността, развитието на контактите между хората.

Желязков припомни, че включването на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания е дългогодишен национален приоритет, около който съществува широк обществен и политически консенсус. В резултат на последователните и целенасочени усилия на българските институции, в тясно и конструктивно сътрудничество с партньорите от САЩ, страната ни отчита устойчив и ясно измерим напредък по изпълнението на изискванията за членство. Само преди дни беше обявен нов, най-нисък процент на отказите за туристически и бизнес визи, което е ключов показател в рамките на Програмата. Процесът продължава да се развива активно.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 бай дончо: за безвизови пътувания е

    2 0 Отговор
    нужно да ни връчите лауреатите за медал гранитски
    като ги депортирате при нас

    12:09 26.01.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Айде пак - преглеждача, вземи да прочетеш коментара и да го върнеш щото ми писна от глупостите ви!

    12:09 26.01.2026

  • 4 Сатана Z

    3 0 Отговор
    В САЩ безвизово пътуват такива като Мадуро , Борисов или Пеевски.

    12:10 26.01.2026

  • 5 Атина Палада

    3 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    12:11 26.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    В Борда за мир са Русия и Турция и имаме равен глас с тях.При териториални спорове Тръмп е арбитър.

    Коментиран от #16, #20

    12:11 26.01.2026

  • 7 За размисъл

    2 0 Отговор
    Стратегическото партньорство между България и САЩ и укрепването на двустранните връзки в областите на отбраната и енергетиката бяха във фокуса на разговора на министър-председателя Росен Желязков с конгресмена в Камарата на представителите на САЩ Пат Фалън.
    Отзад напред фактите - разговор с конгресмен (не с някой от правителството), отбраната и енергетиката - продадени, САЩ ни имат за стратегически партньор - виц на деня, Желязков - нелегитимен преговарящ.
    Без коментар !

    12:11 26.01.2026

  • 8 Мизерниции

    3 0 Отговор
    Не девет,а 19 кожи ще ни садерат.

    12:11 26.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Те са

    3 0 Отговор
    ви сложили отдавна на кантара колко струвате ! Какво ми ти ниво , какви пет лева , бе ?

    12:12 26.01.2026

  • 11 Урсула 1984

    2 0 Отговор
    Бойко и Желязков са предатели.

    12:12 26.01.2026

  • 12 Джилезко

    3 0 Отговор
    е ясен но тия, които ву дават възможност да продължава да управлява са резилниците

    12:12 26.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ура,,Ура

    4 0 Отговор
    Статията е 1 към 1 в стил вестник работническо дело от социализма. Страхотни успехи особено с великите сили.

    12:13 26.01.2026

  • 15 На Роско жената съм

    1 0 Отговор
    Жал ми е за Роско! Аз изграждам стратегически партньорства под водопада и с лубриканти, а той ги изгражда на сухо! Тежка е министерската орисия...

    12:13 26.01.2026

  • 16 За размисъл

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Мм, дааа, и гласуваме в полза на Големия американски брат по нареждане от Шиши и Буци. Много сме равностойни и независими ...

    Коментиран от #19

    12:14 26.01.2026

  • 17 Хмм

    1 0 Отговор
    нищо не издигате, щом се страхувате да го пуснете в сегашното НС, коетосъс сигурност ще го ратифицира, а го оставяте за следващото, което ще го отхвърли, подобно беше с турската конвенция, външният вигенин отказал, но герберката подписала, не мина дори в комисията благодарение на Георги Марков и не влезе в зала, а външната говореше как се срамувала, Станишев искаше да изхвърля БСП от ПЕС, защото и нинова беше против, а борисов се надяваше че все някога ще подпишем

    12:15 26.01.2026

  • 18 Зер

    0 0 Отговор
    сега сме на високо ниво , че с тая сътворена простотия безумна , щял да ми издига България на "още по - високо ниво" ? Безсрамник !

    12:15 26.01.2026

  • 19 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "За размисъл":

    Ако Турция и Русия ни нападнат Германия и Франция ще ни пратят по 15 войника.Хи хи хи

    12:15 26.01.2026

  • 20 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    И какво те кара да мислиш, че рижавия лунатик ще отсъди за нас? Можеш ли да му платиш повече от тях, че да е на твоя страна?

    12:15 26.01.2026

