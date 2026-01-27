Новини
Андрей Райчев: Ако изборите са днес, милион души ще гласуват за Радев и по половин милион за ГЕРБ и за ПП-ДБ

27 Януари, 2026 09:35 1 672 67

Американците не надничат зад всеки шубрак в България, нито руснаците. Трябва малко по-реалистично да гледаме на мястото си, коментира и политологът Любомир Стефанов.

Снимка: Нова телевизия
Вълна има, но не се знае колко е голяма. При Симеон доведе до 120 депутата, при Борисов до 116. Сега пак имаме вълна, но никой не може да каже колко е голяма. В момента нещата изглеждат така: 40%:20%:20%. Ако изборите са днес, милион души ще гласуват за Радев и по половин милион за ГЕРБ и за ПП-ДБ. Това означава между 80 и 100 депутати, защото има още 20% за други. Но в момента се мерят нагласи, а не намерения. Това са нагласите на 2,5 милиона хора, а реално ще гласуват 3-3,5 милиона. Тоест има един милион, за които не се знае къде ще отидат.
Този анализ направи социологът Андрей Райчев пред Нова телевизия, цитиран от novini.bg

И тук идва огромното противоречие и Радев затова избяга от този казус със Съвета за мир. Нагласите на сините са анти-Тръмп по руската линия, защото той иска Украйна да отстъпи. И съответно евентуалният съюзник на Радев - не да управлява, а залогът, който те са сложили, не е съвместното управление, а решаването на въпроса с правосъдната система. Това е базата на съюза между Радев и синьото и този съюз много ясно се вижда. Асен Василев въобще не споменава Радев, въобще не споменава Украйна и говори за съдебната реформа. Същото важи и за "Да, България". Но не е така с Атанасов и ДСБ, обясни Райчев.

Всичко е много тънко и намесата на този въпрос с Тръмп много рязко може да счупи гърнето, допълни той.

А по повод подписването от България на документа за създаването на Съвета за мир, той обясни: Радев решава да не влезе в този филм, този филм остана в главата на правителството, който подстъпи по единствения възможен начин за тях - каза "да".

Между Европа и САЩ се натрупва напрежение с неизвестен изход, но със съвършено известна последица, ако Европа направи рязко движение - тя ще остане без защита. Няма абсолютно никакви шансове Украйна да се удържи без САЩ и самата Европа няма начин да се защитава. Каквато и политика да предприеме Европа, сега трябва да приеме това, което правят САЩ. И не го казвам аз, а го казва Рюте: Ние въобще нямаме отбрана без САЩ. Такава отбрана би могла да се появи, това е процес след 10 г. и ако изхарчим трилион. И не сме решили кой командва нашата войска - френският президент ли, друг ли, ние не сме подготвени, каза Райчев.

Малко сме в крайност - очакваме всичко да е ясно от първия момент, очакваме този борд да е нещо голямо и значимо и оттам се възбуждаме толкова много. Не виждам в хартата на този борд друго, освен полиране на имиджа на Тръмп. Това нещо ми се струва малко или много с размера на проява на учтивост, коментира политологът Любомир Стефанов.

Ние бързо скачаме върху главата на тези хора, но мислете и друго - ЕС няма категорична позиция, допълни той.
Това да си човек на Тръмп в България не е чист минус. Радев не искаше да обере негативните елементи от това. Ще възникне някакъв ред в света. Тръмп е в разгара се. Предстои срещата на тримата големи в Пекин. Най-сензационното в този съвет е участието на Лукашенко и очакването на появата на Путин. Това е гигантско изпитание за Европа и не знам как ще се справят европейските лидери, които се клеха, че това е сатана, а сега ще ходят на среща с него. Липсва Тайван, каза още Райчев.

Американците не надничат зад всеки шубрак в България, нито руснаците. Трябва малко по-реалистично да гледаме на мястото си, коментира още Стефанов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 и да се знае

    27 14 Отговор
    Радев ако се коалира с копейките ще загуби 99 % от подкрепящите го.

    Коментиран от #12, #17

    09:37 27.01.2026

  • 2 Атина Палада

    34 7 Отговор
    Много му се иска на комуниста Райчев-но няма да го огрее !!!

    Коментиран от #26, #30, #54

    09:38 27.01.2026

  • 3 Как милион при 35 процента активност

    24 5 Отговор
    Активност и откъде за ГЕРБ 500 хиляди?

    Коментиран от #27

    09:40 27.01.2026

  • 4 Боже

    34 3 Отговор
    Този още другаря Тодор Живков го назначи на работа

    09:42 27.01.2026

  • 5 Истината:

    33 3 Отговор
    Този е голямМръсник!
    Днес каза едно, а утре ако Боко му плати,
    ще пее друга песен!

    09:42 27.01.2026

  • 6 само питам

    26 9 Отговор
    другарю раичев колко се пазари за това писание радев е бита карта препоръчен от решетников за президент

    Коментиран от #39, #42

    09:42 27.01.2026

  • 7 12...34

    27 5 Отговор
    Цял живот само комунизма му е в главата

    09:42 27.01.2026

  • 8 Атина Палада

    30 4 Отговор
    Райчев-пенсионирай се,спри да се излагаш.

    09:43 27.01.2026

  • 9 Инж1

    24 10 Отговор
    Ако и този път тръгнем след поредния "спасител", обслужващ Москва, значи си заслужаваме съдбата....

    Коментиран от #23

    09:44 27.01.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    12 6 Отговор
    Райчев ще набута щерка си в партия "Боташ", а той ще захлеби някой и друг милион. Възможно е, но може и да не стане. Свалил е избирателите на Радев от 1.5 милиона на 1 милион. Ако кара с това темпо, до изборите ще останат 20 човека.

    09:45 27.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ще те допълня

    13 14 Отговор

    До коментар #1 от "и да се знае":

    Костадинов се прави на интересен, мъчи се да задава някакви въпроси, за да унижи Радев, но Радев ще вземе 1.5 милиона гласа и Коцето ще плаче.

    Коментиран от #21

    09:48 27.01.2026

  • 13 Ъхъ!!!

    18 3 Отговор
    Абе, Райчев, какво пушиш, бе? Мини на нещо по-леко, че това хич не ти понася! Какви са тия тежки халюцинации - кРадев с 1 милион гласа?????????????

    09:49 27.01.2026

  • 14 Роки

    19 5 Отговор
    Никой не задава правилните въпроси. Аферата "Боташ" наля 6 милиарда лева народна пара в държавната хазна на Турция. Докато България плаща огромни суми за достъп, самата Турция е получила правото да ползва българската газопреносна мрежа при 14 пъти по-ниски цени спрямо тези, които ние плащаме на тях. Това дава на „Боташ“ възможност да продава газ в Европа, използвайки инфраструктурата ни почти безплатно. Какви избори? ЗАТВОР ДОЖИВОТЕН ЗА ТОВА НАЦИОНАЛНО ПРЕДАТЕЛСТВО!

    Коментиран от #48

    09:49 27.01.2026

  • 15 Последния Софиянец

    11 10 Отговор
    Гербаджиите се редят на опашка при Радев.ГЕРБ се срина на 15 процента и до изборите ще бъде 5 процента.

    Коментиран от #31

    09:50 27.01.2026

  • 16 Българин

    10 5 Отговор
    Масонът Радев идвал като новия месия, който да замени Борисов и да продължи политиката му на грабежи на апетитни и доходоносни фирми.
    Само заблудени и добре платени предатели могат да работят за ПРОЕКТА Радев, който ще обслужва напълно проектите за заличаването на България като Държава и превръщането и в територия, която основно да бъде населена с онези от територията на Мъртво море, които изкупуват територията и по един доста позната начин, от който страдат палестинците, които биват избивани като животни, защото това племе така третира всички останали, като животни.

    09:51 27.01.2026

  • 17 Последния Софиянец

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "и да се знае":

    В новият парламент всички партии без ПП и ДБ са Тръмписти така че Радев лесно ще направи коалиция.

    09:51 27.01.2026

  • 18 Зъл пес

    15 1 Отговор
    Тоз човечец пак изпаднал в дилириум.

    09:51 27.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ПЪТНИК

    8 1 Отговор
    Един куп приказки за НЕЩО,което е НИЩО,т.е. още го няма.Няма партия на Радев,няма програмен манифест и ни говорят за избор на ЛИЧНОСТИ.Това да не е конкурс за красота!

    09:53 27.01.2026

  • 21 Смехоран

    12 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ще те допълня":

    Много гладни кокошки се навъдихте.Ще паднете от високо.

    09:54 27.01.2026

  • 22 Тоя

    12 0 Отговор
    Пак маа с ръце...мучи и гледа страшно...

    09:54 27.01.2026

  • 23 Ти да видиш

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Инж1":

    Така е. Някой беше казал, че демокрацията е най справедливата форма на управление - при нея народът никога не получава по- добро управление от това, което заслужава.

    Коментиран от #33

    09:55 27.01.2026

  • 24 хахаха

    15 5 Отговор
    Радев ако можеше нещо полезно да направи за България, щеше да го направи за 9 те години в политиката на България и като главнокомандващ. Аз поне не мога да се сетя и за едно нещо. Някой ако знае,да пише. Защо да гласувам за него,за още две петилетки бездействие ли. Нашия живот замина от чакане и обещания,а такива като него оправиха живота си за поколения напред

    09:56 27.01.2026

  • 25 НАРОДЕН

    4 1 Отговор
    ИНГЬОЗА ОТНОВО ЛЪЖЕ ... НЕ МУ ВЯРВЙТЕ .

    09:57 27.01.2026

  • 26 Какъв

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    ...комунист може да бъде човек ,собственик на голф-игрище ,като на Тръмп ???

    09:58 27.01.2026

  • 27 Друго мнение

    6 8 Отговор

    До коментар #3 от "Как милион при 35 процента активност":

    ГЕРБ ще надхвърли 500 000. Но от къде ще дойдат цифрите за бившия пРезидент и ППДБ-ците?
    Трудно ми е да повярвам, че у нас има 1 500 000 забулени люде. 150 000 да, може да се намерят, ама 10 пъти повече...

    09:58 27.01.2026

  • 28 Оракула от Делфи

    3 1 Отговор
    Райчев , това дори в увеселителния парк "Тиволи" не става ,
    много е трудно, ... това което загубиш като пари на "Синджирите" ,
    да го наваксаш на "Виенското колело"!!!

    09:59 27.01.2026

  • 29 Даа!

    7 0 Отговор
    Народа решава,а не разни стъкмисти,наречени социолози.Изтъпанчи се някой със разни таблици и диаграми,и видиш ли,защото попитал 1008 човека, по модерно" респонденти", и категорично отсича: Ще гласуват толкова.За Пешо 24 %,а за Гошо-17%.Абе вие съвсем ни взехте за мезе! Хиляда души,по скоро тяхното мнение,ще покажат, как биха гласували милиони? Алооо,до сега ,за 30 г,как не се случи,и мен някой да ме попита.Не съм чул и от други мой познати,комшии, приятели,роднини ,да са ги питали.Тази платена гмеж,трябва да и бъде забранено със закон,да публикува свой " изследвания" един месец,преди старта на изборите.Ако са толкова големи разбирачи,пред камерите на ТВ.Всяка агенция със предвижданията в запечатан плик,и заверка от нотариус.Отварят се,след края на изборите.Но тогава ще изплува истината,че са на хранилка,кой от Пешо,кой от Гошо.

    09:59 27.01.2026

  • 30 абракадабра

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Какъв комунист е Радев, който защитава имперските американски интереси? Освен ако сметнем, че щатите са съвършенна еманация на комунизма?

    09:59 27.01.2026

  • 31 ХАХАХА

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    Да се обзаложим ли? ;)

    Коментиран от #34

    09:59 27.01.2026

  • 32 604

    9 0 Отговор
    Барайчев..то немъ толкоз избиратели въ....

    10:00 27.01.2026

  • 33 пътник

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ти да видиш":

    Не е "най-...",а е по-малкото зло.Защото диктатурата е жестоката тирания!

    10:04 27.01.2026

  • 34 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "ХАХАХА":

    Вече съм се обзаложил.

    10:04 27.01.2026

  • 35 Има логика

    4 4 Отговор
    Но че България прекали с евроантлантизма и нагаждачеството, е очевидно, и доста жалко

    10:05 27.01.2026

  • 36 Да бе

    3 0 Отговор
    и 2 милиона за Меч !

    10:05 27.01.2026

  • 37 Копейка Рубльова

    2 2 Отговор
    Пак нищо не казах ,ама за много пари...

    10:07 27.01.2026

  • 38 Промяна

    3 2 Отговор
    ТУК ЖИВЕЯТ МИЛИОН НЕВЕЖИ 2026 Г РОБИ КОИТО ИСКАТ МЕСИЯ НЕ МОГА ДА ПОВЯРВАМ ЧЕ ТОВА СЕ СЛУЧВА В ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #50

    10:07 27.01.2026

  • 39 Само отговарям

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "само питам":

    Българите не сме спирали да обичаме Русия.Така или иначе войната ще свърши и ще се окаже,че Румен Радев е прав ,че Крим е руски.Даже и други области в Украйна ще са руски.Това не си го измислям,а се решава на най-високо ниво.И да отричаме и да не отричаме,фактите са ясни.Важното,че дано появата на Румен Радев на политическия терен,да спре спиралата от избори в България.

    Коментиран от #61

    10:10 27.01.2026

  • 40 Потрес!

    5 1 Отговор
    Защо и тази сутрин ни натрапихте този неврастеник с малоумното ме бръщолевене? Един милион щели да гласуват за Радев! Така ли бе, Райчевия?! Че ти кога и как преброи един милион избиратели на Фатмака? Нищо подобно! Все повече българи се разочароват от Фатмака, който напусна президенството, понеже ламти от край време за изпълнителната власт! И за бездомните псета е ясно, че Фатмакът ни тласка към Евразия и че тази му оставка като президент е роля, написана по кремълски сценарий! Каквато роля беше и "вдигнатият юмрук" и "Мутри вън"! И още нещо! До новия стар политик Румен Радев всички, до един са синове и внуци на фанатици - комунисти, някои от тесния кръг на правешкия говедар Тодор Живков, но задължително на видни функционери на ДС, все на високи постове! Грешиш, Райчевия, грешиш! Българският народ няма да гласува за ДС, за Копринката и други мафиоти и мутри на служба в Президенството, вече откраднали стотици хиляди! Такива имахме цели 20 годиин при престъпното управление на мутрата от СИК Боко Тиквата! Колкото до Тръмп, деменцията го натиска със страшна сила и американският народ се срамува от него! Само ДЖелязков Хаячито не се засрами, но няма как, трябваше да изпълни заповедта на туловището с тегол 190 кг.!

    10:10 27.01.2026

  • 41 Макс Планк

    4 0 Отговор
    КЛАСИЧЕСКИ ДЕМАГОГ-МИЛИОНЕР, КОЙТО ИГРАЕ СЪС ВСЯКА ВЛАСТ ! КРИТИЧЕН Е КЪМ НАЦ. ПРИДАТЕЛИ , КОЛКОТО БЕШЕ КРИТИЧНО И ШОУТО НА СЛАВИ - ПО СКОРО ГИ ГЪДЕЛИЧКА И ИМ ПРАВИ РЕКЛАМА

    10:10 27.01.2026

  • 42 Хихи

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "само питам":

    да не си чел Афера Пеевска ?!

    10:11 27.01.2026

  • 43 Всички партии

    4 1 Отговор
    клекнаха пред Радев, вкл. ГЕРБ, с изключение на ДПС, Възраждане и Нинова.

    За това трябва да гласуваме за опозицията!

    И ГЕРБ да бъдат наказани!

    10:11 27.01.2026

  • 44 Има нещо вярно

    4 1 Отговор
    Постоянно ни се проектира и ни се натрапва този филм, че идва нещо ново, че идва нова промяна. А дали е така и какво точно представлява тази промяна, Радев мълчи като риба. Истинският враг на хората е атлантизма, същноста му и атлантическите продажни партии а дали този факт е напълно осъзнат нямам представа

    10:11 27.01.2026

  • 45 Ам тъй ами

    1 0 Отговор
    Пито платено...

    10:13 27.01.2026

  • 46 Много са ми смешни Атлантическите

    3 2 Отговор
    Дервиши как изпразнени от съдържание и разум се въртят около виртуалният атлантически пилон. Времето НЕ е ваше. Времето ви свърши предатели. Съвсем скоро ще го осъзнаете

    10:13 27.01.2026

  • 47 За Радев ще гласуват много повече

    2 4 Отговор
    За ГЕРБ по малко за ППДБ още по малко. Възраждане и ДПС запазват електоратите си. Тези пет партии влизат в парламента.

    10:14 27.01.2026

  • 48 Абе,

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Роки":

    друго си е дневни загуби от милион и 400 лв. от неработещите реактор в Козлодуй, след ремонт от американски фирми и почти един милион дневни лихви от кредитите на хотелиера ...

    10:15 27.01.2026

  • 49 Запомнете го ей младите!

    2 6 Отговор
    Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. И това е истината и ще е по добре по рано да я разберете. Само още време им трябва и ....
    задължителна военна служба, откупуване ако не искате, 20-30 000 евра, мобилизация, роби за завода за барути, малко сметки от банките да ви изчезнат, някоя язовирна стена да се скъса, 3 евро мито за малка пратка да плащате, кубик вода 10 лева да ви стане, парите ви от данъците за НАТО и Украйна да отиват и куп все много хубавички неща ...Още малко време им трябва ..Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет ! Разберете го ей

    Коментиран от #57

    10:15 27.01.2026

  • 50 Кой е невежа?

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Промяна":

    Според мен не са тези,които търсят месия,а вие,които въпреки,че виждате,че коалицията ППДБ се самоизяждат,образно казано,помежду си,въпреки това вие продължавате да вярвате,че те ще направят нещо полезно за хората и за България и продължавате да им гласувате доверие.Сега,ново пет,Асен Василев щял и джензита да прави депутати,които естествено трябва да се учат ,пак на наш гръб,или той ще им приписва грешките на тях.

    10:17 27.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 В инициативния комитет

    2 1 Отговор
    на бъдещата партия на Радев влизали ген Шивиков, Румен Петков и още куп дърти комуняги. Според Афера АйПи адресът и хостът на партията били в Нидерландия, сайтът й - също там . Защо бе, Радев? нали се бориш за прозрачност, защо партията ти се готви в Нидрландия и то тайно? Защо са тия стари муцуни, нали търсиш новии лица? След разкритията на Афера настъпила паника и снощи в 4 часа, забележете - в 4 часа, в тъмна доба, започнало триене на архива на сайта, сутринта рано вече сайтът не отговарял?!

    Шумкарска работа!

    10:19 27.01.2026

  • 53 Мислещ

    0 0 Отговор
    Хората изобщо не могат да мислят не е вярно това което казва този аматйор че американците не надзъртали от всеки храст точно обратното е вярно и ставащото е косвено доказателство за това от колко години няма автентично проруско управление в България все прозападни случайност???Залога е голям за краварите ако има проруско управление край на Дънди прешъс метъл да ни точи златото,базите,Теца,пазар за техните прескъпи бокл.ци и т.н.т.Спрете да дъвчите Радев ако е автентично проруски той няма да спечели краварските интереси го гарантират това.

    10:20 27.01.2026

  • 54 Хасковски каунь

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Факт , че се изпокриха Шиши ,Боко и твойте като пълшоци говори че го огрява

    10:21 27.01.2026

  • 55 Драгойчев

    1 2 Отговор
    Три факта и един въпрос.
    1. Да., ГЕРБ-ДПС имат всички инструменти, опит и владеят до съвършенство измамата,, и спокойно ще си докарат 5 00 хил
    2. Прозападният старшина Радев, много взехте да му кадите тамян. Ще събере и той 500 хил. от които 400 ще останат крайно недоволни, когато видят че е същия шарлатанин, както предните, и няма нищо общо с патриотизма, социализма, многополюсния свят и пр.
    3. ППДБ ?! 500 хил ?! хахаха Онзи ден Иво Христо беше в БНТ и мн добре отговори, когато му споменаха за "набиращата сила Демократична Обшност" - НЕ МЕ ЗАНИМАВАЙТЕ С МЕДИЦИНСКИТЕ НЕДУРАЗУМЕНИЯ, ЧЕ ЩЕ ИЗЛЕЗЕ ЧЕ ИМ ОБРУЩАМЕ СПЕЦ. ВНИМАНИЕ..
    Кви 500 хил бе, Райчефф, Алоууу
    4. Серозно ли смятате , че народът ше хукне през глава да гласува, както едно време? Доволни ли сте от досегашните управления на ГЕРБ-ППДБ-ДПС ?

    10:22 27.01.2026

  • 56 За момента

    1 0 Отговор
    Радев мълчи като риба относно политическа програма и ангажименти, не предлага обществен договор и сериозните ми обосновани опасения са да не се окаже поредното атлантическо прокси което да излъже очакванията на хората. Кардинална промяна е нужна но дали това е целта на Радев....

    10:23 27.01.2026

  • 57 и още

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Запомнете го ей младите!":

    комунист значи да те ограби до шушка,да вземе дрехите от гърба ти,парите от сметките ти, животните от двора ти, нивата с която изхранваш семейството ти.....и после да те кара да работиш за него е собствената си нива,да гледаш за него, собствените си животни,да вземаш от него като заплата,собствените си пари....

    10:26 27.01.2026

  • 58 Никога

    1 0 Отговор
    Никога след пормените България не е имала по-безличен, по-скучен, по-противен, по-нелицеприатен и по- сух президент от селяндурина от Славяново! Можелри поне един българин да каже нещо положително, извършено от Радев за тези 9 години в Президенството?! Не, не може! Рецитираше като двойкаджия едно и също стихотворение на всички всенародни тържества и чествания, понеже не можеше да запамети друго! И това стихотворение беше чиста проба клишета, до болка втръснали клишета! В този фатмак няма и грам харизма, така че да се хареса дори на десет баби! Обиколи свето с жена си Деса за наша сметка, чиста проба екскурзианти, назначи на служба в Президенството полуграмотни селяндури като него , особено Копринката, вече уличен в кражба и злоупотреби за милиони! Но нахален, нагъл и неприкрит лакей и подлога на злодея в Кремъл! И още нещо, Фатмако! Крим не е руски, украински е! И нямаш право дума да обелваш за стотиците хиляди българи, живеещи в Украйна! Ти отказа военна помощ на Украйна и руснаците избиха хиляди наши сънародници там! Отказа, защото си кремълска подлога! Хайде, заминавай си за село Славяново, скоро лятото ще дой и ще е време да садиш кукуруза и картофите!

    10:27 27.01.2026

  • 59 дежаву

    1 0 Отговор
    Всичките величаят проекта на Радев, само дето още не му знаят името.
    По същия начин протече медийна артилерийска подготовка преди да дойдат в политиката Кирил Петков и Асен Василев и още не им знаехме името и формата на проекта им. Някак си се набива в очите на прогледналите. Дежаву.

    10:27 27.01.2026

  • 60 Швейк

    0 0 Отговор
    Райчев ми то по принцип си гласуват около 2 милиона, така че за другите не остана. Малко се поувлече!

    10:27 27.01.2026

  • 61 Възpожденец 🇧🇬

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Само отговарям":

    Само шепата кресливи рашисти и доизживяващи живота си съветски индивиди сте с руссия, но вие нямате нищо общо с българите.
    И то сте с русия, ама отдалече, удобно настанени в ЕС, паразитирайки над европейската социална система. Не си и помислите да отидете вие или да пратите деца и внуци в "русския мир".
    С една дума мишки !

    10:28 27.01.2026

  • 62 ДПС

    0 0 Отговор
    ще бъдат изненадата на тия избори.

    Стига Пеевски да не прави глупости!
    Хиляди разгневени гербаджии са ядосани на Боко и ще гласуват за ДПС.Не за Радев, както се надяват много шамани като Райчев! Има разочаровани и от другите партии, които ще подкрепят опозицията срещу Радев.

    Възраждане, БСП и ИТН ще загубят гласове, но може и да не са чак толкова много.
    ППДБ определено ще загубят гласове.

    До изборите има още доста време. Радев ще заповяда на Йотова да ги бави максимално, за да може да се организира. НО КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ВРЕМЕ МИНАВА, толкова ефектът от новатата му партия намлява. Пък и излизат все повече интересни данни за хората около него- все дърти червени олигарси и мафиоти.

    10:28 27.01.2026

  • 63 коко

    1 0 Отговор
    Този лаладжия не разбра ли че новият Месия на българския небосклон се появи късно? Народът поумня, доста го лъгаха Радев и неговите протежета боташковци

    10:28 27.01.2026

  • 64 Жбръц

    0 0 Отговор
    Ако изборите са през Април ( натам вървят нещата) , ще се усети резултата ,и то - сериозно, от влизането ни в клуба на богатите,най болезнено от обикновените хора.От тях ще дойдат гласовете за Радев.А те са основната маса в държавата.Много от подържалите досега герб,ИТН,ПП,ДПС- на Доган, БСП, земеделци, ще насочат гласове към Радев.И това е разбираемо.Ако народа не прогледне и на тези избори,и не излезе масово да гласува за него, нищо няма да се промени.Една бъдеща " сглобка" от сегашният модел,ще ни досмачка тотално.Социално,финансово, политически.

    10:28 27.01.2026

  • 65 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!

    0 0 Отговор
    Откакто пеевски открадна Глобул от кънчовци и райчевци и го хариза на кичуковци и цековци, много критични станаха към Магнитски.
    Недодялко от както му откраднаха ПИК - също стана голям борец срещу дебелите
    🤣🤣🤣
    Това чака всички подлоги на ковчежника на руската мафия Пеевски ! Типично по московски - ползвай и унищожавай като стане непотребен.

    10:29 27.01.2026

  • 66 Пламен

    0 0 Отговор
    Удивително е...толкова много идиоти, на толкова малка територия

    10:29 27.01.2026

  • 67 коко- политилог

    0 0 Отговор
    Май ще спечели Пеевски....

    10:30 27.01.2026

