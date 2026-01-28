Новини
Стефан Манов: Колкото по-малко пипаме Изборния кодекс, толкова по-добре

Стефан Манов: Колкото по-малко пипаме Изборния кодекс, толкова по-добре

28 Януари, 2026 08:36 537 11

Проблемът не са мъртвите души, защото такива няма. Фалшификациите на изборите не стават от тези хора. Те стават с хартиените бюлетини

Промяната в Изборния кодекс бе прекъсната. Дали надделя мъдрост или политическите сили не се разбраха за промените, но все още действат правилата за предходните избори. Трябва обаче да се реши въпросът за район „Чужбина”. Това заяви пред БНТ Александър Андреев, бивш председател на ЦИК.

Стефан Манов, член на Обществения съвет към ЦИК, е на мнение: „Колкото по-малко пипаме Изборния кодекс, толкова по-добре за изборния процес. Всичката Мара втасала – основно българите извън страната явно са основните нарушители на изборните правила.”

„Кои ще могат да гласуват от район „Чужбина” – не е ясно. Въпрос е и как ще бъдат разпределени тези мандати и какъв е техният брой, защото ние не знаем колко българи живеят зад граница. ЦИК се явява и РИК – кой ще я контролира тогава?”, обърна внимание Андреев.

Манов коментира идеята изборните списъци да се създават на база данни от преброяването на НОИ: „Въпросът със списъците е от този порядък на пушилките, които се изтъкват, за да се внушава недоверие. КС вече е разглеждал този въпрос. Проблемът не са мъртвите души, защото такива няма. Фалшификациите на изборите не стават от тези хора. Те стават с хартиените бюлетини, които се дописват пред камерите, с бюлетините в коша, хвърлени пред камерите. Радикално решение има – в Бразилия има такова, гласува се с машини там, които четат пръстов отпечатък на избирателя.”

Андреев напомни, че много малка част от препоръките на КС, създадени след частичното касиране на последните избори, бяха взети предвид при внасянето и обсъждането на промените в Изборния кодекс.


  • 1 Хмм

    6 1 Отговор
    изобщо да не се главоболим с избори, ЦИК да напише такива резултати, каквито пеевски и борисов им продиктуват

    Коментиран от #2, #4

    08:39 28.01.2026

  • 2 Пипа се...

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хмм":

    ... за да се настрои за някого!!!

    08:53 28.01.2026

  • 3 За неуспеха на всеки некадърник

    5 0 Отговор
    За неуспеха на всеки некадърник е виновен изборният закон.

    08:54 28.01.2026

  • 4 Има ли логика?

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Хмм":

    В ЦИК преобладават хората на ППДБ.

    Коментиран от #8

    08:56 28.01.2026

  • 5 само казвам

    3 2 Отговор
    а бе какви избори какъв изборен кодекс всичко е пунта мара назначете един кадърен човек в България и тои за бъде премиер но да коли и беси некъдърниците корумпираните подвазмачите олигарсите и тогава ще се управим

    Коментиран от #6

    09:00 28.01.2026

  • 6 Еднолична диктатура ли мечтаеш?

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "само казвам":

    В Северна Корея те чакат.

    09:14 28.01.2026

  • 7 Ужас

    1 1 Отговор
    препоръки от КС - дуловската пп деса - п-о-т-к-са

    09:18 28.01.2026

  • 8 Хмм

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Има ли логика?":

    не ми се вярва, едва когато Ивелин организира протест в Банкя пред къщата на Борисов, още на следващия ден ЦИК се произнесе - Величие влизат в парламента, а се размотаваха половин година, а сигналът беше разгледан само защото имаше сигнали и до европейските институции със съответните доказателства, останалите сигнали не бяха разгледани въобще, при 40% сгрешени протоколи изборите трябваше да бъдат касирани, да не говорим за надписаните гласове на ДПС, ГЕРБ и БСП, както и чувалите с изрезки от вестници

    09:19 28.01.2026

  • 9 Дориана

    3 0 Отговор
    Стефан Манов играе ролята на дебела патерица на Борисов и Пеевски с неистовото желание да се фалшифицират и откраднат изборите. Слави Трифонов също разчита на това . Тези хора са свикнали да мачкат народа по всички начини за да оцелеят политически. Времето им свърши. Скенерите отпадат за ужас на тримата кандидати за власт и диктатура чрез мафия и олигарси.

    09:34 28.01.2026

  • 10 Психодинспансер

    2 0 Отговор
    Идиотите нямат граници.Смятат,че нормалните хора спят дълбок зимен сън.Да ви приседне всичко!

    09:39 28.01.2026

  • 11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор
    И ДА ПИПАТЕ,И ДА НЕ ПИПАТЕ,
    СТЕ ПЪТНИЦИ.

    09:50 28.01.2026

