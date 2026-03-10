Новини
Промени в ръководството на НКЖИ

10 Март, 2026 16:42 1 135 8

  • корман исмаилов-
  • нкжи-
  • йордан върбанов

Като представител на държавата в УС до провеждането на конкурс е назначен Стойо Тодоров

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов прие депозираната оставка на генералния директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ Александър Вецков. Със заповед на министъра от днес той е освободен от длъжността генерален директор и член на Управителния съвет на дружеството.

Със същата заповед за генерален директор е назначен настоящият член на УС Йордан Върбанов. Той поема поста до провеждането на конкурсна процедура.

Като представител на държавата в УС до провеждането на конкурс е назначен Стойо Тодоров. Промените влизат в сила от днес.


България
  • 1 Данко Харсъзина

    2 6 Отговор
    Изкopмвач Cмаил отмени ли договора за частното БДЖ на Шишко? Не.

    16:46 10.03.2026

  • 2 🤩🥳🤗

    8 1 Отговор
    Още един чалгар от коалицията Магнитски е аут.

    16:52 10.03.2026

  • 3 Хмм

    1 2 Отговор
    Продадохме БДЖ и купихме НКЖИ. Със позволението на ЕС и 19 години организирано безпаричие за железниците

    Коментиран от #6

    17:00 10.03.2026

  • 4 Бургас

    1 0 Отговор
    Нямам нищо против частно бдж, но нека има читаво влакове по линията Бургас - София и да стигат бързо до морето

    Коментиран от #7

    17:00 10.03.2026

  • 5 Бай Гонзо

    1 3 Отговор
    А тоя новия където е сложен от коя партия е?

    17:04 10.03.2026

  • 6 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хмм":

    Дойче бан ще ни контролира, че наще воеводи се оядаа

    17:04 10.03.2026

  • 7 ТЖ1

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Бургас":

    Ще стигнат на куково лято! Не могат да достигнат времето за пътуване още при Тодор Живков, сега се пътува много по бавно навсякъде

    17:07 10.03.2026

  • 8 Ъхъ!!!

    2 0 Отговор
    Там след чалгаря Барабанов трябва да се чисти не с метла, а с тояга!

    17:18 10.03.2026

