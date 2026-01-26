В търсене на служебен премиер: Президентът Йотова се среща с Рая Назарян на 27 януари

На 27 януари (вторник) президентът Илияна Йотова ще проведе среща с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян, съобщиха от прессекретариата на президентството, цитирани от Dariknews.bg. Разговорът е в изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията във връзка с процедурата за назначаване на служебен министър-председател от кръга лица, определени в основния закон.
От 23 януари досегашният вицепрезидент Илияна Йотова вече е новият президент на страната, след като Конституционният съд реши, че пълномощията на Румен Радев се прекратяват предсрочно заради подадената от него оставка. Йотова е първата жена в историята на България, която заема поста на президент.
