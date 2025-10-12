Новини
Няма образувано досъдебно производство по сигнала за предполагаемо купуване на гласове в Огняново

12 Октомври, 2025 20:26 794 37

Продължава работата по цялостното изясняване на случая

Няма образувано досъдебно производство по сигнала за предполагаемо купуване на гласове в Огняново - 1
Снимка: БГНЕС
Няма образувано досъдебно производство по сигнала за предполагаемо нарушаване на избирателните права на гражданите в пазарджишкото село Огняново, съобщи на брифинг говорителят на Областната дирекция(ОД) на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов, цитиран от БТА.

Преди обяд чрез телефон 112 е получен сигнал, че група от граждани са забелязали два автомобила в населеното място. Според тях, леките коли били "съмнителни", а пътуващите в тях се занимавали с купуване на гласове в ромската махала на селото. При опит да бъдат спрени колите, двама мъже избягали, но по-късно са установени и са задържани за даване на показания.

Мирослав Стоянов уточни, че работата по цялостното изясняване на случая продължава, а полицейски служители работят с петимата граждани, пътували в двата автомобила. Извършени са лични обиски и проверки на автомобилите по Закона за МВР, за което са изготвени протоколи. В колите не е открито нищо, което да насочва към купуване на гласове, посочи Стоянов. Няма основание лицата да бъдат задържани и след снемане на обясненията им, ще бъдат освободени, добави говорителят на полицията.

Стоянов каза още, че през днешния изборен ден в областната дирекция са получени около 30 сигнала за нарушаване на обществения ред, като голяма част от тях са били свързани с инцидента в с. Огняново. Общо 220 полицейски служители са ангажирани в осигуряване на реда и спокойното протичане на вота за нов състав на общинския съвет в Пазарджик.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    29 4 Отговор
    Заловените купувачи на гласове от гражданите са полицаи и командоси на служба при Шиши.

    Коментиран от #5, #8

    20:29 12.10.2025

  • 2 Очевидец

    30 3 Отговор
    Има си видео в нета с намерените пачки пари и тефтерче с имена, ама нямало открито нищо уличаващо...гати смешката!

    Коментиран от #6, #9, #10

    20:34 12.10.2025

  • 3 други очаквания дали има

    20 3 Отговор
    Няма и да има! Нали за това им вдигнаха заплатите!
    А вие спете спокойно, всичко е заубено!

    20:41 12.10.2025

  • 4 Ти да видиш

    17 1 Отговор
    В тази държава стана нормално да се купува вот и никой да не предприема нищо.
    Затова и правителствата ни са нелегитимни и самозвани.

    20:42 12.10.2025

  • 5 Петър

    3 13 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Лъжец, както винаги.

    20:46 12.10.2025

  • 6 Параскева

    2 16 Отговор

    До коментар #2 от "Очевидец":

    Хайде, кошаревски очевидецо, пусни да видим видеото! Само да ти кажа, че Българските порлицаи НЯМАТ значки. зайко-найко дори това не знае.

    20:48 12.10.2025

  • 7 Значи

    19 1 Отговор
    са купували за голямото Д.... иначе щяха да ги разкостят.

    20:48 12.10.2025

  • 8 Промяна

    2 14 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Платен Дописнико шарлатанин като този Барек биете невинни граждани да Гласуват за Вас България не е Джунгла а ДЪРЖАВА с ЕВРОПЕЙСКИ Правила

    Коментиран от #13

    20:49 12.10.2025

  • 9 Леля Тьотка

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Очевидец":

    Споко, бе - те в Пазарджик още търсят човек да говори на български!

    20:50 12.10.2025

  • 10 Пацо

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Очевидец":

    Тефтера е на турски, а знаем, какво е населението там!

    20:53 12.10.2025

  • 11 Еми като всичко е точно

    14 0 Отговор
    поне да изтрият качените видия на хората по сайтовете за случая. Има хора които си признават и разказват всичко за купуването на гласове и стоят с лицата си на видео. Изтриите всичко поне да се не дразнят хората.

    Коментиран от #12

    20:54 12.10.2025

  • 12 Така е

    9 0 Отговор

    До коментар #11 от "Еми като всичко е точно":

    Бареков с други граждани ги залови и извършиха граждански арест на ромските купувачи и полицията ги пази..Публикувал е видео

    20:58 12.10.2025

  • 13 Евгени от Алфапласт

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Промяна":

    Разкарай се, ченге неграмотно!🤣

    Коментиран от #15

    21:00 12.10.2025

  • 14 ФЕЙК - либераст

    9 0 Отговор
    България е страна на праведниците! Тук никога няма и няма и да има виновни! Ни за "Елените" ни за фолшификациата на избори! Тези "българи-юнаци" в Огняново сигурно им е било много студено за това си криеха лицата! А осъдени да има? То защо ли има и затвори! Само пари харчим! Тук всички сме ангел до ангел, херувим до херувим! Хеле тези дето са в небесата на политиката!

    21:04 12.10.2025

  • 15 Промяна

    1 8 Отговор

    До коментар #13 от "Евгени от Алфапласт":

    България е в ЕВРОПА не е в Джунглата тук живеят и други Граждани не си само ТИ малцинство сте

    Коментиран от #17

    21:09 12.10.2025

  • 16 оня с големия

    10 0 Отговор
    Нали ни е ясно, че изборите в Пазарджик са загубени… машината им е просто смазана и с помощта на полицията няма шанс за нищо честно! Съжалявам за всички нормални хора 😒

    Коментиран от #19

    21:14 12.10.2025

  • 17 Евгени от Алфапласт

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "Промяна":

    Мълчи, кука неграмотна!🤣 Целият форум тук те гаври какъв си герберастки смотляк!😂

    Коментиран от #21

    21:15 12.10.2025

  • 18 Гост

    2 0 Отговор
    Нема и да има

    21:15 12.10.2025

  • 19 Коатя

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "оня с големия":

    Затова върнаха хартиените бюлетини.

    21:16 12.10.2025

  • 20 123

    7 1 Отговор
    А защо няма, след като има данни за престъпление, къде РП Пазарджик, къде е???Тоя говорител трябва да се уволни от МВР.

    21:18 12.10.2025

  • 21 Промяна

    1 6 Отговор

    До коментар #17 от "Евгени от Алфапласт":

    Не си България а си НИКОЙ НИКОЙ в България живеят и други хора а не само ТИ хаххаххахха

    Коментиран от #24

    21:18 12.10.2025

  • 22 ЗА ТЕЗИ С 50% УВЕЛИЧЕНИЕ САМО ЕДНА ДУМА-

    6 0 Отговор
    СРАМ!

    21:19 12.10.2025

  • 23 123

    2 1 Отговор
    РП ПАЗАРДЖИК да се самосезира, айде???

    21:22 12.10.2025

  • 24 Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Промяна":

    Марш, ченгел илитерат! Грам не те слуша тимберицата, байно! 🤣

    21:24 12.10.2025

  • 25 123

    1 1 Отговор
    Говорител, ти си срам за МВР,говориш глупости. Прочети наредбити и инструкции. Кокошкар.

    21:25 12.10.2025

  • 27 123

    1 1 Отговор
    Говорител, ти си за чистач , а не за Говорител.

    21:31 12.10.2025

  • 28 ганев

    5 0 Отговор
    .........НЕ...БЕЕ...НЯМА ТАКОВА ..НЕЩО...ЗА 35г...НЯМА И 1.КУПЕН ГЛАС

    21:31 12.10.2025

  • 30 123456

    3 0 Отговор
    Полицията ги пази - даже не им направиха обиск на тия келеши ! И онзи , който е избягал с раницата защо не го намериха! И ония двамата , които са избягали през ограда в нечий двор и после през полето - за тях да кажете нещо . Намериха един дето "се успал" - слаби сценаристи ....

    21:34 12.10.2025

  • 31 Изборите за местна власт са важни

    1 0 Отговор
    Защото това е местния парламент. Реално той управлява областта и взема решенията. Кмета е длъжен да се съобразява с решенията на общинския съвет. Пазарджик е с квота 41 съветника. Кандидат е и бившия кмет Тодор Попов близък до Борисов и Пеевски но с така наречена гражданска листа. Много пари се дават за подобни местни избори,защото за 1 глас от съветник сумата рушвет стига до 100-200 хиляди лева примерно от строителен предприемач за разрешение за строеж на общински терен.

    21:34 12.10.2025

  • 32 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    НАКРАЯ ЩЕ СЕ ИЗВИНЯТ НА ТОВАРИШ ПЕЕВСКИ!

    21:36 12.10.2025

  • 33 ганев

    2 1 Отговор
    АЛООУ...СОРОСКИ..ФАКТИ...ЗАЩО МЕ ИЗТРИХТЕ...ЗАЩОТО КАЗАХ ИСТИНАТА...ЧЕ 68..ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ ИСКАТ ВЕЧЕ НАРОДЕН СЪД

    21:36 12.10.2025

  • 34 Това е родното място

    2 0 Отговор
    На Бойко Рашков.
    Няма и да има дело!

    21:38 12.10.2025

  • 35 Ето как чуждестранните наблюдатели

    1 0 Отговор
    Описват изборите в Пазарджик -
    ДЕНЯТ В НЯКОЛКО РЕДА: Пазарджик гласува за общински съвет, граждани водени от бивш евродепутат "арестуват" съмнителни субекти, МВР: Всичко е точно!

    21:44 12.10.2025

  • 36 Всичко е точно кучето си лае

    0 0 Отговор
    кервана си върви. Напишете в ютюб: Изборите в Пазарджик: заловени лица със списъци и 5000 лева за купуване на гласове

    21:44 12.10.2025

  • 37 МВР

    0 0 Отговор
    Ами вие нещо нередно видяхте ли? Търсят се работници!

    21:45 12.10.2025

