Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Кейт Мидълтън спря алкохола след диагнозата рак (ВИДЕО)

14 Март, 2026 15:37 1 272 16

  • принцеса катрин-
  • кейт мидълтън-
  • алкохол-
  • бира-
  • рак-
  • диагноза

Уилям и Кейт посетиха бирария, където се включиха в производството на бира

Кейт Мидълтън спря алкохола след диагнозата рак (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Принцесата на Уелс -Кейт Мидълтън, направи рядък коментар за начина си на живот след лечението от рак и разкри промяна, която е въвела в ежедневието си след поставянето на диагнозата преди две години.

По време на посещение в заведението Fabal Beerhall в Лондон в четвъртък 44-годишната съпруга на принц Уилям отказа предложена напитка, обяснявайки причината пред присъстващите. „Откакто получих диагнозата, почти не пия алкохол… това е нещо, за което трябва да бъда много по-внимателна сега“, каза тя.

В рамките на същата поява, принцът и принцесата на Уелс посетиха и бирария в Лондон, където се запознаха от първа ръка с процеса по производство на бира. Там Уилям все пак опита от бирата и се наслади на чашка от местно произведения алкохол.

Медицински експерти отдавна предупреждават за връзката между употребата на алкохол и редица онкологични заболявания. Данни на Centers for Disease Control and Prevention и World Health Organization показват, че консумацията на алкохол е свързана с повишен риск от няколко вида рак, включително рак на гърдата, колоректален рак, рак на хранопровода, рак на черния дроб и рак на устната кухина и гърлото. Според американските здравни власти повече от 20 000 души в Съединените щати умират всяка година от онкологични заболявания, свързани с употребата на алкохол.

В коментар за ABC News урологичният онколог д-р Филип Спийс от Moffitt Cancer Center в Тампа отбелязва, че при пациенти, които вече са се сблъскали с рак, подобни промени в начина на живот често са част от усилията да се намали рискът от ново заболяване. „Когато човек развие рак, особено в по-млада възраст, той започва да се пита как може да поеме по-голям контрол върху здравето си. Намаляването на алкохола може да има вторични ползи, включително потенциално да намали риска от други видове рак“, казва специалистът.

Кейт Мидълтън съобщи публично за заболяването си през март 2024 г. В изявление тогава тя разкри, че по препоръка на медицинския си екип ще премине „курс на превантивна химиотерапия“. „С всеки ден се чувствам по-силна, като се концентрирам върху нещата, които ще помогнат на ума, тялото и духа ми да се излекуват“, заяви тя тогава.

Принцесата не е разкривала публично какъв тип или в какъв стадий е бил ракът. През януари 2025 г. обаче тя обяви, че заболяването е в ремисия и че постепенно ще се върне към изпълнението на кралските си ангажименти.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РижаФ и кривоглава

    8 2 Отговор
    Та кои са тия

    15:39 14.03.2026

  • 2 то е ясно

    4 2 Отговор
    Епстайн не ги подмина и тях.

    15:43 14.03.2026

  • 3 да питам

    2 3 Отговор
    А Маша и Медведья как са ?

    15:45 14.03.2026

  • 4 почти не пия алкохол…

    6 0 Отговор
    само вечер

    аман от кифленски пълнежи от кака събка

    Коментиран от #13

    15:47 14.03.2026

  • 5 Да кърка там

    1 7 Отговор
    щом и без друго не ѝ остава много

    15:54 14.03.2026

  • 6 Са7ан0ели7а

    1 2 Отговор
    Замина, изтриха я, няма я от декември 2024 г.
    Оттогава ролята се играе със силиконова маска и перуки от Мелани С от "Spice girls". Нормално е да има други вкусове и привички.

    16:05 14.03.2026

  • 7 Колеги

    2 0 Отговор
    Аз предлагам да местим!

    Коментиран от #11

    16:07 14.03.2026

  • 8 Елитни napa 3ити

    1 2 Отговор
    "Той" ходи и замята краката един пред друг, защото е 6ио.лог.жена, "тя" ходи като маршируващ войник, с разделечени крака, изхвърляйки крака от коляното напред, защото е 6и.ол.мъж. Не можеш да пребориш анатомията, все пак мъжете и жените са толкова различно устроени...
    Всички от елита са с прео6.n0л.
    Изключения НЯМА, дори и в България.

    16:09 14.03.2026

  • 9 Фърфър

    1 0 Отговор
    Казвай къде, на всички им писна от фафли бг

    16:10 14.03.2026

  • 10 Научи ли се куче

    1 0 Отговор
    Даяделайна.... Няма отучване

    Коментиран от #14, #15

    16:17 14.03.2026

  • 11 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Колеги":

    Разменяйте си ролите както желаете!

    16:19 14.03.2026

  • 12 Митьо джибрата

    2 0 Отговор
    Тая Ко е пила бре?
    Да не би препарати за чистене на WC?
    Или оня...,,Крачещият мокър Джони"...
    Аз я карам с една Грозданка от десетилетия и хич нищо ми няма...

    Коментиран от #16

    16:28 14.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Елитни napa 3ити

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Митьо джибрата":

    Нищо не е пила. През декември 2024 година ужким се самоуби мъжът на братовчедката на Уилям. Той беше военен и специалист по изтегляне от кризисни операции. Оттогава изчезна и Кейт. Мъжът й Уилям отиде насинен на врата, сякаш се беше борил с вълци, на сесия на парламента. Някой (говори се - майката на Кейт) се разби с колата си, от ярост, в портите на двореца. Тогава й майка й доста дълго липсваше. Някои говореха, че и първото дете на Кей и Улям липсвало доста време с нея. После с месеци ни пускаха обработени с фотошоп снимки и AI-видеа на Кейт. Месеци по-късно тя цъфна с перука и променено излъчване и осанката. Всички разпознаха, че с малко корекции, това е Мелани С от Спайс гърлс. Може да я потърсиш и видиш, че тя точно така изглежда. Слагаш малко силиконови корекции на лицето и перука и хоп - Кейт... Много се шумя за това в Британия. Има много хора, които са убедени, че У... ги е ... Брат му беше писал в биографията си, че У. имал проблем с гнева и как го бил наритал като се ядосал, че ще се жени за Меган. Та, ако нещо ги е хванал и се е ядосал... лоша работа...

    17:13 14.03.2026