Новини
България »
Проф. Чуков: България е далеч и няма опасност от ирански удари, географията ни помага

Проф. Чуков: България е далеч и няма опасност от ирански удари, географията ни помага

2 Март, 2026 18:15 905 33

  • проф. владимир чуков-
  • българия-
  • конфликт-
  • близък изток

Не мисля, че призивите за Свещена война от иранската телевизия ще доведат до пламване на целия свят. Това е едно помпане на мускули

Проф. Чуков: България е далеч и няма опасност от ирански удари, географията ни помага - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Войната в Близкия изток ще продължи, докато бъдат изпълнени целите. Целите са унищожаване на ядрения потенциал, на ракетите и на военноморския флот. Колко време ще отнеме това - никой не знае. Иран се оказа много костелив орех. Превъзходството във въздуха на САЩ и Израел е огромно. Иран на практика няма ВВС, но се оказа много костелив орех.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS международният анализатор и арабист проф. Владимир Чуков, който коментира ситуацията в Близкия изток.

"Иран се опитва да въвлече Великобритания и Франция в тази война. Виждаме, че втори път атакуват Кипър, макар и ракетните удари да нямаха абсолютно никакъв успех. Иранците провеждат нова тактика различна от 12-дневната война от миналата година. В Персийския залив атаките на Иран имат за цел да вдигнат цените на нефта. Със сигурност Иран се опитва да глобализира този конфликт, а не да го регионализира. Армията на Иран прилича на милиция. Ударите убиха шефа на генералния щаб на Иран, но структурите надолу си вървят. В една западна армия, ако убиеш шефа на генералния щаб, нещата се парализират, но в иранската армия не е така", разкри той.

"Слава Богу, България е далеч и няма опасност от удари. Географията ни помага. У нас трябва да се провери и гледа дали някои клетки няма да се радикализират. Това е най-важното. Не мисля, че призивите за Свещена война от иранската телевизия ще доведат до пламване на целия свят. Това е едно помпане на мускули. Днес стана ясно, че американските самолети в Кувейт са свалени от приятелски огън, но Иран се хвалят, че са свалени от Корпуса на ислямската гвардия. Иран си приписва неща, които не може да свърши. Много зависи кой ще управлява след Али Хаменей. Сто процента управлението няма да е същото, но трябва да видим какво точно ще е, защото има доста варианти", каза още проф. Владимир Чуков.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    24 1 Отговор
    Вчера и Кипър така говореха по телевизията

    Коментиран от #7, #16

    18:20 02.03.2026

  • 2 Тракиец 🇺🇦 Чуков е позор

    18 3 Отговор
    Поредния бандит от ДС и ЦК на БКП от купените БКП медии ни го натрапвате с неговите фалшиви новини и фалшиви анализи ...позор

    18:21 02.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тоя американския Чукундуроff

    12 0 Отговор
    да не е брата на оня другия съветски Чукундуpoв?

    18:23 02.03.2026

  • 5 Чукча,

    26 0 Отговор
    Защо тогава Испания изгони американските самолета от военните си бази?

    Къде е Испания, къде България?

    18:24 02.03.2026

  • 6 оня с питон.я

    0 15 Отговор
    Не вярвах че Русия негласно ще подкрепи агресията на сащ и израел спрямо иран но да не забравяме че всички олигарси приятели на путин са евреи. Ако руснаците не намерят новия си Сталин нищо добро не ги чака.

    Коментиран от #23

    18:24 02.03.2026

  • 7 Европеец

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    И тоя екЗперт забрави за Сарафов....

    18:25 02.03.2026

  • 8 Ненормалник

    16 0 Отговор
    Жалък смешник

    18:26 02.03.2026

  • 9 Тоз пък

    19 0 Отговор
    Добре ли е ? За днешните модерни оръжия км нямат никакво значение !!!

    18:30 02.03.2026

  • 10 Топуз Чин Ган Чук

    14 1 Отговор
    Тръмп и Нетаняху са позор за човечеството !

    18:30 02.03.2026

  • 11 Евгени от Алфапласт

    12 0 Отговор
    Имаше една поговорка за мечката и съседа...

    18:31 02.03.2026

  • 12 Лилава Жена

    1 11 Отговор
    Само на българите им пречат себеподобните пречат им еврейте мразят американците плюват и завиждат на Британците величаят Гърците защото искат да са като тях етиопски данайци

    18:32 02.03.2026

  • 13 Здравей

    14 0 Отговор
    Около 2500 км. До София. Не сме много далеч.

    18:34 02.03.2026

  • 14 Пешо

    11 0 Отговор
    Повече знания има брат му.Този ходи по телевизиите само да рекламира книгите си.

    18:38 02.03.2026

  • 15 Абе , стига ,

    16 0 Отговор
    бе ! Какъв си ти , че да ми казваш България в опасност ли е или не ? Нещата се променят , а България си седи разкрачена ! Не само е несериозно , а и безотговорно !

    18:38 02.03.2026

  • 16 ......

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Свобода за Кипър!

    18:38 02.03.2026

  • 17 Сърдит капейко

    1 4 Отговор
    Нас ни казаха че поне летището цистерните нещо щяло да му стане

    18:39 02.03.2026

  • 18 Чуков

    12 0 Отговор
    Докзано нищо не разбира и няма една вярна прогноза.

    18:42 02.03.2026

  • 19 си пън

    12 0 Отговор
    чуков,явно ти плащат да плещиш глупости

    18:42 02.03.2026

  • 20 ABE ЧУКОВ

    17 0 Отговор
    ТИ ВЕРНО СЕ ОКАЗА ГОЛЕМ ДЪРВЕН ЧУК.АКО ТИ СИ АРАБИСТ ,АЗ СЪМ ЮРИЙ ГАГАРИН. СМЕШКО

    18:43 02.03.2026

  • 21 Да,бе

    7 0 Отговор
    Чукундурофф,на нас ни стигат няколко стотин хиляди бежанци и сме финото...

    18:45 02.03.2026

  • 22 Данко Харсъзина

    0 3 Отговор
    Има ли копейки на мегданя?

    18:45 02.03.2026

  • 23 Мисира

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "оня с питон.я":

    Те повечето мишлета имат твойте вярвания!Дребнави и малки.

    18:47 02.03.2026

  • 24 604

    4 0 Отговор
    същия твърди , че иранските ракети долитат до тук!!!!

    18:47 02.03.2026

  • 25 1020

    9 0 Отговор
    Тоя човечец не знам защо се води експерт някакъв, но нощес са излетели 4 от американските самолети от столичното ГРАЖДАНСКО летище и са кацнали нови 5. Което ни прави участници в цялата история. Набутват ни в проклетатавойна, без да са ни питали въобще и това е поредната ЧУЖДА война, в която ни тикат.

    18:48 02.03.2026

  • 26 пешо

    8 0 Отговор
    професоре и сарафово беше далече ама белята стана

    18:50 02.03.2026

  • 27 брабант

    1 0 Отговор
    Проф."Празников" ама съвсем.

    18:51 02.03.2026

  • 28 az СВО Победа 80

    4 0 Отговор
    Далеч, далеч, пък колко да сме далеч???

    В обсега на иранските далекобойни ракети сме, а нямаме с какво да ги спрем, щото подарихте всичко на Киев!

    18:55 02.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 нннн

    3 0 Отговор
    Преди атентата на бургаското летище и Борисов разправяше, че дюнерджийниците ни пазят...
    Абе, какво ,,далече" през 21-ви век? Иран е много далече от САЩ...

    19:02 02.03.2026

  • 31 гошо

    1 0 Отговор
    Тоя е пълен позор и фалшификат.

    19:05 02.03.2026

  • 32 Кочо простия чизмар

    1 0 Отговор
    Тая фурнаджийска лопата и лъжец, антипод на брат, си ни заблуждава. Иран има дронове, летящи на 2000 км, така че софийсокто летище е в обсега им. Заради американските цистерни ще ударят нас. Акротири в Кипър вече го почнаха.

    19:05 02.03.2026

  • 33 Вемев

    0 0 Отговор
    Коя география ти помага бе мухльо? Турция ли? Кажи го в прав текст, че разчитаме на турското пво. Лакей с Лакей, само като видя, че ви канят ден през ден. В студията и си давам сметка колко читав си.

    19:07 02.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове