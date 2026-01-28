Благомир Коцев: Политически готвена криза с боклука заплашва Варна

Политически готвена криза с боклука заплашва Варна. За това сигнализира кметът на морската ни столица Благомир Коцев в пост във фейсбук, цитиран от Нова телевизия. По думите му председателят на комисията по благоустройство и комунални дейности отказва да свика заседание, на което да се гласува план-сметката за чистота на Варна.
"По този начин, Мартин Златев от свързваната с Даниел Славов – Дънката група на „Български гласъ“, оставя на Общинския съвет само един шанс преди морската столица да потъне в боклук. И това е общинските съветниците утре да гласуват извънредната точка, която ПП-ДБ ще предложи за неотложно и незабавно гласуване на план-сметката", пише Коцев.
Той припомня, че по закон общинските съвети имат време до 31 януари да приемат своите план-сметки по ред, установен от Министерски съвет.
"Без гласувана в срок план-сметка, не могат да се правят плащания към сметопочистващата фирма, съответно тя спира да работи! Абсолютно недопустимо е 2 дни преди изтичането на крайния срок план-сметката за чистота на Варна дори да не е минала през ресорната комисия, която впрочем беше овладяна от хората на Даниел Славов още през миналото лято. Но да не фигурира тя в дневния ред на Общинския съвет за сесията утре вече граничи с престъпното!
Ако план-сметката за чистота не бъде гласувана извънредно по предложение на ПП-ДБ на сесията утре, от понеделник Варна ще е в криза с боклука, която ще засенчи дори тази в София", посочва кметът на Варна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 След 3 месеца
Коментиран от #3, #6
20:28 28.01.2026
2 ЖенЗи
Коментиран от #5, #14
20:28 28.01.2026
3 Ха дано!
До коментар #1 от "След 3 месеца":Ама надали...
20:29 28.01.2026
4 Чичо Али Хаменей
20:32 28.01.2026
5 Знам
До коментар #2 от "ЖенЗи":Жен Зин Тикв Свин
20:34 28.01.2026
6 Промяна
До коментар #1 от "След 3 месеца":АХ ЧЕРВЕНИ ЕСКAДРОНИ НАДИГНАХТЕ ГЛАВИТЕ ВИЙ ТРЪГНАХТЕ НА ЩУРМ СРЕЩУ НАРОДА НО СМЕ МНОГО НИЙ ША ВИ ПОСРЕЩНЕМ С ЩИКОВЕ ОСТРИ И ПРОБОДЕМ И ЩЕ СИ ВЪРНЕМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО С ДЪРЖАВНИЦИ БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ ТУК НЕ Е МОСКВА
20:37 28.01.2026
7 Да де, ама
20:38 28.01.2026
8 Емигрант
Коментиран от #10
20:41 28.01.2026
9 свобода
20:44 28.01.2026
10 мигрирай
До коментар #8 от "Емигрант":в лоното на мааси
Коментиран от #17
20:45 28.01.2026
11 ФАКТИ
Коментиран от #19
20:49 28.01.2026
12 ХиХи
20:50 28.01.2026
13 Урко
20:51 28.01.2026
14 ДженЗи
До коментар #2 от "ЖенЗи":Старото било cringe, новото е fresh,
реформи на сторита, надежда за кеш.
С худи, с идеали, с хаштаг „промяна“,
между семинар, протест и oat-milk chai.
лайква Кирил, Асен и Благо
А във Варна — морски вайб, кметът е Благо,
Градът ще е smart, прозрачен и green
с арт контейнери не съвсем clean
20:55 28.01.2026
15 Дедо
Коментиран от #16
20:55 28.01.2026
16 Запалиха
До коментар #15 от "Дедо":Фанагорията хората на Дънката. Изтървахме коня, коняя..
20:57 28.01.2026
17 Емигрант
До коментар #10 от "мигрирай":Аз ще живея още дълго много добър живот, но истински съжалявам, че няма нищо в главата ти освен ваакуум ! Роден си може би с малко мозък, но "пиявиците" от ГЕРБ не прощават "изсмукват" всичко !
21:03 28.01.2026
18 Зарко
21:04 28.01.2026
19 Абе "Промяна" изсухлена
До коментар #11 от "ФАКТИ":пак ли смени никът си бе водорасло ?
21:07 28.01.2026
20 Гати гада
21:13 28.01.2026
21 604
Коментиран от #31
21:14 28.01.2026
22 Баце ЕООД
21:16 28.01.2026
23 Тия от ПП
21:17 28.01.2026
24 Ахах
Коментиран от #26
21:18 28.01.2026
25 Питар
Все някой им пречи и ги цака.
Помислете бе момчета.
Разберете.
От вас шарлатаните нищо не става.
21:21 28.01.2026
26 Хермес
До коментар #24 от "Ахах":Той е кмет , кмета изпълнява решенията на общинския съвет.А реално неговата партия няма мнозинство в общинския съвет ,затова ръцете му са вързани . В общинския съвет мнозинство имат гербаджиите в съюз с тимаджиите и една група на строителната мафия във Варна.
Коментиран от #28
21:26 28.01.2026
27 Логично
21:27 28.01.2026
28 Питар
До коментар #26 от "Хермес":Пълни
Ама пълни глупости говориш
21:28 28.01.2026
29 Бебо
21:29 28.01.2026
30 До Коцев
21:30 28.01.2026
31 Мноо нищо човек
До коментар #21 от "604":Напротив.У панделата ще изхвърля кофата.
21:32 28.01.2026
32 Шиков
21:32 28.01.2026
33 Коцето
21:38 28.01.2026
34 ?????
Що пък само при кметовете от ПП-тата стават тия кризи с боклуците?
Аз зная.
Щото кметовете искат да захапят тлъстите кинти, които не отиват при тях.
21:56 28.01.2026