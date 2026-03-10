Депутатите заседават извънредно заради горивата и кризата в Близкия изток

Депутатите се събират на извънредно заседание днес.
На него парламентът ще изслуша заместник-министъра на финансите Станимир Михайлов, директора на Агенция "Митници", председателя на Държавния резерв и особения управител на "Лукойл" Румен Спецов.
Депутатите искат да разберат дали институциите, включително рафинерията, имат готовност да осигурят необходими количества горива с оглед на проблемите в Близкия изток.
Освен това народните представители искат да знаят дали държавата ще вземе мерки срещу поскъпването на горивата. Справка показва, че от началото на месеца, бензин А95 е поскъпнал с 8 евроцента, дизелът с 14, а газът с 4 евроцента.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Саде да попитам!
Нека тя даде отговор за предстоящото цунами,с цените на горивата...!
Коментиран от #16
06:48 10.03.2026
5 Лост
06:50 10.03.2026
6 Шопо
Коментиран от #8
06:51 10.03.2026
7 глоги
06:53 10.03.2026
8 Да бе да
До коментар #6 от "Шопо":Ходи им помагай! Време е българското правителство да се осъзнае и да започне сделки изгодни за нас, а не да защитава интересите на другите. Хич не ми пука откъде е нефтът Важното е да е достъпен и изгоден!
06:56 10.03.2026
10 Последния Софиянец
Коментиран от #12, #18
06:58 10.03.2026
13 Сега
07:00 10.03.2026
15 ха ха
07:03 10.03.2026
16 Наблюдател
До коментар #2 от "Саде да попитам!":Единствената Партия която защитава българския интерес е Възраждане!
Всички други имитират опозиция, но са продажни паразити и нагаждачи.
- Как да познаем, дали една партия е с истински намерения?
- Много просто. Марионетките на Мафията я плюят и обиждат (за пари).
Писна ни от ГЕРБ, ДПС И ППДБ, както и от отровните гъби двойници: Величие, МЕЧ, БСП, Стефан Янев И Румен Радев!!!
- Румен Радев не допускайки легитимен Референдум показа, че не може да взема независими решениа и е пешка в играта.
Крайно време е за Възраждане!!!
Искаме си чиста и свята Република.
Богатствата, златото, водите, земите, реките, заводите, летищата, Независимостта да се върнат, а виновниците - продажници, по затворите.
Крайно време е за Възраждане!
Коментиран от #19, #23, #26
07:03 10.03.2026
20 Дончо го т у р н а на чалмите
Коментиран от #22
07:06 10.03.2026
23 Копейка
До коментар #16 от "Наблюдател":Коце Циганина ни каза че ще приемем долара!
07:07 10.03.2026
24 Да МАХАТ
07:08 10.03.2026
25 Хи хи
До коментар #18 от "нато ни брани ес ни храни ние само лежим":И прасетата така ги хранят и бранят, обаче само до Коледа !!
07:10 10.03.2026
26 В грешка си!
До коментар #16 от "Наблюдател":Румен Радев бе ЗА Референдум!
Четете бре хора...?!
07:11 10.03.2026
27 2012 унищожена енергетика
07:11 10.03.2026