Най-големите сайтове за пиратско съдържание у нас - свалени след мащабна международна акция, има 4-ма задържани

30 Януари, 2026 12:49

От съобщенията на трите сайта става ясно, че причината за спирането им е по силата на съдебна заповед, издадена в САЩ.

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова

Трите най-големи сайта за пиратско съдържание у нас - Zamunda, ArenaBG и Zelka, бяха свалени при международна акция, в която са участвали Европол, ГДБОП, американски служби, ДАНС, следствието и прокуратурата. По случая има четирима задържани, потвърди вътрешният министър в оставка Даниел Митов, цитиран от Нова телевизия. Той обаче отказа да разкрие с какво точно са се занимавали арестуваните.
От съобщенията на трите сайта става ясно, че причината за спирането им е по силата на съдебна заповед, издадена в САЩ. „Този домейн е иззет от Службата за разследвания към Министерството на вътрешната сигурност (Homeland Security Investigations) като част от международна операция, в съответствие със съдебна заповед, издадена от Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на щата Мисисипи“, гласи текстът на банер, който се вижда при опит да се достъпи някоя от трите платформи.
Те функционираха като торент тракери и предлагаха всякакво съдържание - филми, музика, игри, програми и др. Преди време българските власти заявиха, че са били „образувани досъдебни производства“ срещу въпросните платформи за „престъпления срещу интелектуалната собственост и данъчни престъпления“.

"Сега вече резултатите са налице. Когато има воля, има и резултат. Беше извършена една много сложна и добре координирана международна операция", каза днес Митов на брифинг пред журналисти в Димитровград.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кибер селянин

    42 1 Отговор
    Остъйте ората да гледат ве

    13:02 30.01.2026

  • 2 Смъртта

    29 0 Отговор
    хахахахахахах, замунда работи, който не вярва да влезне аххахахахаха, голяма новина....

    Коментиран от #6

    13:04 30.01.2026

  • 3 Анани

    25 0 Отговор
    Замунда работи. Е сега проверих. Ама щом има участие на нашенец в операцията то провала е гарантиран.

    13:13 30.01.2026

  • 4 мисирките

    31 2 Отговор
    от ГЕРБ само доказаха, че са к/ви "на повикване" на посолството ....

    Коментиран от #19

    13:14 30.01.2026

  • 5 пиратите крадящи танкери

    25 1 Отговор
    спират филмите ни

    13:16 30.01.2026

  • 6 сол

    0 8 Отговор

    До коментар #2 от "Смъртта":

    не работи

    Коментиран от #12

    13:19 30.01.2026

  • 7 Политкоректен

    17 1 Отговор
    Пиратство ли е да пиратираш пиратите?

    13:23 30.01.2026

  • 8 Голяма работа свършили

    11 3 Отговор
    В тях се въртяха няколко сериала, които и така дават по тв, но без реклама разбира се, малко музика с лошо качество и май това е. Какво ще направят като ги спрат, освен да се подмажат на Тръмп?

    13:23 30.01.2026

  • 9 Мечката Гечка

    12 1 Отговор
    Аз прихвърлям файл на теб, ти на другия, другият на следващия и т.н. Реално за задържали собственици на домейни, за това, че са притежават и разработват... домейни. Аз престъпление не виждам. Ако изобщо трябва да говорим за престъпление, трябва да задържат всеки от нас за използване и разпространение на защитено съдържание, а не собственика на някакъв си домейн.
    Всеки тълкува законите, както на него му скимне.

    Коментиран от #30

    13:24 30.01.2026

  • 10 Затова

    6 0 Отговор
    тези с производството на пиратските CD на времето ги убиха . Които им разрешиха , после ги убиха .

    13:25 30.01.2026

  • 11 Хахотото

    20 0 Отговор
    Каквото и да спрете, па нема гледам телевизия!

    13:26 30.01.2026

  • 12 Работи

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "сол":

    работи. Ей сега го отварях от телефона.

    13:27 30.01.2026

  • 13 Сатана Z

    4 0 Отговор
    RAR BG си бачка

    13:27 30.01.2026

  • 14 Живи

    3 1 Отговор
    да не са! Ограбиха ни краварски!Бял ден да не видят!

    13:27 30.01.2026

  • 15 Пламен

    11 0 Отговор
    РУСКИТЕ САЙТОВЕ НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА СПРЕ .

    Коментиран от #26

    13:28 30.01.2026

  • 16 Бурофф

    6 1 Отговор
    Магнитски - Кога?

    13:29 30.01.2026

  • 17 Бокачо

    11 0 Отговор
    И Замунда и арена са 👌, не съм ги ползвал от 10-тина години, че и повече , ама такива лай💩нари ме дразнят и ще дръпна 50-60 тб само за да ги сийдвам👌

    13:32 30.01.2026

  • 18 Пак някой е тръгнал

    8 0 Отговор
    Да слугува на атлантическата сган ? А?

    13:32 30.01.2026

  • 19 ОБЕКТИВЕН

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "мисирките":

    Да, така е, прав си. А сега ми кажи КОЙ НЕ Е НА ПОВИКВАНЕ. Питам те, защото няма верен отговор.

    13:34 30.01.2026

  • 20 Линукс

    1 1 Отговор
    Отворен код, свободен софт и всичко ОК. А който иска да печели от Аутокад, без да му плаща - нека страда!

    13:34 30.01.2026

  • 21 Фифи Перото

    12 0 Отговор
    Защо съдържанието да е пиратско?
    Това са сайтове за споделяне на съдържание, което е платено на авторите.

    13:34 30.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Башибозуци

    8 0 Отговор
    Точно в това се превърнаха службите ни. Продажни мръсници работещи за чужди интереси. Колониална окупациона околийска жандармерия

    13:35 30.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Всичко що е на ДВ и Блумбъра и БТАту

    1 0 Отговор
    Е пиратско съдържание. Защо не е свалено ? А? Защо е безплатно?

    13:38 30.01.2026

  • 26 ОБЕКТИВЕН

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Пламен":

    Да, така е, прав си. Руските сайтове са ВЪЛШЕБНИ. Днес си дръпнах едно помагало по граматика.

    13:39 30.01.2026

  • 27 Истината

    6 1 Отговор
    Замунда я спират от 20 години и още си работи. Даже доколкото си спомням са две отделни Замунди, заради пререкания между админите.

    13:39 30.01.2026

  • 28 Студопор

    2 0 Отговор
    Всичко хубаво ни взехте!! Какво общо има Мисисипи със Замундата?

    13:40 30.01.2026

  • 29 604

    1 0 Отговор
    Сприли съ те тоя .!. Ще качваме на локалки бъал съм ги!

    13:41 30.01.2026

  • 30 Каубойщина

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мечката Гечка":

    Ти не прехвърляш файл, а едно от многото парчета на този файл. Така получилият файла просто е събирал пъзел, а това, че този пъзел се е оказал филм или песен е една щастлива случайност, от юридическа гледна точка. Трекерите са като клубове по интереси ,за тези които обичат пъзелите и в обявата се намират и си разменят парчета, както някога децата си разменяха картинки от дъвки с колички, за да съберат цялата серия.

    13:42 30.01.2026

  • 31 Недоволен

    7 0 Отговор
    Оставете замунда бе... едно хубаво нещичко ни беше останало в нашия нет.

    13:42 30.01.2026

  • 32 БеГемот

    3 0 Отговор
    Ама друг път....отново ювелирна акция на скъпоплатените некадърници....хахах

    13:42 30.01.2026

  • 33 Кокорчо

    3 0 Отговор
    Тия може ли да са толкова тъпи? Спрян е само замунда.net. Ch и se си работят в този момент.

    Коментиран от #39

    13:43 30.01.2026

  • 34 Фют

    1 0 Отговор
    Не искат да гледаме Мешания безплатно. Аз лично никакъв интерес не проявявам. Ама те нашите, да засвидетелстват преданост, вероятно.

    13:45 30.01.2026

  • 35 Тракиец 🇺🇦

    4 1 Отговор
    Всички гробари се чудят ден и нощ как да СГО.МНЯСАТ и вгорчат живота на българите....гербераст ли е не ми го хвали...ще те остави без работа,ще ти увеличава цените. А ВСИЧКО,ще те краде,ще приема гадни терористични закони ,ще подписва договори с Брюксел на тъмно без да се допита до народа а после ще ти каже НИЕ сме подписали с Брюксел Еди какво си и имаме ангажиментите да ги изпълняваме р-естествено без ние народа да сме подписвали нищо и всичко да е наш минус и унищожение...ще удря все по бедните ,ще ти закрие сайт от който в черния си живот да свалиш едно филмче ей така за час да избягаш от всичкото зло просто да разтовариш от герберастите комуняги и накрая и това ще ти забранят..докато по тъмна доба ни вкарват пакистанци и не.гри от цял свят тук да ни унищожават расово. Няма такива бо.клуци като герберастите болшевики крадливи няма

    13:45 30.01.2026

  • 36 Герги

    3 0 Отговор
    Браво.....поздравления...само ТЕЗИ САЙТОВЕ бяха останали да пречат на държавата и най накрая победа...голямо планиране е било...крили са се в планината едвам са ги намерили...

    13:47 30.01.2026

  • 37 Шиши

    2 1 Отговор
    Ще плащате за всеки филм или игра, и то в еврото което ви натресох с бате Боко, пакистанци и афганистанци ще ви натреса с хиляди и ще викате Слава Украйне от сутрин до вечер.

    13:48 30.01.2026

  • 38 Дада

    2 0 Отговор
    20 години всякаква крадлива из.мет се опитва да забрани Замунда и арена и все се провалят ...най много са стигали 3 дни да нямат хората достъп до тези сайтове и после отново си гледат филмчета и музика...питайте онзи непрокопсаник и неможач Явор Колев

    13:48 30.01.2026

  • 39 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Кокорчо":

    Е баш Замунда Нет отворих преди малко де- работи си нормално!Не съм компютърен специалист но мисля че дори да ги бастисат в БГ,няма проблем да ни радват и като се Базират в друга държава.

    13:51 30.01.2026

  • 40 1111

    0 0 Отговор
    Замундата и Арената си работят.

    13:53 30.01.2026

