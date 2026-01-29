Новини
Барбалов: Двустранната търговия между България и Германия е нараснала 16 пъти за последните 30 г.

29 Януари, 2026 10:57 383 6

  • германо-българската индустриално-търговска камара-
  • германия-
  • търговия

Германо-българската индустриално-търговска камара отличи компании с принос към развитието на икономическите отношения между двете страни

Барбалов: Двустранната търговия между България и Германия е нараснала 16 пъти за последните 30 г. - 1
Снимка: МИИ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

През последните 30 години двустранната търговия между България и Германия е нараснала 16 пъти, а българският износ 23 пъти. Това заяви замeстник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов по време на церемонията по връчването на Наградите на германската икономика за 2025 година, организирана от Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК), в рамките на нейния Новогодишен прием.

Барбалов подчерта, че за деветте месеца на 2025 г. Германия е на първо място, както в българския износ, така и във вноса. Той цитира данни на БНБ, според които сумарните германски инвестиции в България към третото тримесечие на 2025 година възлизат на близо 4 млрд. евро.

По думите му Германия е стратегически партньор на България, водещ както в областта на търговията, така и в областта на инвестициите. „30 процента от стоте най-големи инвеститори в страната са германските или с германско участие”, посочи икономическият зам.-министър.

Германо-българската индустриално-търговска камара отличи фирмите, допринесли за развитието на икономическите отношения между двете страни през 2025 година в три категории: голямо предприятие с фокус иновации, малко и средно предприятие с фокус иновации, устойчиво развитие на човешкия капитал.

Зам.-министър Барбалов връчи наградата в категория „Устойчиво развитие на човешкия капитал“, а победител стана „КонвертерТек България“ (ConverterTec Bulgaria). Компанията прилага дългосрочна стратегия за управление на персонала, фокусирана върху систематично развитие, подготовка на бъдещи лидери и насърчаване на ключови компетентности за бъдещето. Чрез сътрудничество с университети и активен трансфер на знания в рамките на международната група младите инженери получават ранна и практическа професионална подготовка. Като част от германска индустриална група „КонвертерТек“ те са ангажирани с енергийния преход и регионалното развитие в България.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 чакала

    1 0 Отговор
    Затова ли затварят Се Борднетце в Карнобат. я се пляскайте

    10:58 29.01.2026

  • 2 таксиджия 🚖

    0 2 Отговор
    Единствено Германия инвестира тук със заводи, офиси, магазини и плащат добри заплати.

    11:27 29.01.2026

  • 3 Мую

    0 0 Отговор
    Десет пъти по-малко, дори от инфлацията за същия период.

    11:29 29.01.2026

  • 4 побърканяк

    1 0 Отговор
    да изнасяме електронни чушкопеци с три бойни глави.

    11:32 29.01.2026

  • 5 Любопитен

    2 0 Отговор
    бе някой има ли представа какво точно изнасяме за германия освен лилави?

    11:35 29.01.2026

  • 6 БЛЯ БЛЯ БЛЯ

    0 0 Отговор
    До тук.

    11:45 29.01.2026

Новини по градове:
