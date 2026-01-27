Новини
Времето днес, прогноза за вторник, 27 януари: Дъжд, сняг и виелици

27 Януари, 2026 03:00 574 0

Максималните температури ще са между 3° и 11°, в София – около 4°

Времето днес, прогноза за вторник, 27 януари: Дъжд, сняг и виелици - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Във все повече райони в югозападната половина от страната дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка.

В Горнотракийската низина и Източна България валежите ще са от дъжд. Вятърът почти навсякъде, най-късно по Черноморието, ще ориентира от северозапад, умерен и силен. Максималните температури ще са между 3° и 11°, в София – около 4°. Вечерта от запад валежите ще отслабват, на места временно и ще спират.

В планините ще продължи да духа силен и бурен вятър от юг-югозапад. Ще бъде с валежи, като границата между сняг и дъжд ще се спусне до около 1200 метра. Значителни количества ще има в Западна Стара планина и масивите в Югозападна България, а по проходите там ще има условия за виелици и навявания.

През нощта срещу сряда вятърът ще отслабне, облачността ще намалее и минималните температури съществено ще се понижат. Преди обяд ще има и слънчеви часове, но след обяд ще започне бързо увеличение на облачността, първо над Западна България и през нощта срещу четвъртък отново ще завали дъжд, над 1000 метра - сняг. В четвъртък и петък ще бъде с почти повсеместни валежи от дъжд и сняг. В събота ще вали главно в Южна България. Ще започне ново застудяване.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

