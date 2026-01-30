Най-големите сайтове за пиратско съдържание у нас - свалени след мащабна международна акция, има 4-ма задържани

Трите най-големи сайта за пиратско съдържание у нас - Zamunda, ArenaBG и Zelka, бяха свалени при международна акция, в която са участвали Европол, ГДБОП, американски служби, ДАНС, следствието и прокуратурата. По случая има четирима задържани, потвърди вътрешният министър в оставка Даниел Митов, цитиран от Нова телевизия. Той обаче отказа да разкрие с какво точно са се занимавали арестуваните.
От съобщенията на трите сайта става ясно, че причината за спирането им е по силата на съдебна заповед, издадена в САЩ. „Този домейн е иззет от Службата за разследвания към Министерството на вътрешната сигурност (Homeland Security Investigations) като част от международна операция, в съответствие със съдебна заповед, издадена от Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на щата Мисисипи“, гласи текстът на банер, който се вижда при опит да се достъпи някоя от трите платформи.
Те функционираха като торент тракери и предлагаха всякакво съдържание - филми, музика, игри, програми и др. Преди време българските власти заявиха, че са били „образувани досъдебни производства“ срещу въпросните платформи за „престъпления срещу интелектуалната собственост и данъчни престъпления“.
"Сега вече резултатите са налице. Когато има воля, има и резултат. Беше извършена една много сложна и добре координирана международна операция", каза днес Митов на брифинг пред журналисти в Димитровград.
1 Кибер селянин
13:02 30.01.2026
2 Смъртта
Коментиран от #6
13:04 30.01.2026
3 Анани
13:13 30.01.2026
4 мисирките
Коментиран от #19
13:14 30.01.2026
5 пиратите крадящи танкери
13:16 30.01.2026
6 сол
До коментар #2 от "Смъртта":не работи
Коментиран от #12
13:19 30.01.2026
7 Политкоректен
13:23 30.01.2026
8 Голяма работа свършили
13:23 30.01.2026
9 Мечката Гечка
Всеки тълкува законите, както на него му скимне.
Коментиран от #30
13:24 30.01.2026
10 Затова
13:25 30.01.2026
11 Хахотото
13:26 30.01.2026
12 Работи
До коментар #6 от "сол":работи. Ей сега го отварях от телефона.
13:27 30.01.2026
13 Сатана Z
13:27 30.01.2026
14 Живи
13:27 30.01.2026
15 Пламен
Коментиран от #26
13:28 30.01.2026
16 Бурофф
13:29 30.01.2026
17 Бокачо
13:32 30.01.2026
18 Пак някой е тръгнал
13:32 30.01.2026
19 ОБЕКТИВЕН
До коментар #4 от "мисирките":Да, така е, прав си. А сега ми кажи КОЙ НЕ Е НА ПОВИКВАНЕ. Питам те, защото няма верен отговор.
13:34 30.01.2026
20 Линукс
13:34 30.01.2026
21 Фифи Перото
Това са сайтове за споделяне на съдържание, което е платено на авторите.
13:34 30.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Башибозуци
13:35 30.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Всичко що е на ДВ и Блумбъра и БТАту
13:38 30.01.2026
26 ОБЕКТИВЕН
До коментар #15 от "Пламен":Да, така е, прав си. Руските сайтове са ВЪЛШЕБНИ. Днес си дръпнах едно помагало по граматика.
13:39 30.01.2026
27 Истината
13:39 30.01.2026
28 Студопор
13:40 30.01.2026
29 604
13:41 30.01.2026
30 Каубойщина
До коментар #9 от "Мечката Гечка":Ти не прехвърляш файл, а едно от многото парчета на този файл. Така получилият файла просто е събирал пъзел, а това, че този пъзел се е оказал филм или песен е една щастлива случайност, от юридическа гледна точка. Трекерите са като клубове по интереси ,за тези които обичат пъзелите и в обявата се намират и си разменят парчета, както някога децата си разменяха картинки от дъвки с колички, за да съберат цялата серия.
13:42 30.01.2026
31 Недоволен
13:42 30.01.2026
32 БеГемот
13:42 30.01.2026
33 Кокорчо
Коментиран от #39
13:43 30.01.2026
34 Фют
13:45 30.01.2026
35 Тракиец 🇺🇦
13:45 30.01.2026
36 Герги
13:47 30.01.2026
37 Шиши
13:48 30.01.2026
38 Дада
13:48 30.01.2026
39 оня с коня
До коментар #33 от "Кокорчо":Е баш Замунда Нет отворих преди малко де- работи си нормално!Не съм компютърен специалист но мисля че дори да ги бастисат в БГ,няма проблем да ни радват и като се Базират в друга държава.
13:51 30.01.2026
40 1111
13:53 30.01.2026