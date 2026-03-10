Новини
Депутатите заседават извънредно заради горивата и кризата в Близкия изток

Депутатите заседават извънредно заради горивата и кризата в Близкия изток

10 Март, 2026 07:42

Изслушват зам.-министъра на финансите Станимир Михайлов, директора на Агенция "Митници", председателя на Държавния резерв и особения управител на "Лукойл" Румен Спецов

Депутатите заседават извънредно заради горивата и кризата в Близкия изток - 1
Снимка: БНТ
БНТ Българска национална телевизия

Депутатите се събират на извънредно заседание днес.

На него парламентът ще изслуша заместник-министъра на финансите Станимир Михайлов, директора на Агенция "Митници", председателя на Държавния резерв и особения управител на "Лукойл" Румен Спецов.

Депутатите искат да разберат дали институциите, включително рафинерията, имат готовност да осигурят необходими количества горива с оглед на проблемите в Близкия изток.

Освен това народните представители искат да знаят дали държавата ще вземе мерки срещу поскъпването на горивата. Справка показва, че от началото на месеца, бензин А95 е поскъпнал с 8 евроцента, дизелът с 14, а газът с 4 евроцента.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Саде да попитам!

    8 0 Отговор
    А Външната ни Баба,дето осъди Иран,там ли ще бъде...?!
    Нека тя даде отговор за предстоящото цунами,с цените на горивата...!

    Коментиран от #16

    06:48 10.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Лост

    6 0 Отговор
    И като разберат , какво от това.Ще пратят народа да прави, каквото прави вятъра.То сигурно само ние се нуждаем от нефт и някой ще ни го даде ей така.

    06:50 10.03.2026

  • 6 Шопо

    1 4 Отговор
    С помощ от България САЩ могат да победят Иран

    Коментиран от #8

    06:51 10.03.2026

  • 7 глоги

    2 1 Отговор
    Депутатите ЩЕ заседават извънредно...

    06:53 10.03.2026

  • 8 Да бе да

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Шопо":

    Ходи им помагай! Време е българското правителство да се осъзнае и да започне сделки изгодни за нас, а не да защитава интересите на другите. Хич не ми пука откъде е нефтът Важното е да е достъпен и изгоден!

    06:56 10.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    Заради еврозоната масово затварят заводи, заведения и магазини А тази война ще довърши и оцелелите.Ще останат само чуждите вериги и олигарсите които се хранят от държавни поръчки.

    Коментиран от #12, #18

    06:58 10.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Сега

    1 0 Отговор
    Сащ и Израел да поемат разликата или да доставят те на по ниски цени. Защо трябва да страдат други заради тяхната война! Същото се случва и с Русия и Украйна отново страдат други! Като искат да се убиват безсмислено да го правят, но не да страда цял свят!

    07:00 10.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ха ха

    1 0 Отговор
    вече са сметнали с колко да си увеличат заплатите , само трябва да го гласуват

    07:03 10.03.2026

  • 16 Наблюдател

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Саде да попитам!":

    Единствената Партия която защитава българския интерес е Възраждане!

    Всички други имитират опозиция, но са продажни паразити и нагаждачи.
    - Как да познаем, дали една партия е с истински намерения?
    - Много просто. Марионетките на Мафията я плюят и обиждат (за пари).

    Писна ни от ГЕРБ, ДПС И ППДБ, както и от отровните гъби двойници: Величие, МЕЧ, БСП, Стефан Янев И Румен Радев!!!

    - Румен Радев не допускайки легитимен Референдум показа, че не може да взема независими решениа и е пешка в играта.

    Крайно време е за Възраждане!!!
    Искаме си чиста и свята Република.
    Богатствата, златото, водите, земите, реките, заводите, летищата, Независимостта да се върнат, а виновниците - продажници, по затворите.
    Крайно време е за Възраждане!

    Коментиран от #19, #23, #26

    07:03 10.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Дончо го т у р н а на чалмите

    0 1 Отговор
    И отвориха протока.

    Коментиран от #22

    07:06 10.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Копейка

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Наблюдател":

    Коце Циганина ни каза че ще приемем долара!

    07:07 10.03.2026

  • 24 Да МАХАТ

    0 0 Отговор
    Акциза и ДДС за 6 месеца от 15 евро гориво 7 евр са държавен рекет.

    07:08 10.03.2026

  • 25 Хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "нато ни брани ес ни храни ние само лежим":

    И прасетата така ги хранят и бранят, обаче само до Коледа !!

    07:10 10.03.2026

  • 26 В грешка си!

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Наблюдател":

    Румен Радев бе ЗА Референдум!
    Четете бре хора...?!

    07:11 10.03.2026

  • 27 2012 унищожена енергетика

    0 0 Отговор
    е най-голямото престъпление на управленците, закрили Б. А. петрол на 200 километра от нас преки доставки, тогава "патриотът" с хартиената ограда на границата "неоялият се" Валери Симеонов плаши черноморци с екологична катастрофа, и псевдореферендумът успява. 2012 закриват ЮП и Белене. За Белене щетите за десетки милиарди. Платени лиценз за площадка, която коалицията патриоти и ГЕРБ, чакат да изтече, милиони и години труд. Платени 2 реактора, платено оборудване. И глоби платихме за отказ от Белене. ЮП Турция го построи с космически технологии, Турция си построи нашето Белене. Много народ трябва да е на подсъдимата скамейка, от Костов и Пръмова Кунева до Трайков 33% държавен дял, Борисов и Данчо Ментата, ПП ДБ. Унищожиха енергетиката, граници, български лЪв, Конституция, унищожиха Референдуми, разширението на Чирен, Павец, 5 и 6 блок Козлодуй с калпавите мембрани, уплътнения, и неподходящо гориво. Стотици хиляди пенсионери починали от студ, и те са пряко отговорни за отнети животи. И продължава гаврата с надписаните киловатчасове. И всичко поради алчност и лични интереси във фото и перки.

    07:11 10.03.2026

