Благомир Коцев: Политически готвена криза с боклука заплашва Варна

Политически готвена криза с боклука заплашва Варна. За това сигнализира кметът на морската ни столица Благомир Коцев в пост във фейсбук, цитиран от Нова телевизия. По думите му председателят на комисията по благоустройство и комунални дейности отказва да свика заседание, на което да се гласува план-сметката за чистота на Варна.

"По този начин, Мартин Златев от свързваната с Даниел Славов – Дънката група на „Български гласъ“, оставя на Общинския съвет само един шанс преди морската столица да потъне в боклук. И това е общинските съветниците утре да гласуват извънредната точка, която ПП-ДБ ще предложи за неотложно и незабавно гласуване на план-сметката", пише Коцев.

Той припомня, че по закон общинските съвети имат време до 31 януари да приемат своите план-сметки по ред, установен от Министерски съвет.

"Без гласувана в срок план-сметка, не могат да се правят плащания към сметопочистващата фирма, съответно тя спира да работи! Абсолютно недопустимо е 2 дни преди изтичането на крайния срок план-сметката за чистота на Варна дори да не е минала през ресорната комисия, която впрочем беше овладяна от хората на Даниел Славов още през миналото лято. Но да не фигурира тя в дневния ред на Общинския съвет за сесията утре вече граничи с престъпното!

Ако план-сметката за чистота не бъде гласувана извънредно по предложение на ПП-ДБ на сесията утре, от понеделник Варна ще е в криза с боклука, която ще засенчи дори тази в София", посочва кметът на Варна.