Авария по Рилския водопровод спира водата в елитни квартали на София

На 17 март (вторник) 2026 г. във връзка с отстраняване на аваря по Рилски водопровод се налага спиране на водоподаването на клиентите на „Софийска вода“ в следните райони:

с. Плана – от 13:30 ч. на 17.03.2026 г. до 01:30 ч. на 18.03.2026 г.с. Железница - от 14:00 ч. на 17.03.2026г. до 01:30 ч. на 18.03.2026 г.с. Бистрица - от 13:30 ч. на 17.03.2026г. до 01:30 ч. на 18.03.2026 г.с. Кокаляне /висока зона/ - от 14:30 ч. на 17.03.2026 г. до 02:30 ч. на 18.03.2026 г.в.з. Косанин дол - от 14:30 ч. на 17.03.2026г.г до 02:30 ч. на 18.03.2026 г.в.з. Ловджийска чешма – от 14:30 ч. на 17.03.2026г. до 02:30 ч. на 18.03.2026 г.в.з. Бункера – горна част – от 14:30 ч. на 17.03.2026 г. до 02:30ч. на 18.03.2026 г.в.з. Градище – от 14:30 ч. на 17.03.2026 г. до 02:30 ч. на 18.03.2026 г.кв. Симеоново, в.з. Симеоново – Драгалевци, кв. Драгалевци - от 14:00 ч. на 17.03.2026 г. до 04:00 ч. на 18.03.2026 г.в.з. Малинова долина –кв. Киноцентъра - от 15.00 ч. на 17.03.2026 г. до 03.00 ч. на 18.03.2026г.кв. Бояна – района заключен между ул. „Розариум“, ул. „Кумата“, ул. „Сев. Калоян“ и ул. „Боянска легенда“ - от 16:30 ч. на 17.03.2026 г. до 04.30 ч. на 18.03.2026 г.кв. Бояна – района заключен между ул. „Белите брези“, ул. „Байкал“, ул. „Десислава“ и ул. „Сговорна дружина“ - от 16:30 ч. на 17.03.2026 г. до 04.30 ч. на 18.03.2026 г.в.з Беловодски път- от 17.00 ч. на 17.03.2026 г. до 05.00 ч. на 18.03.2026 г.в.з. Килиите - от 17.30 ч. на 17.03.2026 г. до 05.30 ч. на 18.03.2026 г.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следние адреси:с. Бистрица - на площада от 01:30 ч. на 18.03.2026г.кв. Симеоново – на площада от 02:00 ч. на 18.03.2026г.кв. Драгалевци - на площада от 02:00 ч. на 18.03.2026г.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.