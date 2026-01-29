На първа инстанция Асен Василев загуби дело срещу Тошко Йорданов

Новини
29 Януари, 2026

Решението не е окончателно и може да се обжалва пред Апелативния съд

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

На първа инстанция лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев е загубил гражданско дело срещу народният представител от ИНТ Тошко Йорданов, предаде "Сега".

Василев е претендирал за 250 000 лв., като първоначално завел частичен иск за 75 000 лв.

Делото е свързано с твърдения от страна на Йорданов, който през 2021 година заяви, че в миналото Асен Василев е откраднал интелектуална собственост от фирма и е бил осъден за това.

Според представителят на ИТН Асен Василев е работил като изпълнителен директор на фирмата Lesno.com, която се е занимавала с продажба на самолетни билети.

Но през 2009 година инвеститор, който дотогава е вложил милиони в компанията, се е оттеглил заради лошо управление, като след това Василев дава личен заем на фирмата, но няколко месеца след това си го иска обратно и така компанията фалира.

След това с програмистите от фирмата Асен Василев основава друга фирма, която започва да развива абсолютно същата дейност като предната. Това е довело до съдебни дела в Амстердам, Лондон и САЩ.

Така Василев трябва да плати Йорданов 11 303 лв. (5779 евро) за съдебни разноски пред Градския съд.

Решението не е окончателно и може да се обжалва пред Апелативния съд.


