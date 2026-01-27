Новини
Протест пред Народното събрание срещу участието на България в Съвета за мир на Тръмп

27 Януари, 2026

Организаторите настояват парламентът да отхвърли ратификацията на подписания в Давос договор, а премиерът в оставка да даде публично обяснение за действията си и да оттегли подписа си

Протест пред Народното събрание срещу участието на България в Съвета за мир на Тръмп - 1
Снимка: EPA/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

За тази вечер е насрочен граждански протест срещу участието на България в новообразувания Съвет за мир на американския президент Доналд Тръмп, съобщават от БНР.

Протестиращите отправят призив страната ни да прекрати всякакво сътрудничество с инициативи, които нормализират насилието и безнаказаността.

Събитието ще се проведе пред сградата на Народното събрание. Организаторите настояват парламентът да отхвърли ратификацията на подписания в Давос договор, а премиерът в оставка да даде публично обяснение за действията си и да оттегли подписа си.

В разпространена позиция инициаторите посочват, че България не трябва да допуска да бъде използвана като политически параван за прикриване на престъпления срещу човечеството като геноцида в Газа. И допълват, че много от потвърдилите участие в този циничен формат лидери са обвинени във военни престъпления, сексуално посегателство, измами и злоупотреби, възпрепятстване на правосъдието и тежки нарушения на международното хуманитарно право.

Подобни инициативи представляват опит за "изпиране" на международния образ на държави и лидери, отговорни за масова смърт и разрушения, посочват организаторите на гражданския протест.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СЕГА ЩЕ ПРЕБРОИМ

    24 9 Отговор
    Истинските соросоиди в БГ-то. Всичките са ги изкарали там.

    Коментиран от #28

    07:28 27.01.2026

  • 2 хехе

    16 6 Отговор
    с този подпис някой настъпи мотиката кой ли е той.

    Коментиран от #17

    07:29 27.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    8 12 Отговор
    Аз съм в първите редици !
    Ще ме познаете с най-високо развяваното руско знаме.

    07:30 27.01.2026

  • 4 Красимир Петров

    18 11 Отговор
    Сороските по,дло,ги протестират

    07:32 27.01.2026

  • 5 Иван Попов

    21 5 Отговор
    Хаха абе тези протестиращи не ходят ли на работа

    Коментиран от #12, #24, #31

    07:33 27.01.2026

  • 6 хаяшко

    11 7 Отговор
    да оттегли подписа си и от позорната коалиция на НЕ желаещите!!!

    07:35 27.01.2026

  • 7 оня с коня

    10 9 Отговор
    След като РУСИЯ участва в Съвета за Мир на Тръмп,какво лошо има да се наредим до нея?

    07:35 27.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Вече сме и в клуба на силните

    15 4 Отговор
    Освен в клуба на богатите! Велика България

    07:36 27.01.2026

  • 10 пепе раси Сър

    13 5 Отговор
    Аха ! Демонстрация СРЕЩУ Тръмп ?! Това - в България !!! Много (ама - МНОГО) "умно" .

    07:36 27.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 щото има време до изборите

    14 3 Отговор

    До коментар #5 от "Иван Попов":

    Ми ,това им е работата . Захлебват .

    07:37 27.01.2026

  • 13 добра статия

    14 5 Отговор
    и нито дума
    КОЙ ги организира.

    Но ние знаем
    Перемога наша

    07:38 27.01.2026

  • 14 000

    16 4 Отговор
    Това са 2 и 5% лумпени, етикирани като жълтопаветници.

    07:39 27.01.2026

  • 15 ХРАНТУТЕНИЦИТЕ НА СОРОС

    18 4 Отговор
    Пак ги карат да работят. 2-3 часа на студа да се отчетат за траншовете.

    07:40 27.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 наясно

    7 8 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    Ясно е КОЙ - Радев е .

    Коментиран от #30

    07:44 27.01.2026

  • 18 Милчо Лаков

    5 3 Отговор
    И все протестират вечер,когато няма кой да ги чуе!?

    Коментиран от #19

    07:45 27.01.2026

  • 19 зачуден

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "Милчо Лаков":

    Ми ... то има ли някой дето да иска да ги чуе /или чува/ баш тези ?

    07:48 27.01.2026

  • 20 Хмм

    3 5 Отговор
    колко е щастлив водопадът, между Азебайджан и Казахстан, Путин и той ще внася един милиард

    07:48 27.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хехе

    5 2 Отговор
    Къде се тикат пак нашите? Още Конгреса на САЩ не е ратифицирал тази идея, ние бием тъпан колко сме независими.И без това си знаем ,че от нас нищо не зависи!

    07:55 27.01.2026

  • 24 Софиянец

    10 3 Отговор

    До коментар #5 от "Иван Попов":

    На тия това им е работата! Професия протестиращ 😂 карат ги като стадо по площадите, дават им готови табели с лозунги, а като ги питаш за кво протестират гледат тъпо!
    Помним ги от укро протестите 😂

    07:55 27.01.2026

  • 25 ужас

    5 4 Отговор
    Ауууу ,колко страшно !!! Мисля ,че след като Д. Дж. Тръмп разбере ,че организираните софийски П де Раси демонстрират срещу него и неговите инициативи - той тутакси ще подаде оставка и (най вероятно) ще си пререже вените ! Ужас !

    07:57 27.01.2026

  • 26 Имаме Евро и Банани

    7 4 Отговор
    Проклети да са тези, които ни Набутаха в Еврозоната! Бойко ти си Първия

    08:07 27.01.2026

  • 27 Айде

    3 3 Отговор
    България ще засели 1 миляр долара за ГАЗА това за собственика на Р България е капка в океан.
    Целта за пресъединяването към МИРА е да се доближат до някои СЕНАТОРИ за да може Делян Пеевски да се заличи от списъка МАГНИЦКИ.

    Пеевски натовари Росен Желязков за тази работа.

    08:07 27.01.2026

  • 28 иван костов

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "СЕГА ЩЕ ПРЕБРОИМ":

    Ще има и представители на Посолството, както и на партньорската Служба, за да бъдат заснети и идентифицирани враговете на САЩ!

    08:07 27.01.2026

  • 29 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    Шепа платени Соросоиди.

    08:10 27.01.2026

  • 30 а къде е радев

    3 5 Отговор

    До коментар #17 от "наясно":

    мина повече от седмица от абдикирането.
    В землянка ли се е скрил.

    Да му занесем пита кашкавал

    Коментиран от #32

    08:13 27.01.2026

  • 31 Соросоизродите

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Иван Попов":

    Работят това.

    08:26 27.01.2026

  • 32 Последния Софиянец

    1 3 Отговор

    До коментар #30 от "а къде е радев":

    Радев си ремонтира офиса на новата партия и записва гербаджии.

    08:27 27.01.2026

  • 33 Хмм

    0 0 Отговор
    Тръмп не изглежда особено доволен

    08:42 27.01.2026

  • 34 Леле-леке ! 😀

    0 0 Отговор
    Турските еничари и малобританските слугини ще ходят да си оправдаят центовете . Урсулианците на протест .

    08:51 27.01.2026

