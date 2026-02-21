Новини
Кошлуков пусна жалба срещу избора на Милотинова за генерален директор на БНТ

21 Февруари, 2026 04:57, обновена 21 Февруари, 2026 04:01 2 911 49

Тя е постъпила в Административен съд София - област

Кошлуков пусна жалба срещу избора на Милотинова за генерален директор на БНТ - 1
Снимка: БНТ-пресцентър
БТА БТА

В Административен съд София - област постъпи жалба от Емил Кошлуков срещу решение на Съвета за електронни медии (СЕМ), с което Милена Милотинова е избрана за генерален директор на Българската национална телевизия (БНТ).

Това съобщиха от Административния съд на официалния си сайт.

В жалбата е инкорпорирано искане за спиране на изпълнението на обжалваното решение, обясниха от съда. По жалбата е образувано дело и на случаен принцип е определен докладчик от състава на съда, пише още в съобщението.

По-рано днес Съветът за електронни медии избра Милена Милотинова за генерален директор на Българската национална телевизия. За нея гласуваха Симона Велева – председател на СЕМ, и членовете Къдринка Къдринова и Габриела Наплатанова. Галина Георгиева и Пролет Велкова гласуваха против.

Процедурата за избор на генерален директор на БНТ бе замразена миналата година заради съдебно дело, което приключи на 13 февруари тази година с решение на Върховния административен съд (ВАС), с което обезсили определение на Административния съд София - област за спиране на изпълнението на решението на СЕМ за избора на генерален директор на БНТ. На същото заседание членовете на СЕМ допуснаха всички тях до втория етап - разглеждане на концепциите и документите на кандидатите. Те взеха решение следващият етап да бъде на 19 февруари, а на 20 февруари да бъде обявен избраният кандидат.

През ноември миналата година Административен съд София - област спря новата процедура за избор на генерален директор. Петима кандидати подадоха документи за поста генерален директор на Българската национална телевизия в Съвета за електронни медии. Това са Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Сашо Йовков, Невена Андонова и Милена Милотинова. Очакваше се новият генерален директор на обществената телевизия да бъде избран на 16 октомври, но процедурата бе замразена.


Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 37 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Електра

    16 52 Отговор
    Обслужваше шарлатани и педофили на другаря Боташ, както и него самия, сега тяхните хора от СЕМ, ти биха шута. Ревеш не ревеш, ще правя избори с тяхно, МВР и техни медеи в това число и БНТ. Радиата отдавна са завладени. Остана само гл. прокурор и педофилската мафият ще превземе държавата...

    04:20 21.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ТОЯ

    89 4 Отговор
    НЕ СТАВАШЕ ЗА Н И Щ О !!!!

    04:31 21.02.2026

  • 4 Каменов

    93 3 Отговор
    Държавата на обжалванията . Далавераджии и нахалници !

    04:40 21.02.2026

  • 5 Анджо

    20 24 Отговор
    Това е дискриминация, може ли целия състав да е от жени. 5 жени избират кой да е ген. Директор. Така викаше един приятел преди 35 год. Жените настъпват. Е аз не вярвах ,но е бил прав. За Тех няма дискриминация. А честито.

    04:48 21.02.2026

  • 6 Нови моди

    14 15 Отговор
    Сега Милотинова като смени кошлука, ще забрани късите полички и прозрачните роклички на водещите на спорта и времето. Освен това, още на предишния конкурс трябваше да изберат Къци Вапцаров.

    Коментиран от #27

    04:52 21.02.2026

  • 7 Лост

    100 5 Отговор
    Това да изпълняваш някаква длъжност без да си легитимен няколко години и после да пускаш жалба си е голяма наглост.

    04:52 21.02.2026

  • 8 ПРОКОПИ

    68 4 Отговор
    Тоя и той обжалва. Те се наядоха.
    Не се накрадоха.

    04:52 21.02.2026

  • 9 Анджо

    11 62 Отговор
    Аз сега гледам всеки ден БНТ , Кошлуков я направи много по интересна телевизия. Преди него беше пълна гавра с телевизията.

    04:54 21.02.2026

  • 10 О гамстарас

    31 3 Отговор
    Емилка държавната лонджа хубаво нещо нали. куче влачи рейс .

    05:18 21.02.2026

  • 11 АМАН ОТ БЪЛГАРИ ПРЕДАТЕЛИ !!!

    42 2 Отговор
    1. ПРЕДАДОХА ЗЕМЯТА НИ !!!
    2. ПРЕДАДОХА НАРОДА НИ !!!
    3. ПРЕДАДОХА И СЕБЕ СИ !!!

    Коментиран от #25, #26, #28

    05:42 21.02.2026

  • 12 НИКОЙ И РАДЕВ НЕ ОБИЧА !!!

    9 26 Отговор
    ВСИЧКО ДРУГО Е ПЪЛНА ЛЪЖА !!!

    05:46 21.02.2026

  • 13 Боско

    24 2 Отговор
    Аз очаквах Азис да бъде .Вече има и мъжки гърди. 🤣🤣

    05:54 21.02.2026

  • 14 Азът

    79 3 Отговор
    Още един паднал до нивото на Стефка Костадинова!

    Коментиран от #32

    05:56 21.02.2026

  • 15 Абе

    62 7 Отговор
    Този какво иска всъщност? Да го назначат пожизнено на тоя пост ли? Абе баце, дори и да си перфектен (а ти не си) - това е институция, която изисква малко разнообразие от време на време.

    (Друг е въпросът, че всъщност това си е битка на кукловодите му)

    06:06 21.02.2026

  • 16 Минаваща

    14 30 Отговор
    Леле какво бързане, какво чудо! Години я мотаха тая сага и точно сега я размотаха - преди решаващите избори!

    Трите лели от СЕМ яко са се нагушили. 😏

    06:13 21.02.2026

  • 17 Крум

    56 4 Отговор
    Стефка Кошлукова.....не се наяде ....ей такива некадърници ни управляват.....

    06:34 21.02.2026

  • 18 Кръв повръща власт не връща

    59 5 Отговор
    Подли гербаджии не пускат властта без кръв.

    06:50 21.02.2026

  • 19 Анонимен

    20 4 Отговор
    Стига ти толкова и това не заслужаваше

    08:24 21.02.2026

  • 20 Хмм

    6 8 Отговор
    той поне не си пада по обезглавявания

    Коментиран от #24

    08:35 21.02.2026

  • 21 Гост

    3 3 Отговор
    И ти ли Бруте. Ако има мъже със топки да заповядат. А те некадърници и страхливци.

    09:14 21.02.2026

  • 22 Иванчо

    13 6 Отговор
    Това нагло прасенце, рожба на голямата свиня и толупа наяждане няма.
    Сега ще видим съда независим ли е.

    09:25 21.02.2026

  • 23 Предзборно

    4 13 Отговор
    ....За нея гласуваха Симона Велева – председател на СЕМ, и членовете Къдринка Къдринова и Габриела Наплатанова....

    И трите са назначени от Радев.
    Радев овладя още една институция, със съгласието на послушния Борисов.

    09:25 21.02.2026

  • 24 Не си спомням да е участвал в панорамата

    7 2 Отговор

    До коментар #20 от "Хмм":

    А тя още не приела длъжността и вече цъфна в панорамата. Мнозина са забравили че беше депутатка от НДСВ.
    Сега и Кошлуков това го чака. Да се включи в политиката. Ако сдаде поста де.

    09:51 21.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 бай Митко

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "АМАН ОТ БЪЛГАРИ ПРЕДАТЕЛИ !!!":

    Здравейте на Вас и на всички колеги коментатори и на тези изтрити вече от факти.бг!
    Кореспондирам с мнението Ви, но ми се струва, че ще е по правдоподобно към ПРЕДАДОХА да се включи и ПРОДАДОХА!

    09:54 21.02.2026

  • 27 Няма да забрани късите полички

    4 4 Отговор

    До коментар #6 от "Нови моди":

    Ще лобира за платена телевизия. Само Кошлуков беше против това. Не става въпрос за хора а за пари. Ама не слуша българина само приказва нали е демокрация.

    10:01 21.02.2026

  • 28 бай Митко

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "АМАН ОТ БЪЛГАРИ ПРЕДАТЕЛИ !!!":

    И 25 коментар е мой, но всяка истина в света на лъжата става не просто рядкост, а е крайна постъпка.

    10:04 21.02.2026

  • 29 Тъпунгери

    6 4 Отговор
    Става въпрос за пари за нови данъци и такси. Ще плащате от джоба си. Това е което става. Кошлуков не се съгласи и го отстреляха. "Докторките".

    10:06 21.02.2026

  • 30 Да бе!

    9 4 Отговор
    Важното е че в БНТ вече ще има един хомос по малко, а Милена е хубавица.

    10:07 21.02.2026

  • 31 Гай Турий

    12 3 Отговор
    Безсрамник! Същият келешин като Стефка Костадинова. Ами мандатът ви е изпян, махайте се с чест смирено достойнство.

    10:14 21.02.2026

  • 32 Госта..

    11 3 Отговор

    До коментар #14 от "Азът":

    "Кокъла " е голям как да го пуснеш ? Като свикнеш с висока заплата сега окъде доходи ? тряба да ходи по студията като "ЕКСПЕРТ" да заработи нещо .Не е лесно бе хора разберете го .

    10:17 21.02.2026

  • 33 Жалбата не е срещу избора а

    4 1 Отговор
    Срещу спиране на действието на предишната жалба и отваряне на процедурата по избор тоест обжалва това че е станало възможно СЕМ да прави избор а не самия избор.

    10:40 21.02.2026

  • 34 Жалбата не е срещу избора а

    4 1 Отговор
    Срещу спиране на действието на предишната жалба и отваряне на процедурата по избор тоест обжалва това че е станало възможно СЕМ да прави избор а не самия избор.

    10:48 21.02.2026

  • 35 гбдджбфф

    3 1 Отговор
    Да се маха един руски филм или сериал не пусна

    10:55 21.02.2026

  • 36 До минусчиите

    6 1 Отговор
    Когато не става въпрос за пари става въпрос за много пари.
    Да бяхте слушали и гледали изслушването. Може да слагате мунуси колкото си искате. Новата тв такса ви е в кърпа вързана.

    11:05 21.02.2026

  • 37 калина/алена

    2 4 Отговор
    Ще видим Милотинова,какво ще направи с БНТ.Не мисля,че кандидатурата й е правилна.Има дознание в съда,за нейното избиране.Кошлеков го подаде.Докато съда не се произнесе Милотинова е никоя за БНТ.След много провалени интервяюта в Брюксел 1,не мисля че става за Директорна БНТ.И, Румен Радев няма нищо общо .Милотинова беше от НДСВ,за Цар Симеон II в което няма нищо лошо.

    11:06 21.02.2026

  • 38 Остани зло че

    4 3 Отговор
    Б з тебе по зло.
    Избор между чума и холера няма как да се направи.

    Коментиран от #40

    11:10 21.02.2026

  • 39 калина/алена

    3 1 Отговор
    поправка:Става дума за Кошлуков-ще видим дали е прав или не!!

    11:10 21.02.2026

  • 40 Сложих ти минус по по грешка

    4 1 Отговор

    До коментар #38 от "Остани зло че":

    Много съжалявам и се извинявам.

    11:11 21.02.2026

  • 41 Остани зло че без тебе по зло

    4 0 Отговор
    Избор между чума и холера няма как да се направи.

    11:17 21.02.2026

  • 42 Остани зло че без тебе по зло

    5 0 Отговор
    Избор между чума и холера няма как да се направи.

    11:18 21.02.2026

  • 43 До минусчиите

    3 0 Отговор
    Когато не става въпрос за пари става въпрос за много пари.
    Да бяхте слушали и гледали изслушването. Може да слагате мунуси колкото си искате. Новата тв такса ви е в кърпа вързана.

    11:19 21.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Петьо Петков

    3 0 Отговор
    Емиле,противен си.....отивай си с мир......Шиши ще те приюти.......

    11:38 21.02.2026

  • 46 Анелия

    2 0 Отговор
    Малко се е наккенддзал хахахах

    11:38 21.02.2026

  • 47 Григор

    3 0 Отговор
    Точно по времето на Кошлуков много българи престанаха да гледат уж националната ни телевизия. Първо,защото не е национална и второ, защото от нея се лее злоба омраза и помия. Едностранното отразяване на събитията е друга тема. Колко нагъл и арогантен трябва да си, за да искаш да се върнеш след всичко, което си сътворил?!

    Коментиран от #48

    12:16 21.02.2026

  • 48 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Григор":

    това е заради интернета, там има избор, има и новинарски сайтове, филмите мога да ги гледам донякъде, после да продължа, дори с фиксация на времето, да чета книги, да слушам музика, в интернета е цялата информация на света, защо ми е телевизията, за цънцарова прочетох в нета когато я свалиха, гледах ѝ предаването с Радостин от предния ден, той с костюм, тя с тениска и дънки, ръкомаха и крещи, прекъсва, а това че я приютиха в ДБ показва на кого е служила, журналистка в национална телевизия, в случая БТВ, която получава държавнни субсидии, а БНТ е напълно на държавна издръжка

    12:41 21.02.2026

  • 49 Зло под слънцето

    1 0 Отговор
    Още един, когото само с куки и въжета можем да откачим от поста, който е заема неправомерно. Човек може да напусне с достойнство или да стигне до най-жалкото ниво на натрапник.

    14:33 21.02.2026

