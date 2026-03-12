Новини
Комисията по бюджет и финанси прие на първо четене законопроекта за промени на удължителния закон за бюджета

12 Март, 2026 16:12

Това стана със 17  гласа "за", 2 "против" и един "въздържал се". Против гласуваха двама депутати от "Възраждане", депутатът от МЕЧ Красимир Манов се въздържа. 

Снимка: Агенция Фокус
Народните представители приеха на първо четене в Комисията по бюджет и финанси законопроекта за промени на удължителния закон за бюджета, внесен от служебното правителство, предаде репортер на ФОКУС.

Това стана със 17 гласа "за", 2 "против" и един "въздържал се". Против гласуваха двама депутати от "Възраждане", депутатът от МЕЧ Красимир Манов се въздържа.

На 25 февруари служебният кабинет на премиера Андрей Гюров одобри промени в Закона за събирането на приходи и разходи през 2026 г., които ще важат до приемането на редовния държавен бюджет и бюджета на социалното осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. Това е втори удължителен закон за бюджета за 2026 г. поради липсата на приет редовен бюджет. Действието на текущия закон е до 31 март.

Какви са промените?

-Удължаване на закона за бюджета, за да е валиден след 31 март до приемането на редовен бюджет за 2026 година.

-Законопроектът осигурява финансиране за увеличение на възнагражденията и социални плащания чрез наличности от предходната година, с изключение на средства за пенсионната система. Предлага се общините да извършват разходи по новоприети нормативни актове, като кметовете могат да финансират разходи за местни дейности до размера на собствените им приходи.

-До приемането на бюджета за 2026 г. Министерският съвет може да преговаря с Европейската комисия за заем от 3,2617 млрд. евро за укрепване на европейската отбранителна промишленост, при условие за последваща ратификация.

-Законопроектът предвижда също актуализация на Средносрочната програма за емитиране на дълг на международните пазари поради присъединяването на България към еврозоната и необходимостта от включване на клаузи за колективно действие.

-До приемането на бюджета, Министерският съвет ще може да издава държавни гаранции за студентски и докторантски кредити в размер до 4 млн. евро.

Законопроектът влиза на първо четене утре в пленарна зала.


  • 1 Горски

    1 0 Отговор
    Борисов: ГЕРБ ще подкрепи удължителния закон за бюджета „буква по буква“, както е внесен от служебния финансов министър.
    Бойко Борисов, къде ти е кръглата шапчица?
    Угодничеството пред синагогата е характерно за "демократичните управници". Те се изреждат на ритуал да засвидетелстват васалитета си.
    Публикувано в сайта на "Шалом
    Боко с кипа (религиозна еврейска шапка) в Израел
    "Моята истинска родина се нарича Израел"
    Бойко Борисов - женен за еврейка
    Цветелина Бориславова (НДСВ) – еврейка, изпълнителен директор на “Си банк”, съпруга на Бойко Борисов.
    Баба й, еврейка от Одрин, приема християнството и от Цецилия се прекръства на Цветелина.

    Коментиран от #2

    17:01 12.03.2026

  • 2 д-р Гълъбова

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Горски":

    Колко пъти да ти казвам да не излизаш без шапка от кухненско фолио и когато самолетите от НАТО пръскат кемтрейлс ?!

    17:09 12.03.2026

  • 3 УжасТ

    0 0 Отговор
    Крупието данчо Ментата е в бюджетна комисия ?! Онова хасковско недоразумение , което едвам изкласи финанси в Свищов и то там . Какво им разбират тъnите kpaтyни от бюджет ?!

    17:12 12.03.2026

