Атанас Атанасов, БСП: Ще издигнем кандидатурата на Илияна Йотова за президент

За нас излизането на Румен Радев на партийния терен е най-голямото предизвикателство, тъй като два пъти е издиган и избиран от българските социалисти

БСП да попада под общ знаменател, говорейки за мафия и олигархия, е цинично.

Това заяви пред БНР Атанас Атанасов, депутат от БСП.

Нито министрите на БСП, нито БСП като партия в тази година са били въвличани в корупционни схеми и скандали, допълни той за участието на партията в подалия оставка кабинет "Желязков".

"За нас излизането на Румен Радев на партийния терен е най-голямото предизвикателство, тъй като два пъти е издиган и избиран от българските социалисти. На изборите всички партии са конкуренти, опоненти", посочи Атанасов.

Ще издигнем кандидатурата на Илияна Йотова за президент, съобщи социалистът за предстоящия тази година вот за държавен глава.

"След по-малко от година нашият президент Илияна Йотова ще има нужда от силна БСП, която да я издигне и избере за президент. Имаме морален дълг към нея и исторически дълг към българското общество", каза той.

БСП взе правилното решение и държавническа позиция за участието си в правителството, но когато започна да се изменя мнозинството, вече нямаше място в това правителство, изрази мнение той в предаването "Преди всички".

В БСП поколенческият конфликт не е на дневен ред. Трябва да се намери подходящият председател, който да я преведе през този нелек период. Няма как България да остане без лява партия в парламента, подчерта Атанасов.

"Аз и една част от групата гласувахме "против" тези промени, други гласуваха "за", уточни той за ограничаването на броя избирателни секции зад граница, като добави, че имат решение на парламентарната група, че промени в Изборния кодекс "няма как за пореден път да се правят в 12 без 5".

"Нито една промяна в последния момент не може да вдъхне повече доверие в изборния процес. ИК трябва да се променя в спокойна атмосфера, когато не предстоят избори."


България
  • 1 обективен

    23 1 Отговор
    Не я издигайте точно вие ,защото ще я докарате както стана с Цецка Цачева !!

    Коментиран от #11

    10:18 02.02.2026

  • 2 Гост

    24 0 Отговор
    Пичага, бесепето изчезна

    10:19 02.02.2026

  • 3 хехе

    20 0 Отговор
    що бе фритюрника без работа ли ще го оставите?

    10:20 02.02.2026

  • 4 ПО ТОЧНО

    19 1 Отговор
    ОТ ГЪСТАТА ТИНЯ ДЕТО СТЕ СЕ НАКВАСИЛИ, ТРУДНО ЩЕ ВДИГНЕТЕ НЕЩО, МОЖЕ САМО ДА ГО .....ОЦАПАТЕ

    10:22 02.02.2026

  • 5 Ей. Келеш!

    21 1 Отговор
    Вие винаги сте били маст от Мафията. Нещо повече: вашите партийни и комсомолски секретари, вашите милиционери и вашите апаратчици са в генезиса на Мафията!
    Ежедневно гласувахте и обслужвахте Двете Прасета във всичките им мафиотски начинания.

    10:22 02.02.2026

  • 6 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    12 0 Отговор
    Ще има "Мамата на нацията 2", този път в изпълнение на БеСиПетУ.....

    10:23 02.02.2026

  • 7 Боруна Лом

    15 0 Отговор
    УТЕКОХТЕ,БЕ? НЕ ГО ЛИ РАЗБРАХТЕ? БЛАГОДАРЕТЕ НА ГЛИГАНА ФЛИНСТОУН!

    10:24 02.02.2026

  • 8 Това,

    17 1 Отговор
    комунистите срам нямате и все по-нахални и без очливи ставате

    10:24 02.02.2026

  • 9 ПО - ДОБРЕ ЙОТОВА ОТКАЛКОТО МУТРИ !

    8 5 Отговор
    ИЛИ ПРОСТАЦИ КАТО ДЕЛЯН КИРЛЬО И БУДА !

    10:24 02.02.2026

  • 10 Домашен любимец

    15 1 Отговор
    Тя, Йотова си е президент бе, лапе! Какво ще я издигате! Издигнете Зафиров, Гуцанов и Кирил Добрев за вице! Там една свястна жена не остана при вас, освен Кристиян В.!

    Коментиран от #26

    10:26 02.02.2026

  • 11 Хмм

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "обективен":

    надява се и Радев да я подкрепи

    10:27 02.02.2026

  • 12 Башханъм

    11 1 Отговор
    Сега каква е?

    10:27 02.02.2026

  • 13 Последния Софиянец

    6 4 Отговор
    Инициативния комитет за избирането на другарката Йотова ще се събира в заведението ми .

    Коментиран от #15, #32

    10:28 02.02.2026

  • 14 Това

    10 1 Отговор
    ще ви реанимира ли?

    10:28 02.02.2026

  • 15 Въпрос :

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Всеки ли да си носи хартиики, или ще се обогатяват стените на "заведението" ти с арт инсталации чрез кафяви запетайки ?

    10:32 02.02.2026

  • 16 Стоянов

    4 1 Отговор
    Народа е мъдър. Щом властта в НС е комунистическа или подобен уклон ,то Президента в никакъв случай не трябва да е комунист . Който и да е от другите - за да няма Еднолична власт и връщане на Чл. 1 от НРБ. Видяхме дори и без промяна на конституция как една партия си създаде повсеместно Партийна Номенклатура с несменяеми кметове и тяхната рода. Видяхме и как натрупан от куфарчета капитал стана частен и се превърна в партийна олигархия . С крадени пари в бизнес и заплати от данъците на работещи бедни ,плюс "усвоеното " от Европейски пари стигнахме до необяснимите 48 милиарда заеми които отново са на гърба на бедняците дори още неродени. Задачата на Радев ако е Българин е само една - премахване на сегашното статукво с неговата партийна номенклатура и отнемане на незаслужените му благини. Овладяване на цени и инфлация с мерки . Освобождаване на дребния и малък производител от тежестта на административна тежка Държава . Мерки за честни следващи избори още от сега ,а не в последния момент . Правосъдие и всички с над 2-3 висящи дела в затворите и да работят , а не да обикалят света и да ни срамят . Много работа ще има ,но това е положението.

    Коментиран от #25, #33

    10:32 02.02.2026

  • 17 Тези

    9 1 Отговор
    умрели къде се слагат, че тя вече е президент, как ще в издигате? А вас никой не ви помни кои бяхте

    10:33 02.02.2026

  • 18 Никой

    5 5 Отговор
    Съвсем се провалиха от БСП - тази жена - Илияна Йотова е - съвсем неподходяща. Някаква - цял живот на заплатка.

    Жалко - това е все пак - 100 годишна партия. Една "зоза" дойде и я съсипа.

    10:35 02.02.2026

  • 19 Ще събере

    3 3 Отговор
    само гласовете на РР и тия които биха гласували за вас

    10:40 02.02.2026

  • 20 Някой

    5 2 Отговор
    НЕКАДЪРНИЦИ. ОТКАЖЕТЕ СЕ ОТ ТАЯ МИСЪЛ. РУМЕН РАДЕВ ГО ИЗДИГНАХТЕ ПОСЛЕ СЪС МАФИОТИТЕ ОТ ГЕРБ ГО СПЪВАХТЕ ОТВСЯКЪДЕ. ЙОТОВА НЯМА ДА ЧАКА ПОКАНА ОТ ВАС. НЯМА ДА СЕ КАНДИДАТИРА.

    10:40 02.02.2026

  • 21 Деса

    2 1 Отговор
    Президента има ли първа дама?

    10:41 02.02.2026

  • 22 някой си

    5 0 Отговор
    И тези решиха да се хванат за сламка!

    10:42 02.02.2026

  • 23 БКП Ново начало

    3 2 Отговор
    Много логичен избор, съответстващ на новата вълна на олигархията да назначава на висши постове cBиpkaджийки .

    10:43 02.02.2026

  • 24 БСП

    4 1 Отговор
    се лепна за Радев.

    Коментиран от #29

    10:43 02.02.2026

  • 25 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Стоянов":

    То сега президента вече е само личност. От ЗАЙЧАРНИКА нали му орязаха пълномощията на президента който и да е той. Няма никаква власт.

    10:44 02.02.2026

  • 26 Бенджи

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Домашен любимец":

    Тея да не са решили да го играят съвсем като в Русия с менкането на президент и вице докато се узаконят за постоянни диктатори ? Никой от тези обаче не се запитва ще има ли на кого да е президент ако Радев и останалите залитнат към комунизъм и второ - да си припомнят кой президент е бил избран с гласове на група фамилни другари милионери, наречена партия ,без нейно присъствие в парламента ?

    10:44 02.02.2026

  • 27 Оракула от Делфи

    3 0 Отговор
    "Рибата в морето ( Атанасов) тигана готви"???
    Белким мине и този "кьорфишек" днеска???
    Това ако не е " камикадзе атака " , е чист " махмурлук" ???
    Ами ако няма ...партия...???
    Най-добре е да "свиете знамената" (оставка) и да оставите неопорочени люде да поемат нещата!!
    А вие "слугинажа" на "Тандема", в индийска нижка , един по един , кой от къде дошъл там отишъл!!!

    10:45 02.02.2026

  • 28 СвръхАз

    1 0 Отговор
    Насю пОгледа..

    10:46 02.02.2026

  • 29 Ами

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "БСП":

    НАЛИ ТЕ СИ ГО ИЗДИГНАХА, АМА 1 ПЪТ СТОМНА ЗА ВОДА, 2 ПЪТ, 3 ПЪТ НЯМА ДА ИМА.

    10:47 02.02.2026

  • 30 Тоя

    3 0 Отговор
    и той се има за значим ? Аман от такива продукти !

    10:48 02.02.2026

  • 31 ПАК СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ.

    0 1 Отговор
    Пак в СКУТОВЕ ще стоите. Този път в Радев и Нинова. Некомпетентност и провали.

    10:48 02.02.2026

  • 32 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Избори се печелят с кебапчета.Но в тях трябвада се слага и месо.

    10:52 02.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

