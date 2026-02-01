Новини
България »
Доц. д-р Борислав Цеков: Да спазваме Конституцията както за Н.В. Симеон II, така и за Румен Радев

Доц. д-р Борислав Цеков: Да спазваме Конституцията както за Н.В. Симеон II, така и за Румен Радев

1 Февруари, 2026 13:46 2 181 105

  • борислав цеков-
  • румен радев-
  • президент-
  • оставка-
  • политика-
  • избори-
  • парламент

Това не е въпрос на протокол или на лични предпочитания, а на висши конституционни принципи. Добре е да ги спазваме

Доц. д-р Борислав Цеков: Да спазваме Конституцията както за Н.В. Симеон II, така и за Румен Радев - 1
Снимка: Фейсбук
Борислав Цеков Борислав Цеков юрист

Обръщението към бившите президенти по правило е "президент (от-до)". Но това правило има важно изключение. Когато един бивш президент стане партиен водач и/или народен представител, употребата на "президент" става напълно неуместна за времето, в което осъществява такава политическа дейност. Като се оттегли, тогава отново може да бъде наричан "президент (от-до). Но докато е на партийния терен - категорично не.

Това коментира във "Фейсбук" преподавателят по конституционно право доц. д-р Борислав Цеков.

Нека да уважаваме институциите и да спазваме конституционните принципи. Няма как да съществува "Ииа думата народният представител президентът еди-кой-си". Това е така, защото в Народното събрание всички депутати по Конституция са с равен ранг и предходните им постове и титли, в т.ч. и академични степени и длъжности, са напълно ирелевантни.

Дори и Н.В. Симеон Втори, който носи монархическата титулатура пожизнено и без оглед на реално заемане на монархическа длъжност, защото е миропомазан от Църквата за цар, след избирането му за министър-председател на Републиката, стана "г-н Министър-председател". Затова и винаги съм се обръщал така към него в официално качество, а не с "Ваше величество"!

Това не е въпрос на протокол или на лични предпочитания, а на висши конституционни принципи. Добре е да ги спазваме, ако искаме да сме цивилизована конституционна държава, а не примитивен балкански бантустан. Това се отнася с особена сила за публичното и медийното пространство.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 37 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 обикновен бъстун

    24 2 Отговор
    сигурно и то е жертва на комунизма

    13:48 01.02.2026

  • 4 Лост

    41 7 Отговор
    Цеков гледай си продажния "Галъб".Да не вземе да отлети нанякъде.

    Коментиран от #95

    13:49 01.02.2026

  • 5 Любопитен

    22 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    А ти като какъв се явяваш вътре? Портиер ли си? Малко слабичък ми се виждаш за тая работа.

    13:50 01.02.2026

  • 6 Не,че нещо, ама...

    37 7 Отговор
    ...ако се спазваха Конституцията и законите на България, ти, депутати,министри, бандити и измисленият цар,който взе половината планини, щяхте да сте щастливци, ако бяхте в затвора, а не претрепани пу6личн0 с камъни в центъра на всеки град,боклук.

    13:50 01.02.2026

  • 7 Въртоглав Прецаков

    13 1 Отговор
    Ей ме на и мене! Ако съм ви липсвал.

    13:51 01.02.2026

  • 8 Конституцията

    7 8 Отговор
    пише ли птезидента да напусне,за да прави партия?При напускане,има ли ревизия?

    13:52 01.02.2026

  • 9 Коня Солтуклиева

    16 6 Отговор
    Даню Смислов се заяжда за медийно време, тоЪ тип--за титли?!
    ... Не му гризете цървулите на Радев, че да не се наложи друго да гризнете! :))

    Коментиран от #98

    13:52 01.02.2026

  • 10 Ще видите едно величество

    26 2 Отговор
    Предатели гнусни. Величество.....

    13:52 01.02.2026

  • 11 Цековщина

    17 2 Отговор
    И този явно се е опаричил

    Коментиран от #33

    13:53 01.02.2026

  • 12 В коституцията пише ли

    25 2 Отговор
    "Величество" ? А мозък ?

    Коментиран от #30

    13:53 01.02.2026

  • 13 Реалист

    25 3 Отговор
    На тоя фъфльо - псевдоконституционалист от километри му личи антипатията към Радев . Във всяко интервю не пропуска да захапе . Все едно слушам Плевню .

    13:53 01.02.2026

  • 14 Няма как

    10 17 Отговор
    В България конституцията не се спазва. Особено от Радев.

    Коментиран от #20

    13:54 01.02.2026

  • 15 фАНТОМасс

    21 4 Отговор
    На този човечец , явно Радев много го дразни и му пречи с нещо !
    Което всъщност си е даже много добре.
    Как веднъж не го чухме да изкаже нещо против всевъзмжните Тикви , Прасета , Магнити , Мутри , Шопари , Тулупи ши Шишковци ? Явно те пазят КОНституцията и Законите на България и действат само и единствено по правилата !

    13:54 01.02.2026

  • 16 Нормално

    8 15 Отговор
    Румен Радев е първият в българската история президент, който наруши конституцията с назначаването на Киро за министър. Дано да е единствения.

    Коментиран от #25, #49

    13:55 01.02.2026

  • 17 е добре де

    7 9 Отговор
    То ако не го титуловат, требва Рундю да му викат.

    13:56 01.02.2026

  • 18 1917

    19 2 Отговор
    Този преподавател по конституционно право може ли да цитира норма от Конституцията или от някой действащ закон, в който да е предвидено, че бившият президент следва да бъде наричан пожизнено президент. Все едно да се казва народен представител от ... до .. година. Това е изборна длъжност. След приключване - става един от народа - равен сред равни. Стига с тези вечни титли....

    Коментиран от #41

    13:57 01.02.2026

  • 19 Аз обаче да питам тоя

    20 1 Отговор
    преподавателят по конституционно право доц. д-р Борислав Цеков. Колко сте тея преподаватели по конституционно право бре? Ква е тая пасмина безбройна ? Колко са студентите и нещо усещане нямате ли че трябва да ви уволнят и няколко години нулев прием да има ....

    13:57 01.02.2026

  • 20 дебеЛ Лебед

    12 2 Отговор

    До коментар #14 от "Няма как":

    Защото не е подчинен на БАШ конституционалистите Бойко и Делян ли ?
    Те спазват ли закона - например за Висшия Съдебен Съвет и за избора на Главен Прокурор , за срока на мандата , които вече е изтекъл ..............НАПРИМЕР !?
    Ти ще ми кажеш , щото явно си разбирач !

    13:57 01.02.2026

  • 21 9689

    13 3 Отговор
    А пък ти си един дрисок.Нали е демокрация глупако.

    13:57 01.02.2026

  • 22 Читател

    15 2 Отговор
    Отломки от умрялото НДСВ,макар и корозирали вече,те подчертават тук там,че още са между хората.

    13:58 01.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Н.В. Радев .....

    9 2 Отговор
    Чи що не ? А Цеков ? ....

    Коментиран от #27

    13:59 01.02.2026

  • 25 Йеронимус БОШ

    10 2 Отговор

    До коментар #16 от "Нормално":

    Къде е Плевнелиев , ГОРД , СМЕЛ , Покорен , Тиквеен !
    Оставящ Бойо да го потупва по врата пред всички , публично , унизително и покровително !
    Нали ?
    Винаги съгласен и НЕпротиворечащ на ШАЙКАТА и МУТРАТА , която го сложи на този пост !

    14:00 01.02.2026

  • 26 Лопата Орешник

    3 0 Отговор
    Дразнещо типче е този, но в конкретния случай е прав за титлите и обръщенията! Което не го прави по малко неприятен! Все пак и спрелият часовник е верен два пъти в денонощието!

    14:00 01.02.2026

  • 27 Петер Брьогел

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Н.В. Радев .....":

    Недай така , че дразниш Цеков ! Ще го обидеш , човеко !

    14:01 01.02.2026

  • 28 виктория

    7 2 Отговор
    тоя боко го активира преди избори!!

    Коментиран от #40

    14:01 01.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Радев

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "В коституцията пише ли":

    си е величие по подразбиране!

    14:01 01.02.2026

  • 31 Никой

    4 1 Отговор
    На доцента - доктор - не му се бачка и търси.

    Мистрия и - груба замазка. Маламашката.

    Чувалите с цимент. Живият свят - и после - теорията.

    14:02 01.02.2026

  • 32 виктория

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "Софийския Самохвалко":

    от километър личи що за простак си!!

    Коментиран от #55

    14:02 01.02.2026

  • 33 Дядо Мраз

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Цековщина":

    Цековщина звучи почти като БОЙКОВЩИНА и ПЕЕВЩИНА , ама малко по- конституционално май !
    Ама иначе са си една и съща измет , паплач и сган ! Язък !

    14:03 01.02.2026

  • 34 Пилотът Гошу

    15 3 Отговор
    Кой е Н. В. Симеон II??? Такъв не съществува. Има гражданин Симеон Сакскобургготски. Дядката никога не е коронясван, не е бил, не е и няма да бъде цар. България също така е РЕПУБЛИКА, не монархия. До кога всякакви подлоги ще го титулуват? Малко ли е, че окраде сума нещо...

    Коментиран от #39, #69

    14:04 01.02.2026

  • 35 В коя държава

    2 1 Отговор
    президента с лична шкода посреща официални делегации?

    Коментиран от #37

    14:05 01.02.2026

  • 36 погледнато реално Радев е дезертьор

    5 7 Отговор
    Радев дезертира от отговорността с която го натовари българския народ да бъде Президент на страната, за да гони лични интереси в политиката. Това е национално предателство.

    14:05 01.02.2026

  • 37 интересно

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "В коя държава":

    Дали пак я подкара тази шкода?

    14:05 01.02.2026

  • 38 Тва политолози, тва социолози

    7 1 Отговор
    Тва европеистика, тва конституционно право...то сган безчетна. Тва доктори, тва докторски програми, тва щатни, тва безщатни, тва на договори, тва на програмно финансиране....паразити! ..паразити безчет. А когато реален казус има се ближат зад ушите и мяучат

    14:05 01.02.2026

  • 39 Как става

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Пилотът Гошу":

    република?

    Коментиран от #46

    14:05 01.02.2026

  • 40 Само Питам

    4 3 Отговор

    До коментар #28 от "виктория":

    Какво ли е да те активира един ПРОСТАК / какъвто си е ББ / ? Това прави ли те по-велик констутуционаляга или не ?

    14:06 01.02.2026

  • 41 Пилотът Гошу

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "1917":

    Е той нарича пияндето Н. В., ти за президент се кахъриш.. Плевнята също всеки път му викат президент... Сакън да не забравим, че плюнката някога е бил на този пост...

    Коментиран от #44

    14:07 01.02.2026

  • 42 Иван Шишман

    5 2 Отговор
    Това беше последния български цар, други нямаме.

    Коментиран от #58

    14:07 01.02.2026

  • 43 Абе

    7 1 Отговор
    Цикъл боядисвай косата, лъсни гъ,за и не коментирай иб,рик,чийската.

    14:08 01.02.2026

  • 44 Хахаха

    5 0 Отговор

    До коментар #41 от "Пилотът Гошу":

    Ма моля ти се Мони комарджийчето, в казината на монако

    14:08 01.02.2026

  • 45 Ставрула

    8 1 Отговор
    Значи ли че онова нещо още е Президент Плевнелиев ? И заплатата ли му върви заедно с охраната и офиса ? Йохан Себастиян ти ножицата в парите и чудото . Къде в Конституцията пише за Величество и Царско ?

    14:08 01.02.2026

  • 46 Пилотът Гошу

    7 2 Отговор

    До коментар #39 от "Как става":

    Това няма никакво значение в случая. България е РЕПУБЛИКА, не монархия и пияндето никога не е бил цар. Това са факти. Нещо по темата?

    Коментиран от #50, #82

    14:08 01.02.2026

  • 47 Данко Харсъзина

    4 6 Отговор
    Радев е г-н Боташ. Или господин Нищожество.
    Не направил нищо за България, напротив, продал Родината на турците.

    Коментиран от #54

    14:09 01.02.2026

  • 48 гаргата:

    5 0 Отговор
    какъв цар, какви 2,56 евро

    14:09 01.02.2026

  • 49 121212

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Нормално":

    Радев ли го назначи или НС?

    14:09 01.02.2026

  • 50 Данко Харсъзина

    4 5 Отговор

    До коментар #46 от "Пилотът Гошу":

    Напротив, Симеон е бил Цар. С трима регенти.

    Коментиран от #53, #56

    14:10 01.02.2026

  • 51 Последователни в непоследователността

    7 0 Отговор
    Цар, та цар?! Какъв цар, какви принципи има в България?
    Основен принцип в опосканата територия е безпринципността!
    Доктори, доценти, професори - с лопата да ги ринеш...

    14:12 01.02.2026

  • 52 Изчезни бре

    8 0 Отговор
    "висши конституционни принципи" само като ги видиш тея в КС и ти се приплаква. То няма случай в който конституцията да е спазена тоя обаче се цепи за висши конституционни принципи. То и впрочем не са и принципи а нещо друго ама аре да не издребняваме. Белите петна при земеделските земи по кои принципи са? А признаването на Македония за държава ?.....и...и..

    Коментиран от #81, #85

    14:12 01.02.2026

  • 53 Пилотът Гошу

    6 0 Отговор

    До коментар #50 от "Данко Харсъзина":

    Глупости, НИКОГА не е бил цар, никога не е коронясван, бил е ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИК.

    14:12 01.02.2026

  • 54 Гочоолу

    7 3 Отговор

    До коментар #47 от "Данко Харсъзина":

    Нищожество си ти, монтански циганин. След изборите Тиквата и ти ще изчезнете завинаги. Да даде Господ и физически.

    14:13 01.02.2026

  • 55 „Бекъм”

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "виктория":

    А ТИ ПЪК НОСИШ
    НА МЪЖ ТИ ГАЩИТЕ....

    14:14 01.02.2026

  • 56 Много ги разбираш ти

    4 1 Отговор

    До коментар #50 от "Данко Харсъзина":

    Кога и как се става цар.... и що е то регент

    Коментиран от #59, #61

    14:14 01.02.2026

  • 57 6135

    7 1 Отговор
    Абе, под кой камък намирате такива плужеци?

    14:15 01.02.2026

  • 58 Пашов

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Иван Шишман":

    Нали има внук - Исмаил ли беше ,Ахмед ли ? Колко му е и той да дойде и заведе дела за някакви титли и имоти. Хайде да не ги подсещам ,че то тука срещу обещания за титли и пари ,току виж се намесили великите разпределители на корупция ,знаещи Колко и на Кого- Адвокати да искаш . А и Доценти Д-р . даскали още повече.

    14:15 01.02.2026

  • 59 Пилотът Гошу

    5 0 Отговор

    До коментар #56 от "Много ги разбираш ти":

    Ми нали е учил колкото Боко и Шиши... Мисли се, че цар се става без официална коронация... Ей тъй.. Понеже баща му умрял и без официални коронации ей тъй ставало, пишат трима пуяка за регенти и готово...

    Коментиран от #66

    14:17 01.02.2026

  • 60 Симеон Втори може да се кандидатира

    1 2 Отговор
    За Президент

    Коментиран от #78

    14:18 01.02.2026

  • 61 Данко Харсъзина

    4 2 Отговор

    До коментар #56 от "Много ги разбираш ти":

    Чети книжки и ще разбереш. Това тук не е школо за неуки. И още нещо... Менюто в кварталната пивница не е книга. Прилича на книга, но не е.

    Коментиран от #64, #67, #71

    14:19 01.02.2026

  • 62 ​Ген. Решетников - 25-11-2016

    1 3 Отговор
    Радев може да изиграе роля за независимостта на България от ЕС и НАТО

    България да се върне в България, Русия в Русия и тогава двете страни ще бъдат по-близки и от съветско време, казва бившият разузнавач и шеф на Руския институт за стратегически изследвания в разговор по „Свободна зона” на ТВ+

    Интервю на Георги Коритаров

    14:19 01.02.2026

  • 63 Как

    0 2 Отговор
    Нашият цар се казва Симеон Хасан Муйнюс!

    14:19 01.02.2026

  • 64 Пилотът Гошу

    4 1 Отговор

    До коментар #61 от "Данко Харсъзина":

    Абе ти си тоя, дет трябва да чете, не той. Симеон никога не е коронован. Няма цар без коронация. За факта, че никой от предишните не е никакъв български цар, а домъкнат от шеста глуха от разни подлоги, няма даже да почваме да говорим...

    14:22 01.02.2026

  • 65 Забележка !

    4 0 Отговор
    Когато се пише доц. е задължително по закон да се пише в кой ВУЗ е на щат като доцент! При напускане или пенсиониране лицето не е вече доц. При професорите е същото. А когато се пише д-р е нужно да се пише учебното заведение което е издало "титлата" че Борислав Цеков би трябвало да се обади веднага в редакцията и като голям капацитет да им обясни за да не нарушават закона ! Нали така Цеков?

    14:23 01.02.2026

  • 66 Данко Харсъзина

    5 2 Отговор

    До коментар #59 от "Пилотът Гошу":

    Негово Величество Симеон ll е миропомазан от църквата за Цар на всички българи и е действащ Цар на България, до изгонването му от к8мунистите.

    14:24 01.02.2026

  • 67 Ясно

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "Данко Харсъзина":

    Ти само него познаваш, неукий. Какво става със ЗТСУ? Научи ли го?😂

    14:24 01.02.2026

  • 68 000

    2 0 Отговор
    Господин румен радев ще имаме ли закон за чуждестранните агенти?

    14:26 01.02.2026

  • 69 РЕАЛИСТ

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "Пилотът Гошу":

    Горе човекът ти обяснява, че е цар, пък ти си знаеш своето. В историята ще остане, като последният монарх с титлата " Цар". Между другото " цар" произлиза от " Цезар" . Като плюеш срещу него, все едно плюеш срещу историята си. Иначе лесно бере задните части на пазача му вече четвърт век.

    Коментиран от #73

    14:27 01.02.2026

  • 70 Цеков,

    3 1 Отговор
    Започваш да ставаш изключително отвратителен! Дори и снимката ти е в стилистиката на зрелия Хитлер! Ха, спри да слугуваш, че да те пощади Народният съд, който идва скоро!

    14:30 01.02.2026

  • 71 Не ми се обяснявай бре

    5 1 Отговор

    До коментар #61 от "Данко Харсъзина":

    Щом има регент не е цар а престолонаследник. Разбирач дървен. В цяла Европа стотици подобни случаи има ама ние пак сме изключение нали ? Щото едни разбирачи се навъдили дето всичко им е ясно. А кажи един в Европа дето да е бил обявен за цар или крал с регент ? А де? И посочи документ където да е вписан. На всякъде дори в писанията на Ватикана се вписва "престолонаследник"

    Коментиран от #80, #100

    14:30 01.02.2026

  • 72 ОТ ДО НО ОБИРА НЕГАТИВИТЕ

    0 0 Отговор
    НАРОДО. СТИГА ЗАУЧЕНИ ФРАЗИ СТИГА МЪН МЪН СТИГА МАНИПУЛАЦИИ. ВИЕ СТЕ НИКОИ ВИЕ САМО КАЗВАТЕ И СЕ ПРИЛЕПВАТЕ ДО СЛЕДВАЩИЯТ ОНБАШИЯ. А НИЕ СТРАДАМЕ. ОСТАВЕТЕ БЛЯКАНЕТО И НЕ ВЛИЯЙТЕ НА НАРОДА. И НАЙ ВАЖНО Е, ЧЕ НИЕ СМЕ И ПО УМНИ ПРАКТИЧНИ ИСТИНСКИ ЧОВЕЦИ. ИСКАМЕ СИ СВОЕТО ЗАРАБОТЕНОТО И БЕЗ ДА ПЛАЩАМЕ ВАШИТЕ КОМИСИОННИ. А ЗА ЧОВЕЦИТЕ ТУК ТАКЪВ СЪМ СИ ВЪЗПИТАНИЕТО МИ Е ОТ СЕЛО МАМА ТАТИ ПРЕДИ СУМАТИ ЛЕТА И НЕ ПИША ЗА ПАРИ И ОБЛАГИ. ПРОСТО СЪМ БЕЗГРАНИЧНО ИСТИНСКИ И ДОБРЯК.

    14:32 01.02.2026

  • 73 Данко Харсъзина

    2 2 Отговор

    До коментар #69 от "РЕАЛИСТ":

    Този е от тези дето физиологично нямат мозък и на днешния ден през 1945г. са избили елита на нацията. Сега очакват от Боташа да направи същото.

    14:34 01.02.2026

  • 74 Генерал БГ

    5 2 Отговор
    Олеле майко! И този е доцент, доктор, конституционалист!! После се чудим защо държавата ни е в това мизерно и неграмотно положение.
    Симеон Борисов Кобургготски нито за миг никога НЕ е бил ЛЕГИТИМЕН "цар на българите" и България!
    Бил е само легитимен Престолонаследник- до обявяването на монархията Царство България за република/Народна, при това с референдум!/.
    От Престолонаследник се става ЦАР само с акт на Велико Народно Събрание/ВНС/- а такова, по вина на дядото и бащата на престолонаследника Симеон Кобургготски, НЕ е свиквано от 1918 г. чак до 1947 г.!
    Същото се отнася и до Регентството. То даже и противоречи на Търновската Конституция, която ЗАБРАНЯВА регент да е лице от царската фамилия/принц Кирил, в случая/.
    Така че, Симеон Борисов Кобургготски е толкова "цар", колкото е "цар" и Цар Киро!

    П.П. "Цар" е название на длъжност, а НЕ доживотна титла или сан! "Цар" е само този, който заема тази длъжност- и докато я заема! Затова и няма и не може да има повече от един цар едновременно на една държава! Само в исторически и биографичен план се нарича "цар" и който е ЗАЕМАЛ тази длъжност РЕАЛНО и ЛЕГИТИМНО! Симеон Кобургготски НЕ я е заемал!

    Коментиран от #88

    14:34 01.02.2026

  • 75 Дедо

    1 1 Отговор
    Тоя дали има татуировка "Аз обичам Делян от Дубай" ?

    Коментиран от #79

    14:36 01.02.2026

  • 76 Баба Гошка

    4 1 Отговор
    България е РЕПУБЛИКА. НЯМА Н.В. Заври си алчното и ненаситно величество от заадд

    14:36 01.02.2026

  • 77 Тебе

    0 1 Отговор
    те разбрахме хрантутник -шишивист. Елементарен цървул.

    14:36 01.02.2026

  • 78 Ха,ха

    0 1 Отговор

    До коментар #60 от "Симеон Втори може да се кандидатира":

    Може е Саксония, не си ли го искат там?

    14:38 01.02.2026

  • 79 Нннн

    0 1 Отговор

    До коментар #75 от "Дедо":

    Делян ще ходи командировка в Кюрдистан.

    14:39 01.02.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Ъхъъъъ...

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Изчезни бре":

    Самоуправството от страна на държавата и общинските служби по земеделие както и целият закон за белите петна при земеделските земи е противоконституционно ! Но с такива преподаватели по конституционно право като тоя доц. д-р Борислав Цеков е така щото са големи разбирачи

    Коментиран от #103

    14:41 01.02.2026

  • 82 Република

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Пилотът Гошу":

    Това са навлеци, само да грабят

    14:41 01.02.2026

  • 83 Данко Харсъзина

    1 2 Отговор
    Румен Боташа вече е без имунитет и трябва да бъде разследван от Прокурор. Но Бойко го пази, както пази онзи крадец, кмета на Варна, защото така му е изгодно. Ще го врътне предизборно, а кауша може да почака. Бойко винаги е няколко хода напред. Боташа няма карти.

    Коментиран от #87, #89, #90

    14:42 01.02.2026

  • 84 Смърфиета

    1 0 Отговор
    Цека, ти кво, Доц. д-р на м. си п-та ли си станАл? Твоето кфо беще, пруституционно право?

    14:44 01.02.2026

  • 85 Няма висши конституционни принципи

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Изчезни бре":

    в родната ни атлантическо нацистка кочина. Винаги е било по целесъобразност. Ей тва е проблема. Ама абсолютно винаги.

    14:45 01.02.2026

  • 86 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    За съжаление Негово Величество не подготви наследник. Най уместно е своевременно да се измени Конституцията и да се въведе Абсолютна монархия а строителят на съвременна България, да бъде миропомазан от Паъриарха за Цар и да стане Цар Бойко l, Вликий и да основе династия.

    Коментиран от #91, #93

    14:46 01.02.2026

  • 87 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #83 от "Данко Харсъзина":

    Хвърлих боб и видях, че Майка Турция те обича, и ще изпрати двама верни свои синове да ти ударят една патка, за научиш да си затваряш чофката, че вътре е леш!

    14:46 01.02.2026

  • 88 РЕАЛИСТ

    1 2 Отговор

    До коментар #74 от "Генерал БГ":

    Ето какво казва Гугъл.
    наследник на Престола на Българските Царе до 28 август 1943 г., а от тази дата до ден днешен е последният пълноправен и миропомазан Цар на Българите.
    Никога не е абдикирал.
    Той в последният цар, не само на България, но и в света въобще. Може да цункаш краката на пазача му.

    Коментиран от #104

    14:47 01.02.2026

  • 89 Ама

    2 0 Отговор

    До коментар #83 от "Данко Харсъзина":

    много си проззззз... И неграмотен...ставаш за смях.

    Коментиран от #92

    14:48 01.02.2026

  • 90 Прокурора

    2 1 Отговор

    До коментар #83 от "Данко Харсъзина":

    подпис на Радев под документ ще намери ли? Или може би Ердоган записи на разговори с шефа на Газпром ще предостави? А на сбърканият прокурор ти ли ще му платиш после ? А пуяк?

    Коментиран от #102

    14:48 01.02.2026

  • 91 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "Данко Харсъзина":

    Пруституционното право диктува да си затваряш чофката и да не спамиш, защото си леко елементарен.

    14:49 01.02.2026

  • 92 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "Ама":

    Псилютно, и аз казвам същото! Спамаджия!

    14:50 01.02.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Ах, да!

    1 0 Отговор
    Поради каква причина величаеш мадридския крадец, назовавайки го Негово Величество? Това, че е "помазан" от църквата не значи нищо! България е република 0т 1946 година, подчертавам го за да не кажеш, че не знаеш, и е обида за страната да величаеш еднин непрокопсаник, наричайки го "величество"... А "величеството" може ли да каже нещо за свое оправдание как излъга народа, че нямало да има претенции към държавата, а се сдоби с имоти, които не заслужаваше да притежава...

    Коментиран от #105

    14:53 01.02.2026

  • 95 Зъл пес

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Лост":

    Умниците започнаха да се изхождат.

    14:54 01.02.2026

  • 96 Смърфиета

    2 0 Отговор
    Демек, Цеката се натяга във ФБ на съпартиеца си Делян Пеевски, и желае любовно да се снима седнал в скута му за пари

    14:54 01.02.2026

  • 97 Мдаа

    2 0 Отговор
    На този етап бившият президент Радев нито има партия, нито е народен представител. Изявлението на господина е неуместно.

    14:55 01.02.2026

  • 98 Лалугер

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Коня Солтуклиева":

    Бе вие гласувайте за мунчо,па ше ви видя кое ше му целувате.

    14:56 01.02.2026

  • 99 овчи мозъци

    0 0 Отговор
    А бе мужльо с мухльо .Стига си дребначил с твоите герберодепесарски опорки и глупости .Има начиние за вас от опг с лидери борисов и пеевдски ,но не е за 80 процента .Стига с вашите простотие ,неудачници такива балгарските граждани

    14:59 01.02.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Чичо Али Хаменей

    0 0 Отговор
    Тоя не мога вече да го понасям.

    15:00 01.02.2026

  • 102 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Прокурора":

    Деница и миистърчето вече са пропели. Ти рахат бъди. Всеки гледа да отърве кожата. Боташа го пази само и единствено Бойко Борисов. ЗА СЕГА.

    15:02 01.02.2026

  • 103 Земеделска земя

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Ъхъъъъ...":

    Частна собственост и някой ще се разпорежда с нея без да те пита щото не си я бил работил и било по "висшите конституционни принципи" ъхъъъ.... Ами аре и с празните апартаменти да го направим същото а Цеков ? Държавата ще ги дава по 20-50 лв. под наем на мераклии а после собственика да ходи събраните наеми да си вземе .... конституционни принципи а?

    15:02 01.02.2026

  • 104 Генерал БГ

    1 0 Отговор

    До коментар #88 от "РЕАЛИСТ":

    Първо, иди и прочети Търновската/"царската"/ Конституция, а чак след това се върни и спори/ ако "имаш очи"/!
    Там ясно е написано и казано за ролята/ЗАДЪЛЖИТЕЛНА!/ на Великото Народно Събрание при възкачване на престола на цар на Царство България/ с клетва и прокламация пред ВНС!/, както и за Регентството и регентите!
    А Велико Народно Събрание в България НЕ е свиквано от 1918 г., та чак до 1947 г.! Така че, няма как С. Кобургготски и регентите да са били ЛЕГИТИМНИ цар и регенти!
    Схвана ли?!
    Отделно, че, от конституционна/по Търновската Конституция/ гледна точка, и Борис Трети НЕ е бил легитимен цар на Царство България- по същата причина/несвикване на ВНС/, а и по причина "Абдикацията" на баща му- такова нещо/абдикиране от престола/ Търновската Конституция НЕ предвижда и НЕ допуска.

    15:02 01.02.2026

  • 105 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "Ах, да!":

    Мадридския крадец колко открадна с ндсв

    15:02 01.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове