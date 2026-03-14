Кейт Мидълтън спря алкохола след диагнозата рак (ВИДЕО)

Принцесата на Уелс -Кейт Мидълтън, направи рядък коментар за начина си на живот след лечението от рак и разкри промяна, която е въвела в ежедневието си след поставянето на диагнозата преди две години.
По време на посещение в заведението Fabal Beerhall в Лондон в четвъртък 44-годишната съпруга на принц Уилям отказа предложена напитка, обяснявайки причината пред присъстващите. „Откакто получих диагнозата, почти не пия алкохол… това е нещо, за което трябва да бъда много по-внимателна сега“, каза тя.
В рамките на същата поява, принцът и принцесата на Уелс посетиха и бирария в Лондон, където се запознаха от първа ръка с процеса по производство на бира. Там Уилям все пак опита от бирата и се наслади на чашка от местно произведения алкохол.
Медицински експерти отдавна предупреждават за връзката между употребата на алкохол и редица онкологични заболявания. Данни на Centers for Disease Control and Prevention и World Health Organization показват, че консумацията на алкохол е свързана с повишен риск от няколко вида рак, включително рак на гърдата, колоректален рак, рак на хранопровода, рак на черния дроб и рак на устната кухина и гърлото. Според американските здравни власти повече от 20 000 души в Съединените щати умират всяка година от онкологични заболявания, свързани с употребата на алкохол.
В коментар за ABC News урологичният онколог д-р Филип Спийс от Moffitt Cancer Center в Тампа отбелязва, че при пациенти, които вече са се сблъскали с рак, подобни промени в начина на живот често са част от усилията да се намали рискът от ново заболяване. „Когато човек развие рак, особено в по-млада възраст, той започва да се пита как може да поеме по-голям контрол върху здравето си. Намаляването на алкохола може да има вторични ползи, включително потенциално да намали риска от други видове рак“, казва специалистът.
Кейт Мидълтън съобщи публично за заболяването си през март 2024 г. В изявление тогава тя разкри, че по препоръка на медицинския си екип ще премине „курс на превантивна химиотерапия“. „С всеки ден се чувствам по-силна, като се концентрирам върху нещата, които ще помогнат на ума, тялото и духа ми да се излекуват“, заяви тя тогава.
Принцесата не е разкривала публично какъв тип или в какъв стадий е бил ракът. През януари 2025 г. обаче тя обяви, че заболяването е в ремисия и че постепенно ще се върне към изпълнението на кралските си ангажименти.
