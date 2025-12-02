Над 10 задържани при безредиците след края на мирния протест в София

Многохилядни протести в София и редица градове в страната белязаха изминалата вечер, обобщава NOVA. За втори път недоволството в столицата се проведе в триъгълника на властта с основно искане – управляващите да оттеглят Бюджет 2026 и в него да бъдат направени промени.
На мирни протести и шествия се събраха и жителите на много големи градове – като Пловдив, Варна и Бургас. Най-масовата демонстрация беше в столицата – часове наред хората скандираха „оставка“ под прозорците на властта.
А след като още през деня полицията излезе с предупреждение за ескалации – малко след 21 часа напрежението в София нарасна значително.
Това се случи след като хората се разделиха на няколко лъча – част от тях стигнаха до централата на ГЕРБ, а после се върнаха в триъгълника на властта. Паралелно с това друга група се насочи към централата на "ДПС - Ново начало", където се стигна до сблъсъци, безредици и сериозна ескалация на напрежението. Няколко коли на полицията и жандармерията бяха изпочупени.
По данни на Столичната полиция има над 10 задържани. Десетки контейнери за боклук бяха подпалени, атакуван беше и офис на ГЕРБ. Случилото се – е провокация от страна на агитки, която да опорочи протеста, категорични са от "Продължаваме Промяната - "Демократична България".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Миризлив пор
06:25 02.12.2025
2 Пецата
06:26 02.12.2025
3 Авторите
Коментиран от #7
06:26 02.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Време е
06:29 02.12.2025
6 Много грозно
Да ги блокират в парламента всички хрантутници и крадци да ги даржът с дни. Разрушиха всичко и, кой ще плаща пак ние.
06:29 02.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Съгласен
06:30 02.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 побърканяк
06:37 02.12.2025
12 иван костов
06:38 02.12.2025
13 Куките бяха заедно с агитките
06:38 02.12.2025