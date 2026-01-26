Новини
В търсене на служебен премиер: Президентът Йотова се среща с Рая Назарян на 27 януари

26 Януари, 2026 14:00 1 464 50

  • служебен премиер-
  • илияна йотова-
  • разговор-
  • рая назарян

Разговорът е в изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията във връзка с процедурата за назначаване на служебен министър-председател от кръга лица, определени в основния закон.

В търсене на служебен премиер: Президентът Йотова се среща с Рая Назарян на 27 януари - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

На 27 януари (вторник) президентът Илияна Йотова ще проведе среща с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян, съобщиха от прессекретариата на президентството, цитирани от Dariknews.bg. Разговорът е в изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията във връзка с процедурата за назначаване на служебен министър-председател от кръга лица, определени в основния закон.

От 23 януари досегашният вицепрезидент Илияна Йотова вече е новият президент на страната, след като Конституционният съд реши, че пълномощията на Румен Радев се прекратяват предсрочно заради подадената от него оставка. Йотова е първата жена в историята на България, която заема поста на президент.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Що не

    25 8 Отговор
    отиде Боко , а Райка ?

    Коментиран от #7

    14:07 26.01.2026

  • 2 ма ДУРО

    5 6 Отговор
    НеанДерталец и Миска ....
    От земята до небето !

    14:09 26.01.2026

  • 3 Само до Рая Курвалиян

    30 4 Отговор
    Ни е сега

    Коментиран от #32

    14:09 26.01.2026

  • 4 Вълк единак

    9 15 Отговор
    Спасителите на Българския народ първо Слави, а сега и Радев.

    Коментиран от #24

    14:10 26.01.2026

  • 5 Трол

    8 20 Отговор
    Добър избор, защото ще имаме две красиви жени за президент и за премиер.

    14:10 26.01.2026

  • 6 Тик- Ток

    23 8 Отговор
    Тиквата и Прасето са май арестувани при опит за бягство с Фалкон-а към Дубай натоварени с чували пачки и кюлчета.

    Очаквайте подробности,очаквайте директно включване от Пресцентъра на МВР

    Коментиран от #11, #16, #18, #27, #40, #43

    14:11 26.01.2026

  • 7 Европеец

    22 5 Отговор

    До коментар #1 от "Що не":

    Струва ми се ,че Йотова си губи времето..... Всички казват ,че няма да приемат, така че е добре да говори с Гюров и ако той приеме да го назначава, но да внимава и да му постави и условия за вътрешния министър....

    Коментиран от #12, #38

    14:12 26.01.2026

  • 8 Последния Софиянец

    12 3 Отговор
    Другарката - моят президент !

    Коментиран от #20

    14:13 26.01.2026

  • 9 глоги

    10 10 Отговор
    ПрезидентКАТА Йотова,а не президентът!

    Коментиран от #19

    14:13 26.01.2026

  • 10 Спецназ

    20 4 Отговор
    Райка има НАРЕЖДАНЕ да не приема.

    Тя е послушното пате на Бате!

    Коментиран от #25

    14:14 26.01.2026

  • 11 Ужаст

    3 7 Отговор

    До коментар #6 от "Тик- Ток":

    Дано не е верно

    14:14 26.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 цербер

    6 2 Отговор
    Госпожа Йотова ще се срещне с Рая Назарян на 27-ми януари. Изречението така написано,е в бъдеще време!

    14:15 26.01.2026

  • 14 Боже, прибери си вересиите

    7 12 Отговор
    Тая падна на колене пред рускивт поп от КГБ да му целува ръце, след, което даде бг паспорти на руските шпиони!

    14:15 26.01.2026

  • 15 синкванон

    6 3 Отговор
    пробиотик Шампион

    14:17 26.01.2026

  • 16 С тях

    5 13 Отговор

    До коментар #6 от "Тик- Ток":

    били и "другарят" кРадев и "другарката" Импексова,... Заради тях двамата, бил ситуиран и товарен карго самолет

    14:18 26.01.2026

  • 17 Среща с марионетка на мафиите

    8 8 Отговор
    Тая БСП тамплиерка е по-гламава и от ЦРУ летеца!

    14:20 26.01.2026

  • 18 Големдебил

    8 3 Отговор

    До коментар #6 от "Тик- Ток":

    Вече съвсем изтрещяхте.Така правехте и за шарлатаните.

    14:20 26.01.2026

  • 19 Абе неграмотник

    10 5 Отговор

    До коментар #9 от "глоги":

    В книжовния български длъжности, професии и титли са в мъжки род, дори да се отнасят за жена! Всякакви "президентки", "кметици", "професорки", "миньорки" и дори "колежки" са тежък жаргон.

    14:25 26.01.2026

  • 20 Първия Перничанин

    2 6 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    А какво стана с твоя президент Рундьо?

    Коментиран от #23

    14:26 26.01.2026

  • 21 Много прежинял

    7 2 Отговор
    От комунисто-бесепари, депесари и гербаджии, като президент Йотова, нищо хубаво не очаквам.

    Дано със срещата с Назарян, Йотона е решила да започне отзад-напред, да дапочне от най-неподходящия за служебен премиер.

    14:29 26.01.2026

  • 22 Име

    8 0 Отговор
    Нарочно, ще бави топката, за да може Радев да е готов вече с проекта. .

    14:32 26.01.2026

  • 23 Последния Софиянец

    3 3 Отговор

    До коментар #20 от "Първия Перничанин":

    Запомни - всеки ден и час,
    Аз съм с този дето е на власт !

    14:34 26.01.2026

  • 24 Амии

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Вълк единак":

    Какво е това глупаво сравнение- да сравняваш генерал Радев със чалгата Слави е като да сравняваш кон и кокошка.... Кой ви диктува тези неадекватни писания! Кой? Кой? Кой ?

    Коментиран от #39, #49

    14:40 26.01.2026

  • 25 Ааа

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Спецназ":

    Не е на Боко тя , Рая, тя е Рая Наделян!

    14:41 26.01.2026

  • 26 Абсурдистан

    4 2 Отговор
    Предполагам вече знае мнението на Решетников. Да старите "приятелства" не се забравят.

    14:42 26.01.2026

  • 27 Дано

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Тик- Ток":

    Да е вярно.
    Цяла година ще има празненства

    14:43 26.01.2026

  • 28 Софийски селянин,

    10 1 Отговор
    Само не и тази арменка,тя е подлога на бат си Бойко...

    Коментиран от #31

    14:44 26.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Президента е в оставка

    2 3 Отговор
    Йотова е Вице президент до изборите за
    нов Президент и нов вице президент

    14:48 26.01.2026

  • 31 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Софийски селянин,":

    А ти божковите искаш нали

    14:52 26.01.2026

  • 32 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Само до Рая Курвалиян":

    ГНУСНИ ГНУСНИ ГНУСНИ ПРОСТАЩИНИ

    14:52 26.01.2026

  • 33 Промяна

    2 3 Отговор
    А ЙОТОВА КОЙ Е ИЗБИРАЛ ЗА ПРЕЗИДЕНТ ИЛИ ТО МОЖЕ ЗА КОМФОРТ НА РР ДАВАЙТЕ

    14:54 26.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Грешка,трябвало е да се срещне с Т.Дончев,нейният лю....... иначе все едно е говорила с някоя куха лейка.

    14:55 26.01.2026

  • 36 Някой

    6 2 Отговор
    Тази Йотова вътрешно е 100 пъти по-противна отколкото Киселова е прогивта външно.

    14:56 26.01.2026

  • 37 Герак Митко

    5 0 Отговор
    По добре да е българин.

    14:56 26.01.2026

  • 38 Изненада......

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    Рая Наделян, пардон Назарян ще приеме да е премиер!!!

    14:59 26.01.2026

  • 39 А на

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Амии":

    теб - КОЙ, КОЙ..... .КОЙ - беее ???

    15:01 26.01.2026

  • 40 Весело

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Тик- Ток":

    Дано е вярно. Дано е успешно доживотното бягство та двамата на 3000 км от София, ще доведе до 3000 години добър живот за всички българи.

    Коментиран от #45

    15:01 26.01.2026

  • 41 Консултации

    2 1 Отговор
    с 10 от домовата книга за по една седмица на всеки ще проточи съставяне на служебно пр-во, за да може експрезидента да се организира в нещо, което не е обявявал, както и не е обяснил мотиви за оставката си, а и никой няма смелост да го попита, а само гадаят в ефира на боб.

    15:05 26.01.2026

  • 42 Българин

    1 2 Отговор
    Само не тая гербаджийка Назарян.Гюров е най-добрия кандидат.

    Коментиран от #44

    15:08 26.01.2026

  • 43 Промяна

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Тик- Ток":

    БОЛНИ МОЗЪЦИ СТЕ И ТО ДОСТА ЩО ЗА ОГРОМНИ ГАДОСТИ РАЗПРОСТРАНАВАТЕ ПОСТОЯННО КОЛКО ПОЛУЧАВАТЕ ЗА ДЕЗИНФОРМАЦИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #46

    15:09 26.01.2026

  • 44 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Българин":

    ЩО ДА Е ГЮРОВ КШАРЛАТАНИН СЛУЖЕБЕН Е ТОВА Е ПРЕКАЛЕНО ВЪН НА САБОТАЖНИЦИТЕ

    15:10 26.01.2026

  • 45 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Весело":

    ТВОЯЖ ЖИВОТ ЗАВИСИ ОТ ОНЕЗИ ДВАМАТА НАЛИ АМА ЧЕ СИ ИЗПАДНАЛ

    15:11 26.01.2026

  • 46 точно

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Промяна":

    Неудобните коментари се трият, а явните нелепости се толерират.

    15:13 26.01.2026

  • 47 Промяна

    3 0 Отговор
    ТЕХНИЦИТЕ НА ЧЕРЕПА БЪРЗАТ РАБОТЯТ ЗА БЛАГОТО НА ДЪРЖАВАТА НИ НАЛИ ХАХАХАХАХА

    15:23 26.01.2026

  • 48 Бай Ганьо

    1 0 Отговор
    Йотова е по-противна, даже и от Митрофанова

    15:30 26.01.2026

  • 49 пиночет

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Амии":

    Радев, Божков, Ахмед Доган, Гочето Гергов -Свинаря, Цветанов, Томов, всички червени доносници, ченгета и мутри изпълзяха, вървим пак към купонна система

    15:32 26.01.2026

  • 50 Промяна

    1 0 Отговор
    БОЖКОВИ ТЕХНИЦИ РАБОТЯТ УСИЛЕНО ЗАД ПРОЕКТИТЕ НА МЕСИЯТА А ГОВОРИТЕЛИ ПО ТЕЛЕВИЗИИТЕ ГОВОРЯТ ГОВОРЯТ ЗА РР ЗА РР РОБИИИИИИ ТИЧАЙТЕ МЕСИИТЕ ВАШИТЕ ВЕЧЕ СА ТУК

    15:41 26.01.2026

