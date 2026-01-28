Новини
Благомир Коцев: Политически готвена криза с боклука заплашва Варна

28 Януари, 2026 20:26 1 112 34

По думите на Коцев председателят на комисията по благоустройство и комунални дейности отказва да свика заседание, на което да се гласува план-сметката за чистота на Варна.

Благомир Коцев: Политически готвена криза с боклука заплашва Варна - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Политически готвена криза с боклука заплашва Варна. За това сигнализира кметът на морската ни столица Благомир Коцев в пост във фейсбук, цитиран от Нова телевизия. По думите му председателят на комисията по благоустройство и комунални дейности отказва да свика заседание, на което да се гласува план-сметката за чистота на Варна.
"По този начин, Мартин Златев от свързваната с Даниел Славов – Дънката група на „Български гласъ“, оставя на Общинския съвет само един шанс преди морската столица да потъне в боклук. И това е общинските съветниците утре да гласуват извънредната точка, която ПП-ДБ ще предложи за неотложно и незабавно гласуване на план-сметката", пише Коцев.
Той припомня, че по закон общинските съвети имат време до 31 януари да приемат своите план-сметки по ред, установен от Министерски съвет.

"Без гласувана в срок план-сметка, не могат да се правят плащания към сметопочистващата фирма, съответно тя спира да работи! Абсолютно недопустимо е 2 дни преди изтичането на крайния срок план-сметката за чистота на Варна дори да не е минала през ресорната комисия, която впрочем беше овладяна от хората на Даниел Славов още през миналото лято. Но да не фигурира тя в дневния ред на Общинския съвет за сесията утре вече граничи с престъпното!
Ако план-сметката за чистота не бъде гласувана извънредно по предложение на ПП-ДБ на сесията утре, от понеделник Варна ще е в криза с боклука, която ще засенчи дори тази в София", посочва кметът на Варна.


  • 1 След 3 месеца

    16 12 Отговор
    Боко тиквата ,пеевски свиня и славуца чалга мacтия крадец влизат в затвора

    Коментиран от #3, #6

    20:28 28.01.2026

  • 2 ЖенЗи

    24 5 Отговор
    Благо не е корупционер! И Асен не е гей!

    Коментиран от #5, #14

    20:28 28.01.2026

  • 3 Ха дано!

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "След 3 месеца":

    Ама надали...

    20:29 28.01.2026

  • 4 Чичо Али Хаменей

    15 8 Отговор
    Ами аз за това от над 20 години отказвам да ви плащам данък сгради и такса смет, и призовавам хората масово да спрат3да плащат.

    20:32 28.01.2026

  • 5 Знам

    2 7 Отговор

    До коментар #2 от "ЖенЗи":

    Жен Зин Тикв Свин

    20:34 28.01.2026

  • 6 Промяна

    10 11 Отговор

    До коментар #1 от "След 3 месеца":

    АХ ЧЕРВЕНИ ЕСКAДРОНИ НАДИГНАХТЕ ГЛАВИТЕ ВИЙ ТРЪГНАХТЕ НА ЩУРМ СРЕЩУ НАРОДА НО СМЕ МНОГО НИЙ ША ВИ ПОСРЕЩНЕМ С ЩИКОВЕ ОСТРИ И ПРОБОДЕМ И ЩЕ СИ ВЪРНЕМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО С ДЪРЖАВНИЦИ БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ ТУК НЕ Е МОСКВА

    20:37 28.01.2026

  • 7 Да де, ама

    18 3 Отговор
    Варна е мръсна не от сега, а от няколко години. Препълнени контейнери и мръсотия около тях. Гледката е грозна. Вече две лета виждам едно и също по време на почивка.

    20:38 28.01.2026

  • 8 Емигрант

    11 11 Отговор
    За 10-12 годишно управление на мутрите от ГЕРБ всичко заплашва не само Варна, но и цяла България ! Колко още "капани" ще откриете не е възможно да си представите, тази престъпници купиха всичко което е възможно от селските кметове на махалите до главния прокурор, така, че животът в България за следващия половин век е начертан - БЕДНОСТ, МИЗЕРИЯ И КОРУПЦИЯ ! Следващият ход на тези престъпници е много важен - ЩЕ КУПЯТ ОТНОВО ИЗБОРИТЕ ЗАТОВА СЛЕДВА ПОЛОВИНВЕКОВНО ОЩЕ ЗЛО !

    Коментиран от #10

    20:41 28.01.2026

  • 9 свобода

    2 8 Отговор
    за коци !

    20:44 28.01.2026

  • 10 мигрирай

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Емигрант":

    в лоното на мааси

    Коментиран от #17

    20:45 28.01.2026

  • 11 ФАКТИ

    12 1 Отговор
    ЧЕНГЕДЖИЙСКО ОТРОЧЕ. КУФАРЧЕТА. ТЪМНИ БИЗНЕСИ.ТЕЙКОМУ ОТВЛИЧАН В БАГАЖНИК. ПРЕВЪРНАХА МОРСКАТА ГРАДИНА В СОБСТВЕТОС- ПАРКИНГИ РЕСТОРАНТИ БАРОВЕ СТРОЙ ПЛОЩАДКИ.НОВА МАФИЯ.

    Коментиран от #19

    20:49 28.01.2026

  • 12 ХиХи

    6 5 Отговор
    На вас с Василка все шиши ви е виновен, ама откакто РР даде оставка, Люлин почнаха да го чистят. Май май нещо Василка се сети че има пари за боклука

    20:50 28.01.2026

  • 13 Урко

    9 3 Отговор
    По колко процента си иска сега Благо Кметчето? Още ли е само 6% или е индексирал сумата на 10-20% за да компенсира инфлацията?

    20:51 28.01.2026

  • 14 ДженЗи

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "ЖенЗи":

    Старото било cringe, новото е fresh,
    реформи на сторита, надежда за кеш.
    С худи, с идеали, с хаштаг „промяна“,
    между семинар, протест и oat-milk chai.
    лайква Кирил, Асен и Благо

    А във Варна — морски вайб, кметът е Благо,
    Градът ще е smart, прозрачен и green
    с арт контейнери не съвсем clean

    20:55 28.01.2026

  • 15 Дедо

    8 0 Отговор
    Знаете ли че Дънката и трибуквената групировка с руско влияние са придобили почти цялата крайбрежна ивица на Варна, като се започне от курорт Дружба ,през Алея Първа, Морска Гара, Аспарухово, Фичоза и се стигне до крайна точка Галата . Реално това е цялата източна граница на Варна . Дефакто на изток Варна граничи с групировката и Дънката . Не е зле службите в България да помислят по този въпрос.

    Коментиран от #16

    20:55 28.01.2026

  • 16 Запалиха

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Дедо":

    Фанагорията хората на Дънката. Изтървахме коня, коняя..

    20:57 28.01.2026

  • 17 Емигрант

    2 6 Отговор

    До коментар #10 от "мигрирай":

    Аз ще живея още дълго много добър живот, но истински съжалявам, че няма нищо в главата ти освен ваакуум ! Роден си може би с малко мозък, но "пиявиците" от ГЕРБ не прощават "изсмукват" всичко !

    21:03 28.01.2026

  • 18 Зарко

    6 1 Отговор
    Държавата трябва да си вземе алея първа, стадиона, Свети Константин и Елена, Химимпорт.

    21:04 28.01.2026

  • 19 Абе "Промяна" изсухлена

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "ФАКТИ":

    пак ли смени никът си бе водорасло ?

    21:07 28.01.2026

  • 20 Гати гада

    5 2 Отговор
    Тоя мръсник боико го спаси ,значи е нефелен и ще покаже неможене.

    21:13 28.01.2026

  • 21 604

    5 0 Отговор
    спокич у панделатъ немъ да имаш никви дертове с боклукъ!!!!!

    Коментиран от #31

    21:14 28.01.2026

  • 22 Баце ЕООД

    4 1 Отговор
    Криза с боклука във Варна има от край време... И както в София, кмета на ПП няма да реши нищо, ами по зле стана. Негодници!

    21:16 28.01.2026

  • 23 Тия от ПП

    2 1 Отговор
    С тая голяма уста, да го лапат просто..

    21:17 28.01.2026

  • 24 Ахах

    2 0 Отговор
    Той бастун, какво прави от как го пуснаха до сега? Анализирал проблема, констатирал.. Това са приказки, къде е работата?

    Коментиран от #26

    21:18 28.01.2026

  • 25 Питар

    4 1 Отговор
    Все едно слушам Васко ухото.
    Все някой им пречи и ги цака.
    Помислете бе момчета.
    Разберете.
    От вас шарлатаните нищо не става.

    21:21 28.01.2026

  • 26 Хермес

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Ахах":

    Той е кмет , кмета изпълнява решенията на общинския съвет.А реално неговата партия няма мнозинство в общинския съвет ,затова ръцете му са вързани . В общинския съвет мнозинство имат гербаджиите в съюз с тимаджиите и една група на строителната мафия във Варна.

    Коментиран от #28

    21:26 28.01.2026

  • 27 Логично

    1 0 Отговор
    Боклукка е кофти нещо, трупа се.

    21:27 28.01.2026

  • 28 Питар

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Хермес":

    Пълни
    Ама пълни глупости говориш

    21:28 28.01.2026

  • 29 Бебо

    3 0 Отговор
    Абсолютно всички проруски партии биват създадени във Варна, без изключение. Като се започне от ДПС и се стигне до Величие

    21:29 28.01.2026

  • 30 До Коцев

    1 0 Отговор
    Г-н Коцев предната седмица отидох да си сменя талона за паркиране в общината(липсва ми долен крайник на ниво бедро от мн години).Още при влизане ми дадоха какво да попълня(трябваше да дам и старият талон,снима,лична карта и ТЕЛК).Свалих си снимката от старият талон и като ми дойде реда си подадох документите.Първото нещо което видя служителката беше старият талон и липсващата му снимка.Казах и,че съм свалил снимката за да не давам пари за нови снимки(издържам се с една инвалидна пенсия и живея под наем,общинско жилище не ми дават).Служителката много дръпнато ми каза,че не може с тази снимка,защото не е актуална и била на 5г.Каза ми къде да отида да се снимам.Тогава я попитах вижда ли нещо нередно в личната ми карта,защото снимката там е на 7г.Не ми обърна повече внимание и аз си тръгнах без и да се връщам повече(кола нямам,но понякога приятели ми вършат услуги и за това го ползвам).МИслите ли,че има нещо на което да ви вярва.Е,няма такова.Вие проосто не ставате за кмет.

    21:30 28.01.2026

  • 31 Мноо нищо човек

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "604":

    Напротив.У панделата ще изхвърля кофата.

    21:32 28.01.2026

  • 32 Шиков

    2 0 Отговор
    Някои кметове са способни само да крадат, С боклука не могат да се оправят а исквт да стават президенти...

    21:32 28.01.2026

  • 33 Коцето

    2 0 Отговор
    Освен че е презастроена и зарината с боклук Варна е с разбити улици.Ако се возиш на автобус 148 веднага отиваш на зъболекар защото ти падат пломбите.

    21:38 28.01.2026

  • 34 ?????

    0 0 Отговор
    Политическа, не политическа извозвайте боклуците.
    Що пък само при кметовете от ПП-тата стават тия кризи с боклуците?
    Аз зная.
    Щото кметовете искат да захапят тлъстите кинти, които не отиват при тях.

    21:56 28.01.2026

