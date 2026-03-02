Проф. Чуков: България е далеч и няма опасност от ирански удари, географията ни помага

Войната в Близкия изток ще продължи, докато бъдат изпълнени целите. Целите са унищожаване на ядрения потенциал, на ракетите и на военноморския флот. Колко време ще отнеме това - никой не знае. Иран се оказа много костелив орех. Превъзходството във въздуха на САЩ и Израел е огромно. Иран на практика няма ВВС, но се оказа много костелив орех.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS международният анализатор и арабист проф. Владимир Чуков, който коментира ситуацията в Близкия изток.

"Иран се опитва да въвлече Великобритания и Франция в тази война. Виждаме, че втори път атакуват Кипър, макар и ракетните удари да нямаха абсолютно никакъв успех. Иранците провеждат нова тактика различна от 12-дневната война от миналата година. В Персийския залив атаките на Иран имат за цел да вдигнат цените на нефта. Със сигурност Иран се опитва да глобализира този конфликт, а не да го регионализира. Армията на Иран прилича на милиция. Ударите убиха шефа на генералния щаб на Иран, но структурите надолу си вървят. В една западна армия, ако убиеш шефа на генералния щаб, нещата се парализират, но в иранската армия не е така", разкри той.

"Слава Богу, България е далеч и няма опасност от удари. Географията ни помага. У нас трябва да се провери и гледа дали някои клетки няма да се радикализират. Това е най-важното. Не мисля, че призивите за Свещена война от иранската телевизия ще доведат до пламване на целия свят. Това е едно помпане на мускули. Днес стана ясно, че американските самолети в Кувейт са свалени от приятелски огън, но Иран се хвалят, че са свалени от Корпуса на ислямската гвардия. Иран си приписва неща, които не може да свърши. Много зависи кой ще управлява след Али Хаменей. Сто процента управлението няма да е същото, но трябва да видим какво точно ще е, защото има доста варианти", каза още проф. Владимир Чуков.