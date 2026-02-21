Времето днес, прогноза за събота, 21 февруари: Дъжд, сняг и силен вятър

Температурите в повечето райони ще са с малък денонощен ход.

Минималните ще бъдат от минус 3° на север до 7° на юг, в София – около минус 1°. С около градус по-високи ще бъдат максималните, но през деня ще се понижават.

Времето в страната ще е облачно, на много места с валежи от дъжд, които, с понижението на температурите, в по-голямата част от страната ще преминат в сняг.

В южните и крайните източни райони валежите ще са от дъжд и сняг, на места там ще се образуват и поледици. Значителни по количество ще бъдат в Централна и Източна България. Ще бъде ветровито с умерен и временно силен вятър от север-североизток, който ще създаде условия за виелици и навявания.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, които през нощта срещу събота ще се примесват със сняг. На места, главно по северното крайбрежие, ще има условия за поледици. Ще духа силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 4° и 7°. Температурата на морската вода е 4°-6°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде облачно със снеговалежи, значителни по количество в Родопите и Централна Стара планина. Ще духа силен вятърът от юг-югоизток, който постепенно ще се ориентира от север-северозапад и ще отслабне. По планинските проходи ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 5°.

През нощта срещу неделя валежи от сняг ще има в Северна България, а в югоизточните райони дъждът също ще премине в сняг. В останалата част от страната валежите ще спрат. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-северозапад.

В неделя до обяд снеговалежите навсякъде ще спрат, над Западна България и облачността ще се разкъсва и ще намалява. Дневните температури там ще се повишат и в северозападните райони и западната част на Горнотракийската низина ще достигат до 8°-10°, а на изток ще са между 2° и 7°.

През новата седмица дневните температури ще се повишат. Сутрешните ще са най-ниски в понеделник, когато в по-голямата част от страната ще са отрицателни – между минус 6° и минус 1°.

В понеделник ще преобладава слънчев време, но във вторник и сряда ще има превалявания, предимно от дъжд, в планините – от сняг.