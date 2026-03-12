Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Лъчезар Богданов: Ако искаме фискална стабилност, следващият кабинет ще трябва да ограничи растежа на публичните разходи

Лъчезар Богданов: Ако искаме фискална стабилност, следващият кабинет ще трябва да ограничи растежа на публичните разходи

12 Март, 2026 21:20 504 7

Икономистът предупреди, че при задържане на високите цени на горивата приходите в бюджета вероятно ще нараснат. Ако обаче конфликтът в Близкия изток се проточи, съществува риск от глобална рецесия, която неминуемо би се отразила и на България

Лъчезар Богданов: Ако искаме фискална стабилност, следващият кабинет ще трябва да ограничи растежа на публичните разходи - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ескалацията на конфликта в Близкия изток оказва негативно влияние върху българската икономика, основно заради повишението на цените на енергийните ресурси. Това коментира главният икономист в Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов в ефира на Нова телевизия.

По думите му нетният ефект за икономиката е отрицателен, тъй като по-високите цени на горивата натоварват бизнеса и домакинствата. В същото време обаче държавният бюджет може да отчете по-високи приходи заради по-скъпите енергийни ресурси.

Според него положителната страна е, че българската икономика постепенно става по-богата и устойчивостта ѝ към подобни енергийни шокове се увеличава.

Икономистът предупреди, че при задържане на високите цени на горивата приходите в бюджета вероятно ще нараснат. Ако обаче конфликтът се проточи, съществува риск от глобална рецесия, която неминуемо би се отразила и на България. По думите на Богданов както бизнесът, така и гражданите трябва да приемат, че в икономиката периодично се случват енергийни шокове.

„Има моменти на евтини горива и моменти на по-скъпи горива. Това се случва и в глобалната икономика“, каза той.
Засега обаче експертът не вижда основания за въвеждане на директни фискални мерки и подкрепа от бюджета. Според него подобни действия биха били оправдани само при значително по-силен ценови шок. Той все пак смята, че държавата трябва да бъде подготвена за по-негативен сценарий, при който цената на петрола се повиши още значително – например с 50 или дори със 100 процента.

Икономистът коментира и темата за фискалната стабилност. По думите му, ако България иска да запази дефицита в рамките на приемливото и да не увеличава прекомерно държавния дълг, следващото управление ще трябва да ограничи темпа на растеж на публичните разходи.

„Ако искаме да има фискална стабилност и дефицитът да е в определени рамки, който и да управлява след май месец ще трябва да сложи юзди на растежа на публичните разходи“, категоричен е Богданов.


България
Оценка 5 от 2 гласа.
  • 1 ДрайвингПлежър

    5 1 Отговор
    Буеден и уеко тъп младеж - ние влязохме в еврозоната да се взимат заеми бе! Да се развърже кесията и да се краде, не да се стискаме! Драгия зрител тепърва ще разбира кон боб яде ли!

    21:37 12.03.2026

  • 2 Гласоподавател

    2 0 Отговор
    Колко просто , а толкова трудно да се изпълни от пишман политиците . Ако искате това да продължи НЕ гласувайте.

    21:39 12.03.2026

  • 3 Само да напомня

    2 1 Отговор
    На тоя икономист !? Че платеният му коментар няма нищо общо с реалност в Територията !? И за освежаване на паметта икономическа се работи с точилката на баба му .

    21:41 12.03.2026

  • 4 Да,бе

    3 0 Отговор
    Лесна работа,чистачка в съда три пъти средната заплата за страната автоматично...Все пак чисти тоалетните в съда,а там ходят здраво...И те така те.Закривай кочината,че прасетата свършиха!

    21:54 12.03.2026

  • 6 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    АБЕ СОРОС! ПРОСТО ОБОРА СЪСИПА БЪЛГАРИЯ

    21:58 12.03.2026

  • 7 име

    0 0 Отговор
    Ама, моля ви, ако ги ограничите как шишовци и асанчовци ще си купуват гласовете на търтеите в държавната администрация или eничapите в МВР?

    22:10 12.03.2026

