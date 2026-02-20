Важните новини във ФАКТИ на 20.02.2026 г.

Илияна Йотова подписа указа за освобождаването на Стоил Цицелков като вицепремиер

Президентът Илияна Йотова подписа указ за освобождаването на Стоил Цицелков като служебен заместник министър-председател, съобщиха от прессекретариата на държавния глава, цитирани от БНТ. Документът е издаден на основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията.

Стоил Цицелков беше назначен за вицепремиер по честността на вота от служебния премиер Андрей Гюров. По-рано днес, Цицелков се оттегли от поста. До това се стигна след разразилия се вчера скандал около биографията на досегашния член на Обществения съвет към ЦИК. От ИТН изнесоха данни за шофиране след употреба на алкохол, притежание на марихуана и забрана от Европейската комисия да участва като наблюдател на ЕС на избори.

МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината

Още в първото си изявление след встъпването в длъжност министърът на вътрешните работи Емил Дечев заяви, че приоритетно ще бъде направен преглед на работата на служителите на МВР по случаите в "Петрохан" и "Околчица".

Във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица

Защо даренията, направени от публични лица, не са отразени във финансовите отчети на сдружението и фирмата на Ивайло Калушев? Според адвокати е възможно даренията да са били направени към други организации дори и в чужбина, съобщи БНТ.

Прокурор, освободен по предложение на Сарафов: "Джуджетата" ги е страх от светлината

Това е невярно и абсолютно манипулативно, не отговаря на истината. Гордея се с всички свои действия в качеството си на окръжен прокурор. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ Владимир Николов, освободен като окръжен прокурор на Плевен от Висшия съдебен съвет по предложение на изпълняващия функциите на главен прокурор Борислав Сарафов във връзка с мотивите за освобождаването му - че с ред свои заповеди системно е нарушавал принципа на случайния подбор при разпределение на преписките и досъдебните производства в ръководената от него прокуратура.

Откриха потъналия риболовен кораб на 58-годишния капитан Христо Спасов

Откриха риболовния кораб, който изчезна от радарите в сряда сутринта. Това научи bTV от свои източници.