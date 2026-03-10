Новини
България »
Иван Хиновски за високите цени на горивата: Това е спекула!

Иван Хиновски за високите цени на горивата: Това е спекула!

10 Март, 2026 22:52 786 20

  • иван хиновски-
  • горива-
  • спекула

България може да се каже, че е остров, независим от световния бизнес с течни горива, обясни експертът

Иван Хиновски за високите цени на горивата: Това е спекула! - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България разполага с достатъчни запаси от горива за около три месеца, но въпреки това цените на бензиностанциите продължават да се покачват. Това коментира пред бТВ д-р Иван Хиновски, председател на Управителния съвет на Българския енергиен и минен форум.

По думите му наличието на резерви би трябвало да успокоява обществото, но движението на цените остава трудно обяснимо.

„Фактът, че имаме такъв голям запас, би трябвало да ни успокоява. Аз единствено се притеснявам от това, че въпреки резервите и въпреки че се произвеждат методично количества течни горива, цените растат нагоре. Необясними са тези реакции на колонките“, посочи той.

Според Хиновски България не би трябвало да бъде силно засегната от блокиране на международни маршрути или геополитическо напрежение около доставките на петрол.

„България може да се каже, че е остров, независим от световния бизнес с течни горива. Имаме достатъчно резерви, купуваме от Казахстан петрол. Не би трябвало да се притесняваме от бурно развитие на цените“, обясни той.

Въпреки това експертът смята, че покачването на цените по бензиностанциите е резултат от пазарни спекулации.

„Защо на колонките цената се движи нагоре? Според мен това е спекула. Нямаме пазарни обстоятелства, които да оправдаят тези цени“, заяви д-р Хиновски.

Той припомни и идея, обсъждана от експерти в енергийния сектор – производствената цена на горивата да бъде поставена под регулаторен контрол.

„Не говорим за регулиран пазар. Пазарът е свободен, но производствената цена трябва да бъде под регулаторен контрол. Ние не знаем каква е себестойността на нашия продукт“, обясни той.

Според него е възможно част от производителите да задържат количества горива с цел по-високи печалби.

„Това е практика понякога на някои производители – задържат производството, създават изкуствена криза и след това, когато цената расте, изкарват количествата на пазара“, коментира експертът.

По думите му дизелът поскъпва по-бързо от бензина заради по-високото му потребление.

„Много по-голямо е потреблението на дизел от бензина“, обясни той.

Хиновски предупреди, че дори при евентуално приключване на конфликта в Близкия изток, цените няма да се нормализират бързо.

„В никакъв случай това не може да стане бързо. Възстановяването на една рафинерия и нормализирането на доставките може да отнеме минимум месец, месец и половина, дори повече“, каза той.

Експертът коментира и ситуацията с природния газ, като посочи, че в момента на европейските борси не се наблюдава рязко поскъпване.

„Последните дни дори има лек спад на цената на природния газ“, отбеляза той.

По-сериозен проблем според него е ниското ниво на запълване на газохранилищата в Европа.

„Рекордно ниско е количеството на газ в европейските хранилища. Това може да се отрази и на нашата икономика, защото ако те започнат да ги пълнят сега, ще скочат цените на газа и производствените цени на много суровини“, предупреди д-р Хиновски.

Той коментира и плановете за разширяване на ядрените мощности в България до 2037 г.

„Това означава, че ще имаме още 2000 мегавата ядрена генерация – това са новите седми и осми блок. Този дефицит на базови мощности в последно време се отразява изключително тежко на енергийната система“, каза председателят на Българския енергиен и минен форум.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВСИЧКИ СТЕ

    16 0 Отговор
    За бесилката.

    22:59 10.03.2026

  • 2 Георги

    11 1 Отговор
    нали щяха да следят и глобяват за увеличение на цените без ясни причини? Или то това важи само при закръгляне нагоре с половин цент на билетче за градски транспорт?

    Коментиран от #3

    23:02 10.03.2026

  • 3 Никой нищо

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Георги":

    Не следи.
    Всичко е прах в очите.

    23:05 10.03.2026

  • 4 Хиндо

    4 1 Отговор
    Българския енергиен и минен форум=Ганковото кафене
    Лаф моабед....

    23:08 10.03.2026

  • 5 Боруна Лом

    8 0 Отговор
    ДОКАТО НЯМА ЕДИН ОБЕСЕН ДЕПУТАТ И МИНИСТЪР БЪЛГАРИЯ НЯМА ДА СЕ ОПРАВИ!

    Коментиран от #14

    23:09 10.03.2026

  • 6 Глюпости ,

    3 1 Отговор
    Пазара си е - пазар ... Бутайте си автомобилите , ше е по-евтино ... 🤭😁

    23:12 10.03.2026

  • 7 Да, да

    4 1 Отговор
    Това и баба го знае. Нали войната не ни засяга, според Надка спасителката, но алчността е безкрайна.

    23:16 10.03.2026

  • 8 Дзак

    1 1 Отговор
    Зимата на 2026 унищожи Европа!

    Коментиран от #9

    23:16 10.03.2026

  • 9 Глюпости ,

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дзак":

    Зимата 2022 - предвещаваше зимата 26-та ...

    23:19 10.03.2026

  • 10 Емигрант

    6 0 Отговор
    Само за последната седмица от управлението си Водопадът Желязко е раздал 2 МИЛИАРДА ЕВРО на фирми близки до ГЕРБ и ДПС-НН ! Сега пак отричайте, че не сте будали които сами си избират мутри и намагнитени да ви обират по най-елемемтарен начин ! Като не можете да убедите близки и "комшии" да не гласуват за тези две престъпни шайки ще търпите скотския си живот за който явно сте си "мечтали" !

    23:19 10.03.2026

  • 11 ООрана държава

    4 1 Отговор
    Спекула е ми, тоя петрол е купен и преработен преди 3 месеца на ниски цени, тоя театър е в световен мащаб, няма отърване

    23:21 10.03.2026

  • 12 Никой

    1 0 Отговор
    Изход няма - няма и какво да се противим - докато не ни уморят - няма да се спрат.

    Може и да има някакъв начин - но едва ли - това са необхватни за властите въпроси.

    23:26 10.03.2026

  • 13 тоя

    1 0 Отговор
    откри топлата вода...

    23:43 10.03.2026

  • 14 поне един

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Боруна Лом":

    по-добре повече от един!

    23:45 10.03.2026

  • 15 Въпрос

    1 2 Отговор
    Като е спекулации какво правят тея къде в момента управляват?

    Коментиран от #17, #20

    23:51 10.03.2026

  • 16 Бай ОНЯ

    2 0 Отговор
    Всичко е елементарно - вкарват се 50-100-200 от така наречените "бизнесмени" където им е мястото - в Белене да чукат камъни за по 10-15-20 години и всичко ще си дойде на мястото. С приоритет за Белене са сегашните и предишните ни "политици"...

    Коментиран от #18

    23:53 10.03.2026

  • 17 чешят коня

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Въпрос":

    както винаги...

    23:53 10.03.2026

  • 18 това вече

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Бай ОНЯ":

    е истинска политическа програма в името на България!

    23:54 10.03.2026

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    КОЙ ДЪРЖИ БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ В БЪЛГАРИЯ. .
    .....
    КЛЮЧА КЪМ СПЕКУЛАТА И ОПГ-ТАТА

    00:04 11.03.2026

  • 20 Емигрант

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Въпрос":

    Тея които управляват сега се борят с "мините" които им заложиха Водопадът и ордата му от герберасти и на Намагнитения подлеците и сега когато им уволняват послушковците ревнаха като новогодишни прасета пред "сатър" - "АУ РЕВАНШИЗЪМ", подкрепени от дайрета, дудуци и послушни копейки ! За да се спре спекулацията е нужна тотална смяна на всичко което е назначено от Мутрата и Намагнитения и на изборите тези мекерета послушни изпълнители на престъпниците трябва да бъдат елиминирани от разумът и интелектът, победят ли отново разни мутри и ЧАЛГАРИ дереджето ще стане още по-сериозно влошено !

    00:04 11.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове