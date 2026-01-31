Новини
България »
Протест блокира пътя към Дунав мост 2 край Монтана

Протест блокира пътя към Дунав мост 2 край Монтана

31 Януари, 2026 20:40, обновена 31 Януари, 2026 19:48 586 13

  • протест-
  • блокада-
  • път-
  • загинал-
  • монтана

Повод за недоволството бе смъртта на 44-годишен мъж

Протест блокира пътя към Дунав мост 2 край Монтана - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

За близо час този следобед беше блокиран международният път към Дунав мост 2 край Монтана, предаде NOVA.

Близки и приятели на 44-годишен мъж, загинал при катастрофа по-рано тази седмица, излязоха на протест срещу, по думите им, бездействието на държавата във войната по пътищата.

Инцидентът е станал във вторник край Враца, когато автомобилът на Любомир е бил ударен от кола, управлявана от турски гражданин. От прокуратурата във Враца съобщиха, че шофьорът е настанен в болница и му е наложена забрана да напуска страната. Протестиращите заявиха, че губят близки и приятели, без да виждат реални мерки за повишаване на пътната безопасност.

„Изгубихме добър приятел, страхотен човек и трябва да се спре това“, каза участник в протеста.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Там българи няма

    3 2 Отговор
    Лично съм запознат с региона

    Коментиран от #6

    19:55 31.01.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    2 2 Отговор
    Почна да става дразнещо!
    Имам предложение - НЕ ИЗЛИЗАЙТЕ НА ПЪТЯ! Никой няма да ви убива на пътя, ако не сте на него - хем ще се разреди и трафика и ще намалеят катастрофите - ето ви решение!

    19:58 31.01.2026

  • 3 Спецназ

    5 0 Отговор
    ТАМ покрай с. Краводер има две отбивки за селото през цялото е 60км/ч.

    Честно да ви кажа СТРАХ ме е да намаля чак до 60- тъкмо ги намалям под 70 и ме връхлита ТИР със 90+ зад него ДРУГ изпреварва и тоя ТИР и свирка, че са 3 платна, отсреща движение...мани!!

    Ръгал съм се на отбивка до храстите да не ме отнесат!

    ИМА и Стационарна Камера там, но не я пускат да работи- това от години, Баце!

    Коментиран от #5

    20:01 31.01.2026

  • 4 В БЪЛГАРИЯ КАМИОНИТЕ КАРАТ С 90-120 км

    6 0 Отговор
    Нещо страшно е с наз3 корупция и липса на контрол

    20:03 31.01.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Спецназ":

    Същото е и на Бяла - Русе - да намалиш е поти самоубийство - просто тези пътища трябва да се изведат от селата и част от проблема се решава

    Коментиран от #12, #13

    20:05 31.01.2026

  • 6 има

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Там българи няма":

    въпреки геноцида от десетки години

    20:09 31.01.2026

  • 7 бою мизерният циганин

    3 1 Отговор
    султана ми е заповядал да не закачам тюркие тираджи

    20:11 31.01.2026

  • 8 Спецназ

    5 0 Отговор
    Има едно кръстовище на Е79 Околовръстното на Враца международния път.
    Там под прав ъгъл го пресича пътя Враца-Криводол.

    60 км/ч е на по 300 метра преди кръстовището.

    Ако на кръстовището сложа една тринога с патрулка да снима и
    след 1 километър е с. Нефела- там друга патрулка да ги отбива на ТИР паркинга и

    ПОКАЗВАНЕ на снимката- плащане с карта на момента!

    50 хиляди евро ако не събера от тия двете патрулки тЕкъде да съм!
    САМО от ТИР-овете с 90+, даже и да не закачам тъпаците с малки коли!

    НЕма се научат ли- следващия път с 50 ша лази като бабичка, Баце!

    САМО за 1 ден

    20:13 31.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гост

    3 1 Отговор
    Разпореждащите се с всичко от 36 години, време е да ги изхвърлим заедно с бюрата, лаптопите, столовете, тогите, предателите нямат право на пенсия, имат право на последна дума...!

    20:16 31.01.2026

  • 12 Спецназ

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    Специално за цитираното по-горе от мен Краводер има локални за
    намаляне и ускорение и това 2 километра със 60 е ПЪЛНА МАЛОУМЩИНА-

    селото е на 1 километър встрани, ВЕ!

    20:18 31.01.2026

  • 13 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    Руси - Бяла е любимата отсечка на БМВ-то ми - идеална настилка,завои,Трафик- все неща гарантиращи качествена Кушия.А на такива като тебе дето искат да "намаляват" докато останалите се опитваме да "увеличим" ...ами просто не ви е там мястото,а на Обходните пътища!

    20:21 31.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове