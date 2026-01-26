Проф. Константинов: Мечти без основание са Радев да има 121 депутати

Това очевидно са мечти без основание, каза в предаването "Още от деня" по БНТ изборният експерт от "Галъп" проф. Михаил Константинов във връзка с коментарите, че очакваният политически проект на подалия оставка президент Румен Радев ще спечели 121 депутатски места на предсрочните парламентарни избори.
Отговорът ще го даде българският избирател на 19 април, когато ще бъдат изборите, добави проф. Константинов.
Очертава се в парламента да има пет партии, което ознчава, че пет от сегашните ще отпаднат. Всички партии, които в момента са между 10 и 20 депутати, са заплашени от изпадане. Перспективите пред новия проект са да вземе около 80 народни представители, заяви изборният експерт.
Няма невъзможни коалиции, защото зад политическите сили стоят българските граждани, на които дължим уважение, допълни той.
Проф. Михаил Константинов разкритикува Радев за подадената оставка, като отбеляза, че държавният глава би трябвало да подава оставка само при извънредни обстоятелства.
В Европа няма такава практика. Такова нещо се случи в Грузия със Саакашвили, който сега е в затвоара, подчерта проф. Константинов.
Той отбеляза, че за да честни изборите, трябва да бъдат назначени хора, които "могат и знаят ".
От думите на проф. Михаил Константинов стана ясно, че той подкрепя влизането на България в инициирания от президента на САЩ Доналд Тръмп Съвет за мир.
Мисля, че е крайно време България да излезе от тази международна пасивност, в която сме изпаднали. Това е опит България да се намеси в международните дела. Това е една много важна крачка към независимост на българската външна политка. Защо трябва да правим всичко, към което ни води едно не особено европейско ръководство? В крайна сметка този орган се казва Съвет за мир, какво лошо има в мира, коментира проф. Константинов.
