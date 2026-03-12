И пак за случая "Петрохан-Околчица": Бащата на Николай Златков е взел тялото му против волята на майката Ралица Асенова

Бащата на 22-годишния Николай Златков, който бе открит мъртъв в кемпера край Околчица заедно с Ивайло Калушев и 15-годишния Александър, е взел тялото на сина си, без да каже на майката Ралица Асенова. Това сподели самата тя във фейсбук, цитирана от novini.bg.
"Действията, предприети днес от страна на бащата на Ники във връзка с тялото на нашия син, са извършени изцяло против моята воля и без моето съгласие!!!
Още от първия момент след трагедията настоявам единствено за едно – истината за смъртта на сина ми да бъде напълно разкрита. За мен това означава всички обстоятелства около неговата смърт да бъдат изяснени по безспорен начин, включително чрез независими и безпристрастни експертизи.
Решението на бащата на Ники да предприеме действия, които на практика възпрепятстват тази възможност, е направено без мое знание и против ясно изразената ми позиция. Аз не съм давала съгласие за подобни действия. И многократно го помолих през последните дни да не взима тялото на Ники и да ме подкрепи в борбата ми за истината.
До този момент не са ми ясни мотивите, поради които той е избрал да постъпи по този начин. За мен това поведение представлява предателство както към търсенето на истината, така и към паметта на нашия син. Предателството беше абсолютно непоносимо за Ники, както и лъжата.
Като майка на Ники аз ще продължа да настоявам за пълно и обективно разследване на всички факти и обстоятелства около неговата смърт. Това е мой дълг както към него, така и към всички убити на Петрохан и Околчица.
На т.нар. баща на Ники само искам да кажа, че истината за убийството на Ники няма да бъде погребана заедно с него.
Той живееше според стремежа си за Истина и Свобода и аз ще се боря до край за това му право", пише още Асенова.
5 Тази кукyвицa
6 Сега ще получа забрана 😂😂🇧🇬😂😂
7 бащата
10 Питам
11 Последния Софиянец
12 оня с коня
До коментар #10 от "Питам":ако ще дават пари няма значени дали е протест аз пак ще дойда
20:46 12.03.2026
14 Звездоброец
До коментар #8 от "Оня с коня":Тебе няма ли кой да те свитне , та всеки ден кълнеш народа ? Сатанист - жид ли си ?
19 НЕ СЕ ПОДИГРАВАЙТЕ
ЖЕНАТА МОЖЕ И ДА НЕ Е ДОБРЕ,НО ВСЕ ПАК Е РОДИТЕЛ.
Веднъж върнете телата,като им ги върнаха,не ги искат. Искат допълнителни отговори.
Тази жена не си ли дава сметка,че родителите имат равни права!
Ясна е причината за смъртта.
Дъвката стигна до там,че някакви се интересуват и дали са правили аутопсия на кучетата.
22 Оня с коня
До коментар #14 от "Звездоброец":платен съм и ми е разрешено всичко броят ми коментарите не съдържанието
До коментар #2 от "Вашето мнение":Колкото си прав, толкова да си здрав.
28 Жалко
До коментар #9 от "ЖикТак":За 35 години как ку кувците опростачиха хората. Това проличава от коментара.
20:51 12.03.2026
29 Как е взел тялото в торба ли🤣🤣🤣
30 Звездоброец
До коментар #20 от "оня с коня":То такива простотии може да ги напише всеки кюнец с 4 клас.
20:51 12.03.2026
До коментар #26 от "тия са порени като риби на петрохан":след тоя случай, очаквай и неочакваното, да няма и кучешка някъде......
20:52 12.03.2026
32 А аз виках отгоре
До коментар #9 от "ЖикТак":Чурулик чурулик 🤣🤣🤣🤣
20:53 12.03.2026
33 Сириозну?
До коментар #6 от "Сега ще получа забрана 😂😂🇧🇬😂😂":Майката,че е боклук...боклук е,ама по-мяза на ГЕРП-НН-ИТН!!!
Коментиран от #42, #76
20:53 12.03.2026
35 Спрете се
42 Анонимен
До коментар #33 от "Сириозну?":Виж и профила във Фейса...отявлен фен на ПП ДБ
20:58 12.03.2026
43 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #35 от "Спрете се":Тази коza защо не спре да ходи по медиите?
20:59 12.03.2026
44 Анонимен
До коментар #41 от "Цвете":Светът не е объркан,а вие сте по.бъркани
21:04 12.03.2026
46 Аз,достатъчно ли е?
До коментар #19 от "НЕ СЕ ПОДИГРАВАЙТЕ":НЕ е родител,това е безотговорна кучка, бащата е постъпил правилно
47 Умен по цялата глава
49 Хи хи
До коментар #41 от "Цвете":Като мъката им е голяма , да спрат да пишат по фейсбук и да ни занимават с мъката си .Изобщо не прави добро впечатление тази майка !,Жал ми е за Ники , защото един млад живот е прекършен , но за това обвинявам майката , а не някакви измислици . Аз бих и задал въпрос на тази майка : ако нещо се беше случило с Калушев / пример инфаркт , инсулт / какво щеше да стане с Ники ? Какво умее Ники , какво образование има , с какво щеше да се занимава ?
21:09 12.03.2026
50 Механик
Тука или има нещо скрито в инфото, или някой не си е вършил правилно работата.
Но то е ясно, че никога няма да се научи истината по случая/ Поне приберете в някое медицинско учреждение двете увредени в главите майки, че почват да ми приличат на БАЩАТА на онова момиче.
21:10 12.03.2026
52 Звездоброец
До коментар #41 от "Цвете":Пишат разни хора , платени или болни , хванаха се за педофилията като малоумни . Уби ги мафията тези хора . Дано да се изясни всичко след време .
53 Aлфа Вълкът
Мас тия та ще ти вземе детето и ще го набута някакъв
пе.....ст да го гледа, а ти няма да обърнеш Света за кръвта си.
Какви са тия боклуци бе?
55 Aлфа Вълкът
До коментар #53 от "Aлфа Вълкът":А бе всички знаят за какво става въпрос, ама не им отърва, че няма да има баница за тях.
56 съжалявам ама
57 Хмм
До коментар #56 от "съжалявам ама":и на мен това ми направи впечатление, има снимки на Николай с баба си и дядо си, с Калушев, с някакво дете, може би Алекс, но с майка си няма
58 Лама Вася
До коментар #35 от "Спрете се":майла, която е дала детето си на ламата, а не дава на бащата да го види с години и го праща в жендемите при ламата....моля недей остави, с тая мъка...ние с теб може да имаме мъка.....
59 Съгласен
До коментар #3 от "Красимир Петров":... Също съм на това мнение...
60 604
До коментар #53 от "Aлфа Вълкът":човека ходел до мексико и не мое да си намери детето, тая го крие с ламата и картелите.... по това може филм да се направи....по тоя случай целия
62 А АКО ИСТИНАТА СЕ
До коментар #46 от "Аз,достатъчно ли е?":Окаже че са убити ли са подтикнати да го направят със пистолет опрян в главата. Всички версии са възможни. Аз оправдавам майката щом се бори за истината значи обича синът си и уважава другите петима. Там в този случай има много съмнителни неща и погледнато реално за мен МАЙКАТА Е ПРАВА В ТЪРСЕНЕТО НА ИСТИНАТА. А НА БАЩАТА НЕ МУ ПУКА. И АКО СЕ НАМЕРИ ТОЗИ КОЙТО НАМЕРИ ТЕЛАТА КОЙТО ЧЕНГЕТА СЛУЖБИ ГО ПУСНАХА ДА ИЗБЯГА ВСИЧКО ЩЕ СЕ ИЗЯСНИ. ТОЙ ЗНАЕ МНОГО ИСТИНИ БАЩА МУ Е БИВШ И НАСТОЯЩ ОТ ДАНС И ГО Е НАКАРАЛ ДА ИЗБЯГА СЪС СЪГЛАСИЕТО НА СЛУЖИТЕ СПАСИЛ Е ЖИВОТА НА СИНЪТ СИ. И КЪДЕ СА КМЕТА НА ГИНЦИ ОВЧАРЯТ МОМИЧЕТО ОТ КЕМПЕРА. ЗАПОВЕД. МЪЛЧЕТЕ. ПОРОЧНИ БЕЗ МОРАЛ ЗЛИ АЛЧНИ ПОЛИТИЦИ ПРАВЯТ ВСИЧКО ТОВА.
63 Ууууууххх
До коментар #4 от "ххххххх":...Куха у главата...
69 az СВО Победа 80
А това, че цяла политическа партия е създала, финансирала, покровителствала и използвала педофилската секта, по подобие на задокеанските си господари!
70 Мислещ
До коментар #62 от "А АКО ИСТИНАТА СЕ":убити са брутално и то за нещо гнусно и парици, а те самите са извратеняци, те тва е истината....повече не ми трябва за да отсъдя от морална гледна точка! Има и мръсни агенти, пак 100%, а васето им е кихнал 250 000 хилки...кво искаш повече.....!!!! въобще не ми говори повече!!!!
72 Хмм
До коментар #57 от "Хмм":наистина детето е Алекс, включили го към групата още през 2020 година, по време на ковида, тогава е бил на 9 години!
75 Стига бе
До коментар #19 от "НЕ СЕ ПОДИГРАВАЙТЕ":...РОДИТЕЛ.????????
76 Костя
До коментар #33 от "Сириозну?":важното е че не е от израждане, тааа я от сектата на фараона
77 Тоя път пропусна клишето си за...
До коментар #47 от "Умен по цялата глава":...,,оскубаните вежди"...?!
Но никога не е късно,отново да се изложиш...,Папагале!
79 а как само на боко и шиши
До коментар #11 от "Последния Софиянец":ти тролиш за ваеки който ти плати
81 Витко
До коментар #38 от "Митко":Абе и майката на Сияна ,как веднъж не се показа !?!?
83 Тити на Кака
Утре бягайте да протестирате срещу бащата пред съдебната палата! С искане да върне тялото на и без това зарязания си син в моргата, а после цялата машина по разследването моментално да се строи в три редици, за да изпълнява заповедите на любящата мама....
Хайде, утре е ден на Справедливостта по ППетрохански!
Носете си камъни от запасите вкъщи.
Пазете си гласовете от прегракване, за да изразите своята истина по най-децибелен начин!
И не забравяйте да скачате, за да не сте дебели като мис Асена.......аааааа, пардон, като прас Шиши, разбира се!
84 6254
До коментар #52 от "Звездоброец":Убийствата не са извършени от българи и нашите или знаят и са принудени да мълчат или нищо не знаят...Кое е истината само Ванга може да ни каже, но я няма...А причина за такива случки са ТЯХНО ВЕЛИЧЕСТВО ПАРИТЕ!
