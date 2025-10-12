Няма образувано досъдебно производство по сигнала за предполагаемо купуване на гласове в Огняново

Няма образувано досъдебно производство по сигнала за предполагаемо нарушаване на избирателните права на гражданите в пазарджишкото село Огняново, съобщи на брифинг говорителят на Областната дирекция(ОД) на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов, цитиран от БТА.
Преди обяд чрез телефон 112 е получен сигнал, че група от граждани са забелязали два автомобила в населеното място. Според тях, леките коли били "съмнителни", а пътуващите в тях се занимавали с купуване на гласове в ромската махала на селото. При опит да бъдат спрени колите, двама мъже избягали, но по-късно са установени и са задържани за даване на показания.
Мирослав Стоянов уточни, че работата по цялостното изясняване на случая продължава, а полицейски служители работят с петимата граждани, пътували в двата автомобила. Извършени са лични обиски и проверки на автомобилите по Закона за МВР, за което са изготвени протоколи. В колите не е открито нищо, което да насочва към купуване на гласове, посочи Стоянов. Няма основание лицата да бъдат задържани и след снемане на обясненията им, ще бъдат освободени, добави говорителят на полицията.
Стоянов каза още, че през днешния изборен ден в областната дирекция са получени около 30 сигнала за нарушаване на обществения ред, като голяма част от тях са били свързани с инцидента в с. Огняново. Общо 220 полицейски служители са ангажирани в осигуряване на реда и спокойното протичане на вота за нов състав на общинския съвет в Пазарджик.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #8
20:29 12.10.2025
2 Очевидец
Коментиран от #6, #9, #10
20:34 12.10.2025
3 други очаквания дали има
А вие спете спокойно, всичко е заубено!
20:41 12.10.2025
4 Ти да видиш
Затова и правителствата ни са нелегитимни и самозвани.
20:42 12.10.2025
5 Петър
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Лъжец, както винаги.
20:46 12.10.2025
6 Параскева
До коментар #2 от "Очевидец":Хайде, кошаревски очевидецо, пусни да видим видеото! Само да ти кажа, че Българските порлицаи НЯМАТ значки. зайко-найко дори това не знае.
20:48 12.10.2025
7 Значи
20:48 12.10.2025
8 Промяна
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Платен Дописнико шарлатанин като този Барек биете невинни граждани да Гласуват за Вас България не е Джунгла а ДЪРЖАВА с ЕВРОПЕЙСКИ Правила
Коментиран от #13
20:49 12.10.2025
9 Леля Тьотка
До коментар #2 от "Очевидец":Споко, бе - те в Пазарджик още търсят човек да говори на български!
20:50 12.10.2025
10 Пацо
До коментар #2 от "Очевидец":Тефтера е на турски, а знаем, какво е населението там!
20:53 12.10.2025
11 Еми като всичко е точно
Коментиран от #12
20:54 12.10.2025
12 Така е
До коментар #11 от "Еми като всичко е точно":Бареков с други граждани ги залови и извършиха граждански арест на ромските купувачи и полицията ги пази..Публикувал е видео
20:58 12.10.2025
13 Евгени от Алфапласт
До коментар #8 от "Промяна":Разкарай се, ченге неграмотно!🤣
Коментиран от #15
21:00 12.10.2025
14 ФЕЙК - либераст
21:04 12.10.2025
15 Промяна
До коментар #13 от "Евгени от Алфапласт":България е в ЕВРОПА не е в Джунглата тук живеят и други Граждани не си само ТИ малцинство сте
Коментиран от #17
21:09 12.10.2025
16 оня с големия
Коментиран от #19
21:14 12.10.2025
17 Евгени от Алфапласт
До коментар #15 от "Промяна":Мълчи, кука неграмотна!🤣 Целият форум тук те гаври какъв си герберастки смотляк!😂
Коментиран от #21
21:15 12.10.2025
18 Гост
21:15 12.10.2025
19 Коатя
До коментар #16 от "оня с големия":Затова върнаха хартиените бюлетини.
21:16 12.10.2025
20 123
21:18 12.10.2025
21 Промяна
До коментар #17 от "Евгени от Алфапласт":Не си България а си НИКОЙ НИКОЙ в България живеят и други хора а не само ТИ хаххаххахха
Коментиран от #24
21:18 12.10.2025
22 ЗА ТЕЗИ С 50% УВЕЛИЧЕНИЕ САМО ЕДНА ДУМА-
21:19 12.10.2025
23 123
21:22 12.10.2025
24 Евгени от Алфапласт
До коментар #21 от "Промяна":Марш, ченгел илитерат! Грам не те слуша тимберицата, байно! 🤣
21:24 12.10.2025
25 123
21:25 12.10.2025
27 123
21:31 12.10.2025
28 ганев
21:31 12.10.2025
30 123456
21:34 12.10.2025
31 Изборите за местна власт са важни
21:34 12.10.2025
32 Боруна Лом
21:36 12.10.2025
33 ганев
21:36 12.10.2025
34 Това е родното място
Няма и да има дело!
21:38 12.10.2025
35 Ето как чуждестранните наблюдатели
ДЕНЯТ В НЯКОЛКО РЕДА: Пазарджик гласува за общински съвет, граждани водени от бивш евродепутат "арестуват" съмнителни субекти, МВР: Всичко е точно!
21:44 12.10.2025
36 Всичко е точно кучето си лае
21:44 12.10.2025
37 МВР
21:45 12.10.2025