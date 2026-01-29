Новини
Кметът на столичния "Люлин": Сметосъбирането в района е добро, отпадъците се извозват

29 Януари, 2026 12:54 383 3

  • кмет-
  • район люлин-
  • сметосъбиране-
  • отпадъци-
  • извозване

Кметът на "Люлин" благодари на общинското дружество "Софекосторой" за ангажираността и отговорността към проблема. Има известен проблем с едрогабаритните отпадъци, но ситуацията е овладяна и от тук нататък следва да се подобрява, каза Тодоров

Кметът на столичния "Люлин": Сметосъбирането в района е добро, отпадъците се извозват - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Сметосъбирането в "Люлин" е добро, отпадъците се извозват, заяви кметът на района Георги Тодоров на брифинг в Столичния общински съвет (СОС), предават от БТА.

От 4 октомври Столичната община въведе кризисна организация на събирането на отпадъци в районите "Люлин" и "Красно село" поради отказ на Общината да подпише договор с единствения останал участник в голямата обществена поръчка за почистването на града.

Кметът на "Люлин" благодари на общинското дружество "Софекосторой" за ангажираността и отговорността към проблема. Има известен проблем с едрогабаритните отпадъци, но ситуацията е овладяна и от тук нататък следва да се подобрява, каза Тодоров. Той подчерта, че всеки един от общо 1500 контейнера в района следва да се изхвърля по един път на ден. Това засега не се случва, но въпреки това няма боклук около кофите, подчерта районният кмет.

Относно освобождаване от такса "битови отпадъци" на жителите в районите, в които е въведена кризисна организация на сметосъбиране, за което имаше няколко доклада с различни вносители, които не влязоха в дневния ред на днешното заседание, Георги Тодоров каза, че още преди празниците е депозирал в СОС доклад. В него предлага "такса смет" да бъде намалена с 25%, за да бъдат компенсирани гражданите за липсата на услугата от октомври до декември 2025 година. Считам, че по този начин можем да обезщетим хората, жестът е символичен.

Радвам се, че БСП и "Спаси София" възприеха идеята и я доразвиха в свои доклади, коментира Тодоров. "Продължаваме промяната-Демократична България" в съглашение с ГЕРБ отхвърлиха моя доклад и всички останали доклади във връзка с компенсирането на гражданите, коментира районният кмет. Той каза, че за него е очевидно, че ПП-ДБ унаследяват отношението на ГЕРБ към гражданите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    1 1 Отговор
    Ганя си прави ремонт на панелките и изхвърля строителните отпадъци до кофите!
    Иска да мине тънканА!

    12:58 29.01.2026

  • 2 Ей,кво нещо!

    3 0 Отговор
    Да си длъжен да си извозваш боклуците и това да се превръща в новина.Ей,кво нещо!.

    12:58 29.01.2026

  • 3 Някой

    2 0 Отговор
    "Спаси София" и Борис Бонев, защо млъкнаха по темата за боклука, когато проблемите бяха решени?

    13:11 29.01.2026

