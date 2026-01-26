Новини
Проф. Константинов: Мечти без основание са Радев да има 121 депутати

26 Януари, 2026 20:11

Очертава се в парламента да има пет партии, което ознчава, че пет от сегашните ще отпаднат. Всички партии, които в момента са между 10 и 20 депутати, са заплашени от изпадане

Проф. Константинов: Мечти без основание са Радев да има 121 депутати - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Това очевидно са мечти без основание, каза в предаването "Още от деня" по БНТ изборният експерт от "Галъп" проф. Михаил Константинов във връзка с коментарите, че очакваният политически проект на подалия оставка президент Румен Радев ще спечели 121 депутатски места на предсрочните парламентарни избори.

Отговорът ще го даде българският избирател на 19 април, когато ще бъдат изборите, добави проф. Константинов.

Очертава се в парламента да има пет партии, което ознчава, че пет от сегашните ще отпаднат. Всички партии, които в момента са между 10 и 20 депутати, са заплашени от изпадане. Перспективите пред новия проект са да вземе около 80 народни представители, заяви изборният експерт.

Няма невъзможни коалиции, защото зад политическите сили стоят българските граждани, на които дължим уважение, допълни той.

Проф. Михаил Константинов разкритикува Радев за подадената оставка, като отбеляза, че държавният глава би трябвало да подава оставка само при извънредни обстоятелства.

В Европа няма такава практика. Такова нещо се случи в Грузия със Саакашвили, който сега е в затвоара, подчерта проф. Константинов.

Той отбеляза, че за да честни изборите, трябва да бъдат назначени хора, които "могат и знаят ".

От думите на проф. Михаил Константинов стана ясно, че той подкрепя влизането на България в инициирания от президента на САЩ Доналд Тръмп Съвет за мир.

Мисля, че е крайно време България да излезе от тази международна пасивност, в която сме изпаднали. Това е опит България да се намеси в международните дела. Това е една много важна крачка към независимост на българската външна политка. Защо трябва да правим всичко, към което ни води едно не особено европейско ръководство? В крайна сметка този орган се казва Съвет за мир, какво лошо има в мира, коментира проф. Константинов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 19 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойко Българоубиец

    31 2 Отговор
    Мишката пак е нагласил резултатите с точност до хилядна от процента 😏

    20:13 26.01.2026

  • 2 дядото

    32 4 Отговор
    няма лошо че остаря.лошото е че оглупя,но не искаш да пуснеш кокала

    20:13 26.01.2026

  • 3 Брей

    20 2 Отговор
    Как пък точно го фиксира на 121

    20:13 26.01.2026

  • 4 Исторически парк

    25 4 Отговор
    Ще му докажем обратното на тоя алабалист

    20:13 26.01.2026

  • 5 Стига

    24 3 Отговор
    Този противен старец само трови изборните процеси!

    20:14 26.01.2026

  • 6 Българин

    23 7 Отговор
    ВСИЧКИ МАСОВО ЗА РАДЕВ! СТИГА КОАЛИЦИИ!

    Коментиран от #17, #35

    20:14 26.01.2026

  • 7 Ами ако има

    22 2 Отговор
    Ще млъкнете ли всички пишман социолози и други шарлатани

    20:14 26.01.2026

  • 8 Последния Софиянец

    17 3 Отговор
    Този защо не е в затвора?

    Коментиран от #20, #36

    20:15 26.01.2026

  • 9 Самохвалко

    3 14 Отговор
    Обадиха ми се от партията на Президента. Питаха ме дали искам да вляза в нея. Попитах защо мен? Казаха ми че звънят на всички будали, и не можели да ме пропуснат. Почувствах се поласкан и горд, като дърта паарантия.

    Коментиран от #21

    20:15 26.01.2026

  • 10 Последния Софиянец

    9 6 Отговор
    В новият парламент всички партии без ПП и ДБ ще са тръмписти така че Радев лесно ще направи коалиция.

    Коментиран от #12, #24

    20:16 26.01.2026

  • 11 лудия

    4 3 Отговор
    Радев за мен беше принуден да напусне. Които следи политиката ,той се сеща за какво става въпрос. А този съвет за мир от Тръмп ,това ще бъде неговия инструмент да оперира ,без да си цапа ръцете.

    20:16 26.01.2026

  • 12 Любопитен

    6 2 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Ти ще участваш ли в неговата партия? Такъв търтей като теб е само за парламента.

    20:18 26.01.2026

  • 13 хитлер

    14 0 Отговор
    Този мизерен алкохолик докога ще пречи на изборите? Това нахално пиянде колко избори преработи в полза на бойко сега трябва да е до живот в затвора мизерника.

    20:19 26.01.2026

  • 14 ха ха

    10 0 Отговор
    ако тоя "пресмята" гласовете сигурно и 4% няма да има за радев

    20:20 26.01.2026

  • 15 604

    6 2 Отговор
    то няма да е 121, но достатъчно за коалиця , която да прати либералите в трета глуха!!!!

    20:20 26.01.2026

  • 16 Да,бе

    7 0 Отговор
    Няма ли старчески домове за математици ала-бала,че тоЯ нещо излишен ми се види...Не,че някога е имал някаква положителна стойност.

    20:20 26.01.2026

  • 17 Тапиро Мунчов

    2 6 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Тоя филм го гледахме.Вие не си взехте поука от случката с шарлатаните,и сега пак ще клъвнете на грешната въдица.Ще ви гледам сеира след време когато видите плявата около любимеца ви.

    20:20 26.01.2026

  • 18 Любимецът

    5 2 Отговор
    мисирешки. На всяко гърне мерудия.

    20:20 26.01.2026

  • 19 Тато

    6 0 Отговор
    тоя гъ яде и пи ни рива, ся риве......

    20:21 26.01.2026

  • 20 големдебил

    3 6 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Гнус ме е да ви чета,боклуци с една гънка.На малкия пръст не можете да стъпите на този умен човек.Не народ,а мърша с големите претенции.

    20:22 26.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този гербераст каза

    1 3 Отговор
    Че я парламента ще има 5 партии а другите 5 отпадат!
    Влизат Р.Р., ГЕРБ ,ПП/ДБ ,ДПС и Възраждане
    А другите 5 изпадали...
    Мисля че и МЕЧ ще влезе

    Коментиран от #39

    20:24 26.01.2026

  • 24 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Щом като в следващия Парламент всички партии ще са Тръмписти,значи трябва да ОТДАДЕМ ДЪЛЖИМОТО на Борисов за Далновидността му да бъде подписан Договорът за Мир със САЩ!

    20:24 26.01.2026

  • 25 Факт

    5 2 Отговор
    Тоя знаеше кодовете, изпусна се веднъж,каза че комунистическата партия ГЕРБ,винаги ще печели докато е шеф

    20:25 26.01.2026

  • 26 Промяна

    3 1 Отговор
    Профе...сорът ,затова е профе..сор,защото може да фал.шифи...цира изборите,както го е правил досега.

    Коментиран от #38

    20:25 26.01.2026

  • 27 Далавера

    3 1 Отговор
    "Математикът - експерт" по избори ще бди, естесвено възмездно!

    20:26 26.01.2026

  • 28 Дас Хаген

    3 2 Отговор
    И господин детско сметало се зае с прогноза! Този ако може да раздели сламата на две магарета и коза те та! Тъп, тъп, тъп каквото му спуснат говори x = \frac-b \pm \sqrtb2 - 4ac2a! Да сметне това ако е математик!

    20:26 26.01.2026

  • 29 Факт

    1 0 Отговор
    Но и в малко държави има такова вътрешно противопоставяне! Сигурно заради близостта до фронта.

    20:28 26.01.2026

  • 30 Пазителят

    3 2 Отговор
    На кодо...вете,....ГЕПИ и Де..лян печелят с кодо...вете на ени...чаря Констан...тинов.

    20:28 26.01.2026

  • 31 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор
    Партия "Боташ" е турлю гювеч от всякакви мошеници и политически отпадъци с най - различни интереси.

    Коментиран от #34

    20:29 26.01.2026

  • 32 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор
    ГЕРБ ще са първи. Втори е Делян.

    Коментиран от #40

    20:32 26.01.2026

  • 33 Буха ха

    0 0 Отговор
    Гледам снимката, Мишо Константинов спешно се нуждае от кли зма

    20:33 26.01.2026

  • 34 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Данко Харсъзина":

    А какъв гювеч са отпадъците и магнитите при Сви....нята.

    Коментиран от #37

    20:33 26.01.2026

  • 35 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    ХАХАХАХА ЧЕ КОЙ СИ ТИ ЧЕ ЩЕ МИ КАЗВАШ КАКВО ДА ПРАВЯ ТО ИМА РОБИ ТУК НО ЧАК ТОЛКОВА НЕЗНАМ ДА ИСКАТ ЧЕРВЕНИТЕ ЕСКАДРОНИ ХАХАХАХАХА ГЛАСУВАЙТЕ СЕГА А ПОСЛЕ ЩЕ ТЕ ВИДЯ КАКВО ЩЕ ПИШЕШ РОБЕ

    20:33 26.01.2026

  • 36 Ще е там

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Когато и ти отидеш в прослу
    овутото си заведение за...пици...

    20:34 26.01.2026

  • 37 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Промяна":

    Изобилие виж себе си гювеча

    20:34 26.01.2026

  • 38 ПРОМЯНА

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Промяна":

    ФАЛШИВ СИ ФАЛШИВ ФАЛШИВ НИК БЯХ БЛОКИРАН 3 ДЕНА И ШАРЛАТАНИН МИ ИЗПОЛЗВА НИКА ГЕРБ С ПЕЕВСКИ ША ИМАТ ПЪЛНО МНОЗИНСТВО РАЗБРА ЛИ ГЛАДЕН БЕЗДЕЛНИК ФАЛШИВ

    20:35 26.01.2026

  • 39 Новак

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Този гербераст каза":

    МЕЧът ще влезе в ножницата.

    20:35 26.01.2026

  • 40 Кабакрадев

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Данко Харсъзина":

    Кой ти го каза.....купува....чите на гласо...ве в маа..лата ли.....може ли да си толкова пад...нал ниско.....чак не е истина.

    20:36 26.01.2026

