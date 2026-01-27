Андрей Райчев: Ако изборите са днес, милион души ще гласуват за Радев и по половин милион за ГЕРБ и за ПП-ДБ

Вълна има, но не се знае колко е голяма. При Симеон доведе до 120 депутата, при Борисов до 116. Сега пак имаме вълна, но никой не може да каже колко е голяма. В момента нещата изглеждат така: 40%:20%:20%. Ако изборите са днес, милион души ще гласуват за Радев и по половин милион за ГЕРБ и за ПП-ДБ. Това означава между 80 и 100 депутати, защото има още 20% за други. Но в момента се мерят нагласи, а не намерения. Това са нагласите на 2,5 милиона хора, а реално ще гласуват 3-3,5 милиона. Тоест има един милион, за които не се знае къде ще отидат.
Този анализ направи социологът Андрей Райчев пред Нова телевизия, цитиран от novini.bg
И тук идва огромното противоречие и Радев затова избяга от този казус със Съвета за мир. Нагласите на сините са анти-Тръмп по руската линия, защото той иска Украйна да отстъпи. И съответно евентуалният съюзник на Радев - не да управлява, а залогът, който те са сложили, не е съвместното управление, а решаването на въпроса с правосъдната система. Това е базата на съюза между Радев и синьото и този съюз много ясно се вижда. Асен Василев въобще не споменава Радев, въобще не споменава Украйна и говори за съдебната реформа. Същото важи и за "Да, България". Но не е така с Атанасов и ДСБ, обясни Райчев.
Всичко е много тънко и намесата на този въпрос с Тръмп много рязко може да счупи гърнето, допълни той.
А по повод подписването от България на документа за създаването на Съвета за мир, той обясни: Радев решава да не влезе в този филм, този филм остана в главата на правителството, който подстъпи по единствения възможен начин за тях - каза "да".
Между Европа и САЩ се натрупва напрежение с неизвестен изход, но със съвършено известна последица, ако Европа направи рязко движение - тя ще остане без защита. Няма абсолютно никакви шансове Украйна да се удържи без САЩ и самата Европа няма начин да се защитава. Каквато и политика да предприеме Европа, сега трябва да приеме това, което правят САЩ. И не го казвам аз, а го казва Рюте: Ние въобще нямаме отбрана без САЩ. Такава отбрана би могла да се появи, това е процес след 10 г. и ако изхарчим трилион. И не сме решили кой командва нашата войска - френският президент ли, друг ли, ние не сме подготвени, каза Райчев.
Малко сме в крайност - очакваме всичко да е ясно от първия момент, очакваме този борд да е нещо голямо и значимо и оттам се възбуждаме толкова много. Не виждам в хартата на този борд друго, освен полиране на имиджа на Тръмп. Това нещо ми се струва малко или много с размера на проява на учтивост, коментира политологът Любомир Стефанов.
Ние бързо скачаме върху главата на тези хора, но мислете и друго - ЕС няма категорична позиция, допълни той.
Това да си човек на Тръмп в България не е чист минус. Радев не искаше да обере негативните елементи от това. Ще възникне някакъв ред в света. Тръмп е в разгара се. Предстои срещата на тримата големи в Пекин. Най-сензационното в този съвет е участието на Лукашенко и очакването на появата на Путин. Това е гигантско изпитание за Европа и не знам как ще се справят европейските лидери, които се клеха, че това е сатана, а сега ще ходят на среща с него. Липсва Тайван, каза още Райчев.
Американците не надничат зад всеки шубрак в България, нито руснаците. Трябва малко по-реалистично да гледаме на мястото си, коментира още Стефанов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 и да се знае
Коментиран от #12, #17
09:37 27.01.2026
2 Атина Палада
Коментиран от #26, #30, #54
09:38 27.01.2026
3 Как милион при 35 процента активност
Коментиран от #27
09:40 27.01.2026
4 Боже
09:42 27.01.2026
5 Истината:
Днес каза едно, а утре ако Боко му плати,
ще пее друга песен!
09:42 27.01.2026
6 само питам
Коментиран от #39, #42
09:42 27.01.2026
7 12...34
09:42 27.01.2026
8 Атина Палада
09:43 27.01.2026
9 Инж1
Коментиран от #23
09:44 27.01.2026
10 Данко Харсъзина
09:45 27.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ще те допълня
До коментар #1 от "и да се знае":Костадинов се прави на интересен, мъчи се да задава някакви въпроси, за да унижи Радев, но Радев ще вземе 1.5 милиона гласа и Коцето ще плаче.
Коментиран от #21
09:48 27.01.2026
13 Ъхъ!!!
09:49 27.01.2026
14 Роки
Коментиран от #48
09:49 27.01.2026
15 Последния Софиянец
Коментиран от #31
09:50 27.01.2026
16 Българин
Само заблудени и добре платени предатели могат да работят за ПРОЕКТА Радев, който ще обслужва напълно проектите за заличаването на България като Държава и превръщането и в територия, която основно да бъде населена с онези от територията на Мъртво море, които изкупуват територията и по един доста позната начин, от който страдат палестинците, които биват избивани като животни, защото това племе така третира всички останали, като животни.
09:51 27.01.2026
17 Последния Софиянец
До коментар #1 от "и да се знае":В новият парламент всички партии без ПП и ДБ са Тръмписти така че Радев лесно ще направи коалиция.
09:51 27.01.2026
18 Зъл пес
09:51 27.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ПЪТНИК
09:53 27.01.2026
21 Смехоран
До коментар #12 от "Ще те допълня":Много гладни кокошки се навъдихте.Ще паднете от високо.
09:54 27.01.2026
22 Тоя
09:54 27.01.2026
23 Ти да видиш
До коментар #9 от "Инж1":Така е. Някой беше казал, че демокрацията е най справедливата форма на управление - при нея народът никога не получава по- добро управление от това, което заслужава.
Коментиран от #33
09:55 27.01.2026
24 хахаха
09:56 27.01.2026
25 НАРОДЕН
09:57 27.01.2026
26 Какъв
До коментар #2 от "Атина Палада":...комунист може да бъде човек ,собственик на голф-игрище ,като на Тръмп ???
09:58 27.01.2026
27 Друго мнение
До коментар #3 от "Как милион при 35 процента активност":ГЕРБ ще надхвърли 500 000. Но от къде ще дойдат цифрите за бившия пРезидент и ППДБ-ците?
Трудно ми е да повярвам, че у нас има 1 500 000 забулени люде. 150 000 да, може да се намерят, ама 10 пъти повече...
09:58 27.01.2026
28 Оракула от Делфи
много е трудно, ... това което загубиш като пари на "Синджирите" ,
да го наваксаш на "Виенското колело"!!!
09:59 27.01.2026
29 Даа!
09:59 27.01.2026
30 абракадабра
До коментар #2 от "Атина Палада":Какъв комунист е Радев, който защитава имперските американски интереси? Освен ако сметнем, че щатите са съвършенна еманация на комунизма?
09:59 27.01.2026
31 ХАХАХА
До коментар #15 от "Последния Софиянец":Да се обзаложим ли? ;)
Коментиран от #34
09:59 27.01.2026
32 604
10:00 27.01.2026
33 пътник
До коментар #23 от "Ти да видиш":Не е "най-...",а е по-малкото зло.Защото диктатурата е жестоката тирания!
10:04 27.01.2026
34 Последния Софиянец
До коментар #31 от "ХАХАХА":Вече съм се обзаложил.
10:04 27.01.2026
35 Има логика
10:05 27.01.2026
36 Да бе
10:05 27.01.2026
37 Копейка Рубльова
10:07 27.01.2026
38 Промяна
Коментиран от #50
10:07 27.01.2026
39 Само отговарям
До коментар #6 от "само питам":Българите не сме спирали да обичаме Русия.Така или иначе войната ще свърши и ще се окаже,че Румен Радев е прав ,че Крим е руски.Даже и други области в Украйна ще са руски.Това не си го измислям,а се решава на най-високо ниво.И да отричаме и да не отричаме,фактите са ясни.Важното,че дано появата на Румен Радев на политическия терен,да спре спиралата от избори в България.
Коментиран от #61
10:10 27.01.2026
40 Потрес!
10:10 27.01.2026
41 Макс Планк
10:10 27.01.2026
42 Хихи
До коментар #6 от "само питам":да не си чел Афера Пеевска ?!
10:11 27.01.2026
43 Всички партии
За това трябва да гласуваме за опозицията!
И ГЕРБ да бъдат наказани!
10:11 27.01.2026
44 Има нещо вярно
10:11 27.01.2026
45 Ам тъй ами
10:13 27.01.2026
46 Много са ми смешни Атлантическите
10:13 27.01.2026
47 За Радев ще гласуват много повече
10:14 27.01.2026
48 Абе,
До коментар #14 от "Роки":друго си е дневни загуби от милион и 400 лв. от неработещите реактор в Козлодуй, след ремонт от американски фирми и почти един милион дневни лихви от кредитите на хотелиера ...
10:15 27.01.2026
49 Запомнете го ей младите!
задължителна военна служба, откупуване ако не искате, 20-30 000 евра, мобилизация, роби за завода за барути, малко сметки от банките да ви изчезнат, някоя язовирна стена да се скъса, 3 евро мито за малка пратка да плащате, кубик вода 10 лева да ви стане, парите ви от данъците за НАТО и Украйна да отиват и куп все много хубавички неща ...Още малко време им трябва ..Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет ! Разберете го ей
Коментиран от #57
10:15 27.01.2026
50 Кой е невежа?
До коментар #38 от "Промяна":Според мен не са тези,които търсят месия,а вие,които въпреки,че виждате,че коалицията ППДБ се самоизяждат,образно казано,помежду си,въпреки това вие продължавате да вярвате,че те ще направят нещо полезно за хората и за България и продължавате да им гласувате доверие.Сега,ново пет,Асен Василев щял и джензита да прави депутати,които естествено трябва да се учат ,пак на наш гръб,или той ще им приписва грешките на тях.
10:17 27.01.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 В инициативния комитет
Шумкарска работа!
10:19 27.01.2026
53 Мислещ
10:20 27.01.2026
54 Хасковски каунь
До коментар #2 от "Атина Палада":Факт , че се изпокриха Шиши ,Боко и твойте като пълшоци говори че го огрява
10:21 27.01.2026
55 Драгойчев
1. Да., ГЕРБ-ДПС имат всички инструменти, опит и владеят до съвършенство измамата,, и спокойно ще си докарат 5 00 хил
2. Прозападният старшина Радев, много взехте да му кадите тамян. Ще събере и той 500 хил. от които 400 ще останат крайно недоволни, когато видят че е същия шарлатанин, както предните, и няма нищо общо с патриотизма, социализма, многополюсния свят и пр.
3. ППДБ ?! 500 хил ?! хахаха Онзи ден Иво Христо беше в БНТ и мн добре отговори, когато му споменаха за "набиращата сила Демократична Обшност" - НЕ МЕ ЗАНИМАВАЙТЕ С МЕДИЦИНСКИТЕ НЕДУРАЗУМЕНИЯ, ЧЕ ЩЕ ИЗЛЕЗЕ ЧЕ ИМ ОБРУЩАМЕ СПЕЦ. ВНИМАНИЕ..
Кви 500 хил бе, Райчефф, Алоууу
4. Серозно ли смятате , че народът ше хукне през глава да гласува, както едно време? Доволни ли сте от досегашните управления на ГЕРБ-ППДБ-ДПС ?
10:22 27.01.2026
56 За момента
10:23 27.01.2026
57 и още
До коментар #49 от "Запомнете го ей младите!":комунист значи да те ограби до шушка,да вземе дрехите от гърба ти,парите от сметките ти, животните от двора ти, нивата с която изхранваш семейството ти.....и после да те кара да работиш за него е собствената си нива,да гледаш за него, собствените си животни,да вземаш от него като заплата,собствените си пари....
10:26 27.01.2026
58 Никога
10:27 27.01.2026
59 дежаву
По същия начин протече медийна артилерийска подготовка преди да дойдат в политиката Кирил Петков и Асен Василев и още не им знаехме името и формата на проекта им. Някак си се набива в очите на прогледналите. Дежаву.
10:27 27.01.2026
60 Швейк
10:27 27.01.2026
61 Възpожденец 🇧🇬
До коментар #39 от "Само отговарям":Само шепата кресливи рашисти и доизживяващи живота си съветски индивиди сте с руссия, но вие нямате нищо общо с българите.
И то сте с русия, ама отдалече, удобно настанени в ЕС, паразитирайки над европейската социална система. Не си и помислите да отидете вие или да пратите деца и внуци в "русския мир".
С една дума мишки !
10:28 27.01.2026
62 ДПС
Стига Пеевски да не прави глупости!
Хиляди разгневени гербаджии са ядосани на Боко и ще гласуват за ДПС.Не за Радев, както се надяват много шамани като Райчев! Има разочаровани и от другите партии, които ще подкрепят опозицията срещу Радев.
Възраждане, БСП и ИТН ще загубят гласове, но може и да не са чак толкова много.
ППДБ определено ще загубят гласове.
До изборите има още доста време. Радев ще заповяда на Йотова да ги бави максимално, за да може да се организира. НО КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ВРЕМЕ МИНАВА, толкова ефектът от новатата му партия намлява. Пък и излизат все повече интересни данни за хората около него- все дърти червени олигарси и мафиоти.
10:28 27.01.2026
63 коко
10:28 27.01.2026
64 Жбръц
10:28 27.01.2026
65 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!
Недодялко от както му откраднаха ПИК - също стана голям борец срещу дебелите
🤣🤣🤣
Това чака всички подлоги на ковчежника на руската мафия Пеевски ! Типично по московски - ползвай и унищожавай като стане непотребен.
10:29 27.01.2026
66 Пламен
10:29 27.01.2026
67 коко- политилог
10:30 27.01.2026