Промени в ръководството на НКЖИ

Министърът на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов прие депозираната оставка на генералния директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ Александър Вецков. Със заповед на министъра от днес той е освободен от длъжността генерален директор и член на Управителния съвет на дружеството.
Със същата заповед за генерален директор е назначен настоящият член на УС Йордан Върбанов. Той поема поста до провеждането на конкурсна процедура.
Като представител на държавата в УС до провеждането на конкурс е назначен Стойо Тодоров. Промените влизат в сила от днес.
1 Данко Харсъзина
16:46 10.03.2026
2 🤩🥳🤗
16:52 10.03.2026
3 Хмм
Коментиран от #6
17:00 10.03.2026
4 Бургас
Коментиран от #7
17:00 10.03.2026
5 Бай Гонзо
17:04 10.03.2026
6 Хмм
До коментар #3 от "Хмм":Дойче бан ще ни контролира, че наще воеводи се оядаа
17:04 10.03.2026
7 ТЖ1
До коментар #4 от "Бургас":Ще стигнат на куково лято! Не могат да достигнат времето за пътуване още при Тодор Живков, сега се пътува много по бавно навсякъде
17:07 10.03.2026
8 Ъхъ!!!
17:18 10.03.2026