Проф. Константинов прогнозира колко депутати ще има всяка партия в следващия парламент

Проф. Константинов прогнозира колко депутати ще има всяка партия в следващия парламент

29 Януари, 2026 19:21 3 489 97

Категорично отпадат 4 партии. Това са тези, които са под 15 мандата в момента - "Има такъв народ", АПС, МЕЧ и "Величие". БСП е на ръба

Мария Атанасова

Още един път се потвърди каква глупост беше тази промяна в Конституцията - президентът да избира за служебен премиер от "домовата книга". Всички, които разбират от конституционно право, казаха, че тези промени са абсурдни и безумни. Трябва да излезем от тази ситуация и депутатите максимално бързо да отменят тези промени. Илияна Йотова трябва да съдейства с всички сили изборите да бъдат честни.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS математикът и изборен експерт от "Галъп" проф. Михаил Константинов, който коментира политическите събития у нас.

"Въпросът за изборните секции в чужбина е много деликатен въпрос. Редица демократични държави изобщо не допускат гласуване в чужбина. Според мен приетите промени в Изборния кодекс не нарушава Конституцията и не ограничава правата на българите в чужбина. Хубаво е, че за предстоящите избори няма да бъдат въведени скенерите. Не казвам, че това няма да стане за едни следващи избори, но сега бизнесът със скенери няма да се случи. С всеки изминал вот избирателната активност намаляваше. Има хипотези защо се случи това. Ще видим на тези избори дали избирателната активност ще достигне 3 млн. души", добави той.

"Категорично няма партия, която да получи 121 мандата. В новия парламент ще има 5 партии, като мандатите ще са разпределени по следния начин: 80 за новата формация, 60 за ГЕРБ-СДС, 35 за "Продължаваме промяната-Демократична България", 33 за "Възраждане" и 32 за ДПС-Ново начало. Категорично отпадат 4 партии. Това са тези, които са под 15 мандата в момента - "Има такъв народ", АПС, МЕЧ и "Величие". БСП е на ръба. Ако влязат, те ще вземат между 12 и 15 мандата. Отново заявявам категорично, че няма никаква възможност някой да спечели 121 мандата", завърши проф. Константинов.


България
  • 1 Последния Софиянец

    29 5 Отговор
    Ако Радев назначи ген Атанасов за ПиАр на своята партия ще вземе поне 200 депутати.хи хи хи

    Коментиран от #6, #17

    19:23 29.01.2026

  • 2 Този е гербераст но е факт

    10 20 Отговор
    Че досега няма грешна прогноза. Ето кои със сигурност отпадат -

    Категорично отпадат 4 партии. Това са тези, които са под 15 мандата в момента - "Има такъв народ", АПС, МЕЧ и "Величие". БСП е на ръба

    Коментиран от #14, #95

    19:24 29.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    7 14 Отговор
    Предложиха ми да стана ПиАр на новата партия на Румен Радев. Зам.шеф на отдела на който шеф е Николай Бареков. Ще ловя купения вот за шиши и боко.

    Коментиран от #9, #10, #21, #46

    19:25 29.01.2026

  • 4 Гласове от зайчарника в Банкя

    49 2 Отговор
    Бат Мишо знае със сигурност, Бацо му е поръчал да врътне поредната мишунгия😉

    19:27 29.01.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    41 2 Отговор
    А АКО РАДЕВ ПОЧНЕ
    ДА КАЗВА ИСТИНАТА ЗАЕДНО С ИМЕНАТА НА ФИРМИ И МУТРИ
    МОЗЕ ДА ВЗЕМЕ И ВСИЧКИ МЕСТА :)
    ........
    ВЪВ ВСЕКИ ГРАД И ОБЛАСТ СЕ ЗНАЕ ТОЧНО КОЙ Е КРАЛ , БРАЛ
    И ПЕРЯЛ ПАРИ ОТ НАРКОТИЦИ :)

    19:27 29.01.2026

  • 6 Не позна

    54 13 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не му трябва никой. Румен Радев е умен пич и милиони честни и почтени хора ще гласуват за него.

    Коментиран от #15

    19:27 29.01.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    23 3 Отговор
    Значи вече КАРТИТЕ СА РАЗДАДЕНИ🤔❗
    Остава уж на избори да ги узаконят🧐‼️

    19:28 29.01.2026

  • 8 Значи според този

    16 5 Отговор
    Със сигурност изпадат ИТН,АПС,МЕЧ и Величие...За МЕЧ не съм сигурен

    19:28 29.01.2026

  • 9 Кво да станеш?

    22 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Търтей като тебе едва ли някой ще го потърси. Цял ден си в сайта, за 5 пари работа не си свършил от години.

    19:28 29.01.2026

  • 10 Ха ха

    16 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Ти ставаш само за миялното на шкембеджииницата .

    Коментиран от #24

    19:29 29.01.2026

  • 11 Абв

    20 2 Отговор
    Докога ще се величае този измислен човек той е толкова зле.

    Коментиран от #26

    19:29 29.01.2026

  • 12 Вашето мнение

    35 6 Отговор
    Поне 10 години герб печели изборите благодарение на този. Трябва немедленно да бъде в затвора, а не по телевизиите от сутрин до вечер, да облъчва за герб.

    19:29 29.01.2026

  • 14 Смях!

    40 8 Отговор

    До коментар #2 от "Този е гербераст но е факт":

    Не познава нищо това гербаво старче. Изборно цунами очаква България от партия на Румен Радев.

    Коментиран от #25

    19:30 29.01.2026

  • 15 Дааа

    22 7 Отговор

    До коментар #6 от "Не позна":

    Ще му се на Константинов, верния слуга на ГЕРБ/ ДПС.... Ще му се , Радев да е под 121 депутати... Народа когато гласува с висока избирателна активност, ще им разбие плановете на статуквото, чиито представители е Мишо Константинов....

    19:32 29.01.2026

  • 17 Ако...ако

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ...теб назначи...да ги храниш в ,,заведението си"...смятай ги...умрели от ...ГЛАД...и...СМРАД...

    19:35 29.01.2026

  • 20 ФЕЙК

    14 0 Отговор
    Много познава: Или е хвърлял боб или е гледал пъпа на бабата!

    19:37 29.01.2026

  • 21 Освен

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Обслужващ vc-то на Мин.съвет за друго ни ставаш, ни можеш

    Коментиран от #60

    19:38 29.01.2026

  • 22 Спецназ

    14 1 Отговор
    ГУРУТО, бухала на Герб ПАК им е завишил резултата!

    Баце верно че джЕба му е бездънен, ама за толкова депутати

    трябва да нахрани и м...алите и бая други с по 50 евро, бе!

    19:38 29.01.2026

  • 23 Гадач

    5 1 Отговор
    В неделя ше фърля боб!Винаги познавам!

    19:39 29.01.2026

  • 24 Амиии

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ха ха":

    Той и там толкова се вясва...камара от посуда го чака ,а той е все в Редакцията и 24/7 все...ПЪРВИ в коментарите...
    Шефът му от ,,заведението" го търси да го...шамари...

    19:40 29.01.2026

  • 25 ма ДУРО

    4 9 Отговор

    До коментар #14 от "Смях!":

    Партията на кРадев - "ЦУНА МИ" - точно така !

    Коментиран от #91

    19:41 29.01.2026

  • 26 Уточни

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Абв":

    За ,,Последният софиянец" ли иде реч?

    19:42 29.01.2026

  • 27 безпартиен

    6 1 Отговор
    Този нали беше в преброяването?Вярно ще излезе това което казва мустакатият вожд на съветска Русия,че НЕ Е ВАЖНО НАРОДЪТ КАК ЩЕ ГЛАСУВА А КОЙ ЩЕ БРОИ!

    19:43 29.01.2026

  • 28 точно като часовник

    4 0 Отговор
    Само дето Свраката вече няма да може да лети

    19:43 29.01.2026

  • 29 Борисов

    10 0 Отговор
    Ная ГазаpЯн дава само отзад.

    19:43 29.01.2026

  • 30 Промяна

    9 3 Отговор
    Профе...сорът вече е определил...знае всичко,резултата е ясен....2-те пра...сета начело,с помощта на про.фесора....тоя пак заработи много милио...ни.

    19:44 29.01.2026

  • 31 Звездоброец

    5 2 Отговор
    Величие влизат с 40 депутати . Я си спомнете от ревизията на колко секции колко места получиха тогава.

    19:44 29.01.2026

  • 32 Шопо

    4 6 Отговор
    Вървим към двупартиен модел, БСП и ПП ДБ също ще са под чертата.

    19:44 29.01.2026

  • 33 всяко поколение само си носи Кръста

    5 1 Отговор
    Време е младите да си го износят.

    19:44 29.01.2026

  • 34 Членът

    6 0 Отговор
    БСП са АУТ...

    19:45 29.01.2026

  • 35 дядото

    12 1 Отговор
    пак ли този дърт грозник ще решава предварително резултатите от изборите.пфу.

    19:45 29.01.2026

  • 36 Гост

    8 1 Отговор
    Ние сме държавата с най-много депутати на глава от населението. Това е архаичен модел, който не кореспондира с новата посока, която сме приели да следваме.
    По един представител от област и някой друг министър.
    Стига вече сте ми харчили данъците за депутатски заплати и разни съпътстващи ги разходи.

    19:45 29.01.2026

  • 37 не разбрах

    9 1 Отговор
    Дедо Мишо математикът като какъв прави прогнози - като социолог, или като гадател? До смърт са ни дотегнали тези физиономии, как да им кажем по-ясно да се скрият някъде и за нищо на света да не се показват повече.

    Коментиран от #97

    19:46 29.01.2026

  • 38 🎃💶🐷

    11 1 Отговор
    Гюров човека пеша без охрана отиде в президенството, а метресата Назарян с две БМВ-та еничари.

    Коментиран от #41, #42

    19:46 29.01.2026

  • 39 ШЕФА

    9 1 Отговор
    До кога ще му се дава думата на този абсолютен лумпен,всяка негова приказка и прогноза е пълна боза и лъжа.

    19:47 29.01.2026

  • 40 Шести

    12 1 Отговор
    Тоя памперс е за панделата заради участието си в манипулация на избори години на ред

    Коментиран от #44

    19:48 29.01.2026

  • 41 естествено

    1 8 Отговор

    До коментар #38 от "🎃💶🐷":

    Назарян в момента е третия Човек в Държавата. Естествено че ще е с охрана.

    Коментиран от #59

    19:48 29.01.2026

  • 42 така е

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "🎃💶🐷":

    А някаква до нея й носеше чантичката и телефончето, за да може тя да позира спокойно. Важното е, че жената е убедена, че може да управлява цяла държава и да проведе честни избори.

    19:49 29.01.2026

  • 43 Този е пионка на Шиши

    5 1 Отговор
    Думите на Константинов звучат категорично, но НЕ напълно убедително – повече като ПОЛИТИЧЕСКИ коментар, а НЕ като чист експертен анализ.
    За Конституцията и „домовата книга“
    Тук той говори с много силен език („абсурдни“, „безумни“), но без да влиза в конкретни юридически аргументи. Това е по-скоро оценка, отколкото доказателство.
    Аргументът „други демокрации не го позволяват“ е класически, но слаб, ако не се уточни кои държави и защо. Освен това избирателното право на българите в чужбина е конституционно защитено, така че тук Константинов влиза в конфликтна зона и опростява темата.

    19:50 29.01.2026

  • 44 Така е! Прав си!

    6 0 Отговор

    До коментар #40 от "Шести":

    Да кажеш предварително, че 4 партии „категорично отпадат“, при положение че са близо до 4%, е рисковано. Историята показва, че точно такива формации често влизат:
    при мобилизация в последната седмица
    при гласуване в чужбина
    при ниска обща активност
    Това вече не е анализ, а затваряне на политическия хоризонт.

    19:51 29.01.2026

  • 45 Психологическият ефект

    10 0 Отговор
    Такива фалшиви прогнози, като този льольо, не са неутрални. Те:
    демотивират избиратели („няма смисъл“)
    легитимират бъдещи коалиции
    внушават „предрешеност“
    Това е влияние върху вота, независимо дали е умишлено.

    19:52 29.01.2026

  • 46 съвет

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Приеми и покажи на всички, които не те вземат на сериозно, че от теб все пак става нещо. За да те поканят, значи са видели нещо у теб. Докажи се и покажи колко струваш.

    19:52 29.01.2026

  • 47 Евророма ще имат

    1 3 Отговор
    Депутати вече сме в Европа и еврозоната и Шенген
    Източна Ромелия е за тях

    19:52 29.01.2026

  • 48 Този самозванец Константинов

    8 0 Отговор
    Това НЕ е социология, а политическа прогноза с претенция за експертност.

    19:53 29.01.2026

  • 49 Петър

    9 0 Отговор
    Демек сега ГЕРБ и ДПС имат общо 99 депутати, а вновия парламен ще загубят само 6 и ще са 93. Това след като незапомнено количество хора и то не само в София и ги изгониха. Е не е лесно малкото ти име да е професор. Аз пък съм сигурен, че МЕЧ ще влезе а БСП не. И че Радев +ПП-ДБ със сигурност ще са около 130 депутати, а ГЕРБ с ДПС ще са максимум 85, максимум. Но дано да са под 80 депутати за да може да има шанс идат Боко и Шиши при бай Ставри

    19:54 29.01.2026

  • 50 Голямата картина

    5 0 Отговор
    Такава прогноза не обслужва избирателя. Тя обслужва:
    големите играчи,
    вече подредените сценарии,
    ниската политическа енергия.
    Затова и звучи уверено, но оставя горчив вкус:
    повече управление на очакванията, отколкото измерване на реалността

    19:55 29.01.2026

  • 51 Този

    9 0 Отговор
    Този стар шлагер го слушаме и гледаме от много години. Е, не разбра ли, че 80% от хората искат да махнат Борисов и Пеевски. Това което казва този човек е стара песен, да спре да внушава, вече изветрява.

    19:55 29.01.2026

  • 52 Чекмеджан

    9 0 Отговор
    ЛЪЖЕЦ

    19:56 29.01.2026

  • 53 факт

    9 0 Отговор
    ГЕРБ започнаха със старите мурафети. Сега се дава прогноза, вече и екстрасенси започнаха да обезверяват хората, за да не гласуват. След изборите ще се разхвърчат калинки на всички страни.

    19:56 29.01.2026

  • 54 КОЙ има интерес от такава прогноза??

    4 1 Отговор
    Още преди изборите Констангинов внушавя, че "голямата нова формация" на Румен Радев е с огромна преднина (80 мандата), че няма как някой да стигне 121, че парламентът е „предначертан“, а
    това работи в полза на новата формация на Радев по три начина:
    1. психологически натиск: „победителят вече е ясен“
    2. коалиционна легитимация: всички други изглеждат като по-малки партньори
    3. демобилизация на противниците: „няма смисъл да се борим“
    Това е класическа техника на bandwagon effect – хората обичат да са с победителя.

    19:59 29.01.2026

  • 55 Чорапчо

    1 2 Отговор
    Нееееееее!

    20:00 29.01.2026

  • 56 Тоя па

    7 0 Отговор
    прогнозирал по колко депутати щяло да има. Тона никой не може да предвиди. А хората, които говорят едно към гьотере не могат да са професори по нищо-

    20:00 29.01.2026

  • 57 Проф. Константинов обслужва ГЕРБ, ДПС

    5 0 Отговор
    Прогнозата е удобна и за тях:
    никой не взима 121 → без самостоятелна власт
    всички са нужни → пазарлъкът е неизбежен
    „екстремни“ партии са извадени от сметката
    Така се нормализира идеята, че:
    „друг начин освен договорки между познатите играчи няма“
    Това обезврежда радикалния вот и запазва рамката на управляемост.

    20:00 29.01.2026

  • 58 Хохо Бохо

    5 1 Отговор
    Тоя дава рейтинг и за Нероден Петко - "80 депутата за новата формация"...

    20:01 29.01.2026

  • 59 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #41 от "естествено":

    Пак си БЕЗ домашно ❗
    Постът на Рая е ВТОРИ след Президента❗
    Байгън от НЕзнаеши МНОГОзнайковци‼️

    20:02 29.01.2026

  • 60 Уточнявам

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Освен":

    ...да ,ама само с ...език...

    20:02 29.01.2026

  • 61 Азззззззз

    5 0 Отговор
    Тоя дедо да вземе да смени шарения боб на който гледа! Изобщо защо ни го врете в очите тоя , да не казвам какъв е, че ще ме изтрият.

    20:03 29.01.2026

  • 62 Константинов не е безпристрастен

    7 0 Отговор
    Това не е безпристрастен анализ, защото нарушава няколко базови правила на експертната неутралност!
    Езикът му е оценъчен, не аналитичен
    Думи като „глупост“, „абсурдни“, „безумни“ не са език на анализ, а на позиция.
    Експертът може да критикува, но:
    с аргументи,
    с примери,
    с правна или статистическа логика.
    Тук имаме силни квалификации без демонстрация на пътя до тях → това вече е нормативна позиция.
    В изборния анализ абсолютни твърдения не съществуват.
    Фрази като:
    „няма никаква възможност“
    „категорично няма“
    „със сигурност отпадат“
    са сигнал, че говорещият:
    или не мисли вероятностно,
    или съзнателно затваря хоризонта за други сценарии.
    И в двата случая това не е безпристрастно.

    20:04 29.01.2026

  • 63 И тоя се "писал" професор...

    3 0 Отговор
    Липса на методология (а има заключения)
    Безпристрастният анализ показва:
    източници на данни,
    допускания,
    диапазони на грешка,
    алтернативни сценарии.
    Тук имаме крайни резултати без пътя до тях.
    Когато зрителят не може да провери логиката, той остава само с авторитета на говорещия — това е проблем.

    20:05 29.01.2026

  • 64 Въпросче

    5 0 Отговор
    Тоя дърт кара конжул още ли им разпределя и раздава процентите в ИО или наистина само гадае?

    20:05 29.01.2026

  • 65 ?????

    4 2 Отговор
    Горе долу съм съгласен с професора.
    Само да попитам Бацетата, Шишитата, Кикитата които не е ясно що незаконно промениха конституцията с някаква домова книга няма ли да ни се извинят поне?
    Или тва не влиза в техния морал(ако го имат изобщо)?
    Бих се изразил по-остро, но ме е страх че политкоректно ще ме изтрият.

    20:06 29.01.2026

  • 66 гошо

    6 0 Отговор
    Дъртия Вампир ясновидец ли стана, ха сега да видим какво позна.

    20:06 29.01.2026

  • 67 Асиметрична критика

    3 0 Отговор
    Проф. Константинов:
    остро критикува едни институционални решения,
    омаловажава други рискове (напр. ефект върху правата в чужбина),
    изключва „неудобни“ партии от анализа.
    Това е селективен фокус, който винаги издава позиция.

    20:06 29.01.2026

  • 68 Ефектът върху публиката не е неутрален

    4 0 Отговор
    Дори да приемем добри намерения, резултатът е:
    демобилизация на част от избирателите,
    нормализиране на „предрешен“ резултат,
    подсилване на статуквото.
    БЕЗПРИСТАСТНИЯТ АНАЛИЗ ИНФОРМИРА, НЕ НАСТРОЙВА!!!

    20:08 29.01.2026

  • 69 Паааак ли тоя...

    8 0 Отговор
    ...Герберски Булдог...!
    Писна ни от него,да провежда Герберска пропаганда...!

    20:08 29.01.2026

  • 70 Физиономията

    6 0 Отговор
    казва всичко!

    20:09 29.01.2026

  • 72 Константинов смесва ролите

    2 0 Отговор
    В един и същи разговор той еиграе роля на експерт, коментатор, критик, прогнозист.
    Това изисква ясно разграничение, което тук липсва. Когато всичко звучи с една и съща категоричност, публиката приема всичко като „експертно“.

    20:10 29.01.2026

  • 73 Експерт или коментатор?

    4 0 Отговор
    Това не е безпристрастен анализ, защото изводите са поднесени като неизбежни истини, а не като вероятни сценарии, и защото езикът и селекцията на теми издават позиция.

    20:11 29.01.2026

  • 74 оня с коня

    4 3 Отговор
    Ако в предвижданията на Професора има значителна близост до Реалността,Радев освен с Борисов НЯМА с кой друг да се коалира.С НН- абсурд,с ПП/ДБ - абсурд,с Възраждане - изключено поради вижданията им за членство в ЕС и НАТО.Радев и ББ обаче могат да направят Отлично Правителство и БГ определено ще дръпне мощно напред!

    20:11 29.01.2026

  • 75 боико борисуф

    6 0 Отговор
    а бе пиянка гербаджииска я се скрии ти на какъв се правиш голям гадател се извъди я се скрии в мишата си дупка

    20:13 29.01.2026

  • 76 Факти

    3 6 Отговор
    По тази сметка Радев, Възраждане и БСП ще имат 125 депутати. Това е невъзможно. Русофилите в България са около 25-30% и трите партии ще си ги разделят. Радев ще се бори с ПП за второто място.

    Коментиран от #88

    20:14 29.01.2026

  • 77 Мнението, маскирано като анализ

    3 0 Отговор
    Като какъв проф. Константинов прави изборни прогнози — като социолог, като статистик или като коментатор с лично мнение? Защото това, което чуваме, не е анализ, а категорични внушения без методология и без поемане на отговорност.

    20:14 29.01.2026

  • 78 Гадател Константинов

    4 0 Отговор
    Когато математик говори за бъдещето с абсолютна сигурност, това вече не е наука. Това е гадание, само че с микрофон.

    20:15 29.01.2026

  • 79 тоя

    5 0 Отговор
    и на боб гледа

    20:16 29.01.2026

  • 80 Шменти-капелли лъже-маже

    4 0 Отговор
    Проблемът не е в една прогноза, а в това, че едни и същи лица години наред се представят като експерти, без никога да отговарят за неточните си предсказания. Това изчерпа доверието

    20:16 29.01.2026

  • 81 Тинтири-минтири

    3 0 Отговор
    Категорични прогнози без отговорност не са експертиза, а шум.

    20:17 29.01.2026

  • 82 Разкрития

    1 1 Отговор
    ХОЛАНДСКАТА „ЗАВЕРА“ НА "ПРЕЗИДЕНТА".

    ПЪЛЕН СПИСЪК НА СКРИТИТЕ ЛИЦА И ДИГИТАЛНАТА СЛЕДА НА ПЛАМЕН УЗУНОВ!
    ​Оcновният npоrpамен докyмент на движението (файл: DeklaraciaFinal pdf) беше качен на холандcкия cъpвъp cъc забpавени „автоpcки npава“ в метаданните.
    ​КОЙ Е АВТОРЪТ?
    В cвойcтвата на файла, в nолето „Author“, е заnиcано името Plamen Uzunov.
    СКРИТИЯТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
    ​Генеpал-майоp о.p. Димитъp Шивиков, Пpедcедател на Инициативния cъвет (Пyбличното лице/Маcката).
    ​Рyмен Петков - Оprанизационен cтpатеr. Човекът, оcиrypил лоrиcтиката и мpежата на АБВ.
    ​Пpоф. д-p Ваня Добpева - Ръководител наnpавление „Идеолоrия и обpазование“. Вpъзката c лявото кpило.
    ​Доц. д-p Геоprи Кючyков - Отrовоpник за междyнаpодните отношения и здpавеоnазването.
    ​Сnаc Панчев - Лидеp на Земеделcки cъюз „Ал. Стамболийcки“ (Кооpдинатоp nо коалиционна nолитика).
    ​Ген. Стоимен Стоименов -Екcnеpт nо „Национална cиrypноcт“.
    ​Боян Чyков - Скpитият екcnеpт в „Екcnеpтния cъвет“ (Геоnолитичеcки cтpатеr, заложен в мета-таrовете на cайта).

    Пpоектът „Движение Нашата Бълrаpия“ не е нов.
    Това е npоектът на Пламен Узyнов и Рyмен Петков, оnакован в nатpиотични лозyнrи.
    ​Гоcnода, иcтината не cе тpие c бyтона Delete.
    Имаме метаданните, имаме лоrовете, имаме и имената ви!

    20:18 29.01.2026

  • 83 Възмутен

    3 0 Отговор
    Като какъв проф. Константинов прави прогнози — като социолог или като гадател?
    В науката няма „категорично“ за бъдещето, има вероятности. Когато някой говори с абсолютна сигурност, без методология и без отговорност за грешките си, това не е анализ, а внушение. Проблемът не е в една прогноза, а в това, че едни и същи физиономии десетилетия наред монополизират ефира, без никога да бъдат държани отговорни за неточните си „предсказания“. Това вече не е експертиза — това е шум, който ни дотегна до смърт.

    20:18 29.01.2026

  • 84 Врачката Константинов

    3 0 Отговор
    Категорични прогнози без метод и без отговорност не са наука. Те са гадание с микрофон.

    20:19 29.01.2026

  • 85 стоян георгиев

    1 3 Отговор
    Това ще са и резултатите...
    Професор Константинов знае,защото той е човека дето ще брои бюлетинът..
    Така,че напъните на розовите недоразумения от ппдб ще бъдат пръдня в морето..

    20:20 29.01.2026

  • 86 нннн

    2 0 Отговор
    При 1 милион допълнителни гласа, картите ще се разбъркат. Тези хора не са от подкупените и зависимите.

    20:23 29.01.2026

  • 87 Стенли

    1 0 Отговор
    Дано Костадинов и Радев да се обединят но малко ме съмнява видяхме че Радев малко се опитва да шикалкави но все пак по добре той отколкото гербераститите или ппдб с любезното съдействие на шиши

    Коментиран от #94

    20:23 29.01.2026

  • 88 оня с коня

    0 4 Отговор

    До коментар #76 от "Факти":

    Нещо не си адекватен- Русофилите в БГ не са 25-30%,а ТОЧНО 23,7% сроред Социлог Изследвания на 2 Агенции.Колкото до "разделянето" на русофилския Електорат- толкова ли не вдяваш че колкото е избирателната Активност средно за Страната,толкова е Активността и на тая Русофилска диаспора,т.е. повече от ПОЛОВИНАТА от тия 23,7% НЯМА ДА ГЛАСУВАТ!Останалите русофили пък колкото и малко даса...взели че преминали към радев,иначе няма как той да направи 80%Абе мислете преди да драскате бе...ако има с какво:)

    20:24 29.01.2026

  • 89 Стою

    4 0 Отговор
    Ментарджията пак се появи.

    20:27 29.01.2026

  • 90 Социолог

    2 0 Отговор
    Величие влиза

    20:30 29.01.2026

  • 91 Познах те

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "ма ДУРО":

    Ти си или простата Тиква Борисов или Cвинян Пеевски.

    20:32 29.01.2026

  • 92 Наков

    3 0 Отговор
    оооо величие ще влезе със сигурност ако пак не нагласят изборите,всъщност ако не ги нагласят меч,итн и възраждане няма да са там само заблудени души могат да гласуват за меч,итн и възраждане

    20:35 29.01.2026

  • 93 На КАЛЬП кьм гальп

    0 0 Отговор
    Тоя вообще не дружи с основа на раменете му!

    20:43 29.01.2026

  • 94 Нерде Ямбол нерде Стамбул

    0 1 Отговор

    До коментар #87 от "Стенли":

    Какьв Костадинов още повече пьк и с Радев?! Може но трябва да пита ментора Боко.

    20:49 29.01.2026

  • 95 Само фаньазьори!

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Този е гербераст но е факт":

    Пак само фашаги останахте след прогнозите!!!
    Добре че никой вече не ви врьзва на пропагандата!

    20:53 29.01.2026

  • 96 ужас

    0 0 Отговор
    Бойко и Румен ще управляват. Ако Шиши и Бойко не са депутати може да управляват Румен, дпс и кокорчо.

    20:58 29.01.2026

  • 97 Тенекиев

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "не разбрах":

    Дедо ти мишо винаги познава с плюс минус 3

    21:00 29.01.2026

