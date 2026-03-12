Вземете 50% отстъпка за хостинг от

И пак за случая "Петрохан-Околчица": Бащата на Николай Златков е взел тялото му против волята на майката Ралица Асенова

12 Март, 2026 20:35 2 160 84

Като майка на Ники аз ще продължа да настоявам за пълно и обективно разследване на всички факти и обстоятелства около неговата смърт. Това е мой дълг както към него, така и към всички убити на Петрохан и Околчица, пише още Ралица Асенова в социалните мрежи

Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова

Бащата на 22-годишния Николай Златков, който бе открит мъртъв в кемпера край Околчица заедно с Ивайло Калушев и 15-годишния Александър, е взел тялото на сина си, без да каже на майката Ралица Асенова. Това сподели самата тя във фейсбук, цитирана от novini.bg.

"Действията, предприети днес от страна на бащата на Ники във връзка с тялото на нашия син, са извършени изцяло против моята воля и без моето съгласие!!!

Още от първия момент след трагедията настоявам единствено за едно – истината за смъртта на сина ми да бъде напълно разкрита. За мен това означава всички обстоятелства около неговата смърт да бъдат изяснени по безспорен начин, включително чрез независими и безпристрастни експертизи.

Решението на бащата на Ники да предприеме действия, които на практика възпрепятстват тази възможност, е направено без мое знание и против ясно изразената ми позиция. Аз не съм давала съгласие за подобни действия. И многократно го помолих през последните дни да не взима тялото на Ники и да ме подкрепи в борбата ми за истината.
До този момент не са ми ясни мотивите, поради които той е избрал да постъпи по този начин. За мен това поведение представлява предателство както към търсенето на истината, така и към паметта на нашия син. Предателството беше абсолютно непоносимо за Ники, както и лъжата.

Като майка на Ники аз ще продължа да настоявам за пълно и обективно разследване на всички факти и обстоятелства около неговата смърт. Това е мой дълг както към него, така и към всички убити на Петрохан и Околчица.

На т.нар. баща на Ники само искам да кажа, че истината за убийството на Ники няма да бъде погребана заедно с него.

Той живееше според стремежа си за Истина и Свобода и аз ще се боря до край за това му право", пише още Асенова.


  • 1 Пощадете ни

    33 0 Отговор
    Вярно е, че на околните е най - трудно, това е мъчение.

    20:38 12.03.2026

  • 2 Вашето мнение

    44 22 Отговор
    Типичен електорат на ппдб-петрохан. Нямам повече какво да кажа уважаеми дами и господа съдебни заседатели.

    Коментиран от #27

    20:38 12.03.2026

  • 3 Красимир Петров

    40 23 Отговор
    На жертвите родителите и те са бокл,уци

    Коментиран от #59

    20:38 12.03.2026

  • 4 ххххххх

    53 15 Отговор
    Погледнах и профила , тежък случай е жената , има и бая снимки от плаж вероятно от Мексико , какво е работила и от къде доходи не разбрах.

    Коментиран от #63

    20:39 12.03.2026

  • 5 Тази кукyвицa

    46 15 Отговор
    нали уж нямаше да се показва повече след първата си изява по лелевизията?

    Коментиран от #67

    20:40 12.03.2026

  • 6 Сега ще получа забрана 😂😂🇧🇬😂😂

    40 24 Отговор
    Майката е БОКЛУК, като цялото ппдб/ЛГБТ!

    Коментиран от #33

    20:41 12.03.2026

  • 7 бащата

    26 7 Отговор
    Може да се упреква, че не е постъпил по различен начин и все се е съгласявал с мнението на майката, а сега е решил да постъпи както той е решил.

    20:42 12.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ЖикТак

    34 18 Отговор
    В петрохански храсталаци лама калушко напъвал малки момченца, а васко жабата давал парички

    Коментиран от #28, #32

    20:43 12.03.2026

  • 10 Питам

    17 10 Отговор
    За утре протестът остава ли? Пред съдебната палата

    Коментиран от #12

    20:44 12.03.2026

  • 11 Последния Софиянец

    20 13 Отговор
    Много активен трол на Боко и Шиши....... Пише тук

    Коментиран от #13, #74, #79

    20:46 12.03.2026

  • 12 оня с коня

    11 5 Отговор

    До коментар #10 от "Питам":

    ако ще дават пари няма значени дали е протест аз пак ще дойда

    20:46 12.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Звездоброец

    9 2 Отговор

    До коментар #8 от "Оня с коня":

    Тебе няма ли кой да те свитне , та всеки ден кълнеш народа ? Сатанист - жид ли си ?

    Коментиран от #20, #22

    20:47 12.03.2026

  • 15 604

    23 10 Отговор
    тая цял живот не му даав да си види детето , накрая и трупът не му дава басий кучака долен

    20:47 12.03.2026

  • 16 Пич

    12 13 Отговор
    Антон Станков изказа мнение, че трябва да се търси убиец! А Станков е от стара коза - яре, в съдебната система! Някои обаче скатават ПП и ДБ!!!

    20:47 12.03.2026

  • 17 Двете

    19 7 Отговор
    Майки ще се разберат идеално - фонтанелно, особено в любовта си към Ламята и към себе си.

    20:48 12.03.2026

  • 18 Тея почнаха да досаждат

    15 5 Отговор
    Сигурно ше правят партия🤣🤣🤣🤣като оня на сеана баща хи

    20:48 12.03.2026

  • 19 НЕ СЕ ПОДИГРАВАЙТЕ

    24 9 Отговор
    С МЪКАТА НА БЛИЗКИТЕ НА ЖЕРТВИТЕ.
    ЖЕНАТА МОЖЕ И ДА НЕ Е ДОБРЕ,НО ВСЕ ПАК Е РОДИТЕЛ.

    Коментиран от #46, #75

    20:48 12.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 бор

    24 10 Отговор
    Вече ми писва от тези опечалени близки.
    Веднъж върнете телата,като им ги върнаха,не ги искат. Искат допълнителни отговори.
    Тази жена не си ли дава сметка,че родителите имат равни права!
    Ясна е причината за смъртта.
    Дъвката стигна до там,че някакви се интересуват и дали са правили аутопсия на кучетата.

    Коментиран от #24, #26

    20:48 12.03.2026

  • 22 Оня с коня

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Звездоброец":

    платен съм и ми е разрешено всичко броят ми коментарите не съдържанието

    20:49 12.03.2026

  • 23 Цвете

    14 10 Отговор
    ЗЛИ СТЕ. ЗАМЪЛЧЕТЕ ЗА ДЪЛГО. НИКОЙ НЕ Е СИГУРЕН В ТОЗИ ОБЪРКАН СВЯТ. МЪКАТА ИМ Е ОГРОМНА. 🇧🇬

    20:49 12.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 А вие

    38 6 Отговор
    Питахте ли бащата като дадохте сина си на онези мъже?

    20:50 12.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Вили

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Колкото си прав, толкова да си здрав.

    20:51 12.03.2026

  • 28 Жалко

    16 1 Отговор

    До коментар #9 от "ЖикТак":

    За 35 години как ку кувците опростачиха хората. Това проличава от коментара.

    20:51 12.03.2026

  • 29 Как е взел тялото в торба ли🤣🤣🤣

    12 10 Отговор
    И къде го е занесъл дома на верандата ли😂😂😂😂

    20:51 12.03.2026

  • 30 Звездоброец

    10 1 Отговор

    До коментар #20 от "оня с коня":

    То такива простотии може да ги напише всеки кюнец с 4 клас.

    20:51 12.03.2026

  • 31 604

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "тия са порени като риби на петрохан":

    след тоя случай, очаквай и неочакваното, да няма и кучешка някъде......

    20:52 12.03.2026

  • 32 А аз виках отгоре

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "ЖикТак":

    Чурулик чурулик 🤣🤣🤣🤣

    20:53 12.03.2026

  • 33 Сириозну?

    2 15 Отговор

    До коментар #6 от "Сега ще получа забрана 😂😂🇧🇬😂😂":

    Майката,че е боклук...боклук е,ама по-мяза на ГЕРП-НН-ИТН!!!

    Коментиран от #42, #76

    20:53 12.03.2026

  • 34 Цвете

    15 4 Отговор
    ДО НОМЕР 20. ФАКТИ, СПИТЕ ЛИ, ИЛИ НЕ ВИ ИНТЕРЕСУВА ТОЗИ, КОЙТО ПИШЕ МЪРСОТИИ? ПРЕМАХВАТЕ МНЕНИЯ, КОИТО СА НАПЪЛНО ЛОГИЧНИ ,НО МЪРСОТИЯТА ВИ СЕ НРАВИ НАВЕРНО?!

    20:53 12.03.2026

  • 35 Спрете се

    9 12 Отговор
    Оставете близките в мъката им и спрете с гнусните коментари. Вие едва ли сте безгрешни. Езикът, който използвате е грозен, стъпиващ и отблъскващ.

    Коментиран от #43, #58

    20:54 12.03.2026

  • 36 ххххххх

    15 2 Отговор
    Нещо което веднага издиша поръчкови килъри не биха си играли и нямат време да го изкарват самоубийство . Всички сме гледали филми , влизат бам бам и въобще не им пука дори и да си хвърлят оръжието.

    20:54 12.03.2026

  • 37 Цвете

    9 5 Отговор
    ДО НОМЕР 20. ФАКТИ, СПИТЕ ЛИ, ИЛИ НЕ ВИ ИНТЕРЕСУВА ТОЗИ, КОЙТО ПИШЕ МЪРСОТИИ? ПРЕМАХВАТЕ МНЕНИЯ, КОИТО СА НАПЪЛНО ЛОГИЧНИ ,НО МЪРСОТИЯТА ВИ СЕ НРАВИ НАВЕРНО?!

    20:54 12.03.2026

  • 38 Митко

    22 6 Отговор
    Тази майка защо не си решава проблема с бившият си съпруг , а занимава цялото общество с нейните проблеми ? Явно бившият е много по нормален и е решил да и се противопостави и да бъде баща . Някъде четох , че имат различия по погребението , майката искала будистки ритуал , бащата християнски .

    Коментиран от #81

    20:55 12.03.2026

  • 39 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 6 Отговор
    Тая коza що не си гръмне фонтанелата?

    20:56 12.03.2026

  • 40 боико борисоф

    21 6 Отговор
    тая ралица е пълно ку ку кава маика е това оставила детето си в ръцете на педофил сигурно е взела пари и сега се прави на много загрижена

    20:56 12.03.2026

  • 41 Цвете

    10 13 Отговор
    ЗЛИ СТЕ. ЗАМЪЛЧЕТЕ ЗА ДЪЛГО. НИКОЙ НЕ Е СИГУРЕН В ТОЗИ ОБЪРКАН СВЯТ. МЪКАТА ИМ Е ОГРОМНА. 🇧🇬

    Коментиран от #44, #49, #52

    20:57 12.03.2026

  • 42 Анонимен

    14 4 Отговор

    До коментар #33 от "Сириозну?":

    Виж и профила във Фейса...отявлен фен на ПП ДБ

    20:58 12.03.2026

  • 43 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    17 5 Отговор

    До коментар #35 от "Спрете се":

    Тази коza защо не спре да ходи по медиите?

    20:59 12.03.2026

  • 44 Анонимен

    8 3 Отговор

    До коментар #41 от "Цвете":

    Светът не е объркан,а вие сте по.бъркани

    21:04 12.03.2026

  • 45 Хмм

    13 4 Отговор
    четох, че дори вторият мъж тази жена е бил против това детето да расте извън семейството, майката иска будистки ритуал, бащата е против, най-после се появиха и снимки с Николай

    21:04 12.03.2026

  • 46 Аз,достатъчно ли е?

    16 5 Отговор

    До коментар #19 от "НЕ СЕ ПОДИГРАВАЙТЕ":

    НЕ е родител,това е безотговорна кучка, бащата е постъпил правилно

    Коментиран от #62

    21:04 12.03.2026

  • 47 Умен по цялата глава

    11 5 Отговор
    Тази особа да не направи партия като бащата на Сияна?

    Коментиран от #77

    21:05 12.03.2026

  • 48 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 4 Отговор
    Ми да го разделят тялото на две,къде е проблема!?🦧🦍🥳🤣👍

    21:07 12.03.2026

  • 49 Хи хи

    13 3 Отговор

    До коментар #41 от "Цвете":

    Като мъката им е голяма , да спрат да пишат по фейсбук и да ни занимават с мъката си .Изобщо не прави добро впечатление тази майка !,Жал ми е за Ники , защото един млад живот е прекършен , но за това обвинявам майката , а не някакви измислици . Аз бих и задал въпрос на тази майка : ако нещо се беше случило с Калушев / пример инфаркт , инсулт / какво щеше да стане с Ники ? Какво умее Ники , какво образование има , с какво щеше да се занимава ?

    21:09 12.03.2026

  • 50 Механик

    5 6 Отговор
    Първо, няма как родител да вземе трупа на детето си от моргата ако другия родител не е съгласен.
    Тука или има нещо скрито в инфото, или някой не си е вършил правилно работата.
    Но то е ясно, че никога няма да се научи истината по случая/ Поне приберете в някое медицинско учреждение двете увредени в главите майки, че почват да ми приличат на БАЩАТА на онова момиче.

    21:10 12.03.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Звездоброец

    8 9 Отговор

    До коментар #41 от "Цвете":

    Пишат разни хора , платени или болни , хванаха се за педофилията като малоумни . Уби ги мафията тези хора . Дано да се изясни всичко след време .

    Коментиран от #84

    21:12 12.03.2026

  • 53 Aлфа Вълкът

    10 3 Отговор
    Бащата и той един...
    Мас тия та ще ти вземе детето и ще го набута някакъв
    пе.....ст да го гледа, а ти няма да обърнеш Света за кръвта си.
    Какви са тия боклуци бе?

    Коментиран от #55, #60

    21:12 12.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Aлфа Вълкът

    6 1 Отговор

    До коментар #53 от "Aлфа Вълкът":

    А бе всички знаят за какво става въпрос, ама не им отърва, че няма да има баница за тях.

    21:14 12.03.2026

  • 56 съжалявам ама

    14 2 Отговор
    "Майката"няма нито една публична снимка със сина си в фейсбука , от 2012 си вее по разни плажове

    Коментиран от #57

    21:14 12.03.2026

  • 57 Хмм

    13 0 Отговор

    До коментар #56 от "съжалявам ама":

    и на мен това ми направи впечатление, има снимки на Николай с баба си и дядо си, с Калушев, с някакво дете, може би Алекс, но с майка си няма

    Коментиран от #72

    21:16 12.03.2026

  • 58 Лама Вася

    9 0 Отговор

    До коментар #35 от "Спрете се":

    майла, която е дала детето си на ламата, а не дава на бащата да го види с години и го праща в жендемите при ламата....моля недей остави, с тая мъка...ние с теб може да имаме мъка.....

    21:18 12.03.2026

  • 59 Съгласен

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Красимир Петров":

    ... Също съм на това мнение...

    21:20 12.03.2026

  • 60 604

    9 1 Отговор

    До коментар #53 от "Aлфа Вълкът":

    човека ходел до мексико и не мое да си намери детето, тая го крие с ламата и картелите.... по това може филм да се направи....по тоя случай целия

    21:21 12.03.2026

  • 61 ?????

    14 1 Отговор
    Тя майката против волята на бащата е пратила сина си на смърт в сектата на изперкалите будисти така че бащата има право поне да го погребе по човешки.

    21:21 12.03.2026

  • 62 А АКО ИСТИНАТА СЕ

    4 13 Отговор

    До коментар #46 от "Аз,достатъчно ли е?":

    Окаже че са убити ли са подтикнати да го направят със пистолет опрян в главата. Всички версии са възможни. Аз оправдавам майката щом се бори за истината значи обича синът си и уважава другите петима. Там в този случай има много съмнителни неща и погледнато реално за мен МАЙКАТА Е ПРАВА В ТЪРСЕНЕТО НА ИСТИНАТА. А НА БАЩАТА НЕ МУ ПУКА. И АКО СЕ НАМЕРИ ТОЗИ КОЙТО НАМЕРИ ТЕЛАТА КОЙТО ЧЕНГЕТА СЛУЖБИ ГО ПУСНАХА ДА ИЗБЯГА ВСИЧКО ЩЕ СЕ ИЗЯСНИ. ТОЙ ЗНАЕ МНОГО ИСТИНИ БАЩА МУ Е БИВШ И НАСТОЯЩ ОТ ДАНС И ГО Е НАКАРАЛ ДА ИЗБЯГА СЪС СЪГЛАСИЕТО НА СЛУЖИТЕ СПАСИЛ Е ЖИВОТА НА СИНЪТ СИ. И КЪДЕ СА КМЕТА НА ГИНЦИ ОВЧАРЯТ МОМИЧЕТО ОТ КЕМПЕРА. ЗАПОВЕД. МЪЛЧЕТЕ. ПОРОЧНИ БЕЗ МОРАЛ ЗЛИ АЛЧНИ ПОЛИТИЦИ ПРАВЯТ ВСИЧКО ТОВА.

    Коментиран от #70

    21:21 12.03.2026

  • 63 Ууууууххх

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "ххххххх":

    ...Куха у главата...

    21:23 12.03.2026

  • 64 604

    6 1 Отговор
    васко кгб-то що ли им е ръснал толкова парици....лол

    21:23 12.03.2026

  • 65 4567

    5 0 Отговор
    Цинагска ратоба.

    21:24 12.03.2026

  • 66 Шкембе

    7 1 Отговор
    Тази е от електората на ПП

    21:25 12.03.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Ку-ку,Ку-ку...

    10 2 Отговор
    Аз съм доволен. Колкото повече кука тая луковица, толкова по лъсва маймунския дирник на ППДБ - тайфа психоделични шемети.

    21:27 12.03.2026

  • 69 az СВО Победа 80

    5 2 Отговор
    Не това е важнота в случая!

    А това, че цяла политическа партия е създала, финансирала, покровителствала и използвала педофилската секта, по подобие на задокеанските си господари!

    21:28 12.03.2026

  • 70 Мислещ

    9 2 Отговор

    До коментар #62 от "А АКО ИСТИНАТА СЕ":

    убити са брутално и то за нещо гнусно и парици, а те самите са извратеняци, те тва е истината....повече не ми трябва за да отсъдя от морална гледна точка! Има и мръсни агенти, пак 100%, а васето им е кихнал 250 000 хилки...кво искаш повече.....!!!! въобще не ми говори повече!!!!

    21:28 12.03.2026

  • 71 Ясно

    3 6 Отговор
    Шиши и Баце са му дали някоя и друга стотарка в евраци, за да погребе тялото на Ники, а с това и истината...

    21:29 12.03.2026

  • 72 Хмм

    6 0 Отговор

    До коментар #57 от "Хмм":

    наистина детето е Алекс, включили го към групата още през 2020 година, по време на ковида, тогава е бил на 9 години!

    21:29 12.03.2026

  • 73 Аман

    3 0 Отговор
    От простотии

    21:29 12.03.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Стига бе

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "НЕ СЕ ПОДИГРАВАЙТЕ":

    ...РОДИТЕЛ.????????

    21:33 12.03.2026

  • 76 Костя

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Сириозну?":

    важното е че не е от израждане, тааа я от сектата на фараона

    21:35 12.03.2026

  • 77 Тоя път пропусна клишето си за...

    3 2 Отговор

    До коментар #47 от "Умен по цялата глава":

    ...,,оскубаните вежди"...?!
    Но никога не е късно,отново да се изложиш...,Папагале!

    21:37 12.03.2026

  • 78 БеГемот

    3 0 Отговор
    Майката,майкатааааа....

    21:43 12.03.2026

  • 79 а как само на боко и шиши

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    ти тролиш за ваеки който ти плати

    21:45 12.03.2026

  • 80 Курро

    6 0 Отговор
    Сега разбирам за какви кукумицини става дума!

    21:46 12.03.2026

  • 81 Витко

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Митко":

    Абе и майката на Сияна ,как веднъж не се показа !?!?

    21:49 12.03.2026

  • 82 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 83 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Само аз ли помня, че тази жена в жълто през последните десетина дни вилня като бясна под мотото "Върнете незабавно тялото на сина ми!", а в момента, в който разследването по трупните останки приключи и тялото бе освободено за вземане от близките същата тази жена моментално вдигна следващ лозунг " Няма да взема тялото на любимия ми зарязан син докато разследващите на изпълнят тези мои желания: 1,2,3,4,5,......15......Имам и още....".
    Утре бягайте да протестирате срещу бащата пред съдебната палата! С искане да върне тялото на и без това зарязания си син в моргата, а после цялата машина по разследването моментално да се строи в три редици, за да изпълнява заповедите на любящата мама....
    Хайде, утре е ден на Справедливостта по ППетрохански!
    Носете си камъни от запасите вкъщи.
    Пазете си гласовете от прегракване, за да изразите своята истина по най-децибелен начин!
    И не забравяйте да скачате, за да не сте дебели като мис Асена.......аааааа, пардон, като прас Шиши, разбира се!

    22:15 12.03.2026

  • 84 6254

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Звездоброец":

    Убийствата не са извършени от българи и нашите или знаят и са принудени да мълчат или нищо не знаят...Кое е истината само Ванга може да ни каже, но я няма...А причина за такива случки са ТЯХНО ВЕЛИЧЕСТВО ПАРИТЕ!

    22:15 12.03.2026

