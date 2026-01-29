Проф. Константинов прогнозира колко депутати ще има всяка партия в следващия парламент

Още един път се потвърди каква глупост беше тази промяна в Конституцията - президентът да избира за служебен премиер от "домовата книга". Всички, които разбират от конституционно право, казаха, че тези промени са абсурдни и безумни. Трябва да излезем от тази ситуация и депутатите максимално бързо да отменят тези промени. Илияна Йотова трябва да съдейства с всички сили изборите да бъдат честни.
Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS математикът и изборен експерт от "Галъп" проф. Михаил Константинов, който коментира политическите събития у нас.
"Въпросът за изборните секции в чужбина е много деликатен въпрос. Редица демократични държави изобщо не допускат гласуване в чужбина. Според мен приетите промени в Изборния кодекс не нарушава Конституцията и не ограничава правата на българите в чужбина. Хубаво е, че за предстоящите избори няма да бъдат въведени скенерите. Не казвам, че това няма да стане за едни следващи избори, но сега бизнесът със скенери няма да се случи. С всеки изминал вот избирателната активност намаляваше. Има хипотези защо се случи това. Ще видим на тези избори дали избирателната активност ще достигне 3 млн. души", добави той.
"Категорично няма партия, която да получи 121 мандата. В новия парламент ще има 5 партии, като мандатите ще са разпределени по следния начин: 80 за новата формация, 60 за ГЕРБ-СДС, 35 за "Продължаваме промяната-Демократична България", 33 за "Възраждане" и 32 за ДПС-Ново начало. Категорично отпадат 4 партии. Това са тези, които са под 15 мандата в момента - "Има такъв народ", АПС, МЕЧ и "Величие". БСП е на ръба. Ако влязат, те ще вземат между 12 и 15 мандата. Отново заявявам категорично, че няма никаква възможност някой да спечели 121 мандата", завърши проф. Константинов.
