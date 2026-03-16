Авария по Рилския водопровод спира водата в елитни квартали на София

16 Март, 2026 14:09 1 466 13

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 17 март (вторник) 2026 г. във връзка с отстраняване на аваря по Рилски водопровод се налага спиране на водоподаването на клиентите на „Софийска вода“ в следните райони:

с. Плана – от 13:30 ч. на 17.03.2026 г. до 01:30 ч. на 18.03.2026 г.с. Железница - от 14:00 ч. на 17.03.2026г. до 01:30 ч. на 18.03.2026 г.с. Бистрица - от 13:30 ч. на 17.03.2026г. до 01:30 ч. на 18.03.2026 г.с. Кокаляне /висока зона/ - от 14:30 ч. на 17.03.2026 г. до 02:30 ч. на 18.03.2026 г.в.з. Косанин дол - от 14:30 ч. на 17.03.2026г.г до 02:30 ч. на 18.03.2026 г.в.з. Ловджийска чешма – от 14:30 ч. на 17.03.2026г. до 02:30 ч. на 18.03.2026 г.в.з. Бункера – горна част – от 14:30 ч. на 17.03.2026 г. до 02:30ч. на 18.03.2026 г.в.з. Градище – от 14:30 ч. на 17.03.2026 г. до 02:30 ч. на 18.03.2026 г.кв. Симеоново, в.з. Симеоново – Драгалевци, кв. Драгалевци - от 14:00 ч. на 17.03.2026 г. до 04:00 ч. на 18.03.2026 г.в.з. Малинова долина –кв. Киноцентъра - от 15.00 ч. на 17.03.2026 г. до 03.00 ч. на 18.03.2026г.кв. Бояна – района заключен между ул. „Розариум“, ул. „Кумата“, ул. „Сев. Калоян“ и ул. „Боянска легенда“ - от 16:30 ч. на 17.03.2026 г. до 04.30 ч. на 18.03.2026 г.кв. Бояна – района заключен между ул. „Белите брези“, ул. „Байкал“, ул. „Десислава“ и ул. „Сговорна дружина“ - от 16:30 ч. на 17.03.2026 г. до 04.30 ч. на 18.03.2026 г.в.з Беловодски път- от 17.00 ч. на 17.03.2026 г. до 05.00 ч. на 18.03.2026 г.в.з. Килиите - от 17.30 ч. на 17.03.2026 г. до 05.30 ч. на 18.03.2026 г.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следние адреси:с. Бистрица - на площада от 01:30 ч. на 18.03.2026г.кв. Симеоново – на площада от 02:00 ч. на 18.03.2026г.кв. Драгалевци - на площада от 02:00 ч. на 18.03.2026г.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.


Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    6 0 Отговор
    пуснете им водата чак във неделя , до тогава нямат нужда от вода

    14:11 16.03.2026

  • 2 Сила

    6 1 Отговор
    Това са села , просто села ОКОЛО СОФИЯ , СЕЛА .... принципно са СО .... Елитни квартали в София вече няма , имаше навремето но с отмяната на софийското жителство и наплива на диви провинциалисти границите се размиха и изчезнаха ...простаци и диваци живеят вече навсякъде !!!

    14:16 16.03.2026

  • 3 Комунягите да в Симеоново

    2 0 Отговор
    Не им трябва вода.

    14:18 16.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    софиянци смърдят и без това на лошо и рядко се къпят

    Коментиран от #5

    14:19 16.03.2026

  • 5 Боруна Лом

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    ДА ДОЙДАТ НА ДУНАВА, ВОДА И ФЕКАЛИИ КАТО ТЯХ КОЛКОТО ИСКАШ! СОФИЯНЕЦ... СЪБОТА И НЕДЕЛЯ И ПРАЗНИЦИТЕ НА СЕЛО! СЪРВУЛИ

    14:29 16.03.2026

  • 6 Ама сериозно

    9 0 Отговор
    ли на това му казвате "елитни квартали" ? Нито инфраструктурата , нито архитектурата и строителството са елитни , както и обитателите им !

    Коментиран от #12

    14:32 16.03.2026

  • 7 бою циганина

    1 0 Отговор
    с шеф шиши държим и водата и тока и палицията и летището и прокуратурата и съда и хляба и целия внос.....

    14:34 16.03.2026

  • 8 Даа!

    3 1 Отговор
    Но никъде не се споменава,че т.н Царски водопровод " е идея и дело,на столичен кмет.Който още през 30-те години( замислете се,колко е първобитна техниката у нас) изгражда с огромен труд,всичко на ръка уникален водопровод до центъра на София, какъвто няма в Европа.Всички тогавашни квартали,са ползвали идеално чистата,вкусна Рилска вода- цена за кубик е била 1 стотинка+ външни чешми на всяко кръстовище.Сега франсето е ползва от десетилетия.Готова инфраструктура,на гравитачен принцип ( няма необходимост от подстанции за изпомпване и подаване под напор.Златна мина,за която Франсетата- уж Софийска вода,е плащат на бюджета по 2 цента за кубик- конц.такса!? А е препродават освен на горепосочените селища ,но и на целия широк център,а това е почти 350-400 хиляди абонати,вече над 2 евро кубик.И толкова си разпасаха пояса,че хиляди домакинства получиха и получват сметки от 350-400-800-840 евро? Кво чакате бе,заспалите? Да ви дават на ЧСИ( съда е на тяхна страна,почти на 100%),и борча да ви достигне 2-3 хиляди евро при Чси,който автоматично ще ви запорира жилище,кола,заплата ,пенсия,а в някой случаи ,заплатата и на двамата,ако дохода им е над МРЗ.На протест бе,г веда заспали ,безропотни.Тази концесия- грабеж трябва да бъде спряна и анулирана.

    Коментиран от #11

    14:35 16.03.2026

  • 9 оня с коня

    1 0 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти ГЕHбългaрcки

    14:36 16.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Само простотията ги успокоява овцете

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Даа!":

    Още не схващат пред какво ги изправиха, гледам ги даже повечето още с по 3 коли паркирали пред къщите и си мислят, че ще ги отглеждат, за да сезмножавст като животни...

    14:51 16.03.2026

  • 12 Елитни по стандартите на циганина от бан

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ама сериозно":

    ...от Банкя....не виждаш ли с циганските му работници из строителните му престъпни гепигрупи като Главболгарстрой и подобни как обезобразиха градовете с грозно, некачествено, хаотично, мръсно презастрояване, което се разпада на 1 вата година, след като овцете изтеглят 30-годишните си кредити да го купят ...

    14:55 16.03.2026

  • 13 Опааа

    2 0 Отговор
    Елитни квартали?!😆😆😆😆😆

    15:13 16.03.2026

