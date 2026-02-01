Доц. д-р Борислав Цеков: Да спазваме Конституцията както за Н.В. Симеон II, така и за Румен Радев

Обръщението към бившите президенти по правило е "президент (от-до)". Но това правило има важно изключение. Когато един бивш президент стане партиен водач и/или народен представител, употребата на "президент" става напълно неуместна за времето, в което осъществява такава политическа дейност. Като се оттегли, тогава отново може да бъде наричан "президент (от-до). Но докато е на партийния терен - категорично не.

Това коментира във "Фейсбук" преподавателят по конституционно право доц. д-р Борислав Цеков.

Нека да уважаваме институциите и да спазваме конституционните принципи. Няма как да съществува "Ииа думата народният представител президентът еди-кой-си". Това е така, защото в Народното събрание всички депутати по Конституция са с равен ранг и предходните им постове и титли, в т.ч. и академични степени и длъжности, са напълно ирелевантни.

Дори и Н.В. Симеон Втори, който носи монархическата титулатура пожизнено и без оглед на реално заемане на монархическа длъжност, защото е миропомазан от Църквата за цар, след избирането му за министър-председател на Републиката, стана "г-н Министър-председател". Затова и винаги съм се обръщал така към него в официално качество, а не с "Ваше величество"!

Това не е въпрос на протокол или на лични предпочитания, а на висши конституционни принципи. Добре е да ги спазваме, ако искаме да сме цивилизована конституционна държава, а не примитивен балкански бантустан. Това се отнася с особена сила за публичното и медийното пространство.