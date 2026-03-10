Промени в ръководството на НКЖИ

Министърът на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов прие депозираната оставка на генералния директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ Александър Вецков. Със заповед на министъра от днес той е освободен от длъжността генерален директор и член на Управителния съвет на дружеството.

Със същата заповед за генерален директор е назначен настоящият член на УС Йордан Върбанов. Той поема поста до провеждането на конкурсна процедура.

Като представител на държавата в УС до провеждането на конкурс е назначен Стойо Тодоров. Промените влизат в сила от днес.