Протест блокира пътя към Дунав мост 2 край Монтана

За близо час този следобед беше блокиран международният път към Дунав мост 2 край Монтана, предаде NOVA.
Близки и приятели на 44-годишен мъж, загинал при катастрофа по-рано тази седмица, излязоха на протест срещу, по думите им, бездействието на държавата във войната по пътищата.
Инцидентът е станал във вторник край Враца, когато автомобилът на Любомир е бил ударен от кола, управлявана от турски гражданин. От прокуратурата във Враца съобщиха, че шофьорът е настанен в болница и му е наложена забрана да напуска страната. Протестиращите заявиха, че губят близки и приятели, без да виждат реални мерки за повишаване на пътната безопасност.
„Изгубихме добър приятел, страхотен човек и трябва да се спре това“, каза участник в протеста.
1 Там българи няма
Коментиран от #6
19:55 31.01.2026
2 ДрайвингПлежър
Имам предложение - НЕ ИЗЛИЗАЙТЕ НА ПЪТЯ! Никой няма да ви убива на пътя, ако не сте на него - хем ще се разреди и трафика и ще намалеят катастрофите - ето ви решение!
19:58 31.01.2026
3 Спецназ
Честно да ви кажа СТРАХ ме е да намаля чак до 60- тъкмо ги намалям под 70 и ме връхлита ТИР със 90+ зад него ДРУГ изпреварва и тоя ТИР и свирка, че са 3 платна, отсреща движение...мани!!
Ръгал съм се на отбивка до храстите да не ме отнесат!
ИМА и Стационарна Камера там, но не я пускат да работи- това от години, Баце!
Коментиран от #5
20:01 31.01.2026
4 В БЪЛГАРИЯ КАМИОНИТЕ КАРАТ С 90-120 км
20:03 31.01.2026
5 ДрайвингПлежър
До коментар #3 от "Спецназ":Същото е и на Бяла - Русе - да намалиш е поти самоубийство - просто тези пътища трябва да се изведат от селата и част от проблема се решава
Коментиран от #12, #13
20:05 31.01.2026
6 има
До коментар #1 от "Там българи няма":въпреки геноцида от десетки години
20:09 31.01.2026
7 бою мизерният циганин
20:11 31.01.2026
8 Спецназ
Там под прав ъгъл го пресича пътя Враца-Криводол.
60 км/ч е на по 300 метра преди кръстовището.
Ако на кръстовището сложа една тринога с патрулка да снима и
след 1 километър е с. Нефела- там друга патрулка да ги отбива на ТИР паркинга и
ПОКАЗВАНЕ на снимката- плащане с карта на момента!
50 хиляди евро ако не събера от тия двете патрулки тЕкъде да съм!
САМО от ТИР-овете с 90+, даже и да не закачам тъпаците с малки коли!
НЕма се научат ли- следващия път с 50 ша лази като бабичка, Баце!
САМО за 1 ден
20:13 31.01.2026
11 Гост
20:16 31.01.2026
12 Спецназ
До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":Специално за цитираното по-горе от мен Краводер има локални за
намаляне и ускорение и това 2 километра със 60 е ПЪЛНА МАЛОУМЩИНА-
селото е на 1 километър встрани, ВЕ!
20:18 31.01.2026
13 оня с коня
До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":Руси - Бяла е любимата отсечка на БМВ-то ми - идеална настилка,завои,Трафик- все неща гарантиращи качествена Кушия.А на такива като тебе дето искат да "намаляват" докато останалите се опитваме да "увеличим" ...ами просто не ви е там мястото,а на Обходните пътища!
20:21 31.01.2026