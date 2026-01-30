Най-големите сайтове за пиратско съдържание у нас - свалени след мащабна международна акция, има 4-ма задържани

Трите най-големи сайта за пиратско съдържание у нас - Zamunda, ArenaBG и Zelka, бяха свалени при международна акция, в която са участвали Европол, ГДБОП, американски служби, ДАНС, следствието и прокуратурата. По случая има четирима задържани, потвърди вътрешният министър в оставка Даниел Митов, цитиран от Нова телевизия. Той обаче отказа да разкрие с какво точно са се занимавали арестуваните.

От съобщенията на трите сайта става ясно, че причината за спирането им е по силата на съдебна заповед, издадена в САЩ. „Този домейн е иззет от Службата за разследвания към Министерството на вътрешната сигурност (Homeland Security Investigations) като част от международна операция, в съответствие със съдебна заповед, издадена от Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на щата Мисисипи“, гласи текстът на банер, който се вижда при опит да се достъпи някоя от трите платформи.

Те функционираха като торент тракери и предлагаха всякакво съдържание - филми, музика, игри, програми и др. Преди време българските власти заявиха, че са били „образувани досъдебни производства“ срещу въпросните платформи за „престъпления срещу интелектуалната собственост и данъчни престъпления“.

"Сега вече резултатите са налице. Когато има воля, има и резултат. Беше извършена една много сложна и добре координирана международна операция", каза днес Митов на брифинг пред журналисти в Димитровград.