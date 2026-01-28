Грипна епидемия в Пловдив, във Варна учениците се върнаха в клас

Грипна епидемия от днес в област Пловдив. Учениците минават на онлайн обучение до 6 февруари.

Преустановяват се свижданията в болници, както и профилактичните прегледи, и имунизациите. За последните дни в областта е отчетен ръст на заболеваемостта от 225 случая на 10 хиляди души население.

От вчера учениците в област Варна отново се върнаха в класните стаи, след като грипната епидемия беше отменена.

В област Бургас въведените мерки остават в сила до края на месеца.