Атанас Атанасов, БСП: Ще издигнем кандидатурата на Илияна Йотова за президент

БСП да попада под общ знаменател, говорейки за мафия и олигархия, е цинично.
Това заяви пред БНР Атанас Атанасов, депутат от БСП.
Нито министрите на БСП, нито БСП като партия в тази година са били въвличани в корупционни схеми и скандали, допълни той за участието на партията в подалия оставка кабинет "Желязков".
"За нас излизането на Румен Радев на партийния терен е най-голямото предизвикателство, тъй като два пъти е издиган и избиран от българските социалисти. На изборите всички партии са конкуренти, опоненти", посочи Атанасов.
Ще издигнем кандидатурата на Илияна Йотова за президент, съобщи социалистът за предстоящия тази година вот за държавен глава.
"След по-малко от година нашият президент Илияна Йотова ще има нужда от силна БСП, която да я издигне и избере за президент. Имаме морален дълг към нея и исторически дълг към българското общество", каза той.
БСП взе правилното решение и държавническа позиция за участието си в правителството, но когато започна да се изменя мнозинството, вече нямаше място в това правителство, изрази мнение той в предаването "Преди всички".
В БСП поколенческият конфликт не е на дневен ред. Трябва да се намери подходящият председател, който да я преведе през този нелек период. Няма как България да остане без лява партия в парламента, подчерта Атанасов.
"Аз и една част от групата гласувахме "против" тези промени, други гласуваха "за", уточни той за ограничаването на броя избирателни секции зад граница, като добави, че имат решение на парламентарната група, че промени в Изборния кодекс "няма как за пореден път да се правят в 12 без 5".
"Нито една промяна в последния момент не може да вдъхне повече доверие в изборния процес. ИК трябва да се променя в спокойна атмосфера, когато не предстоят избори."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 обективен
Коментиран от #11
10:18 02.02.2026
2 Гост
10:19 02.02.2026
3 хехе
10:20 02.02.2026
4 ПО ТОЧНО
10:22 02.02.2026
5 Ей. Келеш!
Ежедневно гласувахте и обслужвахте Двете Прасета във всичките им мафиотски начинания.
10:22 02.02.2026
6 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
10:23 02.02.2026
7 Боруна Лом
10:24 02.02.2026
8 Това,
10:24 02.02.2026
9 ПО - ДОБРЕ ЙОТОВА ОТКАЛКОТО МУТРИ !
10:24 02.02.2026
10 Домашен любимец
Коментиран от #26
10:26 02.02.2026
11 Хмм
До коментар #1 от "обективен":надява се и Радев да я подкрепи
10:27 02.02.2026
12 Башханъм
10:27 02.02.2026
13 Последния Софиянец
Коментиран от #15, #32
10:28 02.02.2026
14 Това
10:28 02.02.2026
15 Въпрос :
До коментар #13 от "Последния Софиянец":Всеки ли да си носи хартиики, или ще се обогатяват стените на "заведението" ти с арт инсталации чрез кафяви запетайки ?
10:32 02.02.2026
16 Стоянов
Коментиран от #25, #33
10:32 02.02.2026
17 Тези
10:33 02.02.2026
18 Никой
Жалко - това е все пак - 100 годишна партия. Една "зоза" дойде и я съсипа.
10:35 02.02.2026
19 Ще събере
10:40 02.02.2026
20 Някой
10:40 02.02.2026
21 Деса
10:41 02.02.2026
22 някой си
10:42 02.02.2026
23 БКП Ново начало
10:43 02.02.2026
24 БСП
Коментиран от #29
10:43 02.02.2026
25 Ами
До коментар #16 от "Стоянов":То сега президента вече е само личност. От ЗАЙЧАРНИКА нали му орязаха пълномощията на президента който и да е той. Няма никаква власт.
10:44 02.02.2026
26 Бенджи
До коментар #10 от "Домашен любимец":Тея да не са решили да го играят съвсем като в Русия с менкането на президент и вице докато се узаконят за постоянни диктатори ? Никой от тези обаче не се запитва ще има ли на кого да е президент ако Радев и останалите залитнат към комунизъм и второ - да си припомнят кой президент е бил избран с гласове на група фамилни другари милионери, наречена партия ,без нейно присъствие в парламента ?
10:44 02.02.2026
27 Оракула от Делфи
Белким мине и този "кьорфишек" днеска???
Това ако не е " камикадзе атака " , е чист " махмурлук" ???
Ами ако няма ...партия...???
Най-добре е да "свиете знамената" (оставка) и да оставите неопорочени люде да поемат нещата!!
А вие "слугинажа" на "Тандема", в индийска нижка , един по един , кой от къде дошъл там отишъл!!!
10:45 02.02.2026
28 СвръхАз
10:46 02.02.2026
29 Ами
До коментар #24 от "БСП":НАЛИ ТЕ СИ ГО ИЗДИГНАХА, АМА 1 ПЪТ СТОМНА ЗА ВОДА, 2 ПЪТ, 3 ПЪТ НЯМА ДА ИМА.
10:47 02.02.2026
30 Тоя
10:48 02.02.2026
31 ПАК СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ.
10:48 02.02.2026
32 Моряка
До коментар #13 от "Последния Софиянец":Избори се печелят с кебапчета.Но в тях трябвада се слага и месо.
10:52 02.02.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.