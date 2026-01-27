Протест пред Народното събрание срещу участието на България в Съвета за мир на Тръмп

За тази вечер е насрочен граждански протест срещу участието на България в новообразувания Съвет за мир на американския президент Доналд Тръмп, съобщават от БНР.
Протестиращите отправят призив страната ни да прекрати всякакво сътрудничество с инициативи, които нормализират насилието и безнаказаността.
Събитието ще се проведе пред сградата на Народното събрание. Организаторите настояват парламентът да отхвърли ратификацията на подписания в Давос договор, а премиерът в оставка да даде публично обяснение за действията си и да оттегли подписа си.
В разпространена позиция инициаторите посочват, че България не трябва да допуска да бъде използвана като политически параван за прикриване на престъпления срещу човечеството като геноцида в Газа. И допълват, че много от потвърдилите участие в този циничен формат лидери са обвинени във военни престъпления, сексуално посегателство, измами и злоупотреби, възпрепятстване на правосъдието и тежки нарушения на международното хуманитарно право.
Подобни инициативи представляват опит за "изпиране" на международния образ на държави и лидери, отговорни за масова смърт и разрушения, посочват организаторите на гражданския протест.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СЕГА ЩЕ ПРЕБРОИМ
Коментиран от #28
07:28 27.01.2026
2 хехе
Коментиран от #17
07:29 27.01.2026
3 Последния Софиянец
Ще ме познаете с най-високо развяваното руско знаме.
07:30 27.01.2026
4 Красимир Петров
07:32 27.01.2026
5 Иван Попов
Коментиран от #12, #24, #31
07:33 27.01.2026
6 хаяшко
07:35 27.01.2026
7 оня с коня
07:35 27.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Вече сме и в клуба на силните
07:36 27.01.2026
10 пепе раси Сър
07:36 27.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 щото има време до изборите
До коментар #5 от "Иван Попов":Ми ,това им е работата . Захлебват .
07:37 27.01.2026
13 добра статия
КОЙ ги организира.
Но ние знаем
Перемога наша
07:38 27.01.2026
14 000
07:39 27.01.2026
15 ХРАНТУТЕНИЦИТЕ НА СОРОС
07:40 27.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 наясно
До коментар #2 от "хехе":Ясно е КОЙ - Радев е .
Коментиран от #30
07:44 27.01.2026
18 Милчо Лаков
Коментиран от #19
07:45 27.01.2026
19 зачуден
До коментар #18 от "Милчо Лаков":Ми ... то има ли някой дето да иска да ги чуе /или чува/ баш тези ?
07:48 27.01.2026
20 Хмм
07:48 27.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Хехе
07:55 27.01.2026
24 Софиянец
До коментар #5 от "Иван Попов":На тия това им е работата! Професия протестиращ 😂 карат ги като стадо по площадите, дават им готови табели с лозунги, а като ги питаш за кво протестират гледат тъпо!
Помним ги от укро протестите 😂
07:55 27.01.2026
25 ужас
07:57 27.01.2026
26 Имаме Евро и Банани
08:07 27.01.2026
27 Айде
Целта за пресъединяването към МИРА е да се доближат до някои СЕНАТОРИ за да може Делян Пеевски да се заличи от списъка МАГНИЦКИ.
Пеевски натовари Росен Желязков за тази работа.
08:07 27.01.2026
28 иван костов
До коментар #1 от "СЕГА ЩЕ ПРЕБРОИМ":Ще има и представители на Посолството, както и на партньорската Служба, за да бъдат заснети и идентифицирани враговете на САЩ!
08:07 27.01.2026
29 Последния Софиянец
08:10 27.01.2026
30 а къде е радев
До коментар #17 от "наясно":мина повече от седмица от абдикирането.
В землянка ли се е скрил.
Да му занесем пита кашкавал
Коментиран от #32
08:13 27.01.2026
31 Соросоизродите
До коментар #5 от "Иван Попов":Работят това.
08:26 27.01.2026
32 Последния Софиянец
До коментар #30 от "а къде е радев":Радев си ремонтира офиса на новата партия и записва гербаджии.
08:27 27.01.2026
33 Хмм
08:42 27.01.2026
34 Леле-леке ! 😀
08:51 27.01.2026