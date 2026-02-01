Доц. д-р Борислав Цеков: Да спазваме Конституцията както за Н.В. Симеон II, така и за Румен Радев

Обръщението към бившите президенти по правило е "президент (от-до)". Но това правило има важно изключение. Когато един бивш президент стане партиен водач и/или народен представител, употребата на "президент" става напълно неуместна за времето, в което осъществява такава политическа дейност. Като се оттегли, тогава отново може да бъде наричан "президент (от-до). Но докато е на партийния терен - категорично не.
Това коментира във "Фейсбук" преподавателят по конституционно право доц. д-р Борислав Цеков.
Нека да уважаваме институциите и да спазваме конституционните принципи. Няма как да съществува "Ииа думата народният представител президентът еди-кой-си". Това е така, защото в Народното събрание всички депутати по Конституция са с равен ранг и предходните им постове и титли, в т.ч. и академични степени и длъжности, са напълно ирелевантни.
Дори и Н.В. Симеон Втори, който носи монархическата титулатура пожизнено и без оглед на реално заемане на монархическа длъжност, защото е миропомазан от Църквата за цар, след избирането му за министър-председател на Републиката, стана "г-н Министър-председател". Затова и винаги съм се обръщал така към него в официално качество, а не с "Ваше величество"!
Това не е въпрос на протокол или на лични предпочитания, а на висши конституционни принципи. Добре е да ги спазваме, ако искаме да сме цивилизована конституционна държава, а не примитивен балкански бантустан. Това се отнася с особена сила за публичното и медийното пространство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 обикновен бъстун
13:48 01.02.2026
4 Лост
Коментиран от #95
13:49 01.02.2026
5 Любопитен
До коментар #2 от "Последния Софиянец":А ти като какъв се явяваш вътре? Портиер ли си? Малко слабичък ми се виждаш за тая работа.
13:50 01.02.2026
6 Не,че нещо, ама...
13:50 01.02.2026
7 Въртоглав Прецаков
13:51 01.02.2026
8 Конституцията
13:52 01.02.2026
9 Коня Солтуклиева
... Не му гризете цървулите на Радев, че да не се наложи друго да гризнете! :))
Коментиран от #98
13:52 01.02.2026
10 Ще видите едно величество
13:52 01.02.2026
11 Цековщина
Коментиран от #33
13:53 01.02.2026
12 В коституцията пише ли
Коментиран от #30
13:53 01.02.2026
13 Реалист
13:53 01.02.2026
14 Няма как
Коментиран от #20
13:54 01.02.2026
15 фАНТОМасс
Което всъщност си е даже много добре.
Как веднъж не го чухме да изкаже нещо против всевъзмжните Тикви , Прасета , Магнити , Мутри , Шопари , Тулупи ши Шишковци ? Явно те пазят КОНституцията и Законите на България и действат само и единствено по правилата !
13:54 01.02.2026
16 Нормално
Коментиран от #25, #49
13:55 01.02.2026
17 е добре де
13:56 01.02.2026
18 1917
Коментиран от #41
13:57 01.02.2026
19 Аз обаче да питам тоя
13:57 01.02.2026
20 дебеЛ Лебед
До коментар #14 от "Няма как":Защото не е подчинен на БАШ конституционалистите Бойко и Делян ли ?
Те спазват ли закона - например за Висшия Съдебен Съвет и за избора на Главен Прокурор , за срока на мандата , които вече е изтекъл ..............НАПРИМЕР !?
Ти ще ми кажеш , щото явно си разбирач !
13:57 01.02.2026
21 9689
13:57 01.02.2026
22 Читател
13:58 01.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Н.В. Радев .....
Коментиран от #27
13:59 01.02.2026
25 Йеронимус БОШ
До коментар #16 от "Нормално":Къде е Плевнелиев , ГОРД , СМЕЛ , Покорен , Тиквеен !
Оставящ Бойо да го потупва по врата пред всички , публично , унизително и покровително !
Нали ?
Винаги съгласен и НЕпротиворечащ на ШАЙКАТА и МУТРАТА , която го сложи на този пост !
14:00 01.02.2026
26 Лопата Орешник
14:00 01.02.2026
27 Петер Брьогел
До коментар #24 от "Н.В. Радев .....":Недай така , че дразниш Цеков ! Ще го обидеш , човеко !
14:01 01.02.2026
28 виктория
Коментиран от #40
14:01 01.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Радев
До коментар #12 от "В коституцията пише ли":си е величие по подразбиране!
14:01 01.02.2026
31 Никой
Мистрия и - груба замазка. Маламашката.
Чувалите с цимент. Живият свят - и после - теорията.
14:02 01.02.2026
32 виктория
До коментар #1 от "Софийския Самохвалко":от километър личи що за простак си!!
Коментиран от #55
14:02 01.02.2026
33 Дядо Мраз
До коментар #11 от "Цековщина":Цековщина звучи почти като БОЙКОВЩИНА и ПЕЕВЩИНА , ама малко по- конституционално май !
Ама иначе са си една и съща измет , паплач и сган ! Язък !
14:03 01.02.2026
34 Пилотът Гошу
Коментиран от #39, #69
14:04 01.02.2026
35 В коя държава
Коментиран от #37
14:05 01.02.2026
36 погледнато реално Радев е дезертьор
14:05 01.02.2026
37 интересно
До коментар #35 от "В коя държава":Дали пак я подкара тази шкода?
14:05 01.02.2026
38 Тва политолози, тва социолози
14:05 01.02.2026
39 Как става
До коментар #34 от "Пилотът Гошу":република?
Коментиран от #46
14:05 01.02.2026
40 Само Питам
До коментар #28 от "виктория":Какво ли е да те активира един ПРОСТАК / какъвто си е ББ / ? Това прави ли те по-велик констутуционаляга или не ?
14:06 01.02.2026
41 Пилотът Гошу
До коментар #18 от "1917":Е той нарича пияндето Н. В., ти за президент се кахъриш.. Плевнята също всеки път му викат президент... Сакън да не забравим, че плюнката някога е бил на този пост...
Коментиран от #44
14:07 01.02.2026
42 Иван Шишман
Коментиран от #58
14:07 01.02.2026
43 Абе
14:08 01.02.2026
44 Хахаха
До коментар #41 от "Пилотът Гошу":Ма моля ти се Мони комарджийчето, в казината на монако
14:08 01.02.2026
45 Ставрула
14:08 01.02.2026
46 Пилотът Гошу
До коментар #39 от "Как става":Това няма никакво значение в случая. България е РЕПУБЛИКА, не монархия и пияндето никога не е бил цар. Това са факти. Нещо по темата?
Коментиран от #50, #82
14:08 01.02.2026
47 Данко Харсъзина
Не направил нищо за България, напротив, продал Родината на турците.
Коментиран от #54
14:09 01.02.2026
48 гаргата:
14:09 01.02.2026
49 121212
До коментар #16 от "Нормално":Радев ли го назначи или НС?
14:09 01.02.2026
50 Данко Харсъзина
До коментар #46 от "Пилотът Гошу":Напротив, Симеон е бил Цар. С трима регенти.
Коментиран от #53, #56
14:10 01.02.2026
51 Последователни в непоследователността
Основен принцип в опосканата територия е безпринципността!
Доктори, доценти, професори - с лопата да ги ринеш...
14:12 01.02.2026
52 Изчезни бре
Коментиран от #81, #85
14:12 01.02.2026
53 Пилотът Гошу
До коментар #50 от "Данко Харсъзина":Глупости, НИКОГА не е бил цар, никога не е коронясван, бил е ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИК.
14:12 01.02.2026
54 Гочоолу
До коментар #47 от "Данко Харсъзина":Нищожество си ти, монтански циганин. След изборите Тиквата и ти ще изчезнете завинаги. Да даде Господ и физически.
14:13 01.02.2026
55 „Бекъм”
До коментар #32 от "виктория":А ТИ ПЪК НОСИШ
НА МЪЖ ТИ ГАЩИТЕ....
14:14 01.02.2026
56 Много ги разбираш ти
До коментар #50 от "Данко Харсъзина":Кога и как се става цар.... и що е то регент
Коментиран от #59, #61
14:14 01.02.2026
57 6135
14:15 01.02.2026
58 Пашов
До коментар #42 от "Иван Шишман":Нали има внук - Исмаил ли беше ,Ахмед ли ? Колко му е и той да дойде и заведе дела за някакви титли и имоти. Хайде да не ги подсещам ,че то тука срещу обещания за титли и пари ,току виж се намесили великите разпределители на корупция ,знаещи Колко и на Кого- Адвокати да искаш . А и Доценти Д-р . даскали още повече.
14:15 01.02.2026
59 Пилотът Гошу
До коментар #56 от "Много ги разбираш ти":Ми нали е учил колкото Боко и Шиши... Мисли се, че цар се става без официална коронация... Ей тъй.. Понеже баща му умрял и без официални коронации ей тъй ставало, пишат трима пуяка за регенти и готово...
Коментиран от #66
14:17 01.02.2026
60 Симеон Втори може да се кандидатира
Коментиран от #78
14:18 01.02.2026
61 Данко Харсъзина
До коментар #56 от "Много ги разбираш ти":Чети книжки и ще разбереш. Това тук не е школо за неуки. И още нещо... Менюто в кварталната пивница не е книга. Прилича на книга, но не е.
Коментиран от #64, #67, #71
14:19 01.02.2026
62 Ген. Решетников - 25-11-2016
България да се върне в България, Русия в Русия и тогава двете страни ще бъдат по-близки и от съветско време, казва бившият разузнавач и шеф на Руския институт за стратегически изследвания в разговор по „Свободна зона” на ТВ+
Интервю на Георги Коритаров
14:19 01.02.2026
63 Как
14:19 01.02.2026
64 Пилотът Гошу
До коментар #61 от "Данко Харсъзина":Абе ти си тоя, дет трябва да чете, не той. Симеон никога не е коронован. Няма цар без коронация. За факта, че никой от предишните не е никакъв български цар, а домъкнат от шеста глуха от разни подлоги, няма даже да почваме да говорим...
14:22 01.02.2026
65 Забележка !
14:23 01.02.2026
66 Данко Харсъзина
До коментар #59 от "Пилотът Гошу":Негово Величество Симеон ll е миропомазан от църквата за Цар на всички българи и е действащ Цар на България, до изгонването му от к8мунистите.
14:24 01.02.2026
67 Ясно
До коментар #61 от "Данко Харсъзина":Ти само него познаваш, неукий. Какво става със ЗТСУ? Научи ли го?😂
14:24 01.02.2026
68 000
14:26 01.02.2026
69 РЕАЛИСТ
До коментар #34 от "Пилотът Гошу":Горе човекът ти обяснява, че е цар, пък ти си знаеш своето. В историята ще остане, като последният монарх с титлата " Цар". Между другото " цар" произлиза от " Цезар" . Като плюеш срещу него, все едно плюеш срещу историята си. Иначе лесно бере задните части на пазача му вече четвърт век.
Коментиран от #73
14:27 01.02.2026
70 Цеков,
14:30 01.02.2026
71 Не ми се обяснявай бре
До коментар #61 от "Данко Харсъзина":Щом има регент не е цар а престолонаследник. Разбирач дървен. В цяла Европа стотици подобни случаи има ама ние пак сме изключение нали ? Щото едни разбирачи се навъдили дето всичко им е ясно. А кажи един в Европа дето да е бил обявен за цар или крал с регент ? А де? И посочи документ където да е вписан. На всякъде дори в писанията на Ватикана се вписва "престолонаследник"
Коментиран от #80, #100
14:30 01.02.2026
72 ОТ ДО НО ОБИРА НЕГАТИВИТЕ
14:32 01.02.2026
73 Данко Харсъзина
До коментар #69 от "РЕАЛИСТ":Този е от тези дето физиологично нямат мозък и на днешния ден през 1945г. са избили елита на нацията. Сега очакват от Боташа да направи същото.
14:34 01.02.2026
74 Генерал БГ
Симеон Борисов Кобургготски нито за миг никога НЕ е бил ЛЕГИТИМЕН "цар на българите" и България!
Бил е само легитимен Престолонаследник- до обявяването на монархията Царство България за република/Народна, при това с референдум!/.
От Престолонаследник се става ЦАР само с акт на Велико Народно Събрание/ВНС/- а такова, по вина на дядото и бащата на престолонаследника Симеон Кобургготски, НЕ е свиквано от 1918 г. чак до 1947 г.!
Същото се отнася и до Регентството. То даже и противоречи на Търновската Конституция, която ЗАБРАНЯВА регент да е лице от царската фамилия/принц Кирил, в случая/.
Така че, Симеон Борисов Кобургготски е толкова "цар", колкото е "цар" и Цар Киро!
П.П. "Цар" е название на длъжност, а НЕ доживотна титла или сан! "Цар" е само този, който заема тази длъжност- и докато я заема! Затова и няма и не може да има повече от един цар едновременно на една държава! Само в исторически и биографичен план се нарича "цар" и който е ЗАЕМАЛ тази длъжност РЕАЛНО и ЛЕГИТИМНО! Симеон Кобургготски НЕ я е заемал!
Коментиран от #88
14:34 01.02.2026
75 Дедо
Коментиран от #79
14:36 01.02.2026
76 Баба Гошка
14:36 01.02.2026
77 Тебе
14:36 01.02.2026
78 Ха,ха
До коментар #60 от "Симеон Втори може да се кандидатира":Може е Саксония, не си ли го искат там?
14:38 01.02.2026
79 Нннн
До коментар #75 от "Дедо":Делян ще ходи командировка в Кюрдистан.
14:39 01.02.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Ъхъъъъ...
До коментар #52 от "Изчезни бре":Самоуправството от страна на държавата и общинските служби по земеделие както и целият закон за белите петна при земеделските земи е противоконституционно ! Но с такива преподаватели по конституционно право като тоя доц. д-р Борислав Цеков е така щото са големи разбирачи
Коментиран от #103
14:41 01.02.2026
82 Република
До коментар #46 от "Пилотът Гошу":Това са навлеци, само да грабят
14:41 01.02.2026
83 Данко Харсъзина
Коментиран от #87, #89, #90
14:42 01.02.2026
84 Смърфиета
14:44 01.02.2026
85 Няма висши конституционни принципи
До коментар #52 от "Изчезни бре":в родната ни атлантическо нацистка кочина. Винаги е било по целесъобразност. Ей тва е проблема. Ама абсолютно винаги.
14:45 01.02.2026
86 Данко Харсъзина
Коментиран от #91, #93
14:46 01.02.2026
87 Смърфиета
До коментар #83 от "Данко Харсъзина":Хвърлих боб и видях, че Майка Турция те обича, и ще изпрати двама верни свои синове да ти ударят една патка, за научиш да си затваряш чофката, че вътре е леш!
14:46 01.02.2026
88 РЕАЛИСТ
До коментар #74 от "Генерал БГ":Ето какво казва Гугъл.
наследник на Престола на Българските Царе до 28 август 1943 г., а от тази дата до ден днешен е последният пълноправен и миропомазан Цар на Българите.
Никога не е абдикирал.
Той в последният цар, не само на България, но и в света въобще. Може да цункаш краката на пазача му.
Коментиран от #104
14:47 01.02.2026
89 Ама
До коментар #83 от "Данко Харсъзина":много си проззззз... И неграмотен...ставаш за смях.
Коментиран от #92
14:48 01.02.2026
90 Прокурора
До коментар #83 от "Данко Харсъзина":подпис на Радев под документ ще намери ли? Или може би Ердоган записи на разговори с шефа на Газпром ще предостави? А на сбърканият прокурор ти ли ще му платиш после ? А пуяк?
Коментиран от #102
14:48 01.02.2026
91 Смърфиета
До коментар #86 от "Данко Харсъзина":Пруституционното право диктува да си затваряш чофката и да не спамиш, защото си леко елементарен.
14:49 01.02.2026
92 Смърфиета
До коментар #89 от "Ама":Псилютно, и аз казвам същото! Спамаджия!
14:50 01.02.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Ах, да!
Коментиран от #105
14:53 01.02.2026
95 Зъл пес
До коментар #4 от "Лост":Умниците започнаха да се изхождат.
14:54 01.02.2026
96 Смърфиета
14:54 01.02.2026
97 Мдаа
14:55 01.02.2026
98 Лалугер
До коментар #9 от "Коня Солтуклиева":Бе вие гласувайте за мунчо,па ше ви видя кое ше му целувате.
14:56 01.02.2026
99 овчи мозъци
14:59 01.02.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Чичо Али Хаменей
15:00 01.02.2026
102 Данко Харсъзина
До коментар #90 от "Прокурора":Деница и миистърчето вече са пропели. Ти рахат бъди. Всеки гледа да отърве кожата. Боташа го пази само и единствено Бойко Борисов. ЗА СЕГА.
15:02 01.02.2026
103 Земеделска земя
До коментар #81 от "Ъхъъъъ...":Частна собственост и някой ще се разпорежда с нея без да те пита щото не си я бил работил и било по "висшите конституционни принципи" ъхъъъ.... Ами аре и с празните апартаменти да го направим същото а Цеков ? Държавата ще ги дава по 20-50 лв. под наем на мераклии а после собственика да ходи събраните наеми да си вземе .... конституционни принципи а?
15:02 01.02.2026
104 Генерал БГ
До коментар #88 от "РЕАЛИСТ":Първо, иди и прочети Търновската/"царската"/ Конституция, а чак след това се върни и спори/ ако "имаш очи"/!
Там ясно е написано и казано за ролята/ЗАДЪЛЖИТЕЛНА!/ на Великото Народно Събрание при възкачване на престола на цар на Царство България/ с клетва и прокламация пред ВНС!/, както и за Регентството и регентите!
А Велико Народно Събрание в България НЕ е свиквано от 1918 г., та чак до 1947 г.! Така че, няма как С. Кобургготски и регентите да са били ЛЕГИТИМНИ цар и регенти!
Схвана ли?!
Отделно, че, от конституционна/по Търновската Конституция/ гледна точка, и Борис Трети НЕ е бил легитимен цар на Царство България- по същата причина/несвикване на ВНС/, а и по причина "Абдикацията" на баща му- такова нещо/абдикиране от престола/ Търновската Конституция НЕ предвижда и НЕ допуска.
15:02 01.02.2026
105 Ха,ха
До коментар #94 от "Ах, да!":Мадридския крадец колко открадна с ндсв
15:02 01.02.2026