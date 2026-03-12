Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Премиерът Гюров и вътрешният министър обсъдиха с наблюдатели мерки за провеждането на честни избори

12 Март, 2026 20:15 371 12

В хода на срещата премиерът Гюров акцентира върху прозрачността, диалога с гражданското общество и изключително ценния опит на наблюдателите по отношение на изборния процес. От своя страна наблюдателите споделиха на министър-председателя и вътрешния министър предложения за подобряване на прозрачността на изборите.

Снимка: МС
"За нашето правителство още от самото начало ясно заявен приоритет е провеждането на прозрачни избори, най-големите ни усилия са насочени точно в тази посока". Това заяви министър-председателят Андрей Гюров по време на срещата му днес в Министерския съвет с наблюдатели на изборите. В разговора участва и министърът на вътрешните работи Емил Дечев, съобщават от пресцентъра на МС.
В хода на срещата премиерът Гюров акцентира върху прозрачността, диалога с гражданското общество и изключително ценния опит на наблюдателите по отношение на изборния процес. От своя страна наблюдателите споделиха на министър-председателя и вътрешния министър предложения за подобряване на прозрачността на изборите.
В края на миналата година стотици хиляди български граждани излязоха на улиците и казаха - така повече не може. Сега се опитваме да върнем една нормалност, отбеляза премиерът Гюров. Министър-председателят беше категоричен, че ще бъдат предприети всички необходими мерки, за да се проведат изборите съобразно законовите разпоредби и да се противодейства на нарушенията. Специално акцентира върху целенасочената и последователна работа на МВР по отношение на организацията на изборния процес.
Министърът на вътрешните работи Емил Дечев изтъкна възможността наблюдателите също да подават сигнали, ако получат информация за изборни нарушения. Министърът отбеляза още, че месец преди вота в МВР ще заработи открита линия за получаване на сигнали от граждани, свързани с нарушения на Изборния кодекс, а също така и с евентуални престъпления във връзка с изборите. Дечев беше категоричен, че успешното противодействие на купуването и продаването на гласове ще се базира на незабавна и прецизна работа по всеки получен сигнал. По думите му именно по този начин ще се гарантират прозрачни и честни избори.


  • 1 Сталин

    5 0 Отговор
    Нашите гьонсурат политици се надпреварват да плюят по Русия и Путин ,белким от американското посолство ги забележат и им дадат по голям процент на предстоящите избори и ги инсталират на власт в България и да работят за интереса на САЩ ,а бедната българска овца си мисли че "избира".

    Коментиран от #4

    20:17 12.03.2026

  • 2 Вашето мнение

    4 2 Отговор
    Днес кмета терзиев, след като паднаха банковите тайни по случая петрохан побърза да заяви, че бил забравил и всъщност дарил на ламата 250 000. Та от ппдб - петрохан и тяхното правителство, честни избори не очакваме.

    Коментиран от #5

    20:17 12.03.2026

  • 3 604

    5 0 Отговор
    комсомолчето ще правело избори, кикикикики

    20:20 12.03.2026

  • 4 Вашето мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Има логика в това, което казваш, но да не забравяме, че и на мърцула тези приказки и са приятни.

    20:21 12.03.2026

  • 5 Гласоподавател

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Много си изнервен. Защо ли много хора не се владеят последните две седмици?

    Коментиран от #7, #8, #9

    20:21 12.03.2026

  • 6 за честни избори

    4 0 Отговор
    Мерките за честни избори вече премиера ги обяви, ще раздава енергийна помощ за крайно нуждаещите се, които не гласуват, ако няма организиран кеш стимул. (вместо компроментираните дърва за огрев)
    Втората мярка за крайно нуждаещите се ще е за около 500 000 пакети с брашно , захар и олио.

    Коментиран от #10

    20:21 12.03.2026

  • 7 Толкова просто

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Гласоподавател":

    Опорните точки ,Петрохан ,Пудели, Педофили, не дават резултат. Нормално е да са изнервени.

    20:25 12.03.2026

  • 8 прозира че

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Гласоподавател":

    Изнервен си ти, може би от повече седмици, а изнесената петроханска информация е изцяло възмутителна.

    20:25 12.03.2026

  • 9 Вашето мнение

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гласоподавател":

    Паветниците по никакъв начин не можете да ме изнервите, не се ласкай. Говоря това, което ще се случи и на 99% от случаите винаги съм прав. От ден на ден все по-силно убеждавате хората, че вредата от паветното за държавата е несъизмеримо по-голяма от всички други злини случили се на държавата ни.

    20:25 12.03.2026

  • 10 с устно поръчение

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "за честни избори":

    Предоставянето на предвеликденски (предизборни) хранителни пакети помощи, обикновено се връчва от партийно оцветени активисти доброволци.

    20:31 12.03.2026

  • 11 Промяна

    2 0 Отговор
    АМА АЗ НЕ МОГА ДА РАЗБЕРА КОИ СА ТЕЗИ ГРАЖДАНСКИ КОИ СА КОГО ПРЕДСТАВЛЯВАТ КОЙ ГИ ТИТУЛОВА ГЮРОВИТЕ КОРУПЦИОНЕРИ ЖАЛКИ ФАЛШИФИКАТОРИ С МЕТЕЖИ С АЛАБАЛАТА С ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ

    20:38 12.03.2026

  • 12 Звездоброец

    1 0 Отговор
    От миналите избори си спомням някои записи от камери . Например една депесарка как казва на дърт възрожденец да се наведе и зад него драска бюлетини . После разговори на кой колко гласа му трябват и как си ги драскат според желанието си .....и още безброй такива гаври с народа .

    20:39 12.03.2026

