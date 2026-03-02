Проф. Чуков: България е далеч и няма опасност от ирански удари, географията ни помага

Войната в Близкия изток ще продължи, докато бъдат изпълнени целите. Целите са унищожаване на ядрения потенциал, на ракетите и на военноморския флот. Колко време ще отнеме това - никой не знае. Иран се оказа много костелив орех. Превъзходството във въздуха на САЩ и Израел е огромно. Иран на практика няма ВВС, но се оказа много костелив орех.
Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS международният анализатор и арабист проф. Владимир Чуков, който коментира ситуацията в Близкия изток.
"Иран се опитва да въвлече Великобритания и Франция в тази война. Виждаме, че втори път атакуват Кипър, макар и ракетните удари да нямаха абсолютно никакъв успех. Иранците провеждат нова тактика различна от 12-дневната война от миналата година. В Персийския залив атаките на Иран имат за цел да вдигнат цените на нефта. Със сигурност Иран се опитва да глобализира този конфликт, а не да го регионализира. Армията на Иран прилича на милиция. Ударите убиха шефа на генералния щаб на Иран, но структурите надолу си вървят. В една западна армия, ако убиеш шефа на генералния щаб, нещата се парализират, но в иранската армия не е така", разкри той.
"Слава Богу, България е далеч и няма опасност от удари. Географията ни помага. У нас трябва да се провери и гледа дали някои клетки няма да се радикализират. Това е най-важното. Не мисля, че призивите за Свещена война от иранската телевизия ще доведат до пламване на целия свят. Това е едно помпане на мускули. Днес стана ясно, че американските самолети в Кувейт са свалени от приятелски огън, но Иран се хвалят, че са свалени от Корпуса на ислямската гвардия. Иран си приписва неща, които не може да свърши. Много зависи кой ще управлява след Али Хаменей. Сто процента управлението няма да е същото, но трябва да видим какво точно ще е, защото има доста варианти", каза още проф. Владимир Чуков.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #7, #16
18:20 02.03.2026
2 Тракиец 🇺🇦 Чуков е позор
18:21 02.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тоя американския Чукундуроff
18:23 02.03.2026
5 Чукча,
Къде е Испания, къде България?
18:24 02.03.2026
6 оня с питон.я
Коментиран от #23
18:24 02.03.2026
7 Европеец
До коментар #1 от "Сатана Z":И тоя екЗперт забрави за Сарафов....
18:25 02.03.2026
8 Ненормалник
18:26 02.03.2026
9 Тоз пък
18:30 02.03.2026
10 Топуз Чин Ган Чук
18:30 02.03.2026
11 Евгени от Алфапласт
18:31 02.03.2026
12 Лилава Жена
18:32 02.03.2026
13 Здравей
18:34 02.03.2026
14 Пешо
18:38 02.03.2026
15 Абе , стига ,
18:38 02.03.2026
16 ......
До коментар #1 от "Сатана Z":Свобода за Кипър!
18:38 02.03.2026
17 Сърдит капейко
18:39 02.03.2026
18 Чуков
18:42 02.03.2026
19 си пън
18:42 02.03.2026
20 ABE ЧУКОВ
18:43 02.03.2026
21 Да,бе
18:45 02.03.2026
22 Данко Харсъзина
18:45 02.03.2026
23 Мисира
До коментар #6 от "оня с питон.я":Те повечето мишлета имат твойте вярвания!Дребнави и малки.
18:47 02.03.2026
24 604
18:47 02.03.2026
25 1020
18:48 02.03.2026
26 пешо
18:50 02.03.2026
27 брабант
18:51 02.03.2026
28 az СВО Победа 80
В обсега на иранските далекобойни ракети сме, а нямаме с какво да ги спрем, щото подарихте всичко на Киев!
18:55 02.03.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 нннн
Абе, какво ,,далече" през 21-ви век? Иран е много далече от САЩ...
19:02 02.03.2026
31 гошо
19:05 02.03.2026
32 Кочо простия чизмар
19:05 02.03.2026
33 Вемев
19:07 02.03.2026